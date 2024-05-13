Van het barok juweel Salzburg met zijn indrukwekkende oude binnenstad tot aan de Adriatische Zee voert deze 410 km lange tocht door betoverende landschappen.

Een fietstocht van de sneeuwbedekte Alpen naar de zonovergoten Adriatische Zee - de Alpe Adria fietsroute maakt het mogelijk. Van Salzburg via Karinthië naar Grado voert de route door drie landen en cultuurgebieden, waarbij slim ontworpen tunnelpassages de oversteek van de Alpen verrassend ontspannen maken. Bijzonder spectaculair: de rit per trein door de historische Tauerntunnel en het traject over de voormalige K&K-spoorlijn in Italië, dat indruk maakt met imposante bruggen en meer dan 20 tunnels.

De culinaire reis is net zo indrukwekkend als het landschap: Van Oostenrijkse lekkernijen tot de Karinthische Alpe-Adria keuken en Italiaanse pasta. Dankzij de bus-treinshuttle is de terugreis naar het beginpunt ontspannen.