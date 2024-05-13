Między buntem, ciszą i geniuszem

Wybrawszy Wiedeń na swój przybrany dom, Ludwig van Beethoven spędził tu większość życia w otoczeniu sztuki i kultury. Ślady jego geniuszu można odnaleźć w wielu zakątkach.

Życiorys Beethovena w skrócie



Urodzony w Bonn w 1770 roku Ludwig van Beethoven jest uważany zarówno za twórcę wiedeńskiego klasycyzmu, jak i pioniera romantyzmu. Do Wiednia przeniósł się jako młody człowiek w 1792 roku i mieszkał tam aż do śmierci w 1827 roku. Jego twórczości towarzyszą dramatyczne wstrząsy historii: Rewolucja Francuska, czasy Napoleona i Restauracja. Dziewięć symfonii Beethovena, przede wszystkim Piąta z uderzającym motywem otwierającym i Dziewiąta z "Odą do radości" Schillera, są obecnie częścią światowego dziedzictwa kulturowego.

Życie Beethovena charakteryzowały sprzeczności - genialny, uparty, często samotny. Niedosłyszący już w młodym wieku, komponował wbrew ciszy. Beethoven chciał ponoć "służyć swoją muzyką cierpiącej ludzkości". Pozostawił po sobie spuściznę, która głęboko porusza.

Niektóre z domów, w których artysta mieszkał, są obecnie dostępne dla zwiedzających i pozwalają pzyjrzeć się z bliska życiu i twórczość kompozytora. Również wiele innych miejsc - głównie w Wiedniu i Lesie Wiedeńskim, Baden i Krems - upamiętnia Ludwiga van Beethovena, światowej sławy wiedeńczyka z wyboru.