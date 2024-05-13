Three hikers on a ridge path with green meadow, dramatic rock faces and blue sky in background.
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Wilder Kaiser
Ukoronowanie natury

Potężne szczyty gór, bujne lasy i krystalicznie czysta woda: region Wilder Kaiser w Tyrolu to raj dla miłośników przyrody.

Wilder Kaiser ze swoimi inspirującymi szczytami majestatycznie wznosi się z krajobrazu. Na południu, ogrodzonym łagodnymi wzgórzami Alp Kitzbühelskich, rozciąga się rogległy obszar chronionej przyrody o powierzchni ponad 100 km2. Jest to oaza bioróżnorodności, która stanowi dziewicze siedlisko dla typowych mieszkańców Alp, takich jak orły przednie, popielice i kozice.

W regionie Wilder Kaiser nie tylko miłośnicy przyrody znajdą coś dla siebie: latem górskie wycieczki rowerowe wzdłuż brzegów rwących strumieni i rzek i wspinaczka po stromych ścianach skalnych gwarantują sportową przyjemność. Zimą ponad 275 km tras zjazdowych sprawia, że ośrodek narciarski Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental jest spełnieniem marzeń wszystkich narciarzy. Przysmaki takie jak Kaiserschmarren zapewniają kulinarne rozkosze przez cały rok - każdy czuje się jak cesarz u stóp gór Kaiser.

Fakty i liczby
Wysokość: 2 344 m n.p.m.
Szlaki turystyczne:274 trasy
Trasy narciarskie:275 km
Schroniska narciarskie: 80

Karta gościa Wilder Kaiser GuestCard jest wydawana bezpłatnie po przyjeździe do zarezerwowanego zakwaterowania i obowiązuje przez cały okres pobytu. Umożliwia ona odkrywanie regionu Wilder Kaiser wokół miejscowości Ellmau, Going, Scheffau i Söll za rozsądną cenę.

Wilder Kaiser w kadrze

Najciekawsze

Rodzinne wakacje

7 górskich światów przygody: odkryj naturę w zabawie

Sporty górskie: tego trzeba doświadczyć

Rezerwat przyrody Wilder Kaiser: doświadczenie natury

Koleje górskie: w góry o każdej porze roku

SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental: zabawa na nartach

Aktywności w regionie Wilder Kaiser

Przepisy

Knedle tyrolskie – austriacki przepis z bułki

Tyrolskie knedle to przysmak dobrze znany narciarzom i miłośnikom górskich wędrówek. Dodają energii i są esencją tyrolskiej kuchni. Podajemy je z bulionem lub kapustą.

Knedle tyrolskie – austriacki przepis na knedle z bułki

Kaspressknödel - smażone knedle z bułki

Dla kulinarnej rozkoszy polecamy knedle serowe z kuchni Kössen.

Kaspressknödel - smażone knedle z bułki

Zupa z precli

Zupa z precli to przepis pochodzący z Wildschönau w Tyrolu. W rzeczywistości nie do końca jest to zupa, chociaż tak się ją nazywa.

Zupa z precli

Wyjątkowe zakwaterowanie

Hotel Bio Stanglwirt w Going

Kaiserhof w Ellmau

Hotel & Premium Chalets - Hochfilzer w Söll

Natura dla każdego

Zrównoważony rozwój w regionie Wilder Kaiser

Zapierające dech w piersiach szczyty górskie i zrównoważony rozwój - w Wilder Kaiser obie te kwestie są niezwykle istotne. Ci, którzy spędzają tu wakacje, doświadczają tyrolskiej gościnności od jej najnowocześniejszej strony: podróżujący pociągiem mogą liczyć na indywidualny transport do miejsca zakwaterowania, a rowery elektryczne są dostępne w wypożyczalniach niemal na każdym kroku. Podczas gdy krystalicznie czysta woda z gór generuje zieloną energię elektryczną, gospodarze rozpieszczają swoich gości pysznymi ekologicznymi produktami i smakołykami z regionu.

