W Austrii duży wybór kolejek linowych zapewnia dostęp do wysokich szczytów i spektakularnych platform widokowych Platformy widokowe. Na Dachstein można dotrzeć kolejką linową do słynnej platformy widokowej Dachstein Sky Walk. Kolejką na lodowiec Großglockner można dotrzeć do Pasterze, największego lodowca w Alpach Wschodnich - wiecznego lodu, z widokiem na Großglockner, najwyższą górę Austrii o wysokości 3798 metrów. Z kolei Kitzsteinhorn w Kaprun oferuje kolejkę linową, która zapewnia gościom wspaniały widok na otaczający krajobraz lodowca na wysokości ponad 3000 metrów.