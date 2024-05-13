Esterházy Palace in Eisenstadt in winter, snow-covered forecourt with large conifer tree, blue sky.
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Eisenstadt
Stad van Haydn: Kasteel. Muziek. Wijncultuur.

Eisenstadt, de geboortestad van Haydn, combineert hoofse elegantie en moderniteit. Het wordt omringd door wijngaarden en trekt bezoekers met historische bezienswaardigheden en evenementen. Ideaal voor cultuurliefhebbers.

Het culturele hart van Burgenland

De provinciehoofdstad Eisenstadt ligt op ongeveer 60 kilometer van Wenen. De oude binnenstad is grotendeels autovrij en is perfect voor een wandeling. Achter de vele straathoeken van de steegjes ontdekken bezoekers altijd leuke cafeetjes en winkeltjes.

De blikvanger en belangrijkste attractie is het Esterházy Paleis in het centrum van de stad. Hier componeerde componist Joseph Haydn bijna 30 jaar lang voor prins Esterházy, waardoor Eisenstadt de bijnaam Haydnstadt kreeg. Eisenstadt is een cultureel juweel dat historische schoonheid combineert met muzikaal erfgoed, omgeven door de uitgestrektheid van Burgenland.

Feiten over de stad
Inwoners:ca. 17.400
Hoofdstad:van de deelstaat Burgenland
Oppervlakte:42,91 km²
Hoogte:182 m

De Haydn Hall in het Esterházy Paleis maakt indruk met zijn akoestiek en barokke fresco's. Een magische plek waar Haydn zelf muziek maakte en waar muziek vandaag de dag nog steeds tot leven komt!

Eisenstadt in alle perspectieven

Top hoogtepunten

Kasteel Esterházy

Haydn Zaal

Gloriette en paleispark

Oude Stad

Landesmuseum Burgenland

Landesgalerij Burgenland

Haydn Huis

Haydn Kerk (Bergkerk)

Haydn Pad

Activiteiten in en rond Eisenstadt

Top evenementen

Kerstmarkt Eisenstadt

De voetgangerszone van Eisenstadt wordt tijdens de feestdagen omgetoverd tot een kerstmarkt.

Kerstmarkt Eisenstadt

Klassiek.Esterházy

Topartiesten nemen gasten mee op een muzikale reis, met werken van Joseph Haydn in het middelpunt.

Klassiek.Esterházy

Adventsmarkt in het Esterhazy Paleis

Drie dagen lang kunnen bezoekers de feestelijk versierde barokke binnenplaats en het paleis verkennen.

Adventsmarkt op paleis Esterhazy

Beroemde personen

De familie Esterházy

Ze waren een van de invloedrijkste families in Hongarije en gaven vorm aan de politiek, het leger en de cultuur. Hun mecenaat van de kunst en het paleis in Eisenstadt zijn legendarisch.

De familie Esterházy
1732 - 1809

Franz Joseph Haydn

Drie decennia lang leefde, componeerde en musiceerde Joseph Haydn aan het hof van de Esterházys als kapelmeester, ver weg van de grote steden van die tijd. Zijn muzikale talent werd als kind ontdekt en zijn talent als koorknaap werd aangemoedigd. Hij kreeg zang-, piano- en vioollessen in het nabijgelegen Wenen. in 1761 werd hij plaatsvervangend kapelmeester van de familie Esterházy en bleef daarna trouw in dienst van zijn prins.

Vandaag de dag is Joseph Haydn wereldberoemd als meester van de Weense klassieke muziek en is hij het meest bekend om zijn symfonieën en strijkkwartetten. Zijn muziek komt elk jaar tot leven tijdens het Herfstgoudfestival in concerten met het Haydn Filharmonisch Orkest - bijna zoals in Haydns laatste opera "Orfeo ed Euridice", waarin Orpheus de grens van het dodenrijk oversteekt om zijn geliefde terug te vinden.

Haydn Huis Eisenstadt

Eten en drinken in Eisenstadt

Restaurant Henrici

Wijnboer

De Alm van Rabina

Weinschwein Hofpassage

Heurigen

Markthal Culinarium

Vinotheek selectie Burgenland

Wijnhuis Esterházy

Recepten

Pannonische Fischsuppe

Mit diesem Rezept schmeckt die pannonische Fischsuppe wie das Original vom Neusiedler See im Burgenland.

Pannonische Fischsuppe

Esterházy-Rostbraten

Den Esterházy-Rostbraten, ein geschmortes Rindfleischgericht, verdanken wir der Magnatendynastie. Hier ein einfaches Rezept für Feinschmecker.

Esterházy-Rostbraten

Unieke plekken om te verblijven

Hotel Eisenstadt

Parkhotel Eisenstadt

Vakantie zonder auto - en mobiel ter plaatse

Groen reizen met trein en bus

Instappen, wegrijden, uitschakelen: Met de trein op vakantie kan zo comfortabel zijn. In tegenstelling: Wie heeft er geen uitputting ervaren na een inspannende autorit? Steeds meer mensen lijken zich hieraan te ergeren. Daarom is de nieuwe treinverbinding tussen Wenen en Eisenstadt des te aangenamer. In slechts een uur bereiken gasten hun bestemming niet alleen comfortabel, maar ook duurzaam voor het milieu.

Wie zonder auto op vakantie gaat, veroorzaakt minder CO₂-uitstoot en bespaart energie. Je hoeft niet bang te zijn dat je niet flexibel genoeg bent op je vakantiebestemming, want vier stadsbusroutes brengen bezoekers naar alle delen van Eisenstadt. Deze vooruitgang onderstreept het streven naar meer duurzame mobiliteit en bevordert het netwerken binnen de regio. Een ideale keuze voor iedereen die cultuur, geschiedenis en natuur wil ervaren.

ÖBB
Ontdek Eisenstadt

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Praktische tips

Trein en bus

Stadsbus en stadstaxi

Parkeren

Vignet en tol

FAQs

Eisenstadt, tegenwoordig de hoofdstad van Burgenland, werd voor het eerst genoemd in 1264. De stad dankt zijn naam aan de vestingmuren, die de stad markeerden als de 'IJzeren' of 'Eherne' stad en de onneembaarheid benadrukten.

Na de opname van Burgenland in Oostenrijk in 1921 werd de naam Eisenstadt officieel en algemeen aangenomen.

Eisenstadt werd in 1925 uitgeroepen tot deelstaat-hoofdstad van Burgenland. Na de Eerste Wereldoorlog en de Verdragen van St Germain en Trianon werd Burgenland in 1921 als negende en jongste deelstaat opgenomen in de Republiek Oostenrijk.

  • Paleis Esterházy

  • Haydn Huis

  • Kasteelpark

  • Bergkerk (Haydnkirche)

  • Provinciaal Museum van Burgenland

  • Haydnpad

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