Eisenstadt, de geboortestad van Haydn, combineert hoofse elegantie en moderniteit. Het wordt omringd door wijngaarden en trekt bezoekers met historische bezienswaardigheden en evenementen. Ideaal voor cultuurliefhebbers.

Het culturele hart van Burgenland

De provinciehoofdstad Eisenstadt ligt op ongeveer 60 kilometer van Wenen. De oude binnenstad is grotendeels autovrij en is perfect voor een wandeling. Achter de vele straathoeken van de steegjes ontdekken bezoekers altijd leuke cafeetjes en winkeltjes.

De blikvanger en belangrijkste attractie is het Esterházy Paleis in het centrum van de stad. Hier componeerde componist Joseph Haydn bijna 30 jaar lang voor prins Esterházy, waardoor Eisenstadt de bijnaam Haydnstadt kreeg. Eisenstadt is een cultureel juweel dat historische schoonheid combineert met muzikaal erfgoed, omgeven door de uitgestrektheid van Burgenland.