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Najpiękniejsze tradycyjne festiwale

Flinserl / TVB Ausseerland Salzkammergut / fot. Theresa Schwaiger
Karnawał, festiwal żonkili, spęd bydła czy ognisko w środku lata: Austria ceni tradycje i zwyczaje i uwielbia je celebrować.

Z uważnością i pewnym poczuciem dumy Austriacy patrzą na swoje korzenie i pielęgnują tradycje. Już od dzieciństwa ludzie w tym kraju dorastają otoczeni regionalnymi zwyczajami i rytuałami, które stają się częścią ich stylu życia.

I właśnie dlatego w obchodach związanych z tradycjami tak bardzo czuć miłość i zaangażowanie. Tradycje w Austrii są żywe i z namaszczeniem pielęgnowane. To oddanie i radość z obrzędów mogą odczuć także turyści. Festiwale te w żadnym wypadku nie są jednak inscenizacjami mającymi na celu zabawienie gości. Miłość do tradycji jest prawdziwa i autentyczna, a Austriacy chętnie dzielą się nią z odwiedzającymi, którzy chcą poznać kulturę kraju.

Kolorowy zgiełk

Karnawał i jego zwyczaje

Parady karnawałowe i obchody przybierają w austriackich regionach różne formy. Ich cechą wspólną są wspaniałe kostiumy i wyszukane maski. Oprócz walki między siłami dobra i zła karnawał to oczywiście także zabawa, żywiołowość i radość życia.

Wiedeńskie bale są integralną częścią karnawału. Ich wyjątkowy styl i szlachetna atmosfera sprawiają, że są one niezapomnianym wydarzeniem. Podczas karnawału na licznych paradach, festiwalach i imprezach panuje wyjątkowa atmosfera.

Parada z bębnami w Bad Aussee

Mężczyźni odziani w damskie koszule nocne z minionych wieków, którzy za pomocą bębnów i trąbek chcą wypędzić zimę z miasta.

Karnawał w Ausseerland

Parada Flinserlów w Ausseerland

Flinserl to wiosenne postacie karnawału w regionie Ausseerland. Są ubrani we wspaniałe stroje, a w ostatkowy wtorek rozdają dzieciom słodycze.

Karnawał w Ausseerland

Parada "szmaciaków" w Ebensee

W ostatkowy poniedziałek "szmaciaki" przebierają się w stare damskie ubrania z naszytymi na nie strzępami materiału. Noszą szmaciane kapelusze i drewniane maski.

Szmaciany karnawał (j. niem.)

Marsz Perchtów w Pongau

Co cztery lata odbywa się parada Schönperchten z ich wspaniałymi nakryciami głowy i Schiachperchten z ich przerażającymi maskami.

Wielki Bieg Perchtów w Pongau

Schnabelperchten w dolinie Rauris

Przed dniem Trzech Króli, 5 stycznia, cicho krążą od domu do domu, zbierając kurz i brud. Ci, którzy dbają o porządek, nie muszą się obawiać.

Schnabelperchten w Rauris (j. niem)

Krampusy w Kleinwalsertal

Krampusy, towarzysze św. Mikołaja, w futrzanych szatach, z rogami i krowimi dzwonkami, przechadzają się po Mittelsbergu od 5 do 7 grudnia.

Pochód Krampusów

Ogniska w Montafon

Demony zimy są odpędzane przez płonące iskry czarownicy i machanie pochodniami w górach i dolinach.

Ogniska w Montafon
Festiwal 1000 kwiatów

Festiwal żonkili w Ausseerland, Styria

Ausseerland wiosną to morze białych kwiatów - wtedy żonkile rozkwitają w pełni. Te piękne kwiaty mają swój wielki moment podczas festiwalu żonkili pod koniec maja, kiedy około 3000 osób, w tym dzieci i turyści, zbiera wspólnie te rośliny.

