Łyżwiarstwo w Austrii

Jazda na łyżwach to ulubiona rozrywka w Austrii. W mieście lub na zamarzniętych jeziorach - ślizgaj się po lodzie i ciesz się naturą!

Jazda na łyżwach na jeziorze, jakie to romantyczne!

Atmosfera na naturalnych lodowiskach na zamarzniętych austriackich jeziorach jest magiczna! Jazda na łyżwach na świeżym powietrzu, ogrom jeziora i otaczający krajobraz, czasem pokrytych śniegiem, czasem bardzo wysokich gór: jazda na łyżwach w Austrii to wyjątkowe doświadczenie natury. Lodowiska są zwykle łatwo dostępne z parkingów i często są tam ławki, na których można założyć łyżwy. Poznaj najpiękniejsze naturalne lodowiska w Austrii.

Lodowiska w mieście

Nocna jazda na łyżwach na sztucznym lodzie ze spektakularnym oświetleniem i muzyką, kryte lodowiska, jazda na łyżwach latem - wiele miast w Austrii oferuje możliwość uprawiania ulubionego łyżwiarstwa na miejskich lodowiskach.

Na przykład coroczna impreza Wiener Eistraum na placu przed Ratuszem (Rathausplatz) jest już tradycją: co roku od stycznia do marca plac zamienia się w lodowisko o powierzchni 9000 m² i raj dla fanów jazdy na łyżwach. Cztery duże lodowiska są dostępne przed oświetlonymi fasadami zabytkowych budynków, a lodowe ścieżki z różnymi wariantami trasa wiją się przez romantycznie oświetlony park, Rathauspark. „Sky Rink” - lodowisko na podwyższeniu, na które można dostać się rampą - to atrakcja unikalna na skalę światową. W międzyczasie rozgrzewający poncz i herbata oraz austriackie przysmaki serwowane są na licznych straganach na świeżym powietrzu. A wieczorem cały plac zamienia się w kolorowe morze świateł. Wiener Eistraum jest otwarte codziennie. Ciekawe, czy ktoś nadal zastanawia się, dlaczego to miejsce nazywa się Wiener Eistraum, czyli - Wiedeńske lodowe marzenie!