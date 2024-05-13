Wilder Kaiser
Ukoronowanie natury
Introduction
Wilder Kaiser ze swoimi inspirującymi szczytami majestatycznie wznosi się z krajobrazu. Na południu, ogrodzonym łagodnymi wzgórzami Alp Kitzbühelskich, rozciąga się rogległy obszar chronionej przyrody o powierzchni ponad 100 km2. Jest to oaza bioróżnorodności, która stanowi dziewicze siedlisko dla typowych mieszkańców Alp, takich jak orły przednie, popielice i kozice.
W regionie Wilder Kaiser nie tylko miłośnicy przyrody znajdą coś dla siebie: latem górskie wycieczki rowerowe wzdłuż brzegów rwących strumieni i rzek i wspinaczka po stromych ścianach skalnych gwarantują sportową przyjemność. Zimą ponad 275 km tras zjazdowych sprawia, że ośrodek narciarski Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental jest spełnieniem marzeń wszystkich narciarzy. Przysmaki takie jak Kaiserschmarren zapewniają kulinarne rozkosze przez cały rok - każdy czuje się jak cesarz u stóp gór Kaiser.
Karta gościa Wilder Kaiser GuestCard jest wydawana bezpłatnie po przyjeździe do zarezerwowanego zakwaterowania i obowiązuje przez cały okres pobytu. Umożliwia ona odkrywanie regionu Wilder Kaiser wokół miejscowości Ellmau, Going, Scheffau i Söll za rozsądną cenę.
Wilder Kaiser w kadrze
Najciekawsze
Przepisy
Knedle tyrolskie – austriacki przepis z bułki
Tyrolskie knedle to przysmak dobrze znany narciarzom i miłośnikom górskich wędrówek. Dodają energii i są esencją tyrolskiej kuchni. Podajemy je z bulionem lub kapustą.
Kaspressknödel - smażone knedle z bułki
Dla kulinarnej rozkoszy polecamy knedle serowe z kuchni Kössen.
Wyjątkowe zakwaterowanie
Zrównoważony rozwój w regionie Wilder Kaiser
Zapierające dech w piersiach szczyty górskie i zrównoważony rozwój - w Wilder Kaiser obie te kwestie są niezwykle istotne. Ci, którzy spędzają tu wakacje, doświadczają tyrolskiej gościnności od jej najnowocześniejszej strony: podróżujący pociągiem mogą liczyć na indywidualny transport do miejsca zakwaterowania, a rowery elektryczne są dostępne w wypożyczalniach niemal na każdym kroku. Podczas gdy krystalicznie czysta woda z gór generuje zieloną energię elektryczną, gospodarze rozpieszczają swoich gości pysznymi ekologicznymi produktami i smakołykami z regionu.
Ale najlepsze jest to, że imponujący górski świat jest naprawdę otwarty dla wszystkich. Dzięki dobrze przemyślanym ścieżkom i udogodnieniom bez barier, zarówno młodzi, jak i starsi, rodziny i osoby niepełnosprawne mogą zakochać się w majestatycznej przyrodzie i w pełni z niej skorzystać.