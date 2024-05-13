Winnice w Styrii Południowej
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Południowa Styria
Winnice, szlaki winne i winiarnie

Pagórkowaty krajobraz, serdeczni ludzie i wino to cechy charakterystyczne tego regionu. Odkryj winnisce południowej Styrii podczas wędrówki pieszej lub rowerowej!

Ciesz się kieliszkiem wina, delektując się sałatką z kurczakiem skropioną olejem z pestek dyni, a wszystko to wśród malowniczych pagórkowatych krajobrazów. Region jest znany wśród smakoszy i stanowi wyjątkowe połączenie tego, co oferują winnice, sady, łąki i lasy.

Urzekające zestawienie krajobrazów naturalnych i kulturowych sprawia, że Austria ukazuje tu swoją romantyczną i przyjemną stronę. Kulminacją tych naturalnych doświadczeń i żywotności regionu jest Południowostyryjski Szlak Wina, wzdłuż którego mieszczą się rezerwaty przyrody, rozległe winnice i urokliwe winiarnie.

Najważniejsze informacje o południowej Styrii
Lokalizacja:40 km na południe od Grazu
Szlaki winiarskie: 3
Winnice: ok. 285
Winiarnie: ok. 250
Obszar uprawy winorośli:611 hektarów, najmniejszy region uprawy winorośli w Austrii

Jednym z najpiękniejszych punktów widokowych w południowej Styrii jest Kitzeck im Sausal, najwyżej położona gmina winiarska w Austrii na wysokości 564 m n.p.m.

Południowa Styria w kadrze

Najciekawsze

Południowostyryjski Szlak Wina: na tropie wina

Szlak winny Sausal: widok na najbardziej strome winnice

Stół graniczny: glamour na szlaku wina

Piknik w winnicy

Winnice i winiarnie

Aktywności w Południowej Styrii

Przepisy

Styryjska sałatka z kurczakiem

Sekret tego przepisu: drób z Sulmtal. Dzięki tej recepturze sałata smakuje jak oryginał ze Styrii.

Styryjska sałatka z kurczakiem

Pieczony kurczak po styryjsku

Kurczak po styryjsku pieczony w piekarniku pozostaje soczysty w środku i chrupiący na zewnątrz. Zobacz przepis Johanna Lafera.

Pieczony kurczak po styryjsku

Wyjątkowe zakwaterowanie

Winzarei: życie w winiarni Tement (j. niem.)

Weingasthof Sabathihof Dillinger: urlop w winnicy (j. niem.)

Loisium Wine & Spa Hotel

Weingartenhotel Harkamp: manufaktura wina i win musujących

"Ochrona poprzez korzystanie"

Park Przyrody Południowej Styrii

Najważniejsze krajobrazy kulturowe Południowej Styrii obejmują lasy mieszane, pola, łąki kwietne, sady i oczywiście winnice. Te różnorodne siedliska mają jedną wspólną cechę: są przesiąknięte ciepłem i światłem, a to ze względu na ich południowe położenie. W rezultacie 15 gmin położonych na terenie parku przyrody obejmuje prawie 400 km² i jest domem dla ciepłolubnych gatunków zwierząt i roślin.

Park Przyrody Południowej Styrii

Najczęściej zadawane pytania

Południowa Styria słynie ze szlaków winnych, winiarni i winnic. Oto pięć najważniejszych atrakcji, które sprawią, że Twoja podróż będzie niezapomnianym przeżyciem:

  • szlaki winiarskie i winiarnie: szlak winny Południowej Styrii wije się przez łagodne wzgórza regionu i oferuje zapierające dech w piersiach widoki na winnice. Liczne winiarnie i winiarnie zapraszają do degustacji najlepszych win regionu.

  • wędrówka szlakiem Klapotetz: Klapotetz, drewniany wiatrak, jest częścią kultury regionu. Szlak Klapotetzweg łączy w sobie naturę, kulturę i przyjemność. Prowadzi przez malowniczy krajobraz wśród winnic. Po drodze czekają liczne winiarnie.

  • Park Przyrody Południowej Styrii: Park Przyrody Południowej Styrii to atrakcja dla miłośników natury. Łagodne wzgórza, lasy, pola, łąki i winnice charakteryzują krajobraz. Piechurzy i rowerzyści znajdą tu sieć dobrze oznakowanych szlaków.

  • kulinarne przysmaki i winiarnie: od oleju z pestek dyni po przekąski Brettljause i świeżo upieczony chleb w towarzystwie kieliszka styryjskiego wina. Tawerny winiarskie oferują idealne miejsce do delektowania się lokalną kuchnią w przytulnej atmosferze.

Trzy szlaki winiarskie wiją się przez południową Styrię:

  • Południowostyryjski Szlak Winny: jest to najbardziej znany szlak w regionie, prowadzący przez malownicze winnice, obok licznych winiarni. Trasa zazwyczaj rozpoczyna się w Ehrenhausen i prowadzi przez Leutschach do Kitzeck im Sausal.

  • szlak wina Sausal: trasa ta prowadzi przez obszar wokół wioski winiarskiej Gamlitz, która słynie z pofałdowanych wzgórz i doskonałych win. Biegnie wokół wiosek Gamlitz, Ratsch i okolic.

  • szlak winny Schilcher: droga ta zawdzięcza swoją nazwę Schilcherowi, różowemu winu produkowanemu tutaj ze szczepu Blauer Wildbacher.

Południowa Styria obejmuje wioski winiarskie położone pośród pagórkowatego krajobrazu i wzdłuż szlaków winiarskich. Oto niektóre z najbardziej znanych miejsc w regionie:

Leutschach an der Weinstraße: centralne miasto wzdłuż Południowostyryjskiego Szlaku Winnego. Leutschach słynie z winnic, winiarni i bliskości granicy ze Słowenią.

Ehrenhausen an der Weinstraße: pełna uroku wioska winiarska, która często służy jako punkt wyjścia dla wycieczek wzdłuż Południowostyryjskiego Szlaku Wina.

Gamlitz: jeden z najbardziej znanych regionów uprawy winorośli w Południowej Styrii. Jest tu wiele winn, tradycja winiarską jest żywa, a w okolicy czekają liczne możliwości spędzania wolnego czasu.

Kitzeck im Sausal: najwyżej położona wioska winiarska w Europie. Kitzeck oferuje zapierający dech w piersiach widok na pagórkowaty krajobraz i doskonałe wina.

Sulztal an der Weinstraße: mniejsza wioska, która jest szczególnie ceniona za swój spokojny urok i bliskość pierwszorzędnych winiarni.

Straß in Styria: kolejna popularna wioska winiarska, która jest również dobrym punktem wyjścia do zwiedzania regionu.

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