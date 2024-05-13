Two people with bicycles rest on a wooden jetty at a turquoise lake, mountains in the background.
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De Karinthische merenronde
Zuidelijke fietsbelevenis langs 20 zwemmeren en 2 rivieren

Van Weissensee tot Klopeiner See: Karinthië is een zwemparadijs! Deze 400 km lange fietstocht voert je langs 20 meren en 2 rivieren – puur natuur en ontspanning!

Een ideaal startpunt voor deze meer dan 400 kilometer lange route is Villach, de fietshoofdstad van Karinthië, dankzij de gunstige ligging. De grotendeels vlakke route loopt over zelfstandige, uitstekend gemarkeerde fietspaden. Rustige wegen, 20 idyllische zwemmeren en de oevers van de Drau en Gail maken deze tocht tot een ontspannen natuurbelevenis. Trek voor de hele route zes tot acht dagen uit, of kies voor de westelijke of oostelijke lus – dankzij de 8-vormige structuur zijn beide delen afzonderlijk te fietsen. Ook perfect geschikt voor een e-bike!

Details over de route
Lengte:meer dan 400 kilometer
Duur:6 tot 8 dagen
Terrein:50 procent langs meren en rivieren
Etappes:8, individueel toegankelijk
Routeplanning
vanaf € 899

Wij raden het volgende aanbod aan

De fietsreis start in Villach – de fietshoofdstad van Karinthië – en voert naar de Ossiacher See, Millstätter See, Weissensee, Pressegger See, Faaker See en de Wörthersee. De bekende Drauradweg, door de ADFC bekroond met 5 sterren, loopt langs de Klopeiner See en via de deelstaathoofdstad Klagenfurt weer terug naar Villach.

Een verfrissende fietservaring van acht dagen, inclusief bagagetransport, navigatie-app en noodservice voor het geval dat.

Meer over de Karinthische merenronde

De mooiste panorama's van de Karinthische merenronde

De topaccomodaties

Pension Linder in Seeboden

In het centraal gelegen, knusse familiepension worden fietsers met open armen ontvangen.

Pension Linder

Arlbergerhof aan de Weissensee

Het hotel ligt direct aan het meer. Sfeervolle kamers, culinaire hoogstandjes en faciliteiten voor fietsers maken het een ideale plek voor een ontspannen tussenstop.

Arlbergerhof

Aktivhotel Marko aan de Klopeiner See

Dit 4-sterrenhotel ligt vlak bij de Klopeiner See. Een privéstrand, zwembad, zandtennisbanen en een ruime tuin zijn slechts enkele van de vele voorzieningen.

Aktivhotel Marko

Pension Hoogerland in Velden aan de Wörthersee

Oud-profwielrenner Johnny Hoogerland is je gastheer en weet precies welke routes je niet mag missen – of je nu op de racefiets, gravelbike of trekkingfiets stapt.

Pension Hoogerland

Highlights langs de route

Fietsplezier op autovrije wegen

Velovista – in het spoor van de Karinthische merenronde

Acht dagen lang voert de Velovista (25 april tot en met 3 mei 2026) over autovrije wegen door het merenlandschap van Karinthië. De route door de regio’s Wörthersee/Rosental, Villach en Klagenfurt am Wörthersee wordt dagelijks opgeluisterd met regionale cultuur- en culinaire highlights.

Velovista

Aanraders voor een mooie fietstocht

Karinthië rent e-bike

De grootste toeristische fietsverhuur van Oostenrijk. Alle soorten fietsen kunnen worden geleend en teruggebracht bij 50 verhuurstations in heel Karinthië.

Fietsverhuur

Op zoek naar Slow Food

Brood bakken, kaas maken, kooklessen & meer – in Karinthië, de eerste Slow Food Travel bestemming ter wereld.

Slow Food Karinthië

Draupaddelweg

In zeven etappes 110 km met de kano langs de Drau peddelen en tegelijkertijd het landschap van Karinthië ontdekken. Ook geschikt voor beginners!

Peddelen op de Drau

Ontspannen wandelen

In een adembenemend berg- en merenlandschap nodigen 20 Slow Trails uit om te ontspannen en nieuwe energie op te doen. Tip: Spring in een meer voor wat verfrissing!

Slow Trails

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