Muzea i galerie w Austrii

Integracja w muzeum: dostępność analogowa i cyfrowa

Integracja w muzeach to coś więcej niż tylko fizyczna dostępność. Chodzi o zorganizowanie doświadczenia muzealnego w taki sposób, aby osoby niepełnosprawne mogły samodzielnie zaplanować i przeżyć wizytę w muzeum. Oznacza to, że treści eksponatów, kolekcji i tematów można chłonąć za pomocą wielu zmysłów i kanałów informacyjnych. Obejmuje to integracyjne formaty organizacji wydarzeń, wycieczek z przewodnikiem i warsztatów.

Na przykład Muzeum Sztuki Lentos w Linzu oferuje wycieczki z przewodnikiem w języku migowym. Specjalne teksty, dostępne w formacie analogowym i cyfrowym, objaśniają kolekcję w łatwym do zrozumienia języku w łatwym do zrozumienia języku . Psy towarzyszące niewidomym są oczywiście mile widziane.

Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu oferuje wycieczki po sztuce dla osób niewidomych i słabowidzących. Wycieczki dotykowe z przewodnikiem wprowadzają integrację w życie. Istnieją tu także programy dla osób z demencją i ich towarzyszy.