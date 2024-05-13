Johann Strauss II
De nalatenschap van de walskoning

De levendige melodieën van Johann Strauss hielpen de Weners ooit hun zorgen te vergeten. In 2025 viert de walskoning zijn 200e verjaardag.

De wals in de wieg

"Nu wil de bastaard Johann ook nog walsen schrijven, ook al heeft hij er geen verstand van!" Deze beruchte woorden van Johann Strauss I (de vader) weerspiegelden zijn frustratie. Als mensen vandaag de dag aan walsen denken, denken ze vaak aan zijn zoon, Johann Strauss II, geboren op 25 oktober 1825 als oudste van zes kinderen van Johann en Anna Strauss.

Johann I, een wereldberoemde danscomponist en dirigent, wilde echter niet dat "Schani" (de Weense bijnaam voor Johann) in zijn voetsporen zou treden. Johann I was tenslotte de heersende walskoning! Hij probeerde zelfs het debuut van zijn zoon in Dommayer's Casino op 15 oktober 1844 te voorkomen - maar tevergeefs.

"We worden van top tot teen geëlektriseerd ... hij beheerst het podium en sproeit vonken als een galvanische batterij," zei een criticus enthousiast over de jonge componist, die nog geen 19 was. "Zelden geven vaders hun talenten door aan hun zonen, maar in het geval van Strauss' zoon kan men echt zeggen: hij is geboren om te walsen!"

De dood van Beethoven en Schubert markeerde het begin van een nieuw tijdperk in de Weense muziek, een tijdperk dat werd aangedreven door de Strauss dynastie. Johann Strauss II componeerde zijn eerste wals toen hij zes jaar oud was en nadat hij zijn vader had opgevolgd als dirigent van zijn eigen orkest, verspreidde zijn faam zich tot ver buiten Wenen. In 1863 dirigeerde hij alle keizerlijke hofbals, waarmee hij een nieuw hoofdstuk in de Weense dansgeschiedenis inluidde.

Maar wat is de Weense wals, die in 2017 werd uitgeroepen tot immaterieel cultureel erfgoed van UNESCO? De Weense wals ontstond als een van de eerste bourgeois ballroomdansen, maar werd als ongepast beschouwd en was zelfs verboden in de hogere kringen tot het Congres van Wenen in 1815.

Pas met de opkomst van de bourgeoisie, de openstelling van salons voor de schone kunsten, de oprichting van keizerlijke hofbals en de transformatie van Wenen - gesymboliseerd door het afbreken van de oude stadsmuren - werd de basis gelegd voor een nieuw, bruisend tijdperk dat bekend staat als de Gründerzeit, een periode van snelle industrialisatie en stedelijke expansie in Oostenrijk aan het einde van de 19e eeuw.

Enkele feitjes
Geboren25 oktober 1825 in Rofranogasse 76 (tegenwoordig Lerchenfelder Straße 15 in het 7e district van Wenen)
Overleden op3 juni 1899 in Igelgasse 4 (tegenwoordig Johann-Strauß-Gasse 4-6 in het 4e district van Wenen)
Ook bekend als"Walskoning" of "Koning van de Weense Operette"
BijnamenJean, Schani (Weens voor Johann)
Erfenisongeveer 500 danscomposities en 15 operettes, een ballet en een opera

Zijn wals "On the Beautiful Blue Danube", beter bekend als de "Donauwals", wordt beschouwd als het officieuze volkslied van Oostenrijk.

Luister naar Dr. Eduard Strauss, de achterneef van Johann Strauss II, in gesprek met Brian Stelter van Vanity Fair over de nalatenschap van de familie Strauss en de impact van de wals vandaag de dag tijdens de Still Watching podcast met Chris Murphy. Het interview begint op minuut 26:05.

De muziek wordt verzorgd door PH International Music GmbH / Schönbrunn Palace Orchestra Vienna.

Het Wenen van Johann Strauss II

De walskoning was een echte Wener. Wenen was waar hij leefde, liefhad, componeerde en dirigeerde.
Een wandeling in de voetsporen van "Schani" door Wenen
"Schani" is de Weense bijnaam voor Johann, een naam waarmee velen naar hem verwezen.

