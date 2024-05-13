Filmowe lokalizacje w Austrii
Introduction
Ośrodki narciarskie doskonale sprawdzają się jako miejsce filmów akcji - na stokach ze swoimi przeciwnikami zmagają się agenci James Bond i Ethan Hunt oraz... The Beatles! Bridget Jones z kolei w Austrii stawia swoje pierwsze kroki na nartach. W górach wokół Salzburga wciąż pobrzmiewają echa „Dźwięków muzyki”. Podobnie jak tajemnicze kroki w kanałach pod Wiedniem w filmie „Trzeci człowiek”.
Odkryj kilka kultowych plenerów filmowych w Austrii. Jakie filmy kręcono w Austrii i gdzie?
Trzeci Człowiek (1949)
Po przybyciu do Wiednia Amerykanin Holly Martins dowiaduje się, że jego przyjaciel i przyszły pracodawca Harry Lime zginął w wypadku samochodowym. Kiedy zaczyna badać okoliczności śmierci Lime'a, szybko okazuje się, że nie wszystko jest takie, jak się wydaje...
W Wiedniu można zarezerwować wycieczkę „The Third Man Tour” i obejrzeć lokalizacje z filmu znajdujące się POD miastem, w systemie kanałów ściekowych. Zalecamy wcześniejsze zarezerwowanie biletów, ponieważ wycieczka szybko się wyprzedaje!
James Bond. W obliczu śmierci (1987)
Agent 007 (w tej roli Timothy Dalton) zostaje wysłany, aby zbadać politykę KGB dotyczącą zabijania uciekinierów. Gdy Bond bada tę sprawę, na jaw wychodzi spisek z udziałem podejrzanego amerykańskiego handlarza bronią i pary rosyjskich zabójców. Rozpoczyna się pościg po całym świecie.
Przed wschodem słońca (1995)
Amerykanin (Ethan Hawke) i Francuzka (Julie Delpy) spotykają się w pociągu. Pod wpływem impulsu postanawiają wysiąść w Wiedniu i wspólnie zwiedzić miasto. Ich jednodniowa wycieczka po stolicy Austrii pozwala im odkryć mniej znane, ale niezwykle urocze zakątki Wiednia.
Podążaj śladami Jessego i Céline:
Westbahnhof (zachodnia stacja kolejowa – została odnowiona na przestrzeni lat i obecnie wygląda zupełnie inaczej) - Zollamtssteg i Zollamtsbrücke (oba mosty pochodzą z przełomu XIX i XX wieku, a most kolejowy został zaprojektowany przez Otto Wagnera) - Kościół Wotywny - bulwar Ring - Teatr Zamkowy Burgtheater - Maria-Theresien Platz - Prater i diabelski młyn - Kleines Café - Kościół Maria am Gestade - Kanał Dunajski - Spittelberg - Albertina
Ta lista nie jest kompletna.
Wyścig (2013)
Film „Wyścig” opowiada prawdziwą historię niezwykle utalentowanych kierowców Formuły 1, Jamesa Hunta (Wielka Brytania, Chris Hemsworth) i Nikiego Laudy (Austria, Daniel Brühl), oraz ich rywalizacji na torach podczas sezonu wyścigowego 1976 roku.
Niki Lauda dorastał w Wiedniu, a niektóre sceny zostały nakręcone na Singerstrasse, ulicy położonej w pobliżu centrum miasta. Więcej informacji o Wiedniu można znaleźć tutaj.
Austriacki tor wyścigowy Formuły 1 to „Red Bull Ring” w Spielbergu w Styrii, położony w zielonej okolicy Airchfeld i otoczony górami Murtal. Więcej informacji można znaleźć tutaj.
Mission: Impossible 5 - Rogue Nation (2015)
Agent Ethan Hunt (Tom Cruise) i jego zespół podejmują się najbardziej niemożliwej misji – zlikwidowania międzynarodowej organizacji przestępczej, której celem jest zniszczenie IMF.
