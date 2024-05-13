Mountainbiking în Austria

Pe lângă defileuri și prin păduri de un verde intens - doar bătăile propriului puls se aud în ureche. În Austria mountainbiking-ul este dus la un cu totul alt nivel.

O comunicare între om și natură

MTB pe traseele din Austria reprezintă mai mult decât o activitate sportivă: Aici se produce o comuniune cu natura, care este cât se poate de reală. Scârțâitul pietrișului pe sub roți, mirosul de sol umed al pădurii și conștiința că ai cucerit muntele - toate acestea sunt deosebit de intense pe o bicicletă de munte. La fel ca experiența de a merge pe trasee denivelate, de a păstra controlul bicicletei pe poteci înguste, dar și de a trece pe lângă stânci și prin râpe. Fiecare urcare și fiecare coborâre reprezintă o expediție la nivel personal, care îți testează propriile limite. Pe traseele din Austria simți cum aventura plutește în aer.

Aici, în Austria, la marginea Alpilor maiestuoși, ciclismul montan este un dialog între om și mediu, în toată splendoarea lui. Iar tu ești în inima experienței. Traseele bine întreținute din Austria nu sunt doar poteci și atât; ele vorbesc și despre evenimente naturale din trecut. Iar de pe bicicleta ta, tu vei putea vedea și auzi aceste povești. Iar traseele în sine reprezintă răspunsul la întrebările tale. Poți simți vechile masive de piatră ale munților, miile de nuanțe de verde ale pădurilor și poate privirea locuitorilor timizi ai pădurilor - toate acestea fac ca mountainbikingul din Austria să fie cu adevărat un mod de viață.