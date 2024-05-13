"Przypadkowy" uroczy wynalazek z Wiednia

Erwin Perzy III jest dumny z tego, że jego kule śnieżne są obecnie kopiowane miliony razy na całym świecie. Pierwsza kula śnieżna została wynaleziona przez jego dziadka, dlatego warsztat Perzy'ego nazywany jest "Oryginalną Wiedeńską Manufakturą Kul Śnieżnych". I jest nią od 1905 roku.

W tamtych czasach Erwin Perzy pracował nad lampą do sal operacyjnych, napełniając szklane kule wodą i podświetlając je żarówką. Aby światło było bardziej odblaskowe, najpierw dodał wiórki szklane, a następnie kaszę manną. Gdy zawirowało to w wodzie, wyglądało jak dryfujący śnieg. Z działającej lampy nic nie wyszło, ale zamiast tego narodził się genialny pomysł na biznes.