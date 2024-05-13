St. Pölten, de hoofdstad van Niederösterreich, zit vol contrasten: Romeinse sporen en Keltische invloeden ontmoeten barok, jugendstil en moderne architectuur.

Een blik in de toekomst

De jongste hoofdstad van Oostenrijk kijkt vooruit. In het moderne Festspielhaus - de thuisbasis van het Tonkünstler Orkest van Niederösterreich - worden klassieke en hedendaagse muziek, dans en optredens gepresenteerd. De innovatieve regeringswijk, met het architectonisch opvallende "Landtagsschiff", wijst ook naar de toekomst. De culturele wijk, met het Landesmuseum en Klangturm rondt deze reis naar modern architectonisch ontwerp af. De transformatie van de barokke Rathausplatz door architect Boris Podrecca benadrukt dit vermogen om te evolueren.

Een hoofdstad van barok

St. Pölten is oorspronkelijk gebouwd op historische fundamenten. De stad bezit de oudste officieel gedocumenteerde stadsrechten van Oostenrijk, verleend door de bisschop van Passau, Konrad, in 1159. Tegelijkertijd is St. Pölten een hoofdstad van barokke architectuur. Nadat meesterbouwer Jakob Prandtauer hier in 1689 naartoe verhuisde, veranderde de stad in een bouwwoede en veel gebouwen uit deze periode getuigen nog steeds van dat tijdperk.