Ale najlepsze jest to, że imponujący górski świat jest naprawdę otwarty dla wszystkich. Dzięki dobrze przemyślanym ścieżkom i udogodnieniom bez barier, zarówno młodzi, jak i starsi, rodziny i osoby niepełnosprawne mogą zakochać się w majestatycznej przyrodzie i w pełni z niej skorzystać.

Najczęściej zadawane pytania

Region Wilder Kaiser łączy ochronę przyrody z turystyką. Oprócz charakterystycznej górskiej scenerii rozległy obszar chroniony oferuje szeroką gamę aktywności o każdej porze roku - od wędrówek i tras wspinaczkowych po narciarstwo zjazdowe.

  • Ellmau jest wyraźnym odzwierciedleniem zmieniających się czasów: ta tradycyjna górska wioska zachowała swój pierwotny charakter, ale miejsca takie jak KaiserBad czy Ellmi's Magic World są nowoczesnymi obiektami rekreacyjnymi dla rodzin.

  • Going ma wyjątkowo sielnkowy charakter. Wioska spełni oczekiwania tych gości, którzy szukają ciszy i spokoju oraz chcą doświadczyć natury. Dobrze rozwinięta sieć szlaków turystycznych w okolicy otwiera dostęp do otaczającego ją górskiego świata.

  • Scheffau koncentruje się na turystyce rodzinnej. Jednocześnie miejscowość stanowi bramę otwierającą obszar ochrony przyrody Kaisergebirge, który doskonale nadaje się na jednodniowe wędrówki.

  • W Söll teren rekreacyjny Hexenwasser (j. niem.) łączy regionalne zwyczaje ze współczesną interpretacją: obiekt w zabawny sposób przekazuje wiedzę o wodzie i lokalnych tradycjach. Wioska jest miejscem spotkań miłośników wędrówek i sportów zimowych.

Wilder Kaiser znajduje się we wschodniej części kraju związkowego Tyrol, około godziny drogi od Innsbrucka, Salzburga i Monachium. Region rozciąga się między miastami Kufstein i St. Johann in Tirol i obejmuje cztery miejscowości wypoczynkowe Ellmau, Going, Scheffau i Söll. Leżą one u podnóża imponujących gór Kaisergebirge, do których należy Wilder Kaiser. Znane ze swoich imponujących szczytów oferują wiele możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu, takich jak wędrówki i jazda na nartach.

Wilder Kaiser - majestatyczny masyw górski w Alpach Tyrolskich - zachwyca odwiedzających o każdej porze roku. Latem niezliczone szlaki turystyczne prowadzą przez pachnące alpejskie łąki do ukrytych górskich jezior, takich jak np. krystalicznie czyste jezioro Hintersteiner. Rodziny mogą korzystać z interaktywnych stacji w Magicznym Świecie Ellmiego lub w Hexenwasser (j. niem.), a poszukiwacze przygód mogą zmierzyć się z surowymi skalnymi ścianami lub podziwiać widok z lotu ptaka podczas lotu paralotnią.

Zimą górski świat zmienia się w raj dla narciarzy i snowboardzistów. Ośrodek SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental kusi 270 kilometrami tras narciarskich. Narciarze biegowi suną przez pokryte śniegiem lasy po przygotowanych trasach. Ci, którzy wolą spokojniejsze tempo, mogą odkrywać region na rakietach śnieżnych, podczas zimowych wędrówek lub spróbować swoich sił w tradycyjnym austriackim curlingu.

Autentyczna tyrolska kuchnia w rustykalnych alpejskich schroniskach dopełnia wrażeń na łonie natury - szczególnie nastrojowe jest alpejskie śniadanie z panoramicznym widokiem na góry.

Wilder Kaiser jest scenerią, w której rozgrywają się wydarzenia znanego serialu telewizyjnego "Der Bergdoktor" (Górski lekarz). W czterech wioskach regionu Wilder Kaiser - Ellmau, Going, Scheffau i Söll - powstają ważne sceny. To tu znajduje się farma rodziny Gruberów, gabinet lekarza górskiego, gospoda Wilder Kaiser i jezioro Hintersteiner.

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