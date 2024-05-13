Mirror-calm mountain lake with wooden hut on shore, sun star over mountain peak, coniferous trees, clear sky.
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Zillertal
Aktywnie, tradycyjnie i różnorodnie

Zillertal to niezapomniane wakacje wśród natury: wspinaczka, narciarstwo i piesze wędrówki do malowniczych miejsc

Zillertal jest jednym z najbardziej aktywnych regionów w górach Tyrolu. Powodem tego jest wyjątkowy krajobraz w regionie alpejskim. Otoczony licznymi trzytysięcznikami - z Hochfeiler jako najwyższym szczytem - dolina jest uważana za miejsce narodzin alpinizmu. Zapierające dech w piersiach cuda natury, takie jak Wysokogórski park przyrody w Alpach Zillertalskich z ponad 80 lodowcami jest dziś nadal w dużej mierze nietknięty.

Charakterystyczny górski świat można odkrywać na wielu szlakach. Letnie miesiące zapraszają na wędrówki przez idylliczne alpejskie łąki, wspinaczke na nierównych zboczach i kolarstwo górskie wzdłuż rwących potoków. Zimą cztery ośrodki narciarskie zapewniają idealne warunki do jazdy, a przejażdżki bryczką gwarantują lśniący śnieżny krajobraz. To wyjątkowe połączenie dzikiej przyrody i ekscytujących aktywności sprawia, że każdy dzień w Zillertalu jest przygodą.

Fakty i liczby
Położenie:40 km na wschód od Innsbrucka
Wysokość:520 m n.p.m.
Populacja:ok. 35 000 (stan na 2024 r.)
Najwyższa góra:Hochfeiler (3 509 m n.p.m.)

Dolina słynie z legendarnych pączków z Zillertalu, tradycyjnej specjalności z pikantnym lub słodkim nadzieniem.

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Zillertal z każdej perspektywy

Najciekawsze

Harakiri: najczarniejsza trasa narciarska w Zillertal

Erlebnistherme Zillertal: wellness i zabawa w wodzie

Nature Ice Palace: świat wiecznego lodu

Jaskinia Spannagel: odkryj wyjątkową marmurową jaskinię

Wycieczka do schroniska na Berliner Höhenweg

Świerkowy zamek: plac zabaw w koronach świerków

Aktywność regionie Zillertal

Wskazówki dla smakoszy

Doskonałe gospody i rustykalne schroniska serwują gościom regionalne specjały w Zillertalu. Należą do nich racuchy z Zillertalu, podawane z pikantną polewą lub na słodko, wypełnione dżemem.

Innym przysmakiem są Melchermuas. To słodkie danie z mąki pszennej, masła, mleka i jagód było niegdyś podawane mleczarzom na górskich pastwiskach.

Przepisy

Knedle tyrolskie – austriacki przepis z bułki

Tyrolskie knedle to przysmak dobrze znany narciarzom i miłośnikom górskich wędrówek. Dodają energii i są esencją tyrolskiej kuchni. Podajemy je z bulionem lub kapustą.

Knedle tyrolskie – austriacki przepis na knedle z bułki

Wytrawne racuchy z Zillertalu

Dzięki temu przepisowi tyrolski specjał smakuje i wygląda jak oryginał z Zillertalu. Chrupiące wytrawne racuchy nadziewane szarym serem są przygotowywane w Zillertalu spe

Wytrawne racuchy z Zillertalu

Kaspressknödel - smażone knedle z bułki

Dla kulinarnej rozkoszy polecamy knedle serowe z kuchni Kössen.

Kaspressknödel - smażone knedle z bułki

Wyjątkowe zakwaterowanie

Hotel das Kaltenbach

Wöscherhof

Alpinahotel Fügen

MalisGarten Green Spa Hotel

Hotel Sieghard (j. niem.)

Informacje na temat ochrony klimatu

Dlaczego hodowla na pastwiskach alpejskich jest tak ważna?

  • Rolnictwo alpejskie przyczynia się do zachowania krajobrazu kulturowego i bezpieczeństwa dolin. Pastwiska alpejskie chronią przed lawinami i lawinami błotnymi.

