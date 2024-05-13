Introduction
Het culturele hart van Burgenland
De oude binnenstad van Eisenstadt, op ongeveer 60 kilometer van Wenen, bestaat grotendeels uit voetgangersgebied en nodigt uit tot wandelen. In de vele steegjes wachten charmante cafeetjes en winkeltjes.
De blikvanger en belangrijkste attractie is paleis Esterházy in het centrum van de stad. Hier werkte de beroemde componist Joseph Haydn bijna 30 jaar voor prins Esterházy, waardoor Eisenstadt de bijnaam "Stad van Haydn" kreeg. Tegenwoordig viert het HERBSTGOLD Festival elk jaar de muziek van Haydn. Eisenstadt is een cultureel juweel dat historische schoonheid combineert met muzikaal erfgoed, omgeven door de uitgestrektheid van Burgenland.
Maak kennis met Eisenstadt
Top hoogtepunten
Activiteiten in en rond Eisenstadt
Tours
Top evenementen
Klassiek.Esterházy
Topartiesten nemen gasten mee op een muzikale reis met werken van Joseph Haydn.
Keys To Heaven - Piano Festival
Pianoconcerten met een eclectische mix van genres, van klassiek tot modern.
Festival van de Mooie Dagen
The Lovely Days brengen rockacts uit de jaren 60 en 70 op het podium: beleef een festival vol klassiekers in een unieke sfeer.
Beroemde personen
Eten en drinken in Eisenstadt
Unieke plekken om te verblijven
Vakantie met trein en bus
Reizen met het openbaar vervoer is niet alleen milieuvriendelijk, maar kan ook veel stressvrijer zijn dan met de auto. Dit is waar een nieuwe treinverbinding tussen Wenen en Eisenstadt die je naar je bestemming brengt in slechts 1 uur.
Eenmaal aangekomen, vier buslijnen de bezoekers naar bezienswaardigheden in heel Eisenstadt. Een ideale keuze voor iedereen die cultuur, geschiedenis en natuur wil ervaren - terwijl je gewoon achterover leunt en ontspant.
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