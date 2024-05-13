Najpiękniejsze atrakcje turystyczne w Górnej Austrii
Introduction
Najlepszy widok na miasto Linz można podziwiać ze szczytu Pöstlingberg. Muzeum Lentos prezentuje współczesną sztukę austriacką. Wieczorem kolorowy szklany sześcian komunikuje się ze zmieniającą kolor fasadą LED centrum Centrum Ars Electronica. Teatr muzyczny am Volksgarten fascynuje nowoczesną architekturą i technologią medialną. Mural Harbour Gallery prezentuje sztukę miejską w dużym formacie.
Unikalne doświadczenia przyrodnicze
W Górnej Austrii znajduje się kilka szczególnie pięknych miejsc, w których można odpocząć na łonie natury: platforma widokowa 5fingers, Schlögener Schlinge z widokiem na Dunaj lub jaskinie Dachstein. Kolejka Schafbergbahn dojedziesz z St. Wolfgang na górę Schafberg, możesz też odwiedzić romantyczny zamek Ort w pobliżu Gmunden pośrodku jeziora Traunsee lub zanurzyć się w żywym średniowieczu na zamku Clam.
Miejsca spotkań
Klasztor kanoników augustiańskich St. Florian niedaleko Linzu jest znanym miejscem pielgrzymek z imponującą biblioteką i klejnotem austriackiego baroku. Opactwo Schlägl jest duchowym centrum regionu Mühlviertel i słynie z koncertów organowych. W Opactwie Schlierbach mnisi produkują ekologiczny ser. W nowoczesnej mleczarni pokazowej odwiedzający mogą zajrzeć serowarom przez ramię i skosztować sera Schlierbach.
Linz
Centrum Ars Electronica
Wykonaj telefon za pomocą androida, pogłaszcz fokę-robota lub sklonuj swoją ulubioną roślinę pod okiem eksperta: Centrum Ars Electronica to praktyczne muzeum poświęcone namacalnemu przekazywaniu wiedzy naukowej i technologicznej. Zmieniająca kolory fasada LED o powierzchni 5 100 m2 szklanego sześciennego budynku Muzeum nad Dunajem zachwyca.
Spotkanie ekspertów ze świata sztuki i nauki z publicznością charakteryzuje również festiwal Ars Electronica Festival, który odbywa się co roku w Linzu i sprawia, że sztuka mediów cyfrowych staje się bardziej widoczna w przestrzeni publicznej.
Inne atrakcje turystyczne w Linzu
Muzeum Sztuki Lentos
Muzeum prezentuje sztukę współczesną w Austrii. Fasada imponującego budynku nad Dunajem, wykonana ze szkła i odsłoniętego betonu, ma również żywy design.
Teatr państwowy i teatr muzyczny
Publiczność jest również mile widziana w nowoczesnej operze w Volksgarten poza przedstawieniami i może uzyskać wgląd w teatr podczas wycieczki za kulisy.
Galeria portowa Mural Harbour
Galeria prezentuje całe spektrum sztuki miejskiej w dużym formacie. Zwiedzanie jest możliwe w ramach zarezerwowanej wycieczki z przewodnikiem.
Atrakcje przyrodnicze w Górnej Austrii
Platforma widokowa 5fingers
Na płaskowyżu Dachstein Krippenstein platforma widokowa wznosi się nad przepaścią o głębokości 400 m. Pięć różnych kładek oferuje spektakularne widoki na jeziora regionu Salzkammergut. Platforma jest oświetlona do północy, dzięki czemu można ją zobaczyć z daleka.
Jedna z kładek wykonana jest w całości ze szkła i przyprawia o szybsze bicie serca. Nie dla osób o słabych nerwach!
Więcej atrakcji przyrodniczych w Górnej AustriiPrzygoda nad Dunajem, nad jeziorami i w górach.
Schlögener Schlinge
Schlögener Schlinge to naturalny klejnot w Górnej Austrii. Z punktu widokowego "Steiner Felsen" można podziwiać wyjątkowy widok na Dunaj.
Kolej Schafbergbahn nad jeziorem Wolfgangsee
Kolejka - najbardziej stroma kolej zębata w Austrii - jeździ pełną parą z St. Wolfgang na Schafberg od 1893 roku. Z góry lśnią jeziora Salzkammergut.
Pałace, zamki i opactwa w Górnej Austrii
Cesarska willa w Bad Ischl: letnia rezydencja rodziny cesarskiej
"Och, jak tęsknię za drogim, drogim Ischl", napisał 15-letni książę koronny Franciszek Józef do swojej matki w 1845 roku. Wizyta w cesarskiej willi - prezencie ślubnym arcyksiężnej Zofii dla młodej pary, Franciszka Józefa I i Elżbiety - daje wyobrażenie o tym, dlaczego neoklasycystyczny budynek był o wiele droższy sercu cesarza niż przepych jego wiedeńskich rezydencji.
Pokoje nadal emanują duchem minionych czasów - wydaje się, jakby cesarz Franciszek Józef I opuścił swój gabinet zaledwie chwilę temu, aby poświęcić się swojej ulubionej rozrywce, czyli polowaniu.
Do dziś do roku w Bad Ischl 18 sierpnia obchodzony jest "Cesarski Festiwal". Z wielką ceremonią, pompą i radością świętuje się tak urodziny Franciszka Józefa I
Więcej pałaców, zamków i opactw w Górnej AustriiPałace, opactwa i zamki w Górnej Austrii chętnie otwierają swoje podwoje i zachwycają gości wycieczkami z przewodnikiem po salach państwowych, muzeach, bibliotekach, serowarniach lub koncertach organowych.
Zamek Ort na jeziorze Traunsee
Ze względu na swoje malownicze położenie - pośrodku małej zielonej wyspy na jeziorze Traunsee, dostępnej przez drewniany most - zamek jest popularnym celem wycieczek.
Zamek Clam w Mühlviertel
Ten średniowieczny zamek wciąż tętni życiem: Zwiedzający wędrują po zamieszkanej, w pełni wyposażonej twierdzy. Latem odbywają się tu koncerty.
Opactwo św. Floriana w pobliżu Linzu
Barokowy klasztor kanoników augustiańskich zachwyca biblioteką, marmurową salą, "organami Brucknera" w bazylice i kryptą kompozytora Antona Brucknera.
Opactwo Schlierbach
Wspaniałe barokowe opactwo Schlierbach słynie z witraży i organicznych specjałów serowych. Wycieczki z przewodnikiem pozwalają zanurzyć się w duchowym świecie opactwa.
Wakacje w austriackiej przyrodzie
W Austrii ton nadaje przyroda: parki narodowe, czyste jeziora i dziewicze naturalne regiony. Jako pionier rolnictwa ekologicznego Austria jest liderem w europejskim rankingu ekologicznych gruntów rolnych i ochrony bioróżnorodności. W wielu miejscach ludzie żyją z dużą świadomością swoich ekologicznych skarbów, a ich zaangażowanie jest odpowiednio wysokie: lasy i pastwiska górskie są starannie pielęgnowane, zbiorniki wodne utrzymywane w czystości, obszary naturalne chronione, a różnorodność biologiczna promowana. Zachowanie tych siedlisk dla ludzi, zwierząt, roślin i klimatu w przyszłości jest w Austrii traktowane priorytetowo.