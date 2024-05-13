Zillertal
Aktywnie, tradycyjnie i różnorodnie
Introduction
Zillertal jest jednym z najbardziej aktywnych regionów w górach Tyrolu. Powodem tego jest wyjątkowy krajobraz w regionie alpejskim. Otoczony licznymi trzytysięcznikami - z Hochfeiler jako najwyższym szczytem - dolina jest uważana za miejsce narodzin alpinizmu. Zapierające dech w piersiach cuda natury, takie jak Wysokogórski park przyrody w Alpach Zillertalskich z ponad 80 lodowcami jest dziś nadal w dużej mierze nietknięty.
Charakterystyczny górski świat można odkrywać na wielu szlakach. Letnie miesiące zapraszają na wędrówki przez idylliczne alpejskie łąki, wspinaczke na nierównych zboczach i kolarstwo górskie wzdłuż rwących potoków. Zimą cztery ośrodki narciarskie zapewniają idealne warunki do jazdy, a przejażdżki bryczką gwarantują lśniący śnieżny krajobraz. To wyjątkowe połączenie dzikiej przyrody i ekscytujących aktywności sprawia, że każdy dzień w Zillertalu jest przygodą.
Dolina słynie z legendarnych pączków z Zillertalu, tradycyjnej specjalności z pikantnym lub słodkim nadzieniem.
Zillertal z każdej perspektywy
Najciekawsze
Wskazówki dla smakoszy
Doskonałe gospody i rustykalne schroniska serwują gościom regionalne specjały w Zillertalu. Należą do nich racuchy z Zillertalu, podawane z pikantną polewą lub na słodko, wypełnione dżemem.
Innym przysmakiem są Melchermuas. To słodkie danie z mąki pszennej, masła, mleka i jagód było niegdyś podawane mleczarzom na górskich pastwiskach.
Przepisy
Knedle tyrolskie – austriacki przepis z bułki
Tyrolskie knedle to przysmak dobrze znany narciarzom i miłośnikom górskich wędrówek. Dodają energii i są esencją tyrolskiej kuchni. Podajemy je z bulionem lub kapustą.
Wytrawne racuchy z Zillertalu
Dzięki temu przepisowi tyrolski specjał smakuje i wygląda jak oryginał z Zillertalu. Chrupiące wytrawne racuchy nadziewane szarym serem są przygotowywane w Zillertalu spe
Wyjątkowe zakwaterowanie
Dlaczego hodowla na pastwiskach alpejskich jest tak ważna?
Rolnictwo alpejskie przyczynia się do zachowania krajobrazu kulturowego i bezpieczeństwa dolin. Pastwiska alpejskie chronią przed lawinami i lawinami błotnymi.
Hodowla na pastwiskach alpejskich zapobiega wkraczaniu zarośli, a tym samym promuje bioróżnorodność.
Na łąkach alpejskich rośnie do 70 różnych ziół na metr kwadratowy (średnio tylko siedem na dnie doliny). Ta bioróżnorodność jest ważna dla przyrody.
Alpejscy rolnicy i producenci produktów mlecznych wytwarzają cenne produkty od krów, owiec i kóz, głównie w jakości ekologicznej.
Hale alpejskie są energetyzującym obszarem rekreacyjnym w pięknym górskim krajobrazie