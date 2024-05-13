Klagenfurt aan de Wörthersee
Stad, berg en meer in één
Introduction
Klagenfurt aan de Wörthersee straalt in het koude jaargetijde een bijzondere charme uit. De stad staat bekend als een juweel uit de Renaissance en betovert bezoekers met zijn prachtig gerestaureerde paleizen, binnenplaatsen en pleinen, die er onder een laagje sneeuw nog magischer uitzien. De Italiaanse bouwmeesters hebben de meer dan 800 jaar oude stad een onmiskenbaar karakter gegeven.
Een van de hoogtepunten van de stad is het Nieuw Plein waarop de Lindwurmbrunnen het trotse wapendier van Klagenfurt. De pleinen van de stad worden omgetoverd tot een winterwonderland, vooral tijdens de advent: Ideaal voor een wandeling over de feestelijk versierde Adventsmarkten en handgemaakte cadeaus te kopen en te genieten van kerstlekkernijen en geurige punch.
Ook de prachtige gevels van de oude binnenstad stralen in de winterzon. Klagenfurt is drie keer onderscheiden met het Europa Nostra Diploma voor het voorbeeldige behoud van de oude binnenstad - een teken hoeveel aandacht er hier wordt besteed aan het behoud van het historische stadsbeeld. Tijdens wandelingen door de steegjes van de stad kunt u de schoonheid van Klagenfurt ontdekken in een rustige, feestelijke sfeer.
Klagenfurt is de thuisbasis van de oudste voetgangerszone van Oostenrijk, die werd geopend in geopend in 1961. Het loopt van de Kramergasse naar de Wienergasse.
Top hoogtepunten
Activiteiten in en rond Klagenfurt
Tours
Top evenementen
Kerstmarkt op de Neuer Platz
Kerstambachten, punch en koekjes - de Neuer Platz betovert u tot 24 december met kerstsfeer.
Kerstliederen blazen vanuit de parochietoren
Op vier vrijdagen in de advent worden klassieke en moderne stukken voor advent en kerstmis gespeeld aan de zuidkant tegenover de Pfarrplatz.
Eten en drinken in Klagenfurt
Herberg in het Landhaushof
Een echte traditionele herberg met Tafelspitz als standaardgerecht op het menu. Hier kunt u plaatsnemen in gezellige zithoekjes onder oude gewelven en genieten van de huiselijke keuken.
La Bottega
De beste Italiaanse pizza van Klagenfurt. Een dunne, luchtige bodem en precies de juiste hoeveelheid heerlijke toppings. Zo hoort pizza te smaken!
Augustin bierhuis
Het gewelfde plafond en de houten tafels maken het gezellig. De regionale en seizoensgebonden gerechten smaken uitstekend. Liefhebbers van grote porties kunnen hier hun hart ophalen.
Recepten
Unieke plekken om te verblijven
Vakantie zonder auto - en mobiel ter plaatse
Klagenfurt biedt tal van milieuvriendelijke mobiliteitsoplossingen: Voor korte afstanden in de stad zijn huurfietsen beschikbaar bij tien Nextbike-stations, via app eenvoudig gehuurd. Als je de omgeving wilt verkennen, kun je e-bikes of fietsen gebruiken. De fietsen zijn beschikbaar bij verschillende stations rond de Wörthersee en kunnen flexibel worden teruggebracht.
Voor langere afstanden kun je de Wörthersee Plus Card een duurzame oplossing: gasten kunnen gratis gebruik maken van de S-Bahn en bussen in de regio, ideaal om de schilderachtige omgeving, de Wörthersee of de nabijgelegen bergen te verkennen. Wie zonder eigen auto reist, profiteert ook van Pendeldiensten die gasten rechtstreeks naar hun accommodatie brengen
Klagenfurt ontdekken: voordelen dankzij gastenkaarten
Met de Karinthië-kaart kunnen meer dan 100 excursiebestemmingen in Karinthië zo vaak bezocht worden als je wilt. Deze omvatten Bergspoorwegen, Panoramische wegen en Boottochten. Het aanbod wordt aangevuld door talrijke Musea, Dierenparken en andere vrijetijdsactiviteiten.
Met de gratis Wörthersee Plus Kaart krijgen vakantiegangers in Klagenfurt, aan de Wörthersee en in Midden-Karinthië het hele jaar door korting en gratis toegang tot een aantal attracties in de regio.
De gastenkaart wordt overhandigd bij het inchecken bij de betreffende accommodaties.