Austria to wprawdzie nie Hollywood, ale piękne krajobrazy i miasta od lat inspirują filmowców, którzy przyjeżdżają tu i wykorzystują je jako scenografię do swoich filmów.

Ośrodki narciarskie doskonale sprawdzają się jako miejsce filmów akcji - na stokach ze swoimi przeciwnikami zmagają się agenci James Bond i Ethan Hunt oraz... The Beatles! Bridget Jones z kolei w Austrii stawia swoje pierwsze kroki na nartach. W górach wokół Salzburga wciąż pobrzmiewają echa „Dźwięków muzyki”. Podobnie jak tajemnicze kroki w kanałach pod Wiedniem w filmie „Trzeci człowiek”.

Odkryj kilka kultowych plenerów filmowych w Austrii. Jakie filmy kręcono w Austrii i gdzie?