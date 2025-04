Dolna Austria latem

To jest dobre gotowanie!

Dolna Austria jest kulinarną skarbnicą, a delektowanie się nią jest koniecznością. W końcu najlepsze produkty rozwijają się lokalnie: słynne morele i wino w Wachau, mak, zioła i przyprawy w Waldviertel oraz wino i cydr w dzielnicach nazwanych ich imionami.

Kultura tradycyjnych gospód jest szczególnie ważna w Dolnej Austrii. Niezależnie od tego, czy jest to gospoda miejska, wiejska czy wielokrotnie nagradzana restauracja: około 200 firm członkowskich zdobyło nagrodę "Inn with Inn Culture" i kultywuje tradycyjne potrawy, tworzy nowe interpretacje i gotuje z regionalnych produktów. Jest tu miejsce na niezwykłe pomysły, a także innowacyjne przepisy i nowe podejście do tradycyjnej kultury pubowej.