Aerial view of multi-tiered waterfall amid dense coniferous forest, mountain valley in the background.
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Wodospady Krimml
Najwyższe wodospady w Europie w regionie Parku Narodowego Wysokich Taurów

Cóż za naturalny spektakl! Woda wodospadów Krimml spada kaskadami z wysokości 380 metrów. Możesz zbliżyć się do natury i poczuć kojącą mgiełkę.

Krimmler Wasserfälle to najwyższe wodospady w Europie i piąte co do wysokości na świecie. Po dotarciu do pierwszej kaskady trzypoziomowych wodospadów Krimml aż chce się wykrzyknąć: "Zapierające dech w piersiach!". Ale taka charakterystyka z pewnością nie oddałaby sprawiedliwości temu imponującemu spektaklowi natury - w końcu wiele osób przyjeżdża do tego miejsca właśnie z tego powodu: aby swobodnie oddychać!

Wodospady Krimml to gigantyczny "gabinet terapeutyczny" na świeżym powietrzu. Wnętrze: las, skały i niekończące się kaskadowe masy wody w samym środku Parku Narodowego Wysokich Taurów.

Fakty i liczby
Wysokość:380 m
Położenie:Krimml w Ziemi Salzburskiej
Park narodowy:Park Narodowy Wysokich Taurów
Szlak do wodospadu:4 km
Dostępność:dolny wodospad w 10-15 min, górny wodospad w 1,15 godz.

Atrakcje wokół wodospadów Krimml

Krimml WaterWorlds

Krimml WaterWorlds oferuje interaktywne doświadczenie skupione wokół żywiołu wody, zlokalizowane bezpośrednio przy wodospadach Krimml.

Krimml WaterWorlds

Szlak do najwyższego wodospadu

Szlak wodospadowy prowadzi serpentynami wzdłuż wodospadów Krimml i oferuje spektakularne widoki na długości 4,15 km z różnicą wysokości 431 m.

Szlak do wodospadu

Hohe Tauern Health

Rekreacja dla osób z alergiami i astmą: inicjatywa oferuje przyjazne dla alergików zakwaterowanie, terapie, wycieczki górskie z przewodnikiem i programy zdrowotne.

Hohe Tauern Health (j. niem.)

Zimowa wędrówka z pochodniami do oświetlonych wodospadów

Zimą wodospady są oświetlone do 21:30 – spacer z pochodniami i drinkiem dla grup od 20 osób (rezerwacja wymagana).

Wędrówka z pochodniami

Informacje praktyczne

Położenie i dojazd

Zaplanuj trasę samochodem, koleją Pinzgauer Lokalbahn, nostalgicznym pociągiem parowym lub pociągami ÖBB.

Położenie i dojazd

Godziny otwarcia

Szlak wodospadów Krimml jest otwarty nieprzerwanie od połowy kwietnia do końca października.

Infrastruktura i dostępność

Ścieżka bez barier prowadzi z parkingu do najniższego wodospadu, w tym do toalet przystosowanych dla osób na wózkach inwalidzkich.

Bilety i ceny

Opłata za korzystanie ze szlaku i bilet łączony Krimml WaterWorlds i Waterfall Trail.

Bilety

Woda i przyroda: oto jeszcze więcej źródeł radości

Przyszłe pokolenie i przyroda

W jaki sposób przyroda może inspirować dzieci?

Doświadczenia na świeżym powietrzu to świetny sposób, aby zainteresować dzieci środowiskiem naturalnym. Szybko uświadamiają sobie, jak ważna jest ochroba przyrody.

  • Przyroda to przygoda: przyroda jest "przygodowym placem zabaw", na który musimy uważać i który skrywa ekscytujące skarby do odkrycia - od roślin i zwierząt po świat wodny.

  • Środowisko to podręcznik: wykorzystaj zajęcia na świeżym powietrzu, aby porozmawiać o ochronie środowiska i odpowiedzialności w zabawny sposób.

  • Zasoby: uświadamiaj dzieciom, jak ważna jest ochrona zasobów: oszczędzanie wody, segregowanie śmieci, świadoma konsumpcja.

  • Odpowiedzialność: wspólne zbieranie śmieci, wykonywanie małych "misji środowiskowych" i wyjaśnianie dzieciom, w jaki sposób mogą brać odpowiedzialność za swoje działania to ważna inwestycja w zrównoważoną przyszłość pokoleń.

  • Zabawa i kreatywność: pobudzanie wyobraźni, wspólne tworzenie rękodzieła inspirowanego przyrodą, pisanie dzienników - w ten sposób świadomość ekologiczna ożywa poprzez zabawę i na dłużej pozostaje w pamięci.

Zrównoważone podróżowanie

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