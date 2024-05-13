Potężne szczyty gór, bujne lasy i krystalicznie czysta woda: region Wilder Kaiser w Tyrolu to raj dla miłośników przyrody.

Wilder Kaiser ze swoimi inspirującymi szczytami majestatycznie wznosi się z krajobrazu. Na południu, ogrodzonym łagodnymi wzgórzami Alp Kitzbühelskich, rozciąga się rogległy obszar chronionej przyrody o powierzchni ponad 100 km2. Jest to oaza bioróżnorodności, która stanowi dziewicze siedlisko dla typowych mieszkańców Alp, takich jak orły przednie, popielice i kozice.