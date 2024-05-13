Pagórkowaty krajobraz, serdeczni ludzie i wino to cechy charakterystyczne tego regionu. Odkryj winnisce południowej Styrii podczas wędrówki pieszej lub rowerowej!

Ciesz się kieliszkiem wina, delektując się sałatką z kurczakiem skropioną olejem z pestek dyni, a wszystko to wśród malowniczych pagórkowatych krajobrazów. Region jest znany wśród smakoszy i stanowi wyjątkowe połączenie tego, co oferują winnice, sady, łąki i lasy.

Urzekające zestawienie krajobrazów naturalnych i kulturowych sprawia, że Austria ukazuje tu swoją romantyczną i przyjemną stronę. Kulminacją tych naturalnych doświadczeń i żywotności regionu jest Południowostyryjski Szlak Wina, wzdłuż którego mieszczą się rezerwaty przyrody, rozległe winnice i urokliwe winiarnie.