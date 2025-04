Winiarnia Lackner Tinnacher

Katharina Tinnacher dosłownie wrosła w zawód winiarza: jej ojciec, winiarz tak jak i jego ojciec, dał jej pięć winorośli, kiedy jeszcze była dzieckiem. Miała je sama pielęgnować i dbać o nie, aby zrozumieć, co to właściwie oznacza. W nagrodę mogła wymienić winogrona na gumę do żucia.

Dziś, rzecz jasna, zajmuje się wyłącznie winem: w wieku zaledwie 27 lat przejęła posiadłość swoich rodziców i z powodzeniem ją prowadzi. W międzyczasie jej gospodarstwo przeszło transformację i dziś produkuje w sposób zrównoważony i ekologiczny. Od skracania pędów i ręcznego usuwania uszkodzonych owoców po pracę w piwniczce, gdzie jest "tylko towarzyszem, ponieważ jakość powstaje wcześniej, w winnicy", jak sama mówi.