Een gedenkplaat met een portretreliëf markeert de geboorteplaats van Johann Strauss II in het 7e district van Wenen. Vanaf hier kun je een aangename wandeling maken naar Café Sperl, waar je de dag kunt beginnen met een Weense Melange en een "Sperl-ontbijt"

Slechts vijf minuten lopen brengt je naar de Naschmarkt, de bruisende fijnproeversmarkt van Wenen. Een paar deuren verder ligt het Musiktheater an der Wien, waar Strauss II's Die Fledermaus in 1874 in première ging. Verder de stad in vind je het Strauss Museum met een fascinerende, multidimensionale tentoonstelling over de familie Strauss.

Vlakbij staat de Karlskirchewaar Strauss II op 28 mei 1878 trouwde met actrice Angelika Dittrich - slechts zeven weken na het overlijden van zijn eerste vrouw, Jetty. Aan de overkant van de straat zie je de Weense Musikverein, waar de gebroeders Strauss in 1870 het openingsbal dirigeerden en waar tegenwoordig het wereldberoemde nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker plaatsvindt in de beroemde Gouden Zaal.

Net om de hoek ligt de Weense Staatsopera, waar de enige opera van Johann Strauss II plaatsvond, Ritter Pásmánin 1892 in première ging. Met een korte omweg naar het Huis van Muziek, een interactief geluidsmuseum, kun je zelf proberen te dirigeren. Van daaruit leidt de Kärntner Straße rechtstreeks naar de Stephansdom. Als je de Wollzeile blijft volgen, kom je uit bij Stadtpark, waar de walskoning in 1921 werd vereeuwigd met een viool in de hand - een populaire fotoplek.

Vlakbij vind je Kursalon Hübner, waar Johann vaak concerten gaf met zijn twee broers. Vandaag de dag kun je daar nog steeds de concerten van Strauss II meemaken, evenals in de Oranjerie, waar Mozart zelf ooit speelde. Bezoek voor de lunch de Meierei in Stadtpark, een voormalige melkdrinkhal aan de rivier de Wenen, voordat je over de Ringstrasse naar het Donaukanaal wandelt. Het was in zijn voormalige appartement waar Johann de beroemde Donauwals.

Tip: Een must-visit voor fans van Strauss II is het Huis van Strauss in het 19e district van Wenen!

De geboortestad van de componist verandert in een veelbewogen culturele ruimte op zijn 200e geboortedag.

Het jaar van Strauss II in 2025

Weet je, ik ben bang als ik alleen ben

Strauss II en de vrouwen

Johann Strauss II was drie keer getrouwd en zijn vrouwen speelden vaak een sleutelrol in het managen van zijn carrière. Zijn eerste vrouw, Jetty Treffzwas een zangeres die zijn financiën beheerde en hielp zijn imago als ladies' man te cultiveren, wat bijdroeg aan zijn populariteit. Na 15 jaar huwelijk overleed Jetty in 1878 en Johann was er kapot van.

Slechts een paar weken later trouwde hij met de veel jongere actrice Angelika "Lili" Dittrich. Dit huwelijk was van korte duur en eindigde na vier jaar toen Lili hem verliet voor de directeur van het Theater an der Wien. Diep gekwetst, verplaatste Johann de première van zijn operette Een nacht in Venetië naar Berlijn.

