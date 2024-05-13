Zillertal to niezapomniane wakacje wśród natury: wspinaczka, narciarstwo i piesze wędrówki do malowniczych miejsc

Zillertal jest jednym z najbardziej aktywnych regionów w górach Tyrolu. Powodem tego jest wyjątkowy krajobraz w regionie alpejskim. Otoczony licznymi trzytysięcznikami - z Hochfeiler jako najwyższym szczytem - dolina jest uważana za miejsce narodzin alpinizmu. Zapierające dech w piersiach cuda natury, takie jak Wysokogórski park przyrody w Alpach Zillertalskich z ponad 80 lodowcami jest dziś nadal w dużej mierze nietknięty.

Charakterystyczny górski świat można odkrywać na wielu szlakach. Letnie miesiące zapraszają na wędrówki przez idylliczne alpejskie łąki, wspinaczke na nierównych zboczach i kolarstwo górskie wzdłuż rwących potoków. Zimą cztery ośrodki narciarskie zapewniają idealne warunki do jazdy, a przejażdżki bryczką gwarantują lśniący śnieżny krajobraz. To wyjątkowe połączenie dzikiej przyrody i ekscytujących aktywności sprawia, że każdy dzień w Zillertalu jest przygodą.