Uczestnicy parady dekorują potem nimi wielkie druciane figury, nad których konstrukcjami pracowali przez wiele miesięcy. Do tego celu wykorzystauje się ponad 100 000 kwiatów. Parada wkracza do centrum miasta z około 30 misternie wykonanymi rzeźbami. Zapach żonkili wypełnia powietrze, oczarowując zarówno odwiedzających, jak i jury, które ocenia kwiatowe arcydzieła. W południe, nad jeziorem, paradują zespoły muzyczne, grupy przebierańców i żonkilowe księżniczki, tworząc niezapomniany spektakl.

Festiwal żonkili (j. niem.)
O rękę panny młodej - dawniej i dziś

Wyścig konny z karynckim wieńcem w Weitensfeld

Wg podań w XVI wieku w Weitensfeld w Karyntii z zarazy ocalała tylko jedna panna i trzej synowie mieszczan. O tym, kto zostanie przyszłym mężem panny, miał zadecydować wyścig. Od tego czasu każdego roku podczas Zielonych Świątek jeźdźcy organizują zawody, które odbywają się w towarzystwie tradycyjnych pieśni i muzyki ludowych kapel.

Jeźdźcy galopują przez wioskę, symbolicznie odpędzając zarazę i otwierając drogę wyścigu. Tylko zwycięzca ma prawo pocałować kamienną dziewicę przy fontannie na rynku i otrzymać Kranzel – ślubny wieniec. Nagrodą jest także taniec walca Gurktaler z wybraną młodą kobietą.

Lista UNESCO
W czwartą niedzielę Wielkiego Postu

Niedziela Wielkiego Postu w Gmunden nad jeziorem Traunsee

W XVII wieku proboszcz parafii w Gmunden zaprosił ubogich na posiłek na znak miłosierdzia. Dziś Niedziela miłości jest poświęcona zakochanym. A czy jest lepszy sposób na okazanie uczuć niż piernikowe serce? Oczywiście cukiernicy przygotowują piernikowe serca z miłosnymi sentencjami i motywami, aby zakochani goście mogli również podarować serce w prezencie.

Festiwal rozpoczyna się mszą w kościele parafialnym, skąd tradycyjna procesja kostiumowa przechodzi przez stare miasto do najbardziej ekscytującej części programu: rozdawania serc na rynku miejskim.

Lista UNESCO

Z kolei w tyrolskiej dolinie Brixental Wielki Czwartek każdego roku odbywa się tzw. Antlassritt. Jest to wspomnienie zwycięstwa miejscowych chłopów nad szwedzką jazdą konną podczas wojny trzydziestoletniej. Uroczyście ubrani mężczyźni z procesyjnymi flagami jadą na koniach w towarzystwie osoby duchownej w kierunku kapliczki, przy której zostali zwyciężeni Szwedzi.

Na pamiątkę zwycięstwa

Wielkanoc w Tyrolu

Jednym z głównych austriackich zwyczajów, nie tylko w Tyrolu, jest ustawianie majowego drzewka. Rozpoczyna go ścięcie, przyniesienie, przystrajanie, ustawienie i pilnowanie drzewka. Potem następują zabawne i sportowe zmagania, mające na celu porwanie drzewka z sąsiedniej wioski, która musi porwane drzewko „wykupić” za sporą ilość piwa. Teraz podczas uroczystej ceremonii ustawia się jedno takie drzewo w centralnym punkcie we wsi, natomiast dawniej stało ono prawie w każdym ogrodzie. Za czasów cesarzowej Marii Teresy obyczaj ten nabrał takiego rozmachu, że w roku 1741 wydała ona surowy zakaz ustawiania majowych drzewek.

Próba sił jak za dawnych lat

Gauder Fest w Zell am Ziller w Tyrolu

Tyrolski festiwal Gauder jest jednym z najstarszych festiwali ludowych w regionie alpejskim. Jego początki sięgają 1428 roku. Nazwa nie pochodzi od dialektalnego słowa "Gaudi" (zabawa), ale od "Gauderlehen", czyli miejsca festiwalu.

W przeszłości na rynku odbywały się targi i konkursy. Dziś rzemieślnicy prezentują swoje umiejętności na tradycyjnym targu rzemieślniczym i rolniczym, oferując regionalne produkty, takie jak torby czy figurki. Obowiązkowym elementem obchodów jest także piwo Gauder Bock.