Zijn derde vrouw, Adele Straussbeheerde Johann's zaken net zoals Jetty dat had gedaan. Om met Adele te kunnen trouwen, bekeerde Johann zich tot het protestantisme. Adele bleef tot aan zijn dood aan hem toegewijd en beheerde zorgvuldig zijn nalatenschap. Ze zorgde er zelfs voor dat het auteursrecht op zijn werken werd uitgebreid, bekend als de "Lex Johann Strauss"

Alternatieven voor Strauss II

Driekwarts maat vandaag

Als je denkt dat een wals alleen gedanst kan worden op de melodieën van de Strauss familie, dan heb je het mis. Talloze wereldberoemde pop- en rockhits van de afgelopen decennia zijn geschreven in de levendige 3/4 maatsoort. Hier zijn enkele moderne liedjes die perfect zijn om de Weense wals op te dansen:

FAQs

Johann Strauss II werd geboren op 25 oktober 1825 in de Rofranogasse 76 (nu Lerchenfelder Straße 15 in het 7e district van Wenen) en overleed aan longontsteking op 3 juni 1899 in de Igelgasse 4 (nu Johann-Strauß-Gasse 4-6 in het 4e district van Wenen).

Johann Strauss II had geen kinderen maar was drie keer getrouwd.

In de wereld van vandaag zou zijn privéleven waarschijnlijk een social media sensatie zijn geweest. Hij schreef onfatsoenlijke brieven aan de vrouw van zijn broer en had op jonge leeftijd een affaire met de Russische aristocrate Olga Smirnitskaya, die hij liefkozend "mijn imp" noemde De affaire werd geheim gehouden omdat zijn ouders een relatie met de zoon van de bandmeester niet gepast vonden. Zelfs toen al werd er druk gespeculeerd over wat "de onstuimige Jean" uitspookte tijdens zijn concerttournees in Rusland.

  • De Donauwals: misschien wel de beroemdste wals ooit geschreven, voor het eerst uitgevoerd op 15 februari 1867 in het Dianabad in Wenen.

  • Verhalen uit het Weense bos: een liefdesverklaring aan Wenen, het stuk wordt beschouwd als de kroon op de "wals in landelijke stijl". Het werd voor het eerst uitgevoerd op 19 juni 1868 in de Weense Volksgarten onder leiding van Strauss II zelf.

  • Weens bloed: Dit stuk werd gecomponeerd voor de verloving van Gisela Louise Maria met Leopold van Beieren en ging in première op 22 april 1873, uitgevoerd door het Weens Filharmonisch Orkest.

  • Tritsch-Tratsch Polka: Deze levendige polka werd gecomponeerd in 1858 en was het antwoord van Johann Strauss II op de roddels in het Weense roddelblad Tritsch-Tratsch.

  • De Fledermaus: Zou Strauss II zich ooit aan het operettegenre hebben gewaagd als zijn vrouw, Jetty Treffz, hem niet had overgehaald? De première in 1874 was een groot succes.

  • De keizerwals: Voor de opening van het concertgebouw Königsbau op 19 oktober 1889 componeerde Strauss II de wals Hand in hand. Om diplomatieke redenen werd de titel later veranderd in Kaiserwalzer (De Keizerwals).

Johann Strauss II overleed op 3 juni 1899 op 73-jarige leeftijd aan een longontsteking.

Hij is bijgezet in een eregraf van de stad Wenen op de Centrale Begraafplaats in het beste gezelschap - naast Brahms, Schubert en Beethoven.

De Weense wals werd ooit beschouwd als schandalig en immoreel, maar vandaag de dag maakt deze dans deel uit van het immaterieel cultureel erfgoed van UNESCO - gepopulariseerd door Johann Strauss II.

De dans werd aanvankelijk afgekeurd omdat hij werd uitgevoerd in een innige omhelzing met snelle bewegingen. Vrouwen werden rondgedraaid, er werd gehuppeld en vaak vielen ze flauw van uitputting - een echt schandaal!

Toch ontwikkelde het zich tot de populairste dans, een weerspiegeling van het groeiende zelfvertrouwen van de bourgeoisie. Hij oversteeg alle sociale klassen en werd gedanst op de meest elegante bals. De wals beleefde zijn sociale doorbraak tijdens het Congres van Wenen in 1814/15. Johann Strauss I introduceerde de wals aan het keizerlijke hof en zijn zoon maakte er de "popmuziek" van de 19e eeuw van. Vandaag de dag is de Weense Wals, met 60 beats per minuut, de snelste stijldans en staat hij sinds 2017 op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed van UNESCO.

