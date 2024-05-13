Ludwig van Beethoven
Introduction
Wybrawszy Wiedeń na swój przybrany dom, Ludwig van Beethoven spędził tu większość życia w otoczeniu sztuki i kultury. Ślady jego geniuszu można odnaleźć w wielu zakątkach.
Życiorys Beethovena w skrócie
Urodzony w Bonn w 1770 roku Ludwig van Beethoven jest uważany zarówno za twórcę wiedeńskiego klasycyzmu, jak i pioniera romantyzmu. Do Wiednia przeniósł się jako młody człowiek w 1792 roku i mieszkał tam aż do śmierci w 1827 roku. Jego twórczości towarzyszą dramatyczne wstrząsy historii: Rewolucja Francuska, czasy Napoleona i Restauracja. Dziewięć symfonii Beethovena, przede wszystkim Piąta z uderzającym motywem otwierającym i Dziewiąta z "Odą do radości" Schillera, są obecnie częścią światowego dziedzictwa kulturowego.
Życie Beethovena charakteryzowały sprzeczności - genialny, uparty, często samotny. Niedosłyszący już w młodym wieku, komponował wbrew ciszy. Beethoven chciał ponoć "służyć swoją muzyką cierpiącej ludzkości". Pozostawił po sobie spuściznę, która głęboko porusza.
Niektóre z domów, w których artysta mieszkał, są obecnie dostępne dla zwiedzających i pozwalają pzyjrzeć się z bliska życiu i twórczość kompozytora. Również wiele innych miejsc - głównie w Wiedniu i Lesie Wiedeńskim, Baden i Krems - upamiętnia Ludwiga van Beethovena, światowej sławy wiedeńczyka z wyboru.
Ślady i duch Beethovena
Dom Pasqualati
Ludwig van Beethoven znalazł swoje miejsce inspiracji i zamieszkania w Wiedniu. Dwie z jego rezydencji można zwiedzać do dziś i znajdują się w nich skarby z jego życia.
Jedną z nich jest Dom Pasqualati w centrum Wiednia, na rogu Mölkerbastei i Schreyvogelgasse. Beethoven mieszkał tu przez prawie osiem lat. Człowiek, od którego pochodzi nazwa domu, Johann Baptist Freiherr von Pasqualati, był wielkim mecenasem Beethovena. To tutaj kompozytor znalazł inspirację dla swojej jedynej opery, Fidelio. Napisał tu również eteryczną melodię Dla Elizy.
Dawne mieszkanie Beethovena zostało ożywione dla odwiedzających jako część Muzeum Wiedeńskiego. W pięciu różnych pokojach można dowiedzieć się więcej o artyście Beethovenie i zapoznać się z jego dziełami.
Heiligenstadt jako miejsce dobrego samopoczucia
Przy Probusgasse 6 znajduje się kolejna lokalizacja Muzeum Wiedeńskiego: Muzeum Beethovena. W czasach Beethovena obszar 19. dzielnicy Wiednia był jeszcze przedmieściem Wiednia - dziś jest integralną częścią centrum miasta. Znajdowało się tu uzdrowisko, w którym Beethoven miał nadzieję zostać wyleczony lub przynajmniej uwolniony od coraz bardziej dotkliwej głuchoty.
W pomieszczeniach, które dziś są częścią Muzeum Beethovena, można zanurzyć się w życiu artysty na powierzchni ponad 250 metrów kwadratowych, podzielonej na 5 obszarów: Przybycie, Odzyskiwanie, Komponowanie, Zarabianie, Wykonywanie i Spadek. Każdy z nich reprezentuje jakiś aspekt biografii Beethovena. W 1802 roku Beethoven napisał tutaj swój "Testament Heiligenstadt", napędzany strachem przed zbliżającą się głuchotą. Nigdy jednak nie wysłał tych "ostatnich" wersów do braci. Ukończył tu również swoją 3. symfonię, Eroicę. Później Ludwig van Beethoven pracował tu także nad swoim największym dziełem, IX Symfonią.
Odkryj miejsca zamieszkania Beethovena w Wiedniu
Dom Beethovena Pasqualati
Dom przy Mölkerbastei 8 był rezydencją, w której Beethovena mieszkał najdłużej. Dowody i eksponaty z jego życia jako artysty można zobaczyć w oryginalnych pokojach.
Dom Beethovena na Pfarrplatz
Salony i eksponaty ożywiają ducha Beethovena w jego domu w Heiligenstadt, w bezpośrednim sąsiedztwie winiarni Mayer na Pfarrplatz.
