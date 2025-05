Ogólne warunki handlowe stowarzyszenia Österreich Werbung

A-1030 Wiedeń, Vordere Zollamtsstraße 13

(od 01.02.2021)

1. Zakres obowiązywania

Stowarzyszenie Österreich Werbung, w dalszej części zwane Zleceniobiorcą, przyjmuje zlecenia wyłącznie na podstawie przedstawionych poniżej warunków. Kontrahenci / Zleceniodawcy oświadczają, że przyjęli te warunki do wiadomości i uznają je za prawnie obowiązujące, w związku z czym stanowią one integralną część umowy. Wskazanie przez Zleceniodawcę na własne „Ogólne Warunki Handlowe“ nie oznacza, że mają one moc obowiązującą, jeżeli nie zawarto oddzielnego porozumienia w tej sprawie w formie pisemnej. Zmiany lub uzupełnienia niniejszych warunków handlowych są możliwe tylko za porozumieniem obu stron i winny być dokonane w formie pisemnej, przy czym warunki niepoddane zmianom w dalszym ciągu pozostają częścią umowy.

Nieważność lub nieskuteczność części niniejszych warunków nie uchybia ważności i skuteczności pozostałych postanowień. Nieważne lub nieskuteczne postanowienia należy zastąpić ważnymi regulacjami, o treści możliwie najbardziej zbliżonej do ekonomicznego celu nieważnych postanowień.

2. Udzielanie zleceń

Każda oferta zawarcia umowy skierowana do Zleceniobiorcy uzyskuje moc wiążącą dopiero z chwilą wystawienia pisemnego potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez właściwe organy Zleceniobiorcy. Każda zmiana zlecenia dokonana po przyjęciu zlecenia wymaga pisemnego potwierdzenia przez Zleceniobiorcę.

Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zlecenia według własnego uznania. Przykładowe powody odmowy mogą być następujące: (i) sprzeczność zlecenia z wynikającymi ze statutu Zleceniobiorcy interesami ekonomicznymi i etycznymi, (ii) zlecenia sprzeczne z dobrymi obyczajami lub z prawem, (iii) zlecenia od przedsiębiorstw, które nie uregulowały w pełni swoich zobowiązań wobec Zleceniobiorcy lub których wypłacalność lub gotowość do pokrycia zobowiązań z obiektywnych przyczyn wydaje się wątpliwa, lub zlecenia, które stanowią naruszenie ustawy o transparentności współpracy mediów i dotacji dla mediów periodycznych (MedKF-TG), w przypadku, gdy Zleceniodawca mimo wezwania Zleceniobiorcy nie dokonał modyfikacji.

3. Warunki płatności i wystawianie faktur

Wszystkie ceny podawane przez Zleceniobiorcę należy rozumieć jako kwoty w euro, bez podatku VAT. W przypadku rozdzielnych świadczeń Zleceniobiorca ma prawo wystawiania cząstkowych rachunków.

Faktury Zleceniobiorcy należy regulować w ciągu 30 dni od daty wystawienia, bez potrąceń i opłat obciążających Zleceniobiorcę, w taki sposób, aby Zleceniobiorca najpóźniej w dniu upływu terminu płatności mógł dysponować kwotą faktury.

W przypadku zwłoki w płatności Zleceniobiorca ma prawo żądać od Zleceniodawcy zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości 9,2% powyżej stopy EURIBOR od każdej zaległej kwoty, chyba że Zleceniodawca dowiedzie, że nie jest odpowiedzialny za zwłokę; w takim przypadku odsetki wynoszą 4%. W każdym przypadku zwłoki, niezależnie od tego, czy była ona zawiniona przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca ma prawo do naliczenia kwoty odpowiadającej wysokości poniesionych przez niego, rzeczywistych, niezbędnych i celowych kosztów ponaglenia, inkasa oraz kosztów zastępstwa procesowego zgodnie z ustawą o taryfie opłat za czynności adwokackie w aktualnie obowiązującej wersji. Jeżeli Zleceniobiorca sam prowadzi działania upominawcze, może naliczyć Zleceniodawcy kwotę 10,90 euro za każdy monit oraz opłatę kwartalną za monitorowanie stosunku zobowiązaniowego w wysokości 3,70 euro, w każdym przypadku natomiast kwotę ryczałtową w wysokości 40,00 euro. Zastrzega się prawo do dochodzenia odszkodowania wykraczającego poza powyższe kwoty z tytułu szkód wynikających ze zwłoki w płatności.

W przypadku świadczeń wcześniejszych, które Zleceniobiorca musi spełnić na rzecz osób trzecich, Zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty zaliczki w odpowiedniej wysokości, na podstawie faktur przedłożonych przez Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca jest zobowiązany do spełnienia świadczenia wcześniejszego na rzecz osób trzecich dopiero po otrzymaniu zaliczki.

4. Współpraca Zleceniodawcy

Zleceniodawca udzieli Zleceniobiorcy wsparcia w wykonaniu usługi, w szczególności w zakresie zachowania wiążących terminów. O ile będzie wymagało tego wykonanie świadczenia, Zleceniodawca będzie w miarę swoich możliwości współpracował ze Zleceniobiorcą i przekaże mu wszelkie potrzebne informacje i dane. Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy nazwisko osoby do kontaktu, która będzie odpowiedzialna za komunikację pomiędzy Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą. Na uzasadnione życzenie Zleceniobiorcy Zleceniodawca wyznaczy inną osobę do kontaktu.

5. Odstąpienie od umowy – opłaty za anulowanie zlecenia

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Jeżeli odstąpienie nastąpi do 60 dni kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia świadczenia, opłata za anulowanie wynosi 25% uzgodnionego wynagrodzenia, do 30 dni kalendarzowych przed terminem świadczenia 50% uzgodnionego wynagrodzenia. W przypadku późniejszego anulowania, należne jest pełne wynagrodzenie.

6. Terminy

6.1 Działanie siły wyższej

Siła wyższa ma miejsce, gdy Zleceniodawca lub Zlecenionbiorca nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań umownych z powodu zdarzenia, na które nie ma wpływu i którego nie można było przewidzieć lub – o ile było to do przewidzenia – nie można było uniknąć.

Przypadki siły wyższej mają zastosowanie, o ile spełniają powyższe wymagania, w szczególności:

I. wybuchu chorób zakaźnych o rozmiarach epidemii, wojny, powstania, sabotażu lub terroryzmu;

II. klęski żywiołowe, takie jak uderzenie pioruna, pożar, wybuch, powódź i trzęsienie ziemi;

III. krajowe i/lub zagraniczne oficjalne rozporządzenia w związku z podpunktami I. i II.

Na czas trwania danego przypadku siły wyższej strony rezygnują ze wzajemnych roszczeń. Jeżeli wzajemne usługi są objęte rygorem terminowym, obie strony umowy trwale zwalnia się ze zobowiązań w przypadku działania siły wyższej. Obie strony umowy ponoszą własne koszty we swoim zakresie. Koszty poniesione przez Zleceniobiorcę wobec osób trzecich w związku z przedmiotowym zleceniem przed zajściem tego zdarzenia ponosi Zleceniodawca.

Strona umowy dotknięta działaniem siły wyższej musi niezwłocznie poinformować drugą stronę umowy o jej wystąpieniu. Prawdopodobny czas trwania tego zdarzenia oraz zakres, w jakim wypełnienie zobowiązań umownych jest utrudnione, musi zostać ujawnione w miarę możliwości. Strona umowy dotknięta działaniem siły wyższej musi dołożyć wszelkich starań, aby jak najszybciej ponownie przystąpić do realizacji umowę, chyba że przedmiot umowy jest obarczony rygorem terminowym.

W przypadku, gdy zdarzenie siły wyższej przerwie wykonywanie zobowiązań umownych na dłużej niż 6 tygodni, obie strony umowy mają prawo do odstąpienia od umowy. Jeżeli to Zleceniodawca odstąpi od umowy, musi zwrócić wykonawcy koszty poniesione do momentu odstąpienia od umowy.

Wyjaśnia się, że żadna ze stron umowy nie może dochodzić roszczeń odszkodowawczych z tytułu rozwiązania umowy lub opóźnienia w świadczeniu usług w przypadku działania siły wyższej.

Powyższe regulacje dotyczą również innych nadzwyczajnych zdarzeń, na które wykonawca nie ma bezpośredniego wpływu. Obejmuje to na przykład zakłócenia operacyjne, strajki, utrudnienia w ruchu itp. Okoliczności te obejmują również takie zdarzenia w sferze podwykonawców Zleceniobiorcy oraz innych osób trzecich, z którymi Zlecenioiorca pozostaje w relacjach biznesowych.

6.2 Niedotrzymanie terminu umowy z innych powodów

Jeżeli Zleceniobiorca nie jest w stanie dotrzymać uzgodnionego terminu realizacji, Zleceniodawca przyzna mu rozsądny okres karencji wynoszący co najmniej 2 tygodnie, bez jakichkolwiek roszczeń Zleceniodawcy wynikających z tego opóźnienia, chyba że Zleceniobiorca ponosi rażącą winę za to opóźnienie lub wykazuje celowe niedbalstwo. Okres ten rozpoczyna się wraz z otrzymaniem przez kontrahenta upomnienia wysłanego listem poleconym, które spełnia określony warunek (ustalenie okresu karencji).

7. Powierzenie wykonania zlecenia osobom trzecim

Zleceniobiorca ma prawo powierzyć osobom trzecim wykonanie części lub całego zlecenia, o ile nie narusza w ten sposób uzasadnionych interesów Zleceniodawcy. Zleceniodawca powinien przed udzieleniem zlecenia poinformować Zleceniobiorcę o istnieniu takich interesów. W przypadku powierzenia istotnych części zlecenia osobom trzecim Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę o takim zamiarze. Części zlecenia uważa się za istotne, jeżeli ich wartość przekracza co najmniej połowę całkowitej wartości zlecenia, przy czym, aby powstał obowiązek poinformowania Zleceniodawcy, całkowita wartość zlecenia musi wynosić co najmniej 10 000 euro. Obowiązek informacji dotyczy także części zlecenia, które zostały jednoznacznie określone przez Zleceniodawcę jako istotne w momencie udzielania zlecenia.

8. Wadliwe wykonanie umowy

Wykonawca gwarantuje należyte wykonanie umowy. Okres gwarancji wynosi 6 miesięcy od realizacji zamówienia. W przypadku kompletnych zamówień okres gwarancji na części zamówienia rozpoczyna się po wykonaniu odpowiedniej części zamówienia. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia (niewykonanie, nienależyte wykonanie) Wykonawca może zdecydować, czy usunąć wadę, czy zlecić jej usunięcie, udzielić odpowiedniego obniżenia ceny lub usunąć wadę poprzez wymianę. Klient musi powiadomić Wykonawcę na piśmie o wszelkich wadach powstałych w trakcie realizacji umowy niezwłocznie, ale najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od wykonania usługi, w przeciwnym razie Wykonawca traci swoje roszczenie i musi podać szczegółowe powody określające poszczególne wady. § 924 zdanie 2 ABGB nie ma zastosowania.

9. Odszkodowanie za szkody i odpowiedzialność za produkt

W związku z materiałami i informacjami udostępnianymi Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę Zleceniodawca gwarantuje, że korzystanie z nich nie narusza praw osób trzecich i że przejmie on całkowitą odpowiedzialność z tytułu roszczeń odszkodowawczych i pozwów osób trzecich. Oprócz tego Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za dopuszczalność działań reklamowych, których treść została opracowana lub w inny sposób sporządzona przez Zleceniodawcę. Zleceniodawca na własną odpowiedzialność sprawdzi lub zleci sprawdzenie odnośnych wymogów prawnych w tym zakresie. W przypadku podniesienia roszczeń wobec Zleceniobiorcy z powodu niezgodności z prawem działań reklamowych Zleceniodawca zobowiązuje się do przejęcia całkowitej odpowiedzialności z tytułu roszczeń odszkodowawczych i pozwów.

Jeżeli Zleceniobiorca stwierdzi naruszenie przepisów prawnych, może w każdym czasie żądać zmian i uzupełnień zlecenia. Jeżeli Zleceniodawca odmówi wprowadzenia zmian mających na celu dostosowanie zlecenia do wymogów prawnych, ponosi on ryzyko, że świadczenie nie dojdzie do skutku. W takim przypadku Zleceniodawcy nie przysługuje rękojmia ani odszkodowanie, natomiast jest on zobowiązany do zapłaty uzgodnionego wynagrodzenia.

We wszystkich przypadkach odszkodowawczych wyłącza się odpowiedzialność Zleceniobiorcy z tytułu utraconego zysku, szkód pośrednich oraz roszczeń osób trzecich, jak również lekkiego niedbalstwa, o ile jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Odpowiedzialność wygasa w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym Zleceniodawca dowiedział się o szkodzie i stronie, która ją spowodowała. Jeżeli Zleceniobiorca wykonuje zlecenie z pomocą osób trzecich i w tym kontekście powstają roszczenia odszkodowawcze wobec tych osób trzecich, Zleceniobiorca jest uprawniony do przeniesienia tych roszczeń na Zleceniodawcę. W takim przypadku Zleceniodawca przyzna pierwszeństwo tym osobom trzecim.

10.Własność i prawo użytkowania

Zleceniodawcy udziela się niewyłącznego prawa do użytkowania wszystkich udostępnionych mu dokumentów, materiałów i pomysłów oraz innych świadczeń w celu i w zakresie określonym umową. Nie zezwala się Zleceniodawcy na przekazywanie ww. materiałów i danych osobom trzecim. W przypadku naruszenia tego zakazu, Zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty niezależnej od zawinienia kary umownej w wysokości 50% wartości zlecenia netto (bez VAT). Zapłata kary umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia dalszych roszczeń przez Zleceniobiorcę. Dokonanie zmian w wykonanych świadczeniach wymaga zgody Zleceniobiorcy oraz ewentualnie także uprawnionego twórcy.

11. Wynalazki

Wszelkie prawa do wynalazków i inne prawa własności przemysłowej dotyczące powstałych w ramach świadczenia usługi utworów i wynalazków pracowników Zleceniobiorcy, przysługują Zleceniobiorcy.

12. Oznaczenie

Zleceniobiorca ma prawo do zamieszczenia informacji o swoim autorstwie na wszystkich utworach powstałych w ramach zlecenia, a Zleceniodawca nie nabywa z tego tytułu prawa do jakichkolwiek roszczeń.

13. Poufność

Obie strony umowy nie mogą wykorzystywać na swój użytek ani przekazywać osobom trzecim jakichkolwiek tajemnic handlowych ani tajemnic przedsiębiorstwa, jak również informacji, które uzyskały – także przypadkowo – w czasie, a także po zakończeniu realizacji umowy, na temat rodzaju, zakresu i praktycznych metod działalności drugiej strony umowy.

14. Prawa ochronne

Uzgodnione umową wynagrodzenie spełnia zobowiązania z tytułu nabycia praw własności przemysłowej (praw do wzorów przemysłowych, patentów, praw do wzorów użytkowych, praw ochrony topografii układów scalonych, praw autorskich) w zakresie, w jakim ich nabycie jest dla Zleceniodawcy niezbędne do zgodnego z umową korzystania z wykonanego świadczenia. W związku z materiałami i informacjami, udostępnianymi Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca gwarantuje, że korzystanie z nich nie narusza praw osób trzecich i że przejmie on całkowitą odpowiedzialność z tytułu roszczeń odszkodowawczych i pozwów osób trzecich.

Zleceniobiorcy udziela się niewyłącznego prawa do użytkowania wszystkich udostępnionych mu przez Zleceniodawcę w celu wykonania umowy dokumentów, materiałów i pomysłów oraz innych świadczeń, w celu i w zakresie określonym umową. Zleceniobiorca nie może przekazywać ich osobom trzecim. Przekazanie jest jednak możliwe w przypadku powierzenia wykonania zlecenia osobom trzecim zgodnie z treścią pkt. 7.

15. Cesja

Cesja wynikających z niniejszej umowy wierzytelności Zleceniodawcy wobec Zleceniobiorcy jest możliwa tylko za pisemną zgodą Zleceniobiorcy.

16. Potrącenia

Potrącenie wierzytelności przez Zleceniodawcę z jego zobowiązań wobec Zleceniobiorcy lub skorzystanie z prawa zatrzymania jest możliwe tylko w przypadku, gdy wierzytelności lub prawo Zleceniodawcy zostaną uznane za bezsporne lub zostaną stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym.

17. Miejsce spełnienia świadczenia i właściwość miejscowa sądu

Strony umowy postanawiają, że miejscem płatności i miejscem spełnienia świadczenia jest Wiedeń, o ile w momencie udzielenia zlecenia strony nie postanowią inaczej.

Strony umowy postanawiają, że wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy rzeczowo sąd okręgu Wien Innere Stadt.

18. Prawo właściwe

Umowa oraz wszelkie wynikające z niej spory prawne związane z dojściem do skutku umowy podlegają wyłącznie prawu austriackiemu, z wyłączeniem norm kolizyjnych prawa prywatnego międzynarodowego i Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Jeżeli Zleceniobiorca nie będzie mógł dotrzymać uzgodnionego terminu spełnienia świadczenia, Zleceniodawca wyznaczy stosowny termin dodatkowy wynoszący co najmniej 2 tygodnie i nie będzie dochodził w związku z opóźnieniem żadnych roszczeń, chyba że Zleceniobiorca spowodował to opóźnienie umyślnie lub poprzez rażące zaniedbanie. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu doręczenia Zleceniobiorcy pisma upominawczego, spełniającego powyższy warunek (wyznaczenie dodatkowego terminu).