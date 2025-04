Wiele strumieni i rzek przepływa przez austriackie tereny wiejskie - należą one do najczystszych w Europie. Dlatego kąpiel w rzece to świetny pomysł!

Oczywiście kąpiel w rzece nie jest możliwa wszędzie. Ale są miejsca, w których możesz w pełni cieszyć się najpiękniejszymi naturalnymi kąpieliskami ze żwirowymi brzegami i zatokami w romantycznych rzekach. Ale każdy, kto pozna takie miejsca, będzie zachwycony. Kąpiele rzeczne mają w Austrii długą tradycję. Już ponad 100 lat temu ludzie szukali orzeźwienia i relaksu wzdłuż rzek i strumieni. Naturalne kąpieliska z prostymi drewnianymi budynkami i czystą wodą do dziś charakteryzują krajobraz w wielu ukrytych miejscach - takich jak Kampbad Plank w Waldviertel. Dziś nostalgiczne wspomnienia kąpieli rzecznych są niemal "retro szykowne".