Muziek in Oostenrijk
Klassiek of modern, in prachtige muziekzalen of buiten

Muziek heeft in Oostenrijk altijd hoog in aanzien gestaan. Grote componisten zijn hier geboren, er zijn wereldberoemde werken gecreëerd en mensen houden simpelweg van de klank van muziek.

Oostenrijk - het land van de muziek

Oostenrijk heeft een diepe historische en culturele band met muziek. Muziek is hier niet alleen een kunstvorm van de hoogste orde, maar het genieten ervan wordt beschouwd als een levenshouding en een essentieel onderdeel van de identiteit. Bovenal Wenen - staat als "muzikale hoofdstad van de wereld" vooraan als het gaat om het trekken van internationale aandacht.

Muziek in Oostenrijk speelt alle deuntjes

Het Salzburg Festival vindt elk jaar plaats in Salzburg, terwijl het Bregenz Festival elke zomer wordt gehouden aan het Bodenmeer in Vorarlberg. Opera, theater en concertvoorstellingen trekken muziekliefhebbers met de hoogste verwachtingen. Mensen genieten zowel van de levendigheid van vervlogen tijden als van de hedendaagse, of het nu tijdens het Grafenegg Muziekfestival of het Saalfelden Jazz Festival is. Echte volksmuziek speelt ook een centrale rol, met de klanken van jodelen en "Stubenmusik" (kleine muziekbijeenkomsten) die diep geworteld zijn in de Alpenregio's.

Waar muziek de eerste viool speelt in Oostenrijk

Burgenland

Karinthië

Niederösterreich

Oberösterreich

SalzburgerLand

Steiermark

Tirol

Vorarlberg

Wenen

5 wereldberoemde Oostenrijkse musici

Wolfgang Amadeus Mozart

Anton Bruckner

Ludwig van Beethoven

Franz Listz

Franz Schubert

Tips voor duurzaamheid

Wat kun je doen om het milieu te beschermen tijdens je stedentrip?

Bewuste keuzes maken kan ook wanneer je op vakantie bent. Hier zijn enkele dingen die je kunt doen:

  • Boek accommodatie met een milieucertificaat

  • Reis met de trein van en naar Oostenrijk

  • Gebruik het openbaar vervoer: metro, tram, bus, bovengronds (S-Bahn)

  • Verken de stad met huurfietsen

  • Gebruik de fietsverhuurservice in je hotel

  • Neem een hervulbare drinkfles mee

  • Recycle je afval op de juiste manier (papier, verpakkingen, glas, enz.)

  • Vermijd de dagelijkse schoonmaakservice en handdoekenwissel in het hotel

Duurzame stedentrips

Misschien ook interessant voor jou

Ontdek het beste van Oostenrijk