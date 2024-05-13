Linz iarna
Vacanța ta de iarnă în orașul viitorului: jocuri de lumini în Ars Electronica Center și în muzeul de artă Lentos
Plin de energie și deschis la noi tendințe. Linz și-a făcut de mult timp un nume pentru sine ca oraș al artei. Poate că este vorba de patrimoniul industrial și de farmecul brut al macaralelor portuare din apropiere: arta, cultura și tehnologia se întrepătrund într-un mod deosebit de interesant. Linz, în calitate de UNESCO City of Media Arts este caracterizat printr-o scenă culturală inovatoare, promovează artele digitale și găzduiește Centrul Ars Electronica.
Iarna, Linz se prezintă din perspectiva diversității sale culturale: la târguri de Advent și de Crăciun pline de atmosferă din orașul vechi și din piața principală istorică, vei explora tradițiile festive. O călătorie cu trenul Pöstlingbergbahn te duce până la dealul Pöstlingberg, unde te poți bucura de biserica de pelerinaj și de panorama asupra orașului. Plimbarea cu vasul de cristal pe Dunăre îți oferă o experiență de neuitat.
Musiktheater, remarcabil din punct de vedere arhitectural și acustic, fascinează încă din holul sonor, înainte de începerea spectacolului. Restaurantul Anton, situat la etajul 4, este, de asemenea, o experiență deosebită.
Linz iarna din toate perspectivele
Obiective turistice din Austria Superioară: tehnologia se îmbină cu experiențele din natură
Târgurile de Advent și de Crăciun din Linz
Târguri de Crăciun cu artizanat tradițional, bradul de Crăciun, ieslea și delicatese culinare: în piața centrală istorică, la catedrală, în parcul Volksgarten, în piața Pfarrplatz și în curtea Stiegl-Klosterhof.
Magia Crăciunului la Dunăre
La bordul vasului unic din cristal – realizat din cristale Swarovski – te vei bucura de o atmosferă festivă, un meniu cu 4 feluri și muzică live. Ideal pentru o petrecere, cu prietenii sau romantic în doi.
Compozitor
Anton Bruckner
Anton Bruckner, născut la 4 septembrie 1824 la Ansfelden, în Austria Superioară, și-a arătat talentul muzical la o vârstă fragedă, la Abația Sfântul Florian. Ca virtuoz al orgii, el a impresionat prin improvizațiile sale, dar cea mai mare pasiune a sa a fost compunerea de simfonii. Mult timp neînțeles de înalta cultură vieneză, el a luptat pentru recunoaștere. Abia la bătrânețe a dobândit faimă și numeroase onoruri.
Moștenirea sa continuă la Konzerthaus din Brucknerhaus Linz, precum și la Universitatea Privată Anton Bruckner. În cinstea lui se organizează anual festivalul Brucknerfest în cadrul căruia este prezentată muzică clasică la cel mai înalt nivel. Cu stilul său inovator, el a influențat conceptul de simfonie și este considerat unul dintre cei mai importanți compozitori ai timpului său.
Cardul Linz
Cu el poți descoperi Linz la un preț avantajos: călătorii gratuite pe liniile Linz AG, intrare gratuită la multe muzee și un bonus de 10 euro pentru cultură la malul Dunării. Există trei variante: biletul de o zi, biletul de două zile, inclusiv urcarea și coborârea cu telecabina Pöstlingberg și biletul de trei zile, care oferă și un voucher de 5 euro pentru localuri.
Cardul Linz este disponibil online, la Centrul de informare turistică și în anumite muzee și hoteluri.