Winter view of Salzburg's old town with Hohensalzburg Fortress, Salzach River and snow-capped mountains.
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Salzburg
Mozartstad, kerstmarkten en UNESCO-werelderfgoed

Salzburg is een van de meest gerenommeerde cultuursteden ter wereld. De barokke stad weet te betoveren, zowel als indrukwekkend decor als podium voor cultuuractiviteiten.

De rivier de Salzach stroomt rustig door de stad terwijl Salzburg in de winter verandert in een sprookjesachtig winterwonderland. Hoog boven de daken torent de Vesting Hohensalzburg, vanwaar een prachtige wandeling naar de nabijgelegen Mönschberg vertrekt. Sfeervolle lichtjes geven de oude binnenstad - UNESCO-werelderfgoed - een feestelijke glans, en de verlichte ramen van cafés en restaurants nodigen je uit om de kou te ontvluchten met warme chocolademelk of glühwein in een gezellige sfeer, weg van de drukte. Op het Domplein van de kathedraal schittert de Christkindlmarkt en de lucht wordt gevuld met de klanken van "Stille Nacht! Heilige Nacht", het beroemde kerstlied dat in Salzburg ontstond als vredesboodschap.

Salzburg weet geschiedenis en hedendaagse flair op unieke wijze te combineren. De stad van Mozart ademt cultuur. Elke straat vertelt haar eigen verhaal. Als plek waar Wolfgang Amadeus Mozart leefde en werkte, draagt de stad zijn muzikaal nalatenschap nog altijd met zich mee. Concerten, musea en het jaarlijkse Mozartfest houden zijn erfgoed springlevend en maken Salzburg tot een absolute must voor muziekliefhebbers. Tegelijk zorgen moderne invloeden voor frisse accenten. Zo ontstaat er, tussen barokke pracht en strakke hedendaagse architectuur, een levendige mix van traditie en tijdgeest - precies wat Salzburg zo bijzonder maakt.

Feiten over de stad
Bevolking:ca. 158.800 (2025)
Hoofdstad:van de provincie SalzburgerLand
Oppervlakte:65.68 km²
Hoogte:424 m
Uitzichtpunten:Kapuzinerberg, Mönchsberg en Gaisberg

Het verrukkelijke dessert, Salzburger Nockerl, zou de drie lokale bergen van Salzburg vertegenwoordigen.

Salzburg vanuit alle perspectieven

Top hoogtepunten

In de voetsporen van het lied "Stille Nacht! Heilige Nacht!

Fort Hohensalzburg: het symbool van de stad sinds 1077

Echte Mozartkugel: handgemaakt door bakkerij Fürst

Wandelen aan Mönschberg: boven de daken

Geboortehuis van Mozart: wereldgeschiedenis

Kloosters en kerken: gotiek, barok en historische schatten

Schloss Leopoldskron: decor van "The Sound of Musci"

Salzburger Nockerl: klassiek dessert

Romantische straatjes en pleinen: sierlijke huizen

Winteractiviteiten in en rond Salzburg

Tours

Adventtours in Salzburg en Salzkammergut

Spannende en onverwachte stadswandelingen

Original Sound of Music Tour®

Sfeervolle kerstmarkttours in Salzburg

Bus- en rondritten in en rond Salzburg

In het spoor van de familie Trapp

Sound of Music

De familie Trapp is een legendarisch deel van de stad Salzburg, maar veel verhalen blijven ook onbekend. Wist je dat ze in 1933 hun fortuin verloren? Maria von Trapp ontsloeg het personeel en verhuisde met haar gezin naar een bescheiden dienstwoning, terwijl hun voormalige huis verhuurd werd.Toen een gast haar kinderen hoorde zingen, stelde hij voor om deel te nemen aan een volksmuziekwedstrijd. Zo begon hun legendarische ries, die uiteindelijk inspiratie was voor "The Sound of Music, een van de meest succesvolle musicals aller tijden.

"The Sound of Music" heeft ons tijdloze klassiekers gebracht zoals "Edelweiss," "Do-Re-Mi" en "My Favourite Things" – tijdloze liedjes die nog altijd van generatie op generatie worden doorgegeven. Bezoekers van over de hele wereld volgen in Salzburg de sporen van de film, van het elegante rococopaleis Schloss Leopoldskron tot de sfeervolle Mirabell-tuinen.

Een bezoek aan Salzburg voelt als een reis door de tijd, terwijl je door de stad wandelt en de iconische filmlocaties verkent. Tip: boek een "The Sound of Music"-tour en dompel je onder in de geschiedenis van de familie Trapp.

Uitstapjes in de omgeving van het winterse Salzburg

Historisch centrum

UNESCO-werelderfgoed Salzburg

Salzburg, gelegen in het hart van Europa, dankt zijn wereldwijde bekendheid aan de ongeëvenaarde charme van zijn unieke stedelijke charme, het prachtige landschap en het feit dat Wolfgang Amadeus Mozart hier in 1756 werd geboren.

De rijkdom en welvaart van de stad zijn te danken aan de eeuwenlange internationale handel in zout, ook wel bekend als het "witte goud" De inkomsten uit de zouthandel stelden de prins-archbisschoppen in staat om een stad te creëren die vaak het "Rome van het Noorden" wordt genoemd, gevierd om zijn Italiaanse karakter, talrijke heilige gebouwen en unieke sfeer.

