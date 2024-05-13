Ervaar het Oostenrijkse Lebensgefühl
„De Oostenrijkse synaps“: Niet uit je hoofd te krijgen
Introduction
Wie door Oostenrijk reist, neemt meer mee dan alleen maar mooie momenten. Het zijn ervaringen die verrassen en raken, je veranderen en lang blijven nazinderen. Met nieuwe inspiratie, frisse inzichten en ideeën.
Alpenlandschappen, meren, steden en activiteiten nestelen zich diep in je geheugen – als beeld, als een gevoel: De Oostenrijkse synaps.
Herinneringen aan bijzondere plekken en ontmoetingen die in je hoofd én je hart blijven.
Onze top regio's
Beleef hier de Oostenrijkse zomer
Salzburgse kastelen & burchten
Topuitstapjes in Salzburg: Vesting Hohensalzburg, ontdekkingsburcht Hohenwerfen, burcht Mauterndorf en Fort Kniepass. Van burcht tot burcht: puur genieten!
Hotels en accommodatieVan zonovergoten meren tot frisse berglucht: hier geniet je van comfort, natuur en Oostenrijkse gastvrijheid. Perfect voor ontspannen én actief genieten.
Ontspannen in de Goldried Spa
Kom tot rust in de infinity pool, sauna’s, whirlpools en ontspanningsruimtes. Verwen vermoeide spieren met een massage na een actieve dag in Oost-Tirol.
AQUA DOME – Hotel. Thermen. Spa: ontspanning & avontuur
Actief genieten en ultieme wellness in het bekroonde AQUA DOME. Ontdek het Ötztal te voet of per (e-)bike en kom tot rust op 65.000 m² wellness in het luxe thermenresort.
Vakantie op de boerderij: natuur & landleven beleven
Onvergetelijke zomerdagen op de boerderij: dieren van dichtbij, kruidenwandelingen, brood bakken & ontspannen in de idyllische natuur - een vakantie vol belevenissen!
Wellnesshotel Karwendel in Tirol is pure verwennerij
Een buitengewone ervaring met 2.800 m² wellness, culinaire hoogstandjes en adembenemende uitzichten tussen de Achensee en het Karwendelgebergte.
Dilly – Het Nationalpark Resort
Wellness, gezin, nationaal park: Geniet van een actieve en vitale vakantie met het hele gezin in Dilly Resort – golf, wandelen, fietsen en nog veel meer.
5*S Hotel Arlberg in Lech: traditie en luxe
Dit familiehotel verwelkomt al 70 jaar gasten met een mix van klassieke charme en modern design, topgastronomie en een prachtig spa-landschap.
Wanderhotels: vakantie in de beste alpine wandelhotels
In de Alpen blijft het zelfs op de warmste zomerdagen heerlijk koel. De 27 beste alpine wandelhotels combineren avontuur in de natuur met verfrissende berglucht.
Parkhotel Pörtschach
Welkom in een designhotel in jaren-60-stijl aan het Wörthersee, waar je ontspannende, actieve of gezinsvakantie een echte belevenis wordt.
Zomer in Hall-Wattens: natuur & avontuur
In het hart van Tirol biedt de regio Hall-Wattens de perfecte mix van ontspanning en actie in de bergen. Van uitdagende bergtochten tot ontspannen wandelingen.
Sendlhofer’s: modern genieten in Bad Hofgastein
Even weg van het alledaagse, het Gasteinertal in. Sendlhofer’s is dé plek voor je bergvakantie: bergen, 2.500 m² natuursauna en culinaire verwennerij bij LUKE’S.
Vakantie in de HOCHKÖNIGIN in het Salzburgerland
Dé plek voor mensen die van bergen en genieten houden. Het ligt midden in het landschap van Maria Alm en combineert een mooi design, gastvrijheid en een relaxte sfeer.
Sôha Hotels – familiegerund & veelzijdig
Vier retreats in Salzburg: van familievakanties tot adults-only. Moderne alpine luxe, warme gastvrijheid en verfijnde gastronomie om écht tot rust te komen.
Explorer Hotels: jouw sportieve uitvalsbasis in de Alpen
Trendy, sportief en klimaatbewust: Explorer Hotels bieden designkamers, gezond ontbijt en een sportspa. Wandel-, fiets- en outdooravonturen beginnen direct voor de deur.
Vakantie in het 4* Hotel Mittagskogel in het Pitztal
Wandelen of skiën: in Hotel Mittagskogel beleef je het Pitztal in elk seizoen. Voel de natuur, kom tot rust en geniet van warme, echte Tiroolse gastvrijheid.
Versterk je Oostenrijkse synaps
Er zijn in Oostenrijk talloze ervaringen met een langdurig effect. Fietsen langs turquoise meren, de bergen in of door glooiende wijngaarden, de natuur écht voelen – rustig met het gezin, sportief op de mountainbike of in racefiets- en gravelmodus.
Ontspanning aan het water zit diep verankerd in Oostenrijk. De kristalheldere zwemmeren prikkelen je zintuigen en voeden de Oostenrijkse synaps. Beleef die typische Sommerfrische waar zelfs keizer Franz Joseph I. verliefd op werd.
Voor kinderen is een zomervakantie hier één groot avontuur: aan het water, in het bos, tijdens wandelingen of op de Almhütte. De natuur wordt een speelplaats. En wie weet het niet: de mooiste herinneringen zijn jeugdherinneringen.
Laad je jouw Oostenrijkse synaps het liefst op met cultuur en culinaire verwennerij? Ontdek dan de bruisende steden van Oostenrijk. Van hotels met sterrenkeukens tot stijlvolle rooftopbars: hier ervaar je urban lightness, nieuwe perspectieven en het echte Lebensgefühl van de stad.
Niet uit je hoofd te krijgen: het Oostenrijkse LebensgefühlIn Oostenrijk worden ervaringen herinneringen die blijven. Of je nu fietst tussen meren en bergen, geniet van een zomervakantie aan het water of de stad induikt: natuur, cultuur en Lebensgefühl smelten samen tot een vakantie die bijblijft.
Oostenrijkse zwemmeren: actief en ontspannend
Gelegen te midden van een Alpenlandschap staan de meren van Oostenrijk bekend om hun waterkwaliteit: belevenissen en ontspanning aan het water die je bijblijven.
Eten en drinken op bijzondere Oostenrijkse locaties
In Oostenrijk gaat eten verder dan smaak: het is een belevenis op zich. Culinair genieten op een bergtop, in een iglo bar of in een gondel van het Weense reuzenrad.
Fietsen in Oostenrijk: Routes, inspiratie en tips
Langs kabbelende rivieren, door glooiende heuvels of over uitdagende bergtrails: fietsen in Oostenrijk is meer dan alleen voortbewegen – het is een Lebensgefühl.
Versterk je Oostenrijkse synaps!Vakantie die verandert. Ervaringen die blijven.