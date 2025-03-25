Wodospady Krimml
Najwyższe wodospady w Europie w regionie Parku Narodowego Wysokich Taurów
Introduction
Krimmler Wasserfälle to najwyższe wodospady w Europie i piąte co do wysokości na świecie. Po dotarciu do pierwszej kaskady trzypoziomowych wodospadów Krimml aż chce się wykrzyknąć: "Zapierające dech w piersiach!". Ale taka charakterystyka z pewnością nie oddałaby sprawiedliwości temu imponującemu spektaklowi natury - w końcu wiele osób przyjeżdża do tego miejsca właśnie z tego powodu: aby swobodnie oddychać!
Wodospady Krimml to gigantyczny "gabinet terapeutyczny" na świeżym powietrzu. Wnętrze: las, skały i niekończące się kaskadowe masy wody w samym środku Parku Narodowego Wysokich Taurów.
Atrakcje wokół wodospadów Krimml
Krimml WaterWorlds
Krimml WaterWorlds oferuje interaktywne doświadczenie skupione wokół żywiołu wody, zlokalizowane bezpośrednio przy wodospadach Krimml.
Szlak do najwyższego wodospadu
Szlak wodospadowy prowadzi serpentynami wzdłuż wodospadów Krimml i oferuje spektakularne widoki na długości 4,15 km z różnicą wysokości 431 m.
Hohe Tauern Health
Rekreacja dla osób z alergiami i astmą: inicjatywa oferuje przyjazne dla alergików zakwaterowanie, terapie, wycieczki górskie z przewodnikiem i programy zdrowotne.
Informacje praktyczne
Położenie i dojazd
Zaplanuj trasę samochodem, koleją Pinzgauer Lokalbahn, nostalgicznym pociągiem parowym lub pociągami ÖBB.
Godziny otwarcia
Szlak wodospadów Krimml jest otwarty nieprzerwanie od połowy kwietnia do końca października.
Infrastruktura i dostępność
Ścieżka bez barier prowadzi z parkingu do najniższego wodospadu, w tym do toalet przystosowanych dla osób na wózkach inwalidzkich.
Bilety i ceny
Opłata za korzystanie ze szlaku i bilet łączony Krimml WaterWorlds i Waterfall Trail.
Woda i przyroda: oto jeszcze więcej źródeł radości
W jaki sposób przyroda może inspirować dzieci?
Doświadczenia na świeżym powietrzu to świetny sposób, aby zainteresować dzieci środowiskiem naturalnym. Szybko uświadamiają sobie, jak ważna jest ochroba przyrody.
Przyroda to przygoda: przyroda jest "przygodowym placem zabaw", na który musimy uważać i który skrywa ekscytujące skarby do odkrycia - od roślin i zwierząt po świat wodny.
Środowisko to podręcznik: wykorzystaj zajęcia na świeżym powietrzu, aby porozmawiać o ochronie środowiska i odpowiedzialności w zabawny sposób.
Zasoby: uświadamiaj dzieciom, jak ważna jest ochrona zasobów: oszczędzanie wody, segregowanie śmieci, świadoma konsumpcja.
Odpowiedzialność: wspólne zbieranie śmieci, wykonywanie małych "misji środowiskowych" i wyjaśnianie dzieciom, w jaki sposób mogą brać odpowiedzialność za swoje działania to ważna inwestycja w zrównoważoną przyszłość pokoleń.
Zabawa i kreatywność: pobudzanie wyobraźni, wspólne tworzenie rękodzieła inspirowanego przyrodą, pisanie dzienników - w ten sposób świadomość ekologiczna ożywa poprzez zabawę i na dłużej pozostaje w pamięci.