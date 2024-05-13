Rzymskie miasto Carnuntum
Tam, gdzie przeszłość staje się sceną
Introduction
W Dolnej Austrii, pomiędzy Petronell-Carnuntum a Bad Deutsch-Altenburg, otwiera się okno na inną epokę: Carnuntum – niegdyś kwitnąca metropolia Cesarstwa Rzymskiego, dziś miejsce, gdzie ożywa historia. To, co w 6 roku n.e. zaczęło się jako zimowe obozowisko rzymskich legionów, szybko rozwinęło się w centrum władzy politycznej i różnorodności kulturowej – z około 50 000 mieszkańców, własnym amfiteatrem i publicznymi termami. Tam, gdzie niegdyś rządzili cesarze, maszerowały legiony i dyskutowali filozofowie, dziś można spacerować wśród zrekonstruowanych zabudowań.
Znaczenie Carnuntum wynikało nie tylko z lokalizacji niedaleko Dunaju i Bursztynowego Szlaku, ale także z jego roli jako węzła militarnego, handlowego i politycznego. To tutaj Marek Aureliusz pisał fragmenty swoich „Rozmyślań”, tu Septymiusz Sewer został ogłoszony cesarzem, a tetrarchowie obradowali podczas słynnej konferencji cesarskiej w 308 roku n.e. Serce antycznego miasta biło mocno – z willami, świątyniami i codziennym życiem.
Carnuntum jest częścią należącego do światowego dziedzictwa UNESCO systemu granicznego Dunaju (Donaulimes), który symbolizuje wymianę kulturalną oraz władzę Rzymu. Jako kluczowa osada na antycznej granicy Dunaju Carnuntum należy do najważniejszych świadectw rzymskiej historii w Europie.
Dziś w Parku Archeologicznym Carnuntum można zanurzyć się w tę rzeczywistość naprawdę głęboko. Zrekonstruowano tutaj domy mieszkalne z podłogowym ogrzewaniem, warsztaty i ulice - z oryginalnym przebiegiem. Miejsce to to nie tylko scenografia, lecz żywa księga historii, prezentująca styl i komfort, jaki oferował antyk. Eksponaty w Muzeum Carnuntinum opowiadają o wielkości i przemianach, blasku i upadku imperium w czasach jego rozkwitu.
Unikat w skali europejskiej: wiernie zrekonstruowane rzymskie budynki na historycznym miejscu, dostępne do zwiedzania i w pełni funkcjonalne.
Rzymskie miasto Carnuntum z każdej perspektywy
Świątynie, termy i łuki triumfalne
Muzeum Carnuntinum
W rzymskiej willi portrety cesarzy łączą się z rzadkimi reliefami Mitry oraz delikatną biżuterią złotniczą – w plan miasta ukazuje antyczną metropolię w całej okazałości.
Amfiteatr
Gry gladiatorów, proklamacja cesarza i codzienne życie Rzymian spotykają się na dwóch zachowanych arenach, tworząc imponujące świadectwo dawnej epoki.
Heidentor (Brama Pogan)
Jeden z pierwotnych czterech filarów jest dziś świadectwem rzymskiej sztuki reprezentacyjnej i symbolem cesarskiej władzy na granicy wzdłuż Dunaju.
Zabawa w odkrywanie antyku
Spróbuj rzymskich smakołyków, rozwiązuj zagadki, wybijaj monety i odkrywaj antyk – historia jest tu dla dzieci świetną zabawą.
Wydarzenia
Dzień gladiatorów, święto Rzymian, festyn dla dzieci i rzymska soirée ożywiają rok – z walkami, warsztatami, zabawami i lokalnymi specjałami.
Atrakcje i wycieczki w okolicy
Region winiarski Carnuntum
Między Dunajem a wzgórzami dojrzewają intensywne czerwone i eleganckie białe wina – region słynie z odmian takich jak Blauer Zweigelt i Blaufränkisch.
Zamek Niederweiden
W oryginalnej kuchni zamkowej ożywają barokowe przepisy, a ogród tulipanów i liczne wystawy ukazują życie na dworze.
Zamek Hof
W 2002 roku zaniedbany zamek Hof został przebudzony ze snu i przywrócony do swej dawnej, okazałej barokowej świetności.
Park Narodowy Łęgów Naddunajskich
Las u bram Wiednia – najbardziej zielonego miasta świata? To fakt! Swobodnie płynący tutaj Dunaj jest także siedliskiem wielu zagrożonych gatunków.
Hainburg
Wśród miejskich murów, zamkowych ruin i średniowiecznych uliczek: spacer przez wieki z widokiem ze wzgórza zamkowego na Dunaj, historię i przyrodę.
Zamek Eckartsau
Dawne myśliwskie schronienie Franciszka Ferdynanda i ostatnia kryjówka cesarza Karola I – barokowa historia i natura wśród naddunajskich łęgów.
Najczęściej zadawane pytania
Dlaczego tradycje i zwyczaje są zrównoważone?
Kultywowanie tradycji i zwyczajów w Austrii jest ściśle związane ze zrównoważonym rozwojem. Tradycje takie jak spęd bydła z alpejskich pastwisk, festyny ludowe czy regionalne rzemiosło świadczą o głębokim szacunku dla przyrody i zasobów naturalnych. Zwyczaje te promują zrozumienie i docenianie lokalnej flory i fauny oraz zwiększają świadomość ekologiczną.
Tradycje i zwyczaje wzmacniają także zrównoważoność społeczną: tradycyjne święta, jak stawianie słupa majowego, święta wielkanocne czy bożonarodzeniowe zwyczaje, budują poczucie wspólnoty i lokalnej tożsamości. Niematerialne dziedzictwo kulturowe honoruje rytuały, obyczaje i umiejętności rzemieślnicze przekazywane z pokolenia na pokolenie. Goście, którzy uczestniczą w takich tradycjach, mogą zanurzyć się w kulturze Austrii.