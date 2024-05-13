Roman stone building with red tile roofs behind hedges, large tree in foreground, sun rays.
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Rzymskie miasto Carnuntum
Tam, gdzie przeszłość staje się sceną

W Carnuntum historia ożywa: czeka tu życie miejskie starożytnych Rzymian, imponujące budowle, fascynujące oryginalne znaleziska i zaskakujące przeżycia kulturalne.

W Dolnej Austrii, pomiędzy Petronell-Carnuntum a Bad Deutsch-Altenburg, otwiera się okno na inną epokę: Carnuntum – niegdyś kwitnąca metropolia Cesarstwa Rzymskiego, dziś miejsce, gdzie ożywa historia. To, co w 6 roku n.e. zaczęło się jako zimowe obozowisko rzymskich legionów, szybko rozwinęło się w centrum władzy politycznej i różnorodności kulturowej – z około 50 000 mieszkańców, własnym amfiteatrem i publicznymi termami. Tam, gdzie niegdyś rządzili cesarze, maszerowały legiony i dyskutowali filozofowie, dziś można spacerować wśród zrekonstruowanych zabudowań.

Znaczenie Carnuntum wynikało nie tylko z lokalizacji niedaleko Dunaju i Bursztynowego Szlaku, ale także z jego roli jako węzła militarnego, handlowego i politycznego. To tutaj Marek Aureliusz pisał fragmenty swoich „Rozmyślań”, tu Septymiusz Sewer został ogłoszony cesarzem, a tetrarchowie obradowali podczas słynnej konferencji cesarskiej w 308 roku n.e. Serce antycznego miasta biło mocno – z willami, świątyniami i codziennym życiem.

Carnuntum jest częścią należącego do światowego dziedzictwa UNESCO systemu granicznego Dunaju (Donaulimes), który symbolizuje wymianę kulturalną oraz władzę Rzymu. Jako kluczowa osada na antycznej granicy Dunaju Carnuntum należy do najważniejszych świadectw rzymskiej historii w Europie.

Dziś w Parku Archeologicznym Carnuntum można zanurzyć się w tę rzeczywistość naprawdę głęboko. Zrekonstruowano tutaj domy mieszkalne z podłogowym ogrzewaniem, warsztaty i ulice - z oryginalnym przebiegiem. Miejsce to to nie tylko scenografia, lecz żywa księga historii, prezentująca styl i komfort, jaki oferował antyk. Eksponaty w Muzeum Carnuntinum opowiadają o wielkości i przemianach, blasku i upadku imperium w czasach jego rozkwitu.

Fakty i liczby
Położenie:Petronell-Carnuntum w Dolnej Austrii
Data założenia:6 n.e. jako rzymski obóz zimowy
Zleceniodawca:Cesarz Tyberiusz
Brama na wschód:strategiczne ulokowanie na skrzyżowaniu Bursztynowego Szlaku i Dunajskiego Limes
Cechy szczególne:Heidentor, rzymska dzielnica miejska, Muzeum Carnuntinum, amfiteatr
Dojazd
Shuttle
Zwiedź
Bilety
Godziny otwarcia

Unikat w skali europejskiej: wiernie zrekonstruowane rzymskie budynki na historycznym miejscu, dostępne do zwiedzania i w pełni funkcjonalne.

Rzymskie miasto Carnuntum z każdej perspektywy

Świątynie, termy i łuki triumfalne

Muzeum Carnuntinum

W rzymskiej willi portrety cesarzy łączą się z rzadkimi reliefami Mitry oraz delikatną biżuterią złotniczą – w plan miasta ukazuje antyczną metropolię w całej okazałości.

Muzeum Carnuntinum

Amfiteatr

Gry gladiatorów, proklamacja cesarza i codzienne życie Rzymian spotykają się na dwóch zachowanych arenach, tworząc imponujące świadectwo dawnej epoki.

Amfiteatr

Heidentor (Brama Pogan)

Jeden z pierwotnych czterech filarów jest dziś świadectwem rzymskiej sztuki reprezentacyjnej i symbolem cesarskiej władzy na granicy wzdłuż Dunaju.

Heidentor (Brama Pogan)

Zabawa w odkrywanie antyku

Spróbuj rzymskich smakołyków, rozwiązuj zagadki, wybijaj monety i odkrywaj antyk – historia jest tu dla dzieci świetną zabawą.

Zabawa w odkrywanie antyku

Wydarzenia

Dzień gladiatorów, święto Rzymian, festyn dla dzieci i rzymska soirée ożywiają rok – z walkami, warsztatami, zabawami i lokalnymi specjałami.

Wydarzenia

Rzymska dzielnica miejska

Willa z malowidłami ściennymi, działające termy, kuchnia z naczyniami – wszystko to zrekonstruowano w oryginalnym miejscu tradycyjnymi technikami rzemieślniczymi.

Rzymska dzielnica miejska

Atrakcje i wycieczki w okolicy

Region winiarski Carnuntum

Między Dunajem a wzgórzami dojrzewają intensywne czerwone i eleganckie białe wina – region słynie z odmian takich jak Blauer Zweigelt i Blaufränkisch.

Region winiarski Carnuntum

Zamek Niederweiden

W oryginalnej kuchni zamkowej ożywają barokowe przepisy, a ogród tulipanów i liczne wystawy ukazują życie na dworze.

Zamek Niederweiden

Zamek Hof

W 2002 roku zaniedbany zamek Hof został przebudzony ze snu i przywrócony do swej dawnej, okazałej barokowej świetności.

Zamek Hof

Park Narodowy Łęgów Naddunajskich

Las u bram Wiednia – najbardziej zielonego miasta świata? To fakt! Swobodnie płynący tutaj Dunaj jest także siedliskiem wielu zagrożonych gatunków.

Park Narodowy Łęgów Naddunajskich

Hainburg

Wśród miejskich murów, zamkowych ruin i średniowiecznych uliczek: spacer przez wieki z widokiem ze wzgórza zamkowego na Dunaj, historię i przyrodę.

Hainburg (j. niem.)

Zamek Eckartsau

Dawne myśliwskie schronienie Franciszka Ferdynanda i ostatnia kryjówka cesarza Karola I – barokowa historia i natura wśród naddunajskich łęgów.

Zamek Eckartsau

Dom narodzin Haydna

To tu na świat przyszli Joseph i Michael Haydn. Ich dawny dom rodzinny opowiada o dzieciństwie, dźwiękach i początkach muzycznej podróży.

Dom narodzin Haydna (j. niem.)

Najczęściej zadawane pytania

Rzymskie miasto Carnuntum zostało założone w 6 roku n.e. jako obóz zimowy dla rzymskich wojsk za panowania cesarza Tyberiusza.

Rzymskie miasto Carnuntum znajduje się w Dolnej Austrii, między miejscowościami Petronell-Carnuntum i Bad Deutsch-Altenburg, około 40 kilometrów na wschód od Wiednia.

W regionie Carnuntum-Marchfeld czeka wyjątkowe połączenie historii, natury i smaków: od rzymskiego miasta, przez barokowe zamki, po degustacje win u lokalnych winiarzy. Trasy rowerowe, takie jak Szlak Rowerowy wzdłuż Dunaju, Park Narodowy Łęgów Naddunajskich i różnorodne wydarzenia sprawiają, że region ten zachwyca przez cały rok.

Ochrona dziedzictwa narodowego

Dlaczego tradycje i zwyczaje są zrównoważone?

Kultywowanie tradycji i zwyczajów w Austrii jest ściśle związane ze zrównoważonym rozwojem. Tradycje takie jak spęd bydła z alpejskich pastwisk, festyny ludowe czy regionalne rzemiosło świadczą o głębokim szacunku dla przyrody i zasobów naturalnych. Zwyczaje te promują zrozumienie i docenianie lokalnej flory i fauny oraz zwiększają świadomość ekologiczną.

Tradycje i zwyczaje wzmacniają także zrównoważoność społeczną: tradycyjne święta, jak stawianie słupa majowego, święta wielkanocne czy bożonarodzeniowe zwyczaje, budują poczucie wspólnoty i lokalnej tożsamości. Niematerialne dziedzictwo kulturowe honoruje rytuały, obyczaje i umiejętności rzemieślnicze przekazywane z pokolenia na pokolenie. Goście, którzy uczestniczą w takich tradycjach, mogą zanurzyć się w kulturze Austrii.

Dostępność w CarnuntumZrównoważony rozwój w Carnuntum

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