Wśród partnerów Toma Cruise'a występują Jeremy Renner, Rebecca Ferguson, Simon Pegg i Alec Baldwin.
W piątej części serii pojawia się kilka miejsc w Wiedniu:
stacja metra Schottenring
stacja metra Karlsplatz
Vienna Blood (serial, 2019-2024)
Akcja rozgrywa się w Wiedniu na początku XX wieku. Śledź losy dr. Maxa Liebermanna (Matthew Beard), młodego lekarza i ucznia Zygmunta Freuda, który pomaga detektywowi policji Oskarowi Reinhardtowi (Jürgen Maurer) w rozwiązaniu serii niepokojących morderstw. Wykorzystując swoją wiedzę psychologiczną na temat umysłów podejrzanych, Liebermann pomaga odkryć motywy stojące za zbrodniami.
W trakcie całej serii widzowie mogą podziwiać najbardziej charakterystyczne miejsca Wiednia, w tym Wiedeńską Operę Państwową, Volkstheater, Muzeum Historii Naturalnej, Pałac Schönbrunn i wiele innych — a wszystko to w mrocznej, niesamowitej atmosferze.
Extraction 2 (2023)
Cudem uniknąwszy śmierci elitarny dowódca Tyler Rake (Chris Hemsworth) podejmuje się nowej, niebezpiecznej misji: uratowania uwięzionej rodziny bezwzględnego gangstera. Tuż po niebezpiecznej misji w Dhace w Bangladeszu, Rake i jego zespół muszą przeniknąć do silnie strzeżonego kompleksu więziennego, aby uratować rodzinę.
Ciekawostka: pierwotnie planowano kręcić film w Australii, ale ze względu na protokoły związane z COVID produkcja została przeniesiona. Film „Extraction 2” został nakręcony głównie w Pradze w Czechach, a dodatkowe ujęcia zrealizowano w Wiedniu w styczniu i lutym 2022 r., wykorzystując 220-metrową wieżę DC Tower w dzielnicy Donaustadt (najwyższy budynek w Austrii).
Dźwięki muzyki (1965)
W tym nagrodzonym Oscarem klasycznym musicalu Christopher Plummer wciela się w rolę surowego kapitana von Trappa, a Julie Andrews – w rolę niezależnej guwernantki jego siedmiorga dzieci. Oboje oczywiście zakochują się w sobie i muszą uciekać z Austrii na początku II wojny światowej.
Zarezerwuj wycieczkę „Original Sound of Music Tour” w Salzburgu i odwiedź miejsca, w których kręcono film, w tym:
Ogród Mirabell i fontanna Pegaza
Klasztor Nonnberg
Zamek Leopoldskron
Pałac Hellbrunn i altana
Kościół w Mondsee
Wybuchowa para (2010)
June Havens (Cameron Diaz) nawiązuje rozmowę ze swoim sąsiadem, Royem Millerem (Tom Cruise), nie wiedząc, że jest on tajnym agentem w trakcie ucieczki. Wkrótce musi unikać kul w Bostonie, skakać po dachach w Austrii i uciekać przed bykami w Hiszpanii, ucząc się przy tym, że zaufanie jest kluczem do przetrwania.
Miejsca kręcenia filmu w Salzburgu to:
mała sala festiwalowa
uliczka Linzer Gasse, plac Linzer Platzl
rzeka Salzach
most
Więcej informacji o Salzburgu można znaleźć tutaj.
Bridget Jones. W pogoni za rozumem (2004)
Bridget (Renée Zellweger) czuje się coraz bardziej nieswojo w swoim związku z Markiem Darcym (Colin Firth). Oprócz zmagań z nowym szefem czekają ją najgorsze w życiu wakacje, podczas których postanawia nauczyć się jeździć na nartach. Na stokach Lech Zürs...
Jeśli chcesz nauczyć się jeździć na nartach w Lech Zürs, sprawdź szkoły narciarskie tutaj.
Na pomoc! (Help!, 1965)
Nawet Beatlesi przyjechali do Obertauern! Wybrali tę miejscowość jako plan filmowy do swojego filmu „Na pomoc!” ze względu na pewność opadów śniegu i na kilka dni przekształcili tę niegdyś spokojną wioskę w centrum popkultury.
