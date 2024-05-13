Johann Strauss II
De nalatenschap van de walskoning
De wals in de wieg
"Nu wil de bastaard Johann ook nog walsen schrijven, ook al heeft hij er geen verstand van!" Deze beruchte woorden van Johann Strauss I (de vader) weerspiegelden zijn frustratie. Als mensen vandaag de dag aan walsen denken, denken ze vaak aan zijn zoon, Johann Strauss II, geboren op 25 oktober 1825 als oudste van zes kinderen van Johann en Anna Strauss.
Johann I, een wereldberoemde danscomponist en dirigent, wilde echter niet dat "Schani" (de Weense bijnaam voor Johann) in zijn voetsporen zou treden. Johann I was tenslotte de heersende walskoning! Hij probeerde zelfs het debuut van zijn zoon in Dommayer's Casino op 15 oktober 1844 te voorkomen - maar tevergeefs.
"We worden van top tot teen geëlektriseerd ... hij beheerst het podium en sproeit vonken als een galvanische batterij," zei een criticus enthousiast over de jonge componist, die nog geen 19 was. "Zelden geven vaders hun talenten door aan hun zonen, maar in het geval van Strauss' zoon kan men echt zeggen: hij is geboren om te walsen!"
De dood van Beethoven en Schubert markeerde het begin van een nieuw tijdperk in de Weense muziek, een tijdperk dat werd aangedreven door de Strauss dynastie. Johann Strauss II componeerde zijn eerste wals toen hij zes jaar oud was en nadat hij zijn vader had opgevolgd als dirigent van zijn eigen orkest, verspreidde zijn faam zich tot ver buiten Wenen. In 1863 dirigeerde hij alle keizerlijke hofbals, waarmee hij een nieuw hoofdstuk in de Weense dansgeschiedenis inluidde.
Maar wat is de Weense wals, die in 2017 werd uitgeroepen tot immaterieel cultureel erfgoed van UNESCO? De Weense wals ontstond als een van de eerste bourgeois ballroomdansen, maar werd als ongepast beschouwd en was zelfs verboden in de hogere kringen tot het Congres van Wenen in 1815.
Pas met de opkomst van de bourgeoisie, de openstelling van salons voor de schone kunsten, de oprichting van keizerlijke hofbals en de transformatie van Wenen - gesymboliseerd door het afbreken van de oude stadsmuren - werd de basis gelegd voor een nieuw, bruisend tijdperk dat bekend staat als de Gründerzeit, een periode van snelle industrialisatie en stedelijke expansie in Oostenrijk aan het einde van de 19e eeuw.
Zijn wals "On the Beautiful Blue Danube", beter bekend als de "Donauwals", wordt beschouwd als het officieuze volkslied van Oostenrijk.
Het Wenen van Johann Strauss II
Een gedenkplaat met een portretreliëf markeert de geboorteplaats van Johann Strauss II in het 7e district van Wenen. Vanaf hier kun je een aangename wandeling maken naar Café Sperl, waar je de dag kunt beginnen met een Weense Melange en een "Sperl-ontbijt"
Slechts vijf minuten lopen brengt je naar de Naschmarkt, de bruisende fijnproeversmarkt van Wenen. Een paar deuren verder ligt het Musiktheater an der Wien, waar Strauss II's Die Fledermaus in 1874 in première ging. Verder de stad in vind je het Strauss Museum met een fascinerende, multidimensionale tentoonstelling over de familie Strauss.
Vlakbij staat de Karlskirchewaar Strauss II op 28 mei 1878 trouwde met actrice Angelika Dittrich - slechts zeven weken na het overlijden van zijn eerste vrouw, Jetty. Aan de overkant van de straat zie je de Weense Musikverein, waar de gebroeders Strauss in 1870 het openingsbal dirigeerden en waar tegenwoordig het wereldberoemde nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker plaatsvindt in de beroemde Gouden Zaal.
Net om de hoek ligt de Weense Staatsopera, waar de enige opera van Johann Strauss II plaatsvond, Ritter Pásmánin 1892 in première ging. Met een korte omweg naar het Huis van Muziek, een interactief geluidsmuseum, kun je zelf proberen te dirigeren. Van daaruit leidt de Kärntner Straße rechtstreeks naar de Stephansdom. Als je de Wollzeile blijft volgen, kom je uit bij Stadtpark, waar de walskoning in 1921 werd vereeuwigd met een viool in de hand - een populaire fotoplek.
Vlakbij vind je Kursalon Hübner, waar Johann vaak concerten gaf met zijn twee broers. Vandaag de dag kun je daar nog steeds de concerten van Strauss II meemaken, evenals in de Oranjerie, waar Mozart zelf ooit speelde. Bezoek voor de lunch de Meierei in Stadtpark, een voormalige melkdrinkhal aan de rivier de Wenen, voordat je over de Ringstrasse naar het Donaukanaal wandelt. Het was in zijn voormalige appartement waar Johann de beroemde Donauwals.
Tip: Een must-visit voor fans van Strauss II is het Huis van Strauss in het 19e district van Wenen!
Weet je, ik ben bang als ik alleen ben
Johann Strauss II was drie keer getrouwd en zijn vrouwen speelden vaak een sleutelrol in het managen van zijn carrière. Zijn eerste vrouw, Jetty Treffzwas een zangeres die zijn financiën beheerde en hielp zijn imago als ladies' man te cultiveren, wat bijdroeg aan zijn populariteit. Na 15 jaar huwelijk overleed Jetty in 1878 en Johann was er kapot van.
Slechts een paar weken later trouwde hij met de veel jongere actrice Angelika "Lili" Dittrich. Dit huwelijk was van korte duur en eindigde na vier jaar toen Lili hem verliet voor de directeur van het Theater an der Wien. Diep gekwetst, verplaatste Johann de première van zijn operette Een nacht in Venetië naar Berlijn.
Zijn derde vrouw, Adele Straussbeheerde Johann's zaken net zoals Jetty dat had gedaan. Om met Adele te kunnen trouwen, bekeerde Johann zich tot het protestantisme. Adele bleef tot aan zijn dood aan hem toegewijd en beheerde zorgvuldig zijn nalatenschap. Ze zorgde er zelfs voor dat het auteursrecht op zijn werken werd uitgebreid, bekend als de "Lex Johann Strauss"
Alternatieven voor Strauss II
Als je denkt dat een wals alleen gedanst kan worden op de melodieën van de Strauss familie, dan heb je het mis. Talloze wereldberoemde pop- en rockhits van de afgelopen decennia zijn geschreven in de levendige 3/4 maatsoort. Hier zijn enkele moderne liedjes die perfect zijn om de Weense wals op te dansen:
Love on the Brain door Rihanna
Somebody to Love van Queen
Perfect door Ed Sheeran
Piano Man van Billy Joel
That´s Amore door Dean Martin
Breakaway van Kelly Clarkson
Kiss from a Rose door Seal
Delilah door Tom Jones
Have you ever really love a woman? door Bryan Adams
Bed of Rozes door Bon Jovi
Que Sera, Sera (Whatever will be, will be) door Doris Day