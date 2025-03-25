Cóż za naturalny spektakl! Woda wodospadów Krimml spada kaskadami z wysokości 380 metrów. Możesz zbliżyć się do natury i poczuć kojącą mgiełkę.

Krimmler Wasserfälle to najwyższe wodospady w Europie i piąte co do wysokości na świecie. Po dotarciu do pierwszej kaskady trzypoziomowych wodospadów Krimml aż chce się wykrzyknąć: "Zapierające dech w piersiach!". Ale taka charakterystyka z pewnością nie oddałaby sprawiedliwości temu imponującemu spektaklowi natury - w końcu wiele osób przyjeżdża do tego miejsca właśnie z tego powodu: aby swobodnie oddychać!

Wodospady Krimml to gigantyczny "gabinet terapeutyczny" na świeżym powietrzu. Wnętrze: las, skały i niekończące się kaskadowe masy wody w samym środku Parku Narodowego Wysokich Taurów.