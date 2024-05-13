Muziek in Oostenrijk
Klassiek of modern, in prachtige muziekzalen of buiten
Oostenrijk - het land van de muziek
Oostenrijk heeft een diepe historische en culturele band met muziek. Muziek is hier niet alleen een kunstvorm van de hoogste orde, maar het genieten ervan wordt beschouwd als een levenshouding en een essentieel onderdeel van de identiteit. Bovenal Wenen - staat als "muzikale hoofdstad van de wereld" vooraan als het gaat om het trekken van internationale aandacht.
Muziek in Oostenrijk speelt alle deuntjes
Het Salzburg Festival vindt elk jaar plaats in Salzburg, terwijl het Bregenz Festival elke zomer wordt gehouden aan het Bodenmeer in Vorarlberg. Opera, theater en concertvoorstellingen trekken muziekliefhebbers met de hoogste verwachtingen. Mensen genieten zowel van de levendigheid van vervlogen tijden als van de hedendaagse, of het nu tijdens het Grafenegg Muziekfestival of het Saalfelden Jazz Festival is. Echte volksmuziek speelt ook een centrale rol, met de klanken van jodelen en "Stubenmusik" (kleine muziekbijeenkomsten) die diep geworteld zijn in de Alpenregio's.
Waar muziek de eerste viool speelt in Oostenrijk
5 wereldberoemde Oostenrijkse musici
Tips voor duurzaamheid
Bewuste keuzes maken kan ook wanneer je op vakantie bent. Hier zijn enkele dingen die je kunt doen:
Reis met de trein van en naar Oostenrijk
Gebruik het openbaar vervoer: metro, tram, bus, bovengronds (S-Bahn)
Verken de stad met huurfietsen
Gebruik de fietsverhuurservice in je hotel
Neem een hervulbare drinkfles mee
Recycle je afval op de juiste manier (papier, verpakkingen, glas, enz.)
Vermijd de dagelijkse schoonmaakservice en handdoekenwissel in het hotel