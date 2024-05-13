Zuid-Steiermark
Ride smooth. Eat well.
Introduction
Zuid-Steiermark: waar de hartslag stijgt en de smaak blijft.
Zachte ritten door de natuur – begeleid door goed eten.
Zuid-Steiermark speelt als eersteklas fietsbestemming in een eigen liga. Het aanbod loopt van ontspannen genieten op de fiets, met smakelijke pauzes bij traditionele Buschenschanken en hippe Haubenrestaurants langs drie idyllische wijnroutes, tot uitdagende gravelavonturen en snelle kilometers op de racefiets.
Van de panoramahellingen van de Koralpe, via het Schilcherland en de Sausal, tot in het Zuid-Steiermarkse wijnland ontvouwt zich een indrukwekkende variatie aan landschappen en routes. Hier komen culinaire ontdekkingen en sportieve uitdagingen samen: zowel genotsfietsers als racefietsfanaten en gravelrijders komen volop aan hun trekken. Na de tocht wacht de welverdiende ‘carboloading’ – met een hartige Jause en een glas uitstekende Zuid-Steiermarkse wijn, midden op de schilderachtige wijnwegen.
4 fietstochten in Zuid-SteiermarkWielrennen, MTB-en en Gravelbike: Sportieve variatie die je in beweging brengt.
Racefietstocht Die Weinstraßenrunde
Deze route voert langs de bekendste wijnwegen van Zuid-Steiermark. Zachte heuvels, wijngaarden en culinaire stops maken dit een ideale tour voor hongerige racefietsers.
Racefietstocht Sausal Zick-Zack
De Sausal Zick-Zack is een sportieve route met pittige beklimmingen en weidse uitzichten. Een uitdaging voor ervaren fietsers die graag beloond worden met panorama’s.
Gravel-tour: 2-Flüsse
Eén tocht, twee rivieren en eindeloos veel indrukken. Deze gravelroute volgt de Saggau en de Schwarze Sulm door stille dalen, natuurgebieden en verrassende tussenstops.
Zachte ritten door de natuur, begeleid door goed eten.
Als eersteklas fietsregio speelt de Zuid-Steiermark in een eigen klasse. Van ontspannen genieten langs de wijnroutes met smakelijke stops bij traditionele Buschenschanken en moderne toprestaurants, tot uitdagende gravelavonturen en snelle kilometers voor racefietsers.
Van de panoramische hellingen van de Koralpe, door het Schilcherland en de Sausal tot diep in het Zuid-Steiermarkse wijnland ontvouwt zich een indrukwekkende variatie aan landschappen en routes. Sportieve uitdaging en culinaire ontdekkingen gaan hier samen. Na de rit wacht de beloning: een stevige jause en een glas uitstekende Zuid-Steiermarkse wijn, midden tussen de wijngaarden.
Het Groene Hart nodigt je uit
Veel mensen verlangen er op vakantie vooral naar om de drukte van alledag achter zich te laten. Al generaties lang trekt dat gevoel bezoekers naar Steiermarken. Natuur, kunst, cultuur en gastronomie maken indruk en zorgen voor een ontspannen vakantiegevoel.
Ook de lokale gastheren en -vrouwen verwelkomen gasten met open armen. In familiebedrijven en gastvrije herbergen staat warmte centraal. Van de Dachstein-gletsjer tot de cultureel rijke hoofdstad en de zachte wijngaarden nodigt het gevarieerde landschap uit om de zomer op eigen tempo te beleven.
Het enige wat rest, is kiezen voor jouw ideale vakantieplek en volop genieten. Het Groene Hart heet je van harte welkom.
Tourismusverband Südsteiermark
Hauptplatz 40
8529 Deutschlandsberg
Telefoon: +43 5 77 30