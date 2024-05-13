Vacanță de schi și de iarnă în Austria

Bucurie pe pârtie și încântare în cabane

Este sentimentul de libertate nelimitată atunci când te afli în vârful pârtiei, cu panorama magnifică asupra muntelui în fața ta. Este vorba de viteza cu care cobori pe pârtie în viraje lungi și de exaltarea când norii de zăpadă powder se ridică în spatele tău.

Un total de 22.000 de kilometri de pârtii sunt disponibile în regiunile de sporturi de iarnă din Austria. Pentru a profita la maximum de ele, se oferă adesea skipass-uri interregionale și reduceri pentru copii, grupuri și familii. Numeroasele locuri de cazare direct pe pârtie permit, de asemenea, savurarea zilelor de schi de dimineața până seara.