UNESCO Werelderfgoed Salzburg

Beroemde personen

Mozarts werken en nalatenschap bepalen nog steeds de stad

Wolfgang Amadeus Mozart is een van de beroemdste componisten ter wereld. Elk jaar komen duizenden bezoekers naar Salzburg om de man achter het genie te ontdekken.

Wolfgang Amadeus Mozart

Joseph Mohr: Salzburgse priester

In 1818 combineerden Joseph Mohr en F. X. Gruber de melodie en tekst van "Stille Nacht! Holy Night!" - een lied dat mensen over grenzen en talen heen met elkaar verbindt.

Joseph Mohr

Eten en drinken in Salzburg

Bierhuizen in Salzburg: 11 brouwerijen presenteren

Gerenommeerde biercafés zoals Weisse, Fuxn en Stieglkeller zijn het uithangbord van de hoogstaande Salzburger brouwkunst.

Uitstekende biercafés

Unieke plekken om te verblijven

Arthotel Blaue Gans: 4* design-hideaway

Hotel Goldener Hirsch: 5* luxe in de Getreidegasse

Hotel Sacher: 5* aan der Salzachoever

Sheraton Grand Salzburg: 5* aan Mirabellgarten

Hotel Schloss Mönchstein: 5* luxe met uitzicht

JUFA Hotel Salzburg City: 4* met uitzicht

Spa Hotel Elixhauser Wirt: romatische 4*S

Info over klimaatbescherming

Monumentenzorg: een synoniem voor duurzaamheid

Waarom is het behoud van historische gebouwen een uitstekend initiatief voor klimaatbescherming in Oostenrijk?

  • Het behoud van historische gebouwen bespaart hulpbronnen en voorkomt nieuwe bouwprojecten in natuurgebieden.

  • Monumentenzorg versterkt de regionale identiteit en verrijkt het culturele landschap.

  • Historische gebouwen zijn vaak gebouwd met lokale, natuurlijke materialen; restauraties behouden deze authentieke elementen.

  • Monumentenzorg draagt bij aan de bescherming van dier- en plantensoorten en hun leefgebieden, wat een waardevolle ecologische bijdrage levert.

Duurzaam reizen
Ontspannen genieten van Salzburg

Salzburg Card

De sleutel tot onbeperkt sightseeing in Salzburg heb je in handen met de Salzburg Card. Voor een klein bedrag krijg je gratis toegang tot alle topattracties, toegang tot het openbaar vervoer én tal van kortingen.

Met de Salzburg Card dompel je jezelf helemaal onder in de stad. Geniet van gratis toegang tot populaire plekken zoals de vesting Hohensalzburg, Mozart's geboortehuis en het DomQuartier. Ook kun je vrij gebruikmaken van het openbaar vervoer, wat je bezoek extra handig en voordelig maakt. Daarnaast krijg je korting op excursies, concerten en andere activiteiten – de Salzburg Card is dus de perfecte metgezel voor jouw verblijf!

Alle voordelen op een rij

FAQs

Voor een ontspannen en cultureel rijk verblijf zijn twee tot drie dagen ideaal, afhankelijk van hoe uitgebreid je de bezienswaardigheden wilt ontdekken.

Reken gemiddeld op 1,5 tot 2 uur, afhnankelijk van je interesse en tempo. Wie zich graag verdiept in de geschiedenis en details van de vesting, kan er gerust langer blijven. Er zijn ook rondleidingen van ongeveer 30 tot 75 minuten.

In de aanloop naar Kerstmis zorgen deze sfeervolle markten voor een unieke ervaring, met een mix van traditionele ambachten en moderne kerstproducten:

  • Salzburger Christkindlmarkt op de Dom- en Residenzplatz

  • Adventszauber in Hellbrunn

  • Sternadventmarkt en Winterlounge

  • Adventmarkt op de Mirabellplatz

  • Adventsmarkt Stiegl-Brauwelt

Salzburg biedt in de winter de perfecte combinatie van buitenactiviteiten, cultuur en feestelijk gezelligheid.

  • Bezoek de kerstmarkten

  • Salzburger Adventsingen

  • Schaatsen

  • Rodelen

  • Winterwandelingen

  • Schloss Hellbrunn

  • Festung Hohensalzburg

  • Klassieke stadswandelingen

  • Culturele hoogtepunten zoals concerten, opera en theatervoorstellingen, bijvoorbeeld in het Mozarteum of het Salzburger Landestheater.

De Salzburg Card biedt gratis toegang tot alle attracties, toegang tot het openbaar vervoer en talrijke kortingen, waardoor je Salzburg op een uitzonderlijke manier kunt verkennen.

Op de officiële website van Salzburg Info vind je een uitgebreid overzicht van evenementen zoals:

  • Mozartwoche: een festival rond de verjaardag van Mozart met concerten, marionettentheater en livemunziek

  • Winterfest: een modern circusfestival in het Volksgarten met acrobatiek en een sfeervol programma

  • Jazz&TheCity: vier dagen muziek in kerken, bars en op straat, met internationale jazz en gratis toegang

  • Altstadtführung "Klangvolles Salzburg": stadswandeling vol muziek, kunst en architectuur

  • Best of Mozart Festungskonzert: een klassiek concert hoog boven de stad in de Festung Hohensalzburg, met prachtig uitzicht en dineroptie

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