  • Hodowla na pastwiskach alpejskich zapobiega wkraczaniu zarośli, a tym samym promuje bioróżnorodność.

  • Na łąkach alpejskich rośnie do 70 różnych ziół na metr kwadratowy (średnio tylko siedem na dnie doliny). Ta bioróżnorodność jest ważna dla przyrody.

  • Alpejscy rolnicy i producenci produktów mlecznych wytwarzają cenne produkty od krów, owiec i kóz, głównie w jakości ekologicznej.

  • Hale alpejskie są energetyzującym obszarem rekreacyjnym w pięknym górskim krajobrazie

Najczęściej zadawane pytania

Zillertal obejmuje łącznie 25 gmin, które rozciągają się wzdłuż rzeki Ziller i oferują różnorodne możliwości spędzania wolnego czasu i doświadczenia kultury.

Wybór miejsc należących do Zillertalu:

Mayerhofen: jeśli szukasz sportowych wyzwań, góra Penken jest koniecznością. Najbardziej stroma trasa zjazdowa w Austrii czeka tu na odważnych. Legendarny zjazd Harakiri o nachyleniu 78%.

Gerlos: gerlos oferuje szeroką gamę atrakcji przez cały rok, z naciskiem na sporty zimowe. Ośrodek narciarski oferuje 147 kilometrów tras i 52 wyciągi na wysokości 2500 metrów. Latem ośrodek zachwyca odwiedzających aktywnościami na świeżym powietrzu na łonie natury.

Fügen-Kaltenbach: mały ośrodek narciarski na Spieljoch jest odpowiedni dla rodzin, z funparkiem, stokiem do zabawy, torem saneczkowym i szerokimi trasami. Latem region wypoczynkowy jest górskim rajem o autentycznym, wiejskim charakterze.

Tux-Finkenberg: na wysokości 3 250 metrów entuzjaści sportów zimowych mogą podziwiać górską panoramę. Latem odwiedzający mogą odkrywać malownicze alpejskie łąki i krystalicznie czyste górskie jeziora lub wybrać się na jeden z licznych szlaków.

Zillertal w Tyrolu oferuje zarówno akcję, jak i odosobnienie. Kulinarne i alpejskie przysmaki. Zabawę dla dzieci i ekscytujące przygody. Piesze wędrówki, jazda na rowerze, wspinaczka na potężne trzytysięczniki - a nawet gra w golfa i letnie wycieczki na lodowiec.

Zillertaler Krapfen, czyli lokalne wytrawne racuchy to tradycyjna specjalność regionu Zillertal w Tyrolu. Znane są z pikantnych lub słodkich nadzień i charakterystycznego sposobu ich przygotowania. Zarówno miejscowi, jak i goście doceniają ten popularny przysmak, który jest oczywiście serwowany w całym Tyrolu.

Arena Coaster: zabawa i akcja na letnim torze saneczkowym. Trasa o długości 1500 metrów prowadzi w dół z zawrotną prędkością, obejmując ekscytujące zakręty i strome odcinki.

Świerkowy Zamek: w Zell am Ziller znajduje się Świerkowy Zamek, przygodowy plac zabaw wykonany z drewna świerkowego z kilkoma wieżami i fantastycznym widokiem na okolicę.

Naturalny pałac lodowy: odwiedzający mogą odkrywać imponujące formacje lodowe, stalaktyty i zamarznięty wodospad. Wycieczka łodzią po jeziorze lodowcowym to wyjątkowa atrakcja dla całej rodziny.

Kolejka Zillertalbahn: historyczna kolej łączy Mayrhofen z Jenbach i oferuje nostalgiczną przejażdżkę przez dolinę. Autentyczne wagony i lokomotywa parowa zapewniają wyjątkowe wrażenia.

Zillertaler Höhenstraße: ta malownicza, panoramiczna droga wije się przez imponujący górski krajobraz Zillertal i oferuje zapierające dech w piersiach widoki na okoliczne szczyty.

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