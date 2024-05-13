Vacanță de schi și de iarnă în Austria
Totul despre iarna din Alpi
De ce ne place atât de mult vacanță de schi și de iarnă
Iarna, Austria se transformă într-un tărâm de poveste acoperit de omăt, care reușește să vrăjească pe toți turiștii. Când primele raze de soare transformă zăpada proaspăt căzută în cristale strălucitoare, începe adevărata aventură. Iar schiatul pe pârtiile perfect pregătite este numai începutul. Pentru că în afara pârtiilor te așteaptă alte experiențe fascinante: Drumețiile idilice pe rachete de zăpadă te duc prin peisaje de iarnă neatinse de om, pe lângă păduri acoperite de nea și către puncte panoramice care îți vor tăia pur și simplu respirația. Cursele rapide pe sănii, pe pârtiile sinuoase îi fac să râdă de încântare atât pe cei mici, cât și pe cei mari, în timp ce excursiile de schi fond prin văi liniștite și pe câmpuri largi îți oferă ocazia de a te bucura din plin de frumusețea naturii. Aerul limpede și rece ca gheața îți umple cu energie parcă fiecare celulă din corp, în timp ce privirea ta se plimbă peste peisajul montan impunător. Fiecare zi de iarnă petrecută în peisajul austriac îți oferă noi momente magice, dar și un spațiu „de joacă” pentru toate simțurile. Magia iernii austrice îți oferă un amestec de neuitat între aventură și relaxare, care îți va rămâne aievea în amintiri.
Vacanța de iarnă în landurile Austriei
Cazări direct pe pârtia de schi: un confort pe care ajungi curând să îl prețuiești din plin
În siguranță pe pârtie
8 reguli importante pe pârtie
Fii atent la ceilalți și nu pune pe nimeni în pericol.
Mergi la vedere și adaptează-ți viteza la stilul și abilitățile tale de schiat.
Schiorul sau snowboarderul care se află în fața ta și care se deplasează încet are prioritate. Ai grijă să nu pui în pericol aceste persoane.
Depășirea este permisă din toate părțile, dar trebuie să rămână suficient spațiu și pentur persoana pe care ai depășit-o.
Nu obstrucționa pe nimeni și nu provoca căderea nimănui atunci când intri pe pârtie sau când pornești după o oprire. Uită-te întotdeauna în sus pentru a vedea dacă se apropie un schior sau un snowboarder.
Dacă este posibil, nu opri în locuri înguste sau greu de văzut pe o coborâre. În cazul unei căzături, eliberează zona cât mai repede posibil.
Urcă și coboară doar pe jos, la marginea pistei
În caz de accident, toată lumea este obligată să acorde asistență.
Obligația legală de a purta cască pentru copiii cu vârsta de până la 15 ani se aplică în SalzburgerLand, Austria Superioară, Stiria, Austria Inferioară, Carintia, Burgenland și Viena.
4 stațiuni de sporturi de iarnă pur și simplu legendare
Bucurie pe pârtie și încântare în cabane
Este sentimentul de libertate nelimitată atunci când te afli în vârful pârtiei, cu panorama magnifică asupra muntelui în fața ta. Este vorba de viteza cu care cobori pe pârtie în viraje lungi și de exaltarea când norii de zăpadă powder se ridică în spatele tău.
Un total de 22.000 de kilometri de pârtii sunt disponibile în regiunile de sporturi de iarnă din Austria. Pentru a profita la maximum de ele, se oferă adesea skipass-uri interregionale și reduceri pentru copii, grupuri și familii. Numeroasele locuri de cazare direct pe pârtie permit, de asemenea, savurarea zilelor de schi de dimineața până seara.
Vacanță de iarnă în afara pârtiei
Cabanele din Austria
Cabanele de schi confortabile, cu terasele lor mari din lemn și mâncărurile tipice din regiunile de sporturi de iarnă din Austria sunt legendare. Prin urmare, există o mare bucurie la gândul de a te relaxa alături de cei dragi după o zi plină de evenimente de schi în munți: așa că dă-ți jos schiurile sau snowboardul și bucură-te de timp de calitate în cabanele primitoare sau pe terasele îmbăiate în soare. Fiecare cabană are propria arhitectură. Din vechi se face nou – sau este diferit? Gazdele din stațiunile de schi se străduiesc să își amenajeze cabanele rustice într-un stil cu aer contemporan. Se renovează, se reamenajează, se adaugă sau se ridică un cub de sticlă la stația montană. Întotdeauna cu gândul la bunăstarea oaspeților, mâncarea și băutura oferite sunt în strânsă legătură cu noul design și iar spațiul de cazare îndeplinește întotdeauna cele mai noi standarde.
Cum putem împleti vacanța de iarnă și protecția mediului?
alege regiuni de schi durabile
fă o rezervare în hoteluri certificate ecologic
petrece-ți vacanța de iarnă într-o fermă eco
planifică o călătorie cu trenul spre destinație
profită de mobilitatea durabilă din regiunea de schi
închiriază echipamentul de schi (care îndeplinește standarde ecologice)
de dragul naturii, rămâi mereu pe pârtii!
bucură-te de tot ce este regional, de sezon și ecologic
încearcă activități de tip slow-winter