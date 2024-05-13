Slenter door de straten, sta open voor ontdekkingen, speur kleine designwinkels af, bezoek ongewone cafés en gebruik een beeldenpark als fotopodium.

Voor degenen die het prachtige panorama van Graz in zich op willen nemen en zich willen oriënteren, is de Schlossberg het perfecte startpunt. Een klim van 260 treden of een ritje met de kabelbaan van de Schlossberg brengt je van de oude binnenstad naar dit geliefde uitkijkpunt. Hier waakt de iconische klokkentoren over Graz en biedt hij een spectaculair uitzicht over de charmante stad eronder.

Begin je dag in de culinaire hoofdstad met een ontspannen ontbijt bij aiola boven. Daarna maak je een wandeling door de stad, waar je niet alleen de daken van de oude binnenstad en de sierlijke gevels van prachtige gebouwen kunt bewonderen, maar ook verborgen hofjes kunt ontdekken die verscholen liggen van de hoofdstraten. Kaiser-Josef-Platz is een populaire plek om aan een glas wijn te nippen of verse lokale gerechten rechtstreeks van de markt te proeven.