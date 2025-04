Burgenland

W Burgenlandzie rosną światowej klasy winorośle: Zweigelt w regionie Neusiedler See, a szczepy do produkcji czerwonych i białych win DAC dojrzewają na zachodzie. Tutejsze zamiłowanie do dobrego jedzenia i dobrej zabawy w towarzystwie kręci się zatem wokół wina.

Harmonijne współistnienie człowieka i przyrody dopełnia atrakcyjnych aspektów - co można poczuć w Parku Narodowym Jezioro Nezyderskie-Seewinkel.