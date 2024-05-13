Four cyclists with helmets on a path by a lake, mountains and sunlight in the background.
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Alpe Adria fietsroute
De zee is de bestemming

Van het barok juweel Salzburg met zijn indrukwekkende oude binnenstad tot aan de Adriatische Zee voert deze 410 km lange tocht door betoverende landschappen.

Een fietstocht van de sneeuwbedekte Alpen naar de zonovergoten Adriatische Zee - de Alpe Adria fietsroute maakt het mogelijk. Van Salzburg via Karinthië naar Grado voert de route door drie landen en cultuurgebieden, waarbij slim ontworpen tunnelpassages de oversteek van de Alpen verrassend ontspannen maken. Bijzonder spectaculair: de rit per trein door de historische Tauerntunnel en het traject over de voormalige K&K-spoorlijn in Italië, dat indruk maakt met imposante bruggen en meer dan 20 tunnels.

De culinaire reis is net zo indrukwekkend als het landschap: Van Oostenrijkse lekkernijen tot de Karinthische Alpe-Adria keuken en Italiaanse pasta. Dankzij de bus-treinshuttle is de terugreis naar het beginpunt ontspannen.

Details over de route
Lengte:415 km van Salzburg naar Grado
Tunnels:20 tunnels maken het oversteken van de Alpen makkelijker
Etappes:6-8
Terrein:Grotendeels op fietspaden of verkeersarme straten
Routeplanning
vanaf € 1.999,-

We raden volgende aanbiedingen aan

De perfecte tocht voor beginners, gezinnen en vakantiegangers die er even tussenuit willen. In zes dagen fiets je ontspannen richting zee over het spectaculairste deel van de voormalige K&K-spoorlijn, met tunnels en indrukwekkende bruggen.

In de regio Friuli-Venezia Giulia wachten charmante plaatsjes, Italiaanse levensstijl, volop geschiedenis en als finale de warme Middellandse Zee. De tocht kan ook worden verlengd tot Triëst – met in Grado een extra zwem- of rustdag.

Van Salzburg naar Grado: Nadat jullie "Hallo" hebben gezegd tegen Wolfgang Amadeus Mozart, gaat de reis op twee wielen van de Alpen naar de zee. Het bijzondere aan deze fietstocht: de combinatie van culturele highlights, indrukwekkende natuurgebieden en charmante stadjes.

Villach – GradoSalzburg - Grado

De mooiste panorama's van de Alpe Adria fietsroute

De route in kaart gebracht

De topaccommodaties

Hotel, Restaurant & Parkcafé St. Virgil in Salzburg

’s Ochtends genieten van een biologisch ontbijt en je fiets veilig gestald – met overdekte stallingen, droogruimte, servicestation en e-bikeverhuur.

St. Virgil

Hotel Brückenwirt**** in St. Johann in Salzburg

Dit gezellige hotel ligt direct aan het fietspad - ideaal voor je eerste stop. Het comfort, de faciliteiten en de persoonlijke service zijn afgestemd op fietsers.

Hotel Brückenwirt****

HochOBEN in Mallnitz

Het camping- en chaletdorp biedt zowel het luxueuze chaletleven en het kamperen dicht bij de natuur, genesteld in een van de indrukwekkendste wandelgebieden van Europa.

HochOBEN

Landhotel Pacher in Obervellach

Het hotel wordt door de derde generatie beheerd en zit vol historische details. De locatie is ideaal voor je eerste overnachting in Karinthië.

Landhotel Pacher

Hotel voco Villach

Vind comfort en stijl op het hoogste niveau aan de oevers van de Drau. Tip: Beleef culinaire hoogtepunten in het eigen restaurant van het hotel.

Hotel voco Villach

Highlights langs de route

Voor een fijne fietstijd

Event-Tipp: Radgenuss auf autofreien Straßen

Acht Tage lang führt die Velovista (25.4. bis 3.5.2026) auf gesperrten Straßen durch Kärntens Seenlandschaft. Die Route durch die Regionen Wörthersee/Rosental, Villach und Klagenfurt am Wörthersee wird täglich mit regionalen Kultur- und Kulinarik-Highlights inszeniert. 

Expositie: „univerzoom nationalpark“

De interactieve tentoonstelling “univerzoom nationalpark” in het BIOS Nationalparkzentrum Mallnitz toont natuurverschijnselen, wilde dieren en wildernis op een fascinerende manier. Een hoogtepunt: het zomerse “rangerlab”, waar in experimenteerstations de kracht en de geheimen van water tot leven worden gebracht.

Museum: Speciale tentoonstellingen in Villach

Een mooi programma voor cultuurliefhebbers: dit kleine museum presenteert jaarlijks prachtig gecureerde tijdelijke tentoonstellingen.

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