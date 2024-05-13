Fietstempo ontmoet smaakplezier.

Zuid-Steiermark: waar de hartslag stijgt en de smaak blijft.

Zachte ritten door de natuur – begeleid door goed eten.

Zuid-Steiermark speelt als eersteklas fietsbestemming in een eigen liga. Het aanbod loopt van ontspannen genieten op de fiets, met smakelijke pauzes bij traditionele Buschenschanken en hippe Haubenrestaurants langs drie idyllische wijnroutes, tot uitdagende gravelavonturen en snelle kilometers op de racefiets.

Van de panoramahellingen van de Koralpe, via het Schilcherland en de Sausal, tot in het Zuid-Steiermarkse wijnland ontvouwt zich een indrukwekkende variatie aan landschappen en routes. Hier komen culinaire ontdekkingen en sportieve uitdagingen samen: zowel genotsfietsers als racefietsfanaten en gravelrijders komen volop aan hun trekken. Na de tocht wacht de welverdiende ‘carboloading’ – met een hartige Jause en een glas uitstekende Zuid-Steiermarkse wijn, midden op de schilderachtige wijnwegen.