Muzeum Beethovena w Heiligenstadt
Życiu Beethovena można przyjrzeć się szczególnie blisko w jego domu w Heiligenstadt, gdzie zachowały się oryginalne pokoje z epoki.
Dom Beethovena w Krems
W 1820 roku brat Beethovena nabył posiadłość, w której Ludwig mieszkał w 1826 roku. Prywatne muzeum prezentuje zachowane "pokoje pamięci".
Dom Beethovena w Mödling
Pomnik Beethovena w Hafnerhaus upamiętnia kompozytora, który spędził tu dwa lata. Pomieszczenia mieszkalne i robocze są wystawione z oryginalnymi eksponatami.
Ludwig van Beethoven - ciekawostki muzyczne
Mistrz improwizacji
Beethoven był wybitnym improwizatorem. Współcześni donosili, że jego swobodna gra łamała wszelkie schematy i zadziwiała publiczność.
Rewolucyjne symfonie
Każda z dziewięciu symfonii Beethovena jest wyjątkowa. Szczególnie trzecia z nich Eroica, a także Piąta ze słynnym motywem są uważane za kamienie milowe w historii muzyki.
Rozbudowa orkiestry
Beethoven rozszerzył klasyczną orkiestrę, wprowadzając nowe instrumenty i wykorzystując istniejące w innowacyjny sposób, aby uzyskać potężniejsze brzmienie.
Głuchota i desperackie dążenie
Pomimo postępującej głuchoty Beethoven nadal komponował mistrzowskie dzieła. Jego późne kompozycje wykazują głęboką emocjonalną złożoność muzyczną.
Hołd Klimta dla Beethovena w Secesji
Złotą kopułę Secesji można rozpoznać z daleka: im bliżej budynku, tym bardziej ta architektoniczna ikona secesji rzuca swój urok. "Epoce jej sztuka. Sztuce wolność" - można przeczytać na fasadzie. Od czasu założenia przez wiedeńskich artystów modernistycznych, takich jak Gustav Klimt, Josef Hoffmann i wielu innych, Secesja jest wspaniałym miejscem wystaw sztuki.
Fryz Beethovena znajduje się w tym wyjątkowym budynku. Dzieło sztuki o wymiarach 34 x 2 m zostało stworzone w 1902 roku przez Gustava Klimta jako hołd dla Beethovena w 75. rocznicę jego śmierci. Przedstawia ono interpretację Richarda Wagnera treści IX Symfonii Beethovena: poszukiwanie szczęścia przez ludzkość. Trzyczęściowy fryz pierwotnie miał być jedynie dekoracyjnym obrazem na rocznicową wystawę. Po kilku objazdach znalazł się w posiadaniu Austrii kilkadziesiąt lat później, a od 1986 roku dzieło jest na stałe wypożyczone do Belwederu w Wiedniu.
Poznaj Ludwiga van Beethovena w muzeum
Fryz Beethovena w Wiedeńskiej Secesji: hołd Gustava Klimta
Monumentalny fryz - wizualna interpretacja ody z IX Symfonii Beethovena. Sztuka, muzyka i mit łączą się w jedno dzieło sztuki.
Dom Muzyki: dźwiękowe światy Beethovena
Doświadcz do interaktywnego świata Beethovena dzięki eksperymentom dźwiękowym, instalacji dla osób niedosłyszących i wiedeńskiej muzyce klasycznej na czterech piętrach.
Muzeum w Domu Beethovena w Baden: twórczy świat geniusza
Pokoje w stylu biedermeier pokazują życie Beethovena w Baden - jego dzieła napisane tutaj, takie jak IX Symfonia, są imponująco namacalne i słyszalne.
Spacery jako inspiracja
Beethoven był zapalonym miłośnikiem przyrody. Wiele z jego muzycznych pomysłów narodziło się podczas długich spacerów po lasach wokół Wiednia. Jego VI Symfonia "Pastoralna" w imponujący sposób odzwierciedla tę miłość do natury. W pięciu częściach przedstawia takie sceny, jak budzenie się radosnych uczuć na wsi, szumiący strumyk, burza z piorunami i radość po niej. Ludwig van Beethoven nie traktował tej symfonii jako zwykłej imitacji, ale jako wyraz uczuć wywołanych przez naturę.
Jego głęboki związek z naturą był niewyczerpanym źródłem inspiracji dla jego muzyki. Różne szlaki turystyczne i ścieżki do dziś przypominają nam o artyście.