Przeżycia w lodowatej wodzie - o każdej porze roku
Introduction
Natura w Austrii przez cały rok odsłania swoje dzikie i zaskakujące oblicze. Ci, którzy kochają lodowatą wody w każdej postaci, mogą liczyć na niezapomniane przygody na lodowcu, nad jeziorami i w górach.
Od całorocznego stand-up paddlingu w lodowym pałacu Natur Eis Palast na lodowcu Hintertux, przez sporty wodne na rwącej Ötztaler Ache, aż po wędrówki wokół jezior polodowcowych i zimowe nurkowanie pod lodem w Weissensee – alpejski styl życia oferuje wyjątkowe doświadczenia. Wspinaczka lodowa przy imponujących wodospadach, morsowanie w krystalicznie czystych jeziorach czy wędkowanie na zamarzniętych górskich akwenach pozwalają poczuć austriacką naturę w jej najbardziej intensywnej formie.
Kąpiele lodowe w Austrii
Kiedy raz spróbujesz, będziesz wracać po więcej – morsowanie w malowniczych austriackich jeziorach to przeżycie, które uzależnia. Lodowe kąpiele wzmacniają odporność, poprawiają nastrój i skutecznie rozprawiają się z zimową chandrą. Kluczowe jest jednak odpowiednie przygotowanie: warto wcześniej skonsultować się z lekarzem, stopniowo przyzwyczajać organizm do zimna i zawsze zanurzać się w lodowatej wodzie w towarzystwie lub pod czujnym nadzorem.
Zachowaj ostrożność podczas kąpieli w lodzie!
Jeśli zdecydujesz się na kąpiel w lodzie, próbuj tego - szczególnie po raz pierwszy - tylko pod nadzorem i po konsultacji z lekarzem! Zwłaszcza jeśli cierpisz na schorzenia takie jak astma, wysokie ciśnienie krwi lub problemy z sercem. Zaleca się rozpoczęcie treningu jesienią i powolne przyzwyczajanie się do niższych temperatur.
SUPem pod lodowcem Hintertux
Lodowiec Hintertux w tyrolskim regionie Zillertal na wysokości 3250 metrów nad poziomem morza jest domem dla magicznej jaskini lodowej: Naturalny Pałac Lodowy to wyjątkowy cud natury, który można odwiedzać przez cały rok. 30 metrów poniżej stoku narciarskiego znajdują się jaskinie, które stworzyła natura. Cudowny świat lodu i wody lodowcowej otwiera się na pełne przygód aktywności:
Stand-up ice paddling: od 12 roku życia, dla maksymalnie 5 osób, dostępny przechylny SUP
Wycieczka łodzią: 70-minutowa wycieczka po jaskini lodowej i po podziemnym jeziorze lodowcowym, dla całej rodziny
Wycieczka z przygodami dla par: łodzią, kuferek niespodzianek, napoje, z przewodnikiem
Kolejność zwiedzania w Nature Ice Palace
Każda osoba odwiedzająca Nature Ice Palace (dzieci w wieku 6 lat i starsze) powinna być w dobrej kondycji emocjonalnej i fizycznej. Ważne, by zaopatrzyć się w odpowiednią odzież górską i solidne buty. Upewnij się, że na lodowcu stosujesz ochronę przeciwsłoneczną!
Kajakarstwo na Ötztaler Ache
Ötztaler Ache to największa swobodnie płynąca rzeka w Tyrolu, której woda pochodzi z gigantycznych lodowców w tylnej części doliny Ötztal. Ötztaler Ache rozciąga się na długości 42 kilometrów i jest uważana za szczególnie wymagającą białą wodę. Od spokojniejszych odcinków po ekstremalne bystrza, w otoczeniu imponujących gór Tyrolu: ta rzeka to prawdziwe wyzwanie, które wymaga umiejętności technicznych i doświadczenia w kajakarstwie i raftingu.
Wskazówki bezpieczeństwa
Tylko dla zaawansowanych kajakarzy! W ciepłe dni poziom wody w Ötztaler Ache może szybko wzrosnąć - zwłaszcza podczas deszczu. Dlatego zawsze należy wcześniej sprawdzić aktualny poziom wody! Niezbędny jest sprzęt pierwszej pomocy, telefon komórkowy i aplikacja SOS-EU-Alp od Centrum Kontroli Tyrolu.
Nurkowanie pod lodem w jeziorze Weissensee
Widoczność do 30 metrów pod legendarną pokrywą lodową jeziora Weissensee w Karyntii - co za przygoda dla nurków podlodowych, którzy pragną poznać krystalicznie czysty podwodny świat zimą. Lodowa powierzchnia alpejskiego jeziora w Karyntii na wysokości 930 m n.p.m. gwarantuje zamarzanie i jest monitorowana i utrzymywana przez mistrza lodu - czas ten zwykle przypada na połowę grudnia. Niezapomniane przeżycie na największym naturalnym zamarzniętym jeziorze w Europie.
Nurkowanie pod lodem tylko z profesjonalistami!
Jeśli chcesz nurkować pod lodem, musisz najpierw ukończyć kurs. Dwóch dostawców na wschodnim i zachodnim brzegu jeziora Weissensee organizuje nurkowania i kursy nurkowania - w tym szkolenie na instruktora nurkowania pod lodem.
Wędrówki nad jeziorem lodowcowym
Kitzsteinhorn w Ziemi Salzburskiej, tuż przy granicy z Parkiem Narodowym Wysokich Taurów, słynie znany jako urozmaicony region turystyczny. Kolejki linowe wygodnie dowożą do punktów początkowych szlaków turystycznych. Na wysokości 2450 metrów nad poziomem morza znajduje się Centrum Alpejskie. To tutaj rozpoczyna się trasa piesza do punktu widokowego na lodowiec - przez morenę do jasnozielonego jeziora lodowcowego. Około godzinna wędrówka prowadzi przez lodowce i strumienie, wysokogórskie punkty widokowe i z powrotem do Alpine Centre. W tym miejscu pojawia się pytanie: Skyline Bar czy Bar Parasol?
O czym należy pamiętać podczas wędrówki na Kitzsteinhorn?
Oferta dla turystów na Kitzsteinhorn zależy od aktualnej pogody, warunków śniegowych i operacyjnych. Informacje można uzyskać w serwisie informacyjnym Kitzsteinhorn: tel. +43 6547 8621.
Wspinaczka lodowa w regionach alpejskich
Wspinaczka lodowa fascynuje połączeniem przygody, techniki i doświadczenia natury. Alpejskie regiony Austrii z imponującymi wodospadami są idealne do uprawiania tej wymagającej aktywności na świeżym powietrzu na zimowych ścianach lodowych.
Wspinaczka lodowa wymaga umiejętności i koncentracji oraz pozwala doświadczyć górskiego świata w wyjątkowy sposób. Różne regiony oferują różnorodne warunki, dzięki czemu początkujący czują się tak samo komfortowo, jak profesjonaliści. W drogę, czekan w dłoń!
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas wspinaczki lodowej
Wspinaczka lodowa wymaga najwyższej ostrożności: niezbędny jest bezpieczny sprzęt i duże doświadczenie. Lód bywa niestabilny i może pękać, a warunki pogodowe szybko się zmieniają. Niedoświadczeni wspinacze powinni wspinać się tylko z doświadczonymi przewodnikami. Nigdy nie wspinaj się sam!
Wędkarstwo pod lodem w najpiękniejszych regionach
Wędkarstwo podlodowe w Austrii oferuje możliwość cieszenia się spokojem i pięknem zimowego krajobrazu. Nad jeziorem Weissensee w Karyntii, otoczonym ośnieżonymi górami, wędkarze mogą łowić ryby na zamarzniętym jeziorze od lutego. Ottensteiner Stausee w Waldviertel jest otoczone spokojnymi lasami i oferuje idealne warunki do tej tradycyjnej zimowej aktywności. Jezioro Weidachsee w Leutasch, na wysokości ponad 1100 m n.p.m., otoczone imponującymi szczytami Alp Tyrolskich, jest miejscem dla prawdziwych miłośników przyrody.
Porady dotyczące bezpieczeństwa podczas wędkowania pod lodem
Upewnij się, że pokrywa lodowa jest wystarczająco stabilna, aby zapobiec ryzyku załamania. Korzystaj tylko z wyznaczonych obszarów i nie zapomnij o sprzęcie ochronnym. Warunki pogodowe i lodowe mogą się szybko zmieniać - ostrożność i przygotowanie są kluczowe.
Jazda na łyżwach na łonie natury lub na lodowisku
Jazda na łyżwach w Austrii to wyjątkowa przyjemność - czy to w mieście, czy na zamarzniętych jeziorach. Atmosfera na naturalnych lodowiskach jest wyjątkowa: delikatny chrzęst ostrzy, ośnieżone łąki, majestatyczne góry i rozległe krajobrazy tworzą niezrównane doświadczenie. Wiele jezior jest łatwo dostępnych i odpowiednio skomunikowanych. Tutaj znajdziesz wskazówki dotyczące najpiękniejszych naturalnych lodowisk w Austrii.
Uwaga! Czy wstęp na lodowisko jest dozwolony?
Jeśli to możliwe, zawsze pytaj, czy naturalne lodowiska zostały dopuszczone do korzystania i jazdy na łyżwach. Informacje te można zazwyczaj znaleźć na stronach internetowych jezior. Można też zadzwonić do lokalnego biura turystycznego. Jeśli nie ma takiej informacji, zawsze wchodzisz na naturalną powierzchnię lodu na własne ryzyko.