Introduction
Wat deze bosrijke streek in Vorarlberg zo bijzonder maakt, is de combinatie van traditie en innovatie. Die samensmelting van oud en nieuw zie je meteen terug in de 23 knusse dorpen van het Bregenzerwald; je vindt er zowel traditionele huizen met leistenen gevels als verrassend moderne gebouwen. Oude en moderne houtbouw gaan hier perfect samen. Wandelend verken je de dorpen het beste via de Umgang Bregenzerwald: 12 rondwandelingen waarbij je kennismaakt met de regionale architectuur. Ook het Werkraum Haus in Andelsbuch, ontworpen door de Zwitserse architect Peter Zumthor, is een bezoek meer dan waard. Je leert er alles over de ambachten, het handwerk en de architectuur van het Bregenzerwald.
In deze streek in Vorarlberg is er veel aandacht voor het behoud van kleinschalige landbouw. Mooi om te zien hoe landbouw, toerisme en commercie hier samenwerken. Daardoor staan regionale producten als kaas, yoghurt, Schnaps en gin en vleesspecialiteiten overal in de schijnwerpers.
Fijn is ook de gratis Gäste-Card Bregenzerwald & Großes Walsertal voor het hele gezin, waarmee je onbeperkt met alle kabelbanen en streekbussen reist, naar het zwembad kunt en geniet van allerlei uitstapjes en bezienswaardigheden. Wie graag actief op pad gaat, treft het hier ook: er wachten maar liefst 1.500 km aan wandelpaden, 60 km aan fietspaden en 460 km aan mountainbikeroutes.
Daarom naar Bregenzerwald
Gratis voordelige gastenpas
De Gäste-Card Bregenzerwald & Großes Walsertal is jouw ticket tot veel voordeel zoals gratis met de kabelbanen en regiobus.
Alpcultuur en bergkaas beleven
Wandel langs alpenweiden in het Bregenzerwald in Vorarlberg en maak kennis met de KäseStrasse en de ambachtelijke productie van Alp- en bergkaas.
Onze Bregenzerwälder wandeltips
Alpgang in Au-Schoppernau
Rondje van bijna 12 km met onderweg 14 informatieplateaus die je alles vertellen over de veeteelt en de boeren uit deze streek.
Wandeling naar de Braunarlspitze
Tijdens deze heen en weer wandeling van ruim 15 km ga je in 8.30 uur naar de hoogste top van het Bregenzerwald (2.636 m.).
Wandelen met de kinderwagen naar de Körbersee
Dit heldere bergmeer is prima te bereiken met de wandelwagen. Onderweg geniet je van de indrukwekkende Hochtannberge.
Highlights voor kinderen
Bijzondere bestemmingen voor gezinnen in het Bregenzerwald
Klimmen, spelen, zwemmen en ontdekken: in het Bregenzerwald geniet het hele gezin van avontuurlijke speeltuinen, themapaden en nostalgische treinritten. Én ontspannen!
Zwembaden en speelplaatsen
De zwembaden in het Bregenzerwald bieden plezier voor jong en oud. Met kristalhelder water, ligweides en adembenemend uitzicht is het de perfecte plek om af te koelen.
Onze berghutten top-5
Berghotel Körbersee: hotel aan een meer midden in de bergen dat je alleen wandelend kunt bereiken.
Edelweiß am Öberle: deze Alpenherberg vol houten details ligt er aan de voet van de Kanisfluh indrukwekkend bij.
Berggasthaus Hochhäderich: knus Gasthaus midden in de bergen bij de top van de Hochhäderich.
Jagdgasthaus Egender: berghotel in Schönenbach waar je zeker de käsknöpfle moet proberen.
Bergrestaurant Niedere: omhoog met de gondel in Bezau, waarna je in 15 minuten naar deze hut wandelt.
5 dingen om te doen in Bregenzerwald
Maak een culinaire wandeling
Sportief én culinair genieten. Heerlijk als je het wandelen in een prachtige omgeving kunt combineren met ontbijt, lunch en diner.
Dagje cultuur snuiven
Geniet van vele ambachten in het Werkraum Haus in Andelsbuch, bezoek het Frauenmuseum en ontdek het Angelika Kauffmann Museum.
Wandel de zon op
Vroeg uit de veren, verzamelen tussen 3.30 en 5.00 uur verzamelen, om vervolgens de zon tegemoet te wandelen. Prachtige tocht met gids.
Bike & Hike-tour
Deze regio kent prachtige combinatietochten van fietsen en wandelen, zoals naar de Körbersee of de Kanisfluh.
Top culinaire tip: Bregenzerwälder kaassoep
Top evenementen in Bregenzerwald
Schubertiade in Schwarzenberg
De meest prominente reeks evenementen in juni en augustus is de internationaal bekende Schubertiade.
into the wold
“into the wold” is een weekend in het Bregenzerwald dat in het teken staat van gravelbiken. Een combinatie van sportieve uitdaging en plezier. Het vindt plaats van 2 tot en met 5 juli 2026.
Tradities in het Bregenzerwald
De feestelijke dames-Juppe uit het Bregenzerwald is een van de meest opvallende Oostenrijkse klederdrachten. Deze mouwloze, geplooide jurk van glanzend zwart linnen wordt gecombineerd met een rijk geborduurde slab, gekleurde mouwen en een goudgesp aan de riem. De bijpassende hoofdtooien variëren van een zwarte strohoed tot een gouden meisjeskroon, de “Schappale”.
