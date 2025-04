W żadnym innym miejscu na świecie bale nie są nawet w połowie tak romantyczne i uroczyste jak bale w Wiedniu. Odkryj historię balu w Operze Wiedeńskiej oraz innych,

Historia balów w Wiedniu

Zimą odbywa się w Wiedniu ponad 400 balów, na których bawi się 300 000 miłośników tańca ze wszystkich stron świata. Niepowtarzalną atmosferę na balu wiedeńskim stwarza niezwykle ceremonialny program zabawy.

Źródeł karnawałowej pasji Wiedeńczyków należy szukać w XVIII wieku, kiedy to noszenie masek i kostiumów było zastrzeżone wyłącznie dla szlachetnie urodzonych i tylko w ramach imprez zamkniętych. Aby zrekompensować tę niesprawiedliwość, cesarz Józef II udostępnił zabawy taneczne w Salach Redutowych Hofburgu wszystkim chętnym. Wiedeńczycy podpatrzyli wtedy dworskie zwyczaje, które pielęgnują do dzisiaj: świadczą o tym rygorystyczne reguły na balu noworocznym w Wiedniu w zakresie obowiązujących strojów, fanfary na otwarcie, uroczyste wejście debiutantek i debiutantów, obowiązkowy okrzyk „Alles Walzer!” (wszyscy do walca!), układy taneczne i wybór muzyki, tzw. wstawka o północy (najczęściej jest to kadryl) oraz zakończenie zabawy. Niespotykaną gdzie indziej tradycją na balu w Wiedniu jest tzw. Damenspende – zwyczaj wręczania wyszukanego upominku każdej z pań wchodzących do sali.

Taniec na balu wiedeńskim – kiedyś i dziś

Walca tańczy się w parach, co początkowo wprawiało towarzystwo w zakłopotanie i wywoływało oburzenie. Kongres wiedeński (1814-1815), obradujący w Wiedniu nad nowym porządkiem w Europie po wojnach napoleońskich, wprowadził ten taniec na salony. Działalności politycznej towarzyszyło tak wiele balów w Wiedniu, że obrady nazwano „kongresem tańczącym”. Ostatecznie walc, który podbił sale balowe podczas kongresu, miał większy wpływ na obraz świata niż jakiekolwiek polityczne decyzje: walc wiedeński został okrzyknięty królem tańców.

Przyprawiające o zawrót głowy taneczne obroty wniosły intymną przyjemność do tłumnych sal balowych w Wiedniu. Johann Strauss ojciec (1804-1849), który ugruntował pozycję walca 152 udanymi kompozycjami, grał wraz ze swą orkiestrą walce w salach balowych od Wiednia po Londyn. „Czy mogę prosić?“ to najpiękniejsze słowa, jakie można usłyszeć w czasie długiej karnawałowej nocy na balu noworocznym w Wiedniu. Do jednego tańca, podczas każdego balu, panie proszą panów – wtedy to panowie mają okazję się przekonać, jak miło jest być wybranym.