Festiwal Gauder (j. niem.)

Szeroko rozpowszechniony jest również zwyczaj zielonoświątkowych walk „Ranggeln”. Walki odbywają się w Tyrolu, Salzburgu, Karyntii i Styrii. Wyglądają jak zapasy na ringu. Zwycięża ten, kto pierwszy rozłoży przeciwnika na łopatki; walczy się boso, zawodnicy ubrani są w prostą, lnianą tunikę. Poza surowymi regułami zapasy są mimo wszystko formą zabawy. Dlatego w wielu miejscach istnieją związki tego sportu, a same zawody nieustannie cieszą się dużą popularnością.

Ogniste doznania

Przesilenie letnie w Wachau

Korzenie obchodów przesilenia sięgają czasów przedchrześcijańskich, gdy wierzono, że ogień odpędza zło. Do dziś wzdłuż brzegów Dunaju rozpalane są ogromne ogniska, w winnicach płoną pochodnie, oświetlane są zamki, a po rzece płyną świetliste tratwy. Ogniska zapalane są zaraz po zmierzchu, a spektakl najlepiej podziwiać z koleiki Wachau lub łodzi na Dunaju. Ukoronowaniem letnich obchodów jest imponujący pokaz sztucznych ogni.

W winiarniach, zajazdach i restauracjach regionu można spróbować specjalnych letnich dań, które łączą regionalną kuchnię z winami światowej klasy.

Przesilenie letnie w Wachau

Przyjęcie urodzinowe dla cesarza

18 sierpnia w Bad Ischl świętuje się urodziny cesarza Franciszka Józefa I, oferując "cesarskie" wycieczki z przewodnikiem.

Dni cesarskie w Bad Ischl
Zwierzęta i ludzie migrują do doliny

Spędy bydła w Vorarlbergu

Tradycje hodowli budła w Vorarlbergu pochodzą sprzed 400 lat, a jej tajniki są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Wiosną rodziny wędrują ze swoimi zwierzętami na Vorsäß – alpejskie pastwiska położone nisko w górach, a latem, w lipcu, przenoszą je na wyższe hale, zwane "Almen", sięgające nawet 2000 metrów.

Jesienią pasterze prowadzą stada z powrotem do doliny. Zwierzęta ozdobione są misternymi nakryciami głowy z jodły, kwiatów i wstążek, a dźwięk krowich dzwonków, które mają odpędzać demony, słychać z daleka. Miejscowi i turyści zbierają się już w wiosce, by powitać powracające bydło.

Alpejskie spędy bydła w Vorarlbergu

Alpejskie spędy bydła w całej Austrii: dowiedz się więcej

Barokowa tradycja

Parady Samsona w salzburskim regionie Lungau

Samson, mierzący do 6,5 m i ważący ponad 80 kg gigant z Lungau, po raz pierwszy pojawia się w źródłach w 1635 roku. Legenda głosi, że jego czarne włosy kryją w sobie nadludzkie moce.

Kawalerowie niosą przez wioskę metrową figurę na ramionach w ramach Salzburskich Dożynek. Towarzyszą im dwa krasnale i orkiestra grająca walca Samsona. W barwnym korowodzie biorą również udział tradycyjni przebierańcy, strzelcy i wiejskie kluby młodzieżowe. Przy okazji: w salzburskim regionie Lungau znajduje się łącznie 10 figur Samsona.

Informacje na temat ochrony klimatu

Dlaczego tradycje i zwyczaje są zrównoważone?

Kultywowanie zwyczajów i tradycji w Austrii jest ściśle związane ze zrównoważonym rozwojem. Alpejskie spędy bydła, tradycyjne festiwale i regionalne rzemiosło pokazują głęboki szacunek dla natury i zasobów. Wzmacniają one również zrównoważony rozwój społeczny i wspólne zaangażowanie w opiekę nad regionem.

Niematerialne dziedzictwo kulturowe honoruje tradycyjne rytuały, zwyczaje i rzemiosło, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie

Lista UNESCO

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