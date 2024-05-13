Południowa Styria
Winnice, szlaki winne i winiarnie
Introduction
Ciesz się kieliszkiem wina, delektując się sałatką z kurczakiem skropioną olejem z pestek dyni, a wszystko to wśród malowniczych pagórkowatych krajobrazów. Region jest znany wśród smakoszy i stanowi wyjątkowe połączenie tego, co oferują winnice, sady, łąki i lasy.
Urzekające zestawienie krajobrazów naturalnych i kulturowych sprawia, że Austria ukazuje tu swoją romantyczną i przyjemną stronę. Kulminacją tych naturalnych doświadczeń i żywotności regionu jest Południowostyryjski Szlak Wina, wzdłuż którego mieszczą się rezerwaty przyrody, rozległe winnice i urokliwe winiarnie.
Jednym z najpiękniejszych punktów widokowych w południowej Styrii jest Kitzeck im Sausal, najwyżej położona gmina winiarska w Austrii na wysokości 564 m n.p.m.
Południowa Styria w kadrze
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Aktywności w Południowej Styrii
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Park Przyrody Południowej Styrii
Najważniejsze krajobrazy kulturowe Południowej Styrii obejmują lasy mieszane, pola, łąki kwietne, sady i oczywiście winnice. Te różnorodne siedliska mają jedną wspólną cechę: są przesiąknięte ciepłem i światłem, a to ze względu na ich południowe położenie. W rezultacie 15 gmin położonych na terenie parku przyrody obejmuje prawie 400 km² i jest domem dla ciepłolubnych gatunków zwierząt i roślin.