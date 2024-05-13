Alpe Adria fietsroute
De zee is de bestemming
Introduction
Een fietstocht van de sneeuwbedekte Alpen naar de zonovergoten Adriatische Zee - de Alpe Adria fietsroute maakt het mogelijk. Van Salzburg via Karinthië naar Grado voert de route door drie landen en cultuurgebieden, waarbij slim ontworpen tunnelpassages de oversteek van de Alpen verrassend ontspannen maken. Bijzonder spectaculair: de rit per trein door de historische Tauerntunnel en het traject over de voormalige K&K-spoorlijn in Italië, dat indruk maakt met imposante bruggen en meer dan 20 tunnels.
De culinaire reis is net zo indrukwekkend als het landschap: Van Oostenrijkse lekkernijen tot de Karinthische Alpe-Adria keuken en Italiaanse pasta. Dankzij de bus-treinshuttle is de terugreis naar het beginpunt ontspannen.
We raden volgende aanbiedingen aan
De perfecte tocht voor beginners, gezinnen en vakantiegangers die er even tussenuit willen. In zes dagen fiets je ontspannen richting zee over het spectaculairste deel van de voormalige K&K-spoorlijn, met tunnels en indrukwekkende bruggen.
In de regio Friuli-Venezia Giulia wachten charmante plaatsjes, Italiaanse levensstijl, volop geschiedenis en als finale de warme Middellandse Zee. De tocht kan ook worden verlengd tot Triëst – met in Grado een extra zwem- of rustdag.
Van Salzburg naar Grado: Nadat jullie "Hallo" hebben gezegd tegen Wolfgang Amadeus Mozart, gaat de reis op twee wielen van de Alpen naar de zee. Het bijzondere aan deze fietstocht: de combinatie van culturele highlights, indrukwekkende natuurgebieden en charmante stadjes.
De mooiste panorama's van de Alpe Adria fietsroute
De route in kaart gebracht
De topaccommodaties
Hotel, Restaurant & Parkcafé St. Virgil in Salzburg
’s Ochtends genieten van een biologisch ontbijt en je fiets veilig gestald – met overdekte stallingen, droogruimte, servicestation en e-bikeverhuur.
Hotel Brückenwirt**** in St. Johann in Salzburg
Dit gezellige hotel ligt direct aan het fietspad - ideaal voor je eerste stop. Het comfort, de faciliteiten en de persoonlijke service zijn afgestemd op fietsers.
HochOBEN in Mallnitz
Het camping- en chaletdorp biedt zowel het luxueuze chaletleven en het kamperen dicht bij de natuur, genesteld in een van de indrukwekkendste wandelgebieden van Europa.
Landhotel Pacher in Obervellach
Het hotel wordt door de derde generatie beheerd en zit vol historische details. De locatie is ideaal voor je eerste overnachting in Karinthië.
Highlights langs de route
Voor een fijne fietstijd
Event-Tipp: Radgenuss auf autofreien Straßen
Acht Tage lang führt die Velovista (25.4. bis 3.5.2026) auf gesperrten Straßen durch Kärntens Seenlandschaft. Die Route durch die Regionen Wörthersee/Rosental, Villach und Klagenfurt am Wörthersee wird täglich mit regionalen Kultur- und Kulinarik-Highlights inszeniert.
Expositie: „univerzoom nationalpark“
De interactieve tentoonstelling “univerzoom nationalpark” in het BIOS Nationalparkzentrum Mallnitz toont natuurverschijnselen, wilde dieren en wildernis op een fascinerende manier. Een hoogtepunt: het zomerse “rangerlab”, waar in experimenteerstations de kracht en de geheimen van water tot leven worden gebracht.
Museum: Speciale tentoonstellingen in Villach
Een mooi programma voor cultuurliefhebbers: dit kleine museum presenteert jaarlijks prachtig gecureerde tijdelijke tentoonstellingen.