De levendige melodieën van Johann Strauss hielpen de Weners ooit hun zorgen te vergeten. In 2025 viert de walskoning zijn 200e verjaardag.

De wals in de wieg

"Nu wil de bastaard Johann ook nog walsen schrijven, ook al heeft hij er geen verstand van!" Deze beruchte woorden van Johann Strauss I (de vader) weerspiegelden zijn frustratie. Als mensen vandaag de dag aan walsen denken, denken ze vaak aan zijn zoon, Johann Strauss II, geboren op 25 oktober 1825 als oudste van zes kinderen van Johann en Anna Strauss.

Johann I, een wereldberoemde danscomponist en dirigent, wilde echter niet dat "Schani" (de Weense bijnaam voor Johann) in zijn voetsporen zou treden. Johann I was tenslotte de heersende walskoning! Hij probeerde zelfs het debuut van zijn zoon in Dommayer's Casino op 15 oktober 1844 te voorkomen - maar tevergeefs.

"We worden van top tot teen geëlektriseerd ... hij beheerst het podium en sproeit vonken als een galvanische batterij," zei een criticus enthousiast over de jonge componist, die nog geen 19 was. "Zelden geven vaders hun talenten door aan hun zonen, maar in het geval van Strauss' zoon kan men echt zeggen: hij is geboren om te walsen!"

De dood van Beethoven en Schubert markeerde het begin van een nieuw tijdperk in de Weense muziek, een tijdperk dat werd aangedreven door de Strauss dynastie. Johann Strauss II componeerde zijn eerste wals toen hij zes jaar oud was en nadat hij zijn vader had opgevolgd als dirigent van zijn eigen orkest, verspreidde zijn faam zich tot ver buiten Wenen. In 1863 dirigeerde hij alle keizerlijke hofbals, waarmee hij een nieuw hoofdstuk in de Weense dansgeschiedenis inluidde.

Maar wat is de Weense wals, die in 2017 werd uitgeroepen tot immaterieel cultureel erfgoed van UNESCO? De Weense wals ontstond als een van de eerste bourgeois ballroomdansen, maar werd als ongepast beschouwd en was zelfs verboden in de hogere kringen tot het Congres van Wenen in 1815.

Pas met de opkomst van de bourgeoisie, de openstelling van salons voor de schone kunsten, de oprichting van keizerlijke hofbals en de transformatie van Wenen - gesymboliseerd door het afbreken van de oude stadsmuren - werd de basis gelegd voor een nieuw, bruisend tijdperk dat bekend staat als de Gründerzeit, een periode van snelle industrialisatie en stedelijke expansie in Oostenrijk aan het einde van de 19e eeuw.