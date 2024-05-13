Eisenstadt, de geboortestad van Haydn, combineert hoofse elegantie en moderniteit. De stad wordt omringd door wijngaarden en trekt bezoekers met historische bezienswaardigheden en culturele evenementen.

Het culturele hart van Burgenland

De oude binnenstad van Eisenstadt, op ongeveer 60 kilometer van Wenen, bestaat grotendeels uit voetgangersgebied en nodigt uit tot wandelen. In de vele steegjes wachten charmante cafeetjes en winkeltjes.

De blikvanger en belangrijkste attractie is paleis Esterházy in het centrum van de stad. Hier werkte de beroemde componist Joseph Haydn bijna 30 jaar voor prins Esterházy, waardoor Eisenstadt de bijnaam "Stad van Haydn" kreeg. Tegenwoordig viert het HERBSTGOLD Festival elk jaar de muziek van Haydn. Eisenstadt is een cultureel juweel dat historische schoonheid combineert met muzikaal erfgoed, omgeven door de uitgestrektheid van Burgenland.