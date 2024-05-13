Linz iarna
Vacanța ta de iarnă în orașul viitorului: jocuri de lumini în Ars Electronica Center și în muzeul de artă Lentos

Arhitectura captivantă, tehnologia și arta experimentală se îmbină într-un mod impresionant în acest oraș aflat la malul Dunării aka UNESCO City of Media Arts.

Plin de energie și deschis la noi tendințe. Linz și-a făcut de mult timp un nume pentru sine ca oraș al artei. Poate că este vorba de patrimoniul industrial și de farmecul brut al macaralelor portuare din apropiere: arta