Najpiękniejsze atrakcje turystyczne w Górnej Austrii

Górna Austria ze stolicą w Linzu to miejsce dla osób poszukujących połączenia futurystycznych technologii i wyjątkowych przeżyć na łonie natury.

Najlepszy widok na miasto Linz można podziwiać ze szczytu Pöstlingberg . Muzeum Lentos prezentuje współczesną sztukę austriacką. Wieczorem kolorowy szklany sześcian komunikuje się ze zmieniającą kolor fasadą LED centrum Centrum Ars Electronica . Teatr muzyczny am Volksgarten fascynuje nowoczesną architekturą i technologią medialną. Mural Harbour Gallery prezentuje sztukę miejską w dużym formacie.

Unikalne doświadczenia przyrodnicze

W Górnej Austrii znajduje się kilka szczególnie pięknych miejsc, w których można odpocząć na łonie natury: platforma widokowa 5fingers , Schlögener Schlinge z widokiem na Dunaj lub jaskinie Dachstein . Kolejka Schafbergbahn dojedziesz z St. Wolfgang na górę Schafberg, możesz też odwiedzić romantyczny zamek Ort w pobliżu Gmunden pośrodku jeziora Traunsee lub zanurzyć się w żywym średniowieczu na zamku Clam .

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