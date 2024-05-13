Historia narciarstwa w Austrii

Austriacka szkoła narciarstwa

Bardzo ważną postacią w historii narciarstwa jest Austriak Mathias Zdarsky, nazywany „ojcem narciarstwa alpejskiego”. Odegrał on kluczową rolę w rozwoju tego sportu. Uważa się, że na początku XX wieku jako pierwszy zjechał po stromych górskich zboczach na drewnianych nartach, opracowując technikę narciarstwa zjazdowego.

Skonstruował także pierwsze stalowe wiązania – prototyp współczesnych wiązań narciarskich, które ułatwiły poruszanie się po stromych górskich terenach. Do zmiany kierunku jazdy używał długiego kijka.

Wkrótce potem odbyły się pierwsze zawody narciarskie, obejmujące zjazdy, podbiegi i jazdę po płaskim terenie.