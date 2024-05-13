Wij raden het volgende aanbod aan

De fietsreis start in Villach – de fietshoofdstad van Karinthië – en voert naar de Ossiacher See, Millstätter See, Weissensee, Pressegger See, Faaker See en de Wörthersee. De bekende Drauradweg, door de ADFC bekroond met 5 sterren, loopt langs de Klopeiner See en via de deelstaathoofdstad Klagenfurt weer terug naar Villach.

Een verfrissende fietservaring van acht dagen, inclusief bagagetransport, navigatie-app en noodservice voor het geval dat.