Sinds 2021 is de Juppe erkend als immaterieel cultureel erfgoed van Oostenrijk. In de Juppe-werkplaats in Riefensberg kunnen bezoekers ontdekken hoe deze unieke dracht wordt gemaakt. Met zorg worden de 500 plooien geperst en werken ambachtslieden zoals borduursters, wevers en goudsmeden aan de verfijnde details. Het atelier, gevestigd in een gerenoveerde boerderij met een indrukwekkende glazen gevel, is bovendien een architectonisch hoogtepunt.
23 dorpen vol charme, sneeuw en winterpret
In de 23 dorpen van het Bregenzerwald vind je rust, sfeer én verrassend veel wintersportmogelijkheden. Sommige liggen direct aan de piste, andere juist heerlijk rustig – maar met de 3Valleys-skipas reis je makkelijk tussen alle skigebieden én met de skibussen. Zo combineer je tijdens je vakantie de charmante dorpen, korte afstanden en heel veel sneeuwplezier. Populaire skigebieden als Damüls-Mellau, Diedamskopf bij Au-Schoppernau en Warth-Schröcken maken deel uit van grotere netwerken zoals Ski Arlberg – ideaal voor wie graag afwisseling zoekt.
Ook buiten de pistes is hier van alles te beleven: van begeleide winterwandelingen tot culinaire tochten van ontbijt tot zoete afsluiter, met regionale lekkernijen onderweg. Zin in cultuur en vakmanschap? Bezoek dan het Werkraum Haus in Andelsbuch – een architectonisch pareltje van Peter Zumthor, waar je kennismaakt met de unieke designcultuur en ambachten van de regio.
Daarom deze winter naar Bregenzerwald
Ideaal: de 3Valley skipas
De 3Valley skipas is geldig voor alle acht skigebieden in het Bregenzerwald en de skibus. Ook voordelige dagkaarten voor Ski Arlberg zijn mogelijk.
Veel skivoordeel voor kinderen
Gedurende 3 weken in januari en maart kunnen kinderen van 3 tot 6 jaar gratis een 4-daagse skiles volgen en is hun skipas gratis.
Jouw winter op de pisteBeleef de top, ook letterlijk, in het Bregenzerwald - waar adembenemende bergtoppen en ongeëvenaarde natuurbelevenissen op je wachten.
Samen op de slee naar benee
Rodelen is leuk voor de hele familie. Bijna in elk dorp in het Bregenzerwald vind je wel een baan. Sommige zijn ’s avonds verlicht.
Skitouren met een gids
Eerst in alle rust naar boven wandelen en daarna door de schitterende sneeuw weer richting dal. Een topervaring.
Wandelen door de kloof
Deze romantische wandeling van 15,5 km gaat door de kloof van Sibgratsgfäll naar Schönenbach en terug.
De langlaufloipes op
Met meer dan 300 km aan loipes - sommige zijn zelfs ’s avonds verlicht – is dit een waar langlaufparadijs.
Pret naast de pisteOok buiten de piste is er zoveel te ontdekken, om te ontspannen of juist voor de avonturiers.
De mooiste berghutten
Hochalp Hütte
De sfeer is gezellig in deze kleine, maar fijne hut in het skigebied Warth-Schröcken.
Panoramarestaurant Baumgarten
Of je nu met of zonder ski’s per gondel naar dit restaurant gaat, het uitzicht is voor iedereen betoverend.
Alpstüble Moos
Hut op 1.200 m. waar de eigenaren hun paarden meenemen op sledetochten over speciaal geprepareerde paden.
Gratis skipas en skiles voor kinderen van 3–6 jaar in januari en maart.
Handig in de winter
Skigebied In totaal zijn er acht skigebieden. Leuk dus om welke dag iets nieuws te ontdekken.
Skipas: Met de 3Valleys skipas op zak gaan de poortjes open in 8 skigebieden, inclusief reizen met de skibus.
Skischolen: In de verschillende skigebieden vind je in totaal 9 skischolen. Zowel voor ski- als snowboardlessen.
Wat is er te doen? Benieuwd wat er in jouw vakantieweek op de evenementenkalender staat? Je checkt het hier.
Praktische info
Zo kom je er: Het Bregenzerwald is zowel met de auto als de trein (Bregenz) goed bereikbaar.
Waar ga je slapen? Vind jouw ideale vakantieplek in een van de 23 dorpen of daarbuiten met de handige zoek&boek functie.
Wat is er te doen? Schuberttiade, Bezau Beatz Bregenzer Festival, into the wold; het wordt een gezellige zomer vol evenementen.
Alles over de bergbanen Check alvast thuis welke gondels en stoeltjesliften wanneer draaien. Met de Gastenkaart stap je er gratis in.
Ontdek de gastenkaart Ontdek de vele voordelen van de gratis Gäste-Card Bregenzerwald & Großes Walsertal zoals gratis met de bus en naar het zwembad.
Bregenzerwald Tourismus GmbH
Gerbe 1135
6863 Egg
Telefoon: +43 551 223 65