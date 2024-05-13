W Carnuntum historia ożywa: czeka tu życie miejskie starożytnych Rzymian, imponujące budowle, fascynujące oryginalne znaleziska i zaskakujące przeżycia kulturalne.

W Dolnej Austrii, pomiędzy Petronell-Carnuntum a Bad Deutsch-Altenburg, otwiera się okno na inną epokę: Carnuntum – niegdyś kwitnąca metropolia Cesarstwa Rzymskiego, dziś miejsce, gdzie ożywa historia. To, co w 6 roku n.e. zaczęło się jako zimowe obozowisko rzymskich legionów, szybko rozwinęło się w centrum władzy politycznej i różnorodności kulturowej – z około 50 000 mieszkańców, własnym amfiteatrem i publicznymi termami. Tam, gdzie niegdyś rządzili cesarze, maszerowały legiony i dyskutowali filozofowie, dziś można spacerować wśród zrekonstruowanych zabudowań.

Znaczenie Carnuntum wynikało nie tylko z lokalizacji niedaleko Dunaju i Bursztynowego Szlaku, ale także z jego roli jako węzła militarnego, handlowego i politycznego. To tutaj Marek Aureliusz pisał fragmenty swoich „Rozmyślań”, tu Septymiusz Sewer został ogłoszony cesarzem, a tetrarchowie obradowali podczas słynnej konferencji cesarskiej w 308 roku n.e. Serce antycznego miasta biło mocno – z willami, świątyniami i codziennym życiem.

Carnuntum jest częścią należącego do światowego dziedzictwa UNESCO systemu granicznego Dunaju (Donaulimes), który symbolizuje wymianę kulturalną oraz władzę Rzymu. Jako kluczowa osada na antycznej granicy Dunaju Carnuntum należy do najważniejszych świadectw rzymskiej historii w Europie.

Dziś w Parku Archeologicznym Carnuntum można zanurzyć się w tę rzeczywistość naprawdę głęboko. Zrekonstruowano tutaj domy mieszkalne z podłogowym ogrzewaniem, warsztaty i ulice - z oryginalnym przebiegiem. Miejsce to to nie tylko scenografia, lecz żywa księga historii, prezentująca styl i komfort, jaki oferował antyk. Eksponaty w Muzeum Carnuntinum opowiadają o wielkości i przemianach, blasku i upadku imperium w czasach jego rozkwitu.