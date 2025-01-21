Najpiękniejsze tradycyjne festiwale
Introduction
Z uważnością i pewnym poczuciem dumy Austriacy patrzą na swoje korzenie i pielęgnują tradycje. Już od dzieciństwa ludzie w tym kraju dorastają otoczeni regionalnymi zwyczajami i rytuałami, które stają się częścią ich stylu życia.
I właśnie dlatego w obchodach związanych z tradycjami tak bardzo czuć miłość i zaangażowanie. Tradycje w Austrii są żywe i z namaszczeniem pielęgnowane. To oddanie i radość z obrzędów mogą odczuć także turyści. Festiwale te w żadnym wypadku nie są jednak inscenizacjami mającymi na celu zabawienie gości. Miłość do tradycji jest prawdziwa i autentyczna, a Austriacy chętnie dzielą się nią z odwiedzającymi, którzy chcą poznać kulturę kraju.
Karnawał i jego zwyczaje
Parady karnawałowe i obchody przybierają w austriackich regionach różne formy. Ich cechą wspólną są wspaniałe kostiumy i wyszukane maski. Oprócz walki między siłami dobra i zła karnawał to oczywiście także zabawa, żywiołowość i radość życia.
Wiedeńskie bale są integralną częścią karnawału. Ich wyjątkowy styl i szlachetna atmosfera sprawiają, że są one niezapomnianym wydarzeniem. Podczas karnawału na licznych paradach, festiwalach i imprezach panuje wyjątkowa atmosfera.
Parada z bębnami w Bad Aussee
Mężczyźni odziani w damskie koszule nocne z minionych wieków, którzy za pomocą bębnów i trąbek chcą wypędzić zimę z miasta.
Parada Flinserlów w Ausseerland
Flinserl to wiosenne postacie karnawału w regionie Ausseerland. Są ubrani we wspaniałe stroje, a w ostatkowy wtorek rozdają dzieciom słodycze.
Parada "szmaciaków" w Ebensee
W ostatkowy poniedziałek "szmaciaki" przebierają się w stare damskie ubrania z naszytymi na nie strzępami materiału. Noszą szmaciane kapelusze i drewniane maski.
Marsz Perchtów w Pongau
Co cztery lata odbywa się parada Schönperchten z ich wspaniałymi nakryciami głowy i Schiachperchten z ich przerażającymi maskami.
Schnabelperchten w dolinie Rauris
Przed dniem Trzech Króli, 5 stycznia, cicho krążą od domu do domu, zbierając kurz i brud. Ci, którzy dbają o porządek, nie muszą się obawiać.
Krampusy w Kleinwalsertal
Krampusy, towarzysze św. Mikołaja, w futrzanych szatach, z rogami i krowimi dzwonkami, przechadzają się po Mittelsbergu od 5 do 7 grudnia.
Ogniska w Montafon
Demony zimy są odpędzane przez płonące iskry czarownicy i machanie pochodniami w górach i dolinach.
Festiwal żonkili w Ausseerland, Styria
Ausseerland wiosną to morze białych kwiatów - wtedy żonkile rozkwitają w pełni. Te piękne kwiaty mają swój wielki moment podczas festiwalu żonkili pod koniec maja, kiedy około 3000 osób, w tym dzieci i turyści, zbiera wspólnie te rośliny.
Uczestnicy parady dekorują potem nimi wielkie druciane figury, nad których konstrukcjami pracowali przez wiele miesięcy. Do tego celu wykorzystauje się ponad 100 000 kwiatów. Parada wkracza do centrum miasta z około 30 misternie wykonanymi rzeźbami. Zapach żonkili wypełnia powietrze, oczarowując zarówno odwiedzających, jak i jury, które ocenia kwiatowe arcydzieła. W południe, nad jeziorem, paradują zespoły muzyczne, grupy przebierańców i żonkilowe księżniczki, tworząc niezapomniany spektakl.
Wyścig konny z karynckim wieńcem w Weitensfeld
Wg podań w XVI wieku w Weitensfeld w Karyntii z zarazy ocalała tylko jedna panna i trzej synowie mieszczan. O tym, kto zostanie przyszłym mężem panny, miał zadecydować wyścig. Od tego czasu każdego roku podczas Zielonych Świątek jeźdźcy organizują zawody, które odbywają się w towarzystwie tradycyjnych pieśni i muzyki ludowych kapel.
Jeźdźcy galopują przez wioskę, symbolicznie odpędzając zarazę i otwierając drogę wyścigu. Tylko zwycięzca ma prawo pocałować kamienną dziewicę przy fontannie na rynku i otrzymać Kranzel – ślubny wieniec. Nagrodą jest także taniec walca Gurktaler z wybraną młodą kobietą.
Niedziela Wielkiego Postu w Gmunden nad jeziorem Traunsee
W XVII wieku proboszcz parafii w Gmunden zaprosił ubogich na posiłek na znak miłosierdzia. Dziś Niedziela miłości jest poświęcona zakochanym. A czy jest lepszy sposób na okazanie uczuć niż piernikowe serce? Oczywiście cukiernicy przygotowują piernikowe serca z miłosnymi sentencjami i motywami, aby zakochani goście mogli również podarować serce w prezencie.
Festiwal rozpoczyna się mszą w kościele parafialnym, skąd tradycyjna procesja kostiumowa przechodzi przez stare miasto do najbardziej ekscytującej części programu: rozdawania serc na rynku miejskim.
Z kolei w tyrolskiej dolinie Brixental Wielki Czwartek każdego roku odbywa się tzw. Antlassritt. Jest to wspomnienie zwycięstwa miejscowych chłopów nad szwedzką jazdą konną podczas wojny trzydziestoletniej. Uroczyście ubrani mężczyźni z procesyjnymi flagami jadą na koniach w towarzystwie osoby duchownej w kierunku kapliczki, przy której zostali zwyciężeni Szwedzi.
Wielkanoc w Tyrolu
Jednym z głównych austriackich zwyczajów, nie tylko w Tyrolu, jest ustawianie majowego drzewka. Rozpoczyna go ścięcie, przyniesienie, przystrajanie, ustawienie i pilnowanie drzewka. Potem następują zabawne i sportowe zmagania, mające na celu porwanie drzewka z sąsiedniej wioski, która musi porwane drzewko „wykupić” za sporą ilość piwa. Teraz podczas uroczystej ceremonii ustawia się jedno takie drzewo w centralnym punkcie we wsi, natomiast dawniej stało ono prawie w każdym ogrodzie. Za czasów cesarzowej Marii Teresy obyczaj ten nabrał takiego rozmachu, że w roku 1741 wydała ona surowy zakaz ustawiania majowych drzewek.
Gauder Fest w Zell am Ziller w Tyrolu
Tyrolski festiwal Gauder jest jednym z najstarszych festiwali ludowych w regionie alpejskim. Jego początki sięgają 1428 roku. Nazwa nie pochodzi od dialektalnego słowa "Gaudi" (zabawa), ale od "Gauderlehen", czyli miejsca festiwalu.
W przeszłości na rynku odbywały się targi i konkursy. Dziś rzemieślnicy prezentują swoje umiejętności na tradycyjnym targu rzemieślniczym i rolniczym, oferując regionalne produkty, takie jak torby czy figurki. Obowiązkowym elementem obchodów jest także piwo Gauder Bock.
Szeroko rozpowszechniony jest również zwyczaj zielonoświątkowych walk „Ranggeln”. Walki odbywają się w Tyrolu, Salzburgu, Karyntii i Styrii. Wyglądają jak zapasy na ringu. Zwycięża ten, kto pierwszy rozłoży przeciwnika na łopatki; walczy się boso, zawodnicy ubrani są w prostą, lnianą tunikę. Poza surowymi regułami zapasy są mimo wszystko formą zabawy. Dlatego w wielu miejscach istnieją związki tego sportu, a same zawody nieustannie cieszą się dużą popularnością.
Przesilenie letnie w Wachau
Korzenie obchodów przesilenia sięgają czasów przedchrześcijańskich, gdy wierzono, że ogień odpędza zło. Do dziś wzdłuż brzegów Dunaju rozpalane są ogromne ogniska, w winnicach płoną pochodnie, oświetlane są zamki, a po rzece płyną świetliste tratwy. Ogniska zapalane są zaraz po zmierzchu, a spektakl najlepiej podziwiać z koleiki Wachau lub łodzi na Dunaju. Ukoronowaniem letnich obchodów jest imponujący pokaz sztucznych ogni.
W winiarniach, zajazdach i restauracjach regionu można spróbować specjalnych letnich dań, które łączą regionalną kuchnię z winami światowej klasy.
Spędy bydła w Vorarlbergu
Tradycje hodowli budła w Vorarlbergu pochodzą sprzed 400 lat, a jej tajniki są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Wiosną rodziny wędrują ze swoimi zwierzętami na Vorsäß – alpejskie pastwiska położone nisko w górach, a latem, w lipcu, przenoszą je na wyższe hale, zwane "Almen", sięgające nawet 2000 metrów.
Jesienią pasterze prowadzą stada z powrotem do doliny. Zwierzęta ozdobione są misternymi nakryciami głowy z jodły, kwiatów i wstążek, a dźwięk krowich dzwonków, które mają odpędzać demony, słychać z daleka. Miejscowi i turyści zbierają się już w wiosce, by powitać powracające bydło.
Alpejskie spędy bydła w całej Austrii: dowiedz się więcej
Parady Samsona w salzburskim regionie Lungau
Samson, mierzący do 6,5 m i ważący ponad 80 kg gigant z Lungau, po raz pierwszy pojawia się w źródłach w 1635 roku. Legenda głosi, że jego czarne włosy kryją w sobie nadludzkie moce.
Kawalerowie niosą przez wioskę metrową figurę na ramionach w ramach Salzburskich Dożynek. Towarzyszą im dwa krasnale i orkiestra grająca walca Samsona. W barwnym korowodzie biorą również udział tradycyjni przebierańcy, strzelcy i wiejskie kluby młodzieżowe. Przy okazji: w salzburskim regionie Lungau znajduje się łącznie 10 figur Samsona.
Dlaczego tradycje i zwyczaje są zrównoważone?
Kultywowanie zwyczajów i tradycji w Austrii jest ściśle związane ze zrównoważonym rozwojem. Alpejskie spędy bydła, tradycyjne festiwale i regionalne rzemiosło pokazują głęboki szacunek dla natury i zasobów. Wzmacniają one również zrównoważony rozwój społeczny i wspólne zaangażowanie w opiekę nad regionem.
Niematerialne dziedzictwo kulturowe honoruje tradycyjne rytuały, zwyczaje i rzemiosło, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie