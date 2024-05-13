Painting of Ludwig van Beethoven in a golden frame on a marble wall, with a nameplate below.
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Ludwig van Beethoven

Między buntem, ciszą i geniuszem

Wybrawszy Wiedeń na swój przybrany dom, Ludwig van Beethoven spędził tu większość życia w otoczeniu sztuki i kultury. Ślady jego geniuszu można odnaleźć w wielu zakątkach.

Życiorys Beethovena w skrócie


Urodzony w Bonn w 1770 roku Ludwig van Beethoven jest uważany zarówno za twórcę wiedeńskiego klasycyzmu, jak i pioniera romantyzmu. Do Wiednia przeniósł się jako młody człowiek w 1792 roku i mieszkał tam aż do śmierci w 1827 roku. Jego twórczości towarzyszą dramatyczne wstrząsy historii: Rewolucja Francuska, czasy Napoleona i Restauracja. Dziewięć symfonii Beethovena, przede wszystkim Piąta z uderzającym motywem otwierającym i Dziewiąta z "Odą do radości" Schillera, są obecnie częścią światowego dziedzictwa kulturowego.

Życie Beethovena charakteryzowały sprzeczności - genialny, uparty, często samotny. Niedosłyszący już w młodym wieku, komponował wbrew ciszy. Beethoven chciał ponoć "służyć swoją muzyką cierpiącej ludzkości". Pozostawił po sobie spuściznę, która głęboko porusza.

Niektóre z domów, w których artysta mieszkał, są obecnie dostępne dla zwiedzających i pozwalają pzyjrzeć się z bliska życiu i twórczość kompozytora. Również wiele innych miejsc - głównie w Wiedniu i Lesie Wiedeńskim, Baden i Krems - upamiętnia Ludwiga van Beethovena, światowej sławy wiedeńczyka z wyboru.

Beethoven - życie i twórczość
Data i miejsce urodzenia:17 grudnia 1770 r. w Bonn (Niemcy)
Data i miejsce śmierci:26 marca 1827 r. w Wiedniu
Zawód:kompozytor, pianista
Epoki w sztuce:klasycyzm, pionier romantyzmu
Najsłynniejsze dzieła Beethovena:IX Symfonia (Oda do radości), V Symfonia (Symfonia losu), Fidelio, Missa solemnis

Ślady i duch Beethovena

Wiedeń Beethovena - dom kompozytora

Dom Pasqualati

Ludwig van Beethoven znalazł swoje miejsce inspiracji i zamieszkania w Wiedniu. Dwie z jego rezydencji można zwiedzać do dziś i znajdują się w nich skarby z jego życia.

Jedną z nich jest Dom Pasqualati w centrum Wiednia, na rogu Mölkerbastei i Schreyvogelgasse. Beethoven mieszkał tu przez prawie osiem lat. Człowiek, od którego pochodzi nazwa domu, Johann Baptist Freiherr von Pasqualati, był wielkim mecenasem Beethovena. To tutaj kompozytor znalazł inspirację dla swojej jedynej opery, Fidelio. Napisał tu również eteryczną melodię Dla Elizy.

Dawne mieszkanie Beethovena zostało ożywione dla odwiedzających jako część Muzeum Wiedeńskiego. W pięciu różnych pokojach można dowiedzieć się więcej o artyście Beethovenie i zapoznać się z jego dziełami.

Muzeum Beethovena w Wiedniu

Heiligenstadt jako miejsce dobrego samopoczucia

Przy Probusgasse 6 znajduje się kolejna lokalizacja Muzeum Wiedeńskiego: Muzeum Beethovena. W czasach Beethovena obszar 19. dzielnicy Wiednia był jeszcze przedmieściem Wiednia - dziś jest integralną częścią centrum miasta. Znajdowało się tu uzdrowisko, w którym Beethoven miał nadzieję zostać wyleczony lub przynajmniej uwolniony od coraz bardziej dotkliwej głuchoty.

W pomieszczeniach, które dziś są częścią Muzeum Beethovena, można zanurzyć się w życiu artysty na powierzchni ponad 250 metrów kwadratowych, podzielonej na 5 obszarów: Przybycie, Odzyskiwanie, Komponowanie, Zarabianie, Wykonywanie i Spadek. Każdy z nich reprezentuje jakiś aspekt biografii Beethovena. W 1802 roku Beethoven napisał tutaj swój "Testament Heiligenstadt", napędzany strachem przed zbliżającą się głuchotą. Nigdy jednak nie wysłał tych "ostatnich" wersów do braci. Ukończył tu również swoją 3. symfonię, Eroicę. Później Ludwig van Beethoven pracował tu także nad swoim największym dziełem, IX Symfonią.

Odkryj miejsca zamieszkania Beethovena w Wiedniu

Dom Beethovena Pasqualati

Dom przy Mölkerbastei 8 był rezydencją, w której Beethovena mieszkał najdłużej. Dowody i eksponaty z jego życia jako artysty można zobaczyć w oryginalnych pokojach.

Dom Beethovena Pasqualati

Dom Beethovena na Pfarrplatz

Salony i eksponaty ożywiają ducha Beethovena w jego domu w Heiligenstadt, w bezpośrednim sąsiedztwie winiarni Mayer na Pfarrplatz.

Dom Beethovena na Pfarrplatz

Muzeum Beethovena w Heiligenstadt

Życiu Beethovena można przyjrzeć się szczególnie blisko w jego domu w Heiligenstadt, gdzie zachowały się oryginalne pokoje z epoki.

Muzeum Beethovena

Dom Beethovena w Krems

W 1820 roku brat Beethovena nabył posiadłość, w której Ludwig mieszkał w 1826 roku. Prywatne muzeum prezentuje zachowane "pokoje pamięci".

Dom Beethovena w Krems

Dom Beethovena w Mödling

Pomnik Beethovena w Hafnerhaus upamiętnia kompozytora, który spędził tu dwa lata. Pomieszczenia mieszkalne i robocze są wystawione z oryginalnymi eksponatami.

Dom Beethovena w Mödling

Grobowiec Beethovena na Cmentarzu Centralnym w Wiedniu

Beethoven został pochowany w Währinger Ortsfriedhof w 1827 r., ale jego szczątki zostały później przeniesione do grobu honorowego na Cmentarzu Centralnym w Wiedniu.

Grobowiec Beethovena

Ludwig van Beethoven - ciekawostki muzyczne

Mistrz improwizacji

Beethoven był wybitnym improwizatorem. Współcześni donosili, że jego swobodna gra łamała wszelkie schematy i zadziwiała publiczność.

Rewolucyjne symfonie

Każda z dziewięciu symfonii Beethovena jest wyjątkowa. Szczególnie trzecia z nich Eroica, a także Piąta ze słynnym motywem są uważane za kamienie milowe w historii muzyki.

Rozbudowa orkiestry

Beethoven rozszerzył klasyczną orkiestrę, wprowadzając nowe instrumenty i wykorzystując istniejące w innowacyjny sposób, aby uzyskać potężniejsze brzmienie.

Głuchota i desperackie dążenie

Pomimo postępującej głuchoty Beethoven nadal komponował mistrzowskie dzieła. Jego późne kompozycje wykazują głęboką emocjonalną złożoność muzyczną.

Wiedeń Beethovena - złota kopuła

Hołd Klimta dla Beethovena w Secesji

Złotą kopułę Secesji można rozpoznać z daleka: im bliżej budynku, tym bardziej ta architektoniczna ikona secesji rzuca swój urok. "Epoce jej sztuka. Sztuce wolność" - można przeczytać na fasadzie. Od czasu założenia przez wiedeńskich artystów modernistycznych, takich jak Gustav Klimt, Josef Hoffmann i wielu innych, Secesja jest wspaniałym miejscem wystaw sztuki.

Fryz Beethovena znajduje się w tym wyjątkowym budynku. Dzieło sztuki o wymiarach 34 x 2 m zostało stworzone w 1902 roku przez Gustava Klimta jako hołd dla Beethovena w 75. rocznicę jego śmierci. Przedstawia ono interpretację Richarda Wagnera treści IX Symfonii Beethovena: poszukiwanie szczęścia przez ludzkość. Trzyczęściowy fryz pierwotnie miał być jedynie dekoracyjnym obrazem na rocznicową wystawę. Po kilku objazdach znalazł się w posiadaniu Austrii kilkadziesiąt lat później, a od 1986 roku dzieło jest na stałe wypożyczone do Belwederu w Wiedniu.

Poznaj Ludwiga van Beethovena w muzeum

Fryz Beethovena w Wiedeńskiej Secesji: hołd Gustava Klimta

Monumentalny fryz - wizualna interpretacja ody z IX Symfonii Beethovena. Sztuka, muzyka i mit łączą się w jedno dzieło sztuki.

Fryz Beethovena w Secesji

Dom Muzyki: dźwiękowe światy Beethovena

Doświadcz do interaktywnego świata Beethovena dzięki eksperymentom dźwiękowym, instalacji dla osób niedosłyszących i wiedeńskiej muzyce klasycznej na czterech piętrach.

Dom Muzyki

Muzeum w Domu Beethovena w Baden: twórczy świat geniusza

Pokoje w stylu biedermeier pokazują życie Beethovena w Baden - jego dzieła napisane tutaj, takie jak IX Symfonia, są imponująco namacalne i słyszalne.

Muzeum w Domu Beethovena w Baden

Muzeum Historii Sztuki: kolekcja instrumentów muzycznych

Kosmos dźwięków Beethovena ożywa dzięki historycznym instrumentom klawiszowym, nutom i oryginalnym portretom w wyjątkowej kolekcji muzycznej w Wiedniu.

Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu
Miłość Beethovena do natury

Spacery jako inspiracja

Beethoven był zapalonym miłośnikiem przyrody. Wiele z jego muzycznych pomysłów narodziło się podczas długich spacerów po lasach wokół Wiednia. Jego VI Symfonia "Pastoralna" w imponujący sposób odzwierciedla tę miłość do natury. W pięciu częściach przedstawia takie sceny, jak budzenie się radosnych uczuć na wsi, szumiący strumyk, burza z piorunami i radość po niej. Ludwig van Beethoven nie traktował tej symfonii jako zwykłej imitacji, ale jako wyraz uczuć wywołanych przez naturę.

Jego głęboki związek z naturą był niewyczerpanym źródłem inspiracji dla jego muzyki. Różne szlaki turystyczne i ścieżki do dziś przypominają nam o artyście.

Śladami Beethovena na łonie natury i w mieście

Szlak turystyczny w dolinie Helenental w Lesie Wiedeńskim

Śladami Beethovena w Lesie Wiedeńskim

Świątynia Beethovena w ogrodach uzdrowiskowych Baden

Beethovenplatz z pomnikiem Beethovena

Ludwig van Beethoven - Najczęściej zadawane pytania

Ludwig van Beethoven został ochrzczony w Bonn 17 grudnia 1770 roku. Jego dokładna data urodzenia nie jest udokumentowana, ale ogólnie przyjmuje się, że urodził się 16 grudnia 1770 roku. W tamtych czasach zwyczajowo chrzest odbywał się zaraz po urodzeniu. Beethoven zmarł 26 marca 1827 roku w Wiedniu w wieku 56 lat.

Ludwig van Beethoven został pochowany w Währinger Ortsfriedhof w Wiedniu w 1827 roku, ale jego szczątki zostały później przeniesione do grobu honorowego na Cmentarzu Centralnym w Wiedniu.

Jedyna opera Ludwiga van Beethovena nosi tytuł Fidelio. Pierwotnie znana jako Leonora była kilkakrotnie poprawiana i miała swoją premierę w 1814 roku. Dzieło opowiada historię Leonory, która przebiera się za mężczyznę o imieniu Fidelio, aby uratować swojego niesprawiedliwie uwięzionego męża Florestana. Fidelio porusza kwestie wolności, sprawiedliwości i wierności małżeńskiej i jest uważany za muzyczne wezwanie do człowieczeństwa i odwagi.

Kompozytor pozostawił po sobie imponującą spuściznę muzyczną. Do najważniejszych utworów Ludwiga van Beethovena należą:

  • IX Symfonia d-moll op. 125: słynna z chóralnej części finałowej z "Odą do radości" Schillera, która jest obecnie uważana za hymn europejski.

  • V Symfonia c-moll op. 67: "Symfonia przeznaczenia" z uderzającym motywem początkowym.

  • III Symfonia Es-dur op. 55 "Eroica": pierwotnie dedykowana Napoleonowi, a następnie zinterpretowana jako wyraz heroicznych ideałów.

  • Sonata fortepianowa nr 14 cis-moll op. 27 nr 2 "Sonata księżycowa": utwór o wielkiej głębi emocjonalnej.

  • VIII Sonata fortepianowa c-moll op. 13 "Pathétique": kolejne arcydzieło literatury fortepianowej.

  • V Koncert fortepianowy Es-dur op. 73 "Cesarz": punkt kulminacyjny jego twórczości na fortepian i orkiestrę.

  • Koncert skrzypcowy D-dur op. 61: centralne dzieło repertuaru skrzypcowego.

  • Opera "Fidelio" op. 72: jedyna opera Beethovena poruszająca takie tematy jak wolność i sprawiedliwość.

  • Kwartety smyczkowe op. 131 i op. 130: późne dzieła cenione za swoją złożoność i głębię.

  • "Dla Elizy" WoO 59: popularny utwór fortepianowy znany na całym świecie.

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