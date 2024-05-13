Jeśli szukasz dzikiej strony Austrii, jesteś we właściwym miejscu. Znajdziesz tu ekscytujące doświadczenia na świeżym powietrzu - w lodzie i w wodzie lodowcowej.

Natura w Austrii przez cały rok odsłania swoje dzikie i zaskakujące oblicze. Ci, którzy kochają lodowatą wody w każdej postaci, mogą liczyć na niezapomniane przygody na lodowcu, nad jeziorami i w górach.

Od całorocznego stand-up paddlingu w lodowym pałacu Natur Eis Palast na lodowcu Hintertux, przez sporty wodne na rwącej Ötztaler Ache, aż po wędrówki wokół jezior polodowcowych i zimowe nurkowanie pod lodem w Weissensee – alpejski styl życia oferuje wyjątkowe doświadczenia. Wspinaczka lodowa przy imponujących wodospadach, morsowanie w krystalicznie czystych jeziorach czy wędkowanie na zamarzniętych górskich akwenach pozwalają poczuć austriacką naturę w jej najbardziej intensywnej formie.