Atrakcje związane z zespołem The Beatles w Obertauern to pomnik przed hotelem Edelweiss, fortepian Beatlesów przy stacji górskiej Grünwaldkopf oraz pomnik Beatlesów przy Kirchbühellift.
Więcej informacji o Beatlesach w Obertauern można znaleźć tutaj.
Ciekawostka: w 2025 roku Obertauern świętował 60. rocznicę wydania albumu „The Beatles – Help!”.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.
Na desce (2011)
Była mistrzyni skateboardingu Kim (w tej roli Felicity Jones) po tragicznej śmierci matki pragnie zarabiać więcej pieniędzy. Dołącza do elitarnej firmy świadczącej usługi dla zamożnych klientów, która wysyła ją do Austrii, aby pracowała jako pokojówka w domku letniskowym. Tymczasem zamożna rodzina mieszkająca w domku w St. Anton am Arlberg (Bill Nighy, Brooke Shields i Ed Westwick) wydaje się mieć wszystko...
Większość scen filmu została nakręcona w St. Anton, a niektóre w okolicy Galzig.
Więcej informacji na temat narciarstwa i sportów zimowych w St. Anton am Arlberg można znaleźć tutaj.
Spectre (2015)
Ta przygoda zabiera agenta 007 (Daniel Craig) między innymi do malowniczych Alp austriackich, gdzie prowadzi śledztwo w sprawie tajemniczej organizacji o nazwie SPECTRE.
Ciekawostka: możesz zjeść lunch w futurystycznej klinice, która pojawia się w filmie – to restauracja ice Q w Sölden. Sprawdź ją tutaj.
Tuż obok restauracji znajduje się instalacja filmowa „007 ELEMENTS”, która skupia się przede wszystkim na filmie „SPECTRE”, ale porusza również inne wątki z 24 filmów o Jamesie Bondzie. Więcej informacji można znaleźć tutaj.
Zjazd (2020)
Podczas rodzinnej wycieczki narciarskiej w austriackich Alpach małżeństwo cudem uchodzi z życiem z lawiny, co wywołuje burzę w ich związku, bo muszą zmierzyć się ze swoimi prawdziwymi uczuciami...
Film „Zjazd” z Julią Louis-Dreyfus i Willem Ferrellem w rolach głównych został nakręcony zimą 2018 roku w wielu lokalizacjach w Tyrolu: Ischgl, Serfaus-Fiss-Ladis i Kaunertal.
Siedem lat w Tybecie (1997)
Film opowiada o życiu austriackiego alpinisty Heinricha Harrera (w tej roli Brad Pitt) i jego doświadczeniach w Tybecie w latach 1944-1951, gdzie poznaje młodego Dalajlamę i zostaje jednym z jego nauczycieli - oraz bliskim przyjacielem.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Lienz we Tyrolu Wschodnim, zajrzyj tutaj.
007 Quantum of Solace (2008)
James Bond (tym razem w roli Daniel Craig) wciąż nie może pogodzić się ze śmiercią Vesper i postanawia doprowadzić do sprawiedliwości osoby odpowiedzialne za jej śmierć. Poszukiwania członków organizacji Quantum prowadzą go między innymi do Bregencji, gdzie trafia na słynną scenę festiwalową na jeziorze w trakcie przedstawienia „Tosca”.
Jeśli szukasz więcej informacji na temat Bregencji, zajrzyj tutaj.
Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka (2025)
Wyszkolona w tradycjach zabójców Ruska Roma, Eve Macarro (Ana de Armas) mierzy się z armią zabójców, szukając zemsty za śmierć swojego ojca.
Film „Ballerina” został nakręcony w 2023 roku, a w niektórych scenach pojawia się również sam John Wick (Keanu Reeves), olśniewając widzów wspaniałymi scenami walk.
Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś o regionie Salzkammergut, więcej informacji znajdziesz tutaj.