Front view of Esterházy Castle in Eisenstadt, yellow Baroque facade with green shutters, cobblestone forecourt.
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Eisenstadt in de zomer
Zomervakantie in de stad van Haydn

Bezoek Eisenstadt in de winter
Eisenstadt, de geboortestad van Haydn, combineert hoofse elegantie en moderniteit. De stad wordt omringd door wijngaarden en trekt bezoekers met historische bezienswaardigheden en culturele evenementen.

Het culturele hart van Burgenland

De oude binnenstad van Eisenstadt, op ongeveer 60 kilometer van Wenen, bestaat grotendeels uit voetgangersgebied en nodigt uit tot wandelen. In de vele steegjes wachten charmante cafeetjes en winkeltjes.

De blikvanger en belangrijkste attractie is paleis Esterházy in het centrum van de stad. Hier werkte de beroemde componist Joseph Haydn bijna 30 jaar voor prins Esterházy, waardoor Eisenstadt de bijnaam "Stad van Haydn" kreeg. Tegenwoordig viert het HERBSTGOLD Festival elk jaar de muziek van Haydn. Eisenstadt is een cultureel juweel dat historische schoonheid combineert met muzikaal erfgoed, omgeven door de uitgestrektheid van Burgenland.

Feiten
Bevolking:ca. 17.400
Deelstaat:Burgenland
Oppervlakte:42.91 km²
Hoogte:182 m

Als je maar één ding doet...

De Haydn Hall in het Esterházy Paleis maakt indruk met zijn unieke akoestiek en barokke fresco's - hier een concert bijwonen brengt je terug in de tijd.

Maak kennis met Eisenstadt

Top hoogtepunten

Paleis Esterházy

Haydn Zaal

Gloriette

Wandel door het barokke stadscentrum

Landesmuseum Burgenland

Landesgalerie Burgenland

Haydn Huis

Haydn Kerk

Haydn pad

Activiteiten in en rond Eisenstadt

Tours

Rondleidingen door de stad

"HaydnWalk" virtuele speurtocht

Koffiebrander rondleiding

Top evenementen

Klassiek.Esterházy

21-1-2024 – 19-12-2024
Schloss Esterházy Esterhazyplatz 5, 7000 Eisenstadt

Topartiesten nemen gasten mee op een muzikale reis met werken van Joseph Haydn.

Klassiek.Esterházy

Keys To Heaven - Piano Festival

23-5-2025 – 25-5-2025
Eisenstadt, 7000 Eisenstadt

Pianoconcerten met een eclectische mix van genres, van klassiek tot modern.

Keys To Heaven - Pianofestival

Festival van de Mooie Dagen

25-7-2025
Schlosspark Esterházy, 7000 Eisenstadt

The Lovely Days brengen rockacts uit de jaren 60 en 70 op het podium: beleef een festival vol klassiekers in een unieke sfeer.

HERBSTGOLD - Festival

11-9-2024 – 22-9-2024
Schloss Esterházy Esterhazyplatz 5, 7000 Eisenstadt

De muziek van Haydn wordt elk jaar tot leven gebracht door het Haydn Philharmonisch Orkest.

HERBSTGOLD - Festival

Beroemde personen

De familie Esterházy

De Esterházys, een belangrijke adellijke familie, hebben de regio gevormd met hun culturele mecenaat en prachtige kastelen.

De familie Esterházy

Franz Joseph Haydn (1732 - 1809)

Haydn werkte 30 jaar voor de familie Esterházy en gaf met zijn werken vorm aan het Weense classicisme.

Franz Joseph Haydn

Eten en drinken in Eisenstadt

Wijngaarden

"Heurigen" wijn tavernes

Restaurant Henrici

Alm bij Rabina

Weinschwein Hofpassage

Wijngaard Esterházy

Unieke plekken om te verblijven

Hotel Eisenstadt

Parkhotel Eisenstadt

Voor groene reizigers

Vakantie met trein en bus

Reizen met het openbaar vervoer is niet alleen milieuvriendelijk, maar kan ook veel stressvrijer zijn dan met de auto. Dit is waar een nieuwe treinverbinding tussen Wenen en Eisenstadt die je naar je bestemming brengt in slechts 1 uur.

Eenmaal aangekomen, vier buslijnen de bezoekers naar bezienswaardigheden in heel Eisenstadt. Een ideale keuze voor iedereen die cultuur, geschiedenis en natuur wil ervaren - terwijl je gewoon achterover leunt en ontspant.

ÖBB - Oostenrijkse nationale spoorwegen
Ontdek Eisenstadt

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FAQs

Eisenstadt betekent letterlijk "IJzeren Stad". De stad werd voor het eerst genoemd in 1264 en dankt zijn naam aan de vestingmuren, die de stad door de geschiedenis heen een onneembare uitstraling gaven.

Na de opname van Burgenland in Oostenrijk in 1921 werd de naam Eisenstadt officieel aangenomen.

Eisenstadt werd in 1925 uitgeroepen tot deelstaathoofdstad van Burgenland. Na de Eerste Wereldoorlog en de Verdragen van St. Germain en Trianon werd Burgenland in 1921 als negende en jongste deelstaat opgenomen in de Republiek Oostenrijk.

  • Paleis Esterházy

  • Haydn Huis

  • Kasteelpark

  • Haydn Kerk

  • Landesmuseum Burgenland

  • Haydnpad

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