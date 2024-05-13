De Karinthische merenronde
Zuidelijke fietsbelevenis langs 20 zwemmeren en 2 rivieren
Introduction
Een ideaal startpunt voor deze meer dan 400 kilometer lange route is Villach, de fietshoofdstad van Karinthië, dankzij de gunstige ligging. De grotendeels vlakke route loopt over zelfstandige, uitstekend gemarkeerde fietspaden. Rustige wegen, 20 idyllische zwemmeren en de oevers van de Drau en Gail maken deze tocht tot een ontspannen natuurbelevenis. Trek voor de hele route zes tot acht dagen uit, of kies voor de westelijke of oostelijke lus – dankzij de 8-vormige structuur zijn beide delen afzonderlijk te fietsen. Ook perfect geschikt voor een e-bike!
Wij raden het volgende aanbod aan
De fietsreis start in Villach – de fietshoofdstad van Karinthië – en voert naar de Ossiacher See, Millstätter See, Weissensee, Pressegger See, Faaker See en de Wörthersee. De bekende Drauradweg, door de ADFC bekroond met 5 sterren, loopt langs de Klopeiner See en via de deelstaathoofdstad Klagenfurt weer terug naar Villach.
Een verfrissende fietservaring van acht dagen, inclusief bagagetransport, navigatie-app en noodservice voor het geval dat.
De mooiste panorama's van de Karinthische merenronde
De topaccomodaties
Pension Linder in Seeboden
In het centraal gelegen, knusse familiepension worden fietsers met open armen ontvangen.
Arlbergerhof aan de Weissensee
Het hotel ligt direct aan het meer. Sfeervolle kamers, culinaire hoogstandjes en faciliteiten voor fietsers maken het een ideale plek voor een ontspannen tussenstop.
Aktivhotel Marko aan de Klopeiner See
Dit 4-sterrenhotel ligt vlak bij de Klopeiner See. Een privéstrand, zwembad, zandtennisbanen en een ruime tuin zijn slechts enkele van de vele voorzieningen.
Velovista – in het spoor van de Karinthische merenronde
Acht dagen lang voert de Velovista (25 april tot en met 3 mei 2026) over autovrije wegen door het merenlandschap van Karinthië. De route door de regio’s Wörthersee/Rosental, Villach en Klagenfurt am Wörthersee wordt dagelijks opgeluisterd met regionale cultuur- en culinaire highlights.
Aanraders voor een mooie fietstocht
Karinthië rent e-bike
De grootste toeristische fietsverhuur van Oostenrijk. Alle soorten fietsen kunnen worden geleend en teruggebracht bij 50 verhuurstations in heel Karinthië.
Op zoek naar Slow Food
Brood bakken, kaas maken, kooklessen & meer – in Karinthië, de eerste Slow Food Travel bestemming ter wereld.
Draupaddelweg
In zeven etappes 110 km met de kano langs de Drau peddelen en tegelijkertijd het landschap van Karinthië ontdekken. Ook geschikt voor beginners!
Ontspannen wandelen
In een adembenemend berg- en merenlandschap nodigen 20 Slow Trails uit om te ontspannen en nieuwe energie op te doen. Tip: Spring in een meer voor wat verfrissing!
Karinthië rent e-bike
De grootste toeristische fietsverhuur van Oostenrijk. Alle soorten fietsen kunnen worden geleend en teruggebracht bij 50 verhuurstations in heel Karinthië.
Op zoek naar Slow Food
Brood bakken, kaas maken, kooklessen & meer – in Karinthië, de eerste Slow Food Travel bestemming ter wereld.
Draupaddelweg
In zeven etappes 110 km met de kano langs de Drau peddelen en tegelijkertijd het landschap van Karinthië ontdekken. Ook geschikt voor beginners!
Ontspannen wandelen
In een adembenemend berg- en merenlandschap nodigen 20 Slow Trails uit om te ontspannen en nieuwe energie op te doen. Tip: Spring in een meer voor wat verfrissing!