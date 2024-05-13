Wiedeńska kula śnieżna
Znana na całym świecie pamiątka z oryginalnej wiedeńskiej manufaktury
Potrząśnij nią raz - i podziwiaj magicznie opadający śnieg, który delikatnie opada po pięknych motywach. Zachwycający gadżet i znana na całym świecie pamiątka. Któż ich nie zna - słynnych na całym świecie "śnieżnych kul" wykonanych ze szkła (a nie plastiku!)? Ale bardzo niewiele osób o nich wie: Ta urocza pamiątka pochodzi z Austrii, a dokładniej z Wiednia. Kule śnieżne są tam produkowane przez rodzinę Perzy w oryginalnej wiedeńskiej fabryce kul śnieżnych. A ponieważ każda kula śnieżna jest nadal wykonywana ręcznie, każda z nich jest tak wyjątkowa, jak pojedynczy płatek śniegu.
Śnieg na życzenie
"Przypadkowy" uroczy wynalazek z Wiednia
Erwin Perzy III jest dumny z tego, że jego kule śnieżne są obecnie kopiowane miliony razy na całym świecie. Pierwsza kula śnieżna została wynaleziona przez jego dziadka, dlatego warsztat Perzy'ego nazywany jest "Oryginalną Wiedeńską Manufakturą Kul Śnieżnych". I jest nią od 1905 roku.
W tamtych czasach Erwin Perzy pracował nad lampą do sal operacyjnych, napełniając szklane kule wodą i podświetlając je żarówką. Aby światło było bardziej odblaskowe, najpierw dodał wiórki szklane, a następnie kaszę manną. Gdy zawirowało to w wodzie, wyglądało jak dryfujący śnieg. Z działającej lampy nic nie wyszło, ale zamiast tego narodził się genialny pomysł na biznes.
Czy wiesz, że ..
... kule śnieżne istnieją już od ponad 120 lat?
Panuje ogromny entuzjazm, zwłaszcza w Japonii i USA – dwóch rynkach, które Erwin Perzy II zdobył w latach powojennych.
... kula śnieżna dotarła aż do Hollywood?
W latach czterdziestych Orson Welles włączył śnieżną kulę do filmu "Obywatel Kane".
... w muzeum manufaktury można zobaczyć setki motywów?
Budynki, jedzenie, zwierzęta, bałwany i oczywiście anioły, Ojciec Święty i choinki. Również Wycieczki z przewodnikiem są również dostępne.
... "śnieg" oznacza oczyszczenie, ciszę i spokój?
Śnieg wywołuje również nostalgiczne wspomnienia z dzieciństwa.
... "śnieg" w kuli śnieżnej jest tajemnicą?
Śnieg już dawno przestał składać się z kaszy manny. Erwin Perzy III nie chce zdradzić, z czego jest dziś zrobiony - to tajemnica handlowa!
... kula śnieżna zawiera wiedeńską wodę źródlaną?
Wiedeńska woda źródlana pochodzi z gór. A figurki pochodzą teraz z drukarki 3D, motywy są dostosowane do współczesnych czasów.
5 ulubionych wiedeńskich kul śnieżnych
Dla tych, którzy kochają śnieg, Boże Narodzenie i Adwent
Informacje na temat ochrony klimatu
Dlaczego tradycje i zwyczaje są zrównoważone?
Kultywowanie Zwyczajów i tradycji w Austrii jest ściśle związane ze zrównoważonym rozwojem. Tradycje takie jak spędy bydła, tradycyjne festiwale i regionalne rękodzieło świadczą o głębokim szacunku dla natury i zasobów. Zwyczaje te promują zrozumienie i docenienie lokalnej flory i fauny, a także świadomość ekologiczną.
Zwyczaje i tradycje wzmacniają również zrównoważony rozwój społeczny: tradycyjne festiwale, takie jak wznoszenie słupa majowego, obchody Wielkanocy czy zwyczaje bożonarodzeniowe Zwyczaje bożonarodzeniowe wzmacniają poczucie wspólnoty i wspólne zaangażowanie w dbanie o region. Również Niematerialne dziedzictwo kulturowe honoruje również tradycyjne rytuały, zwyczaje i rzemiosło, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Goście, którzy doświadczają takich tradycji, są zanurzeni w austriackiej kulturze - a to z kolei wzmacnia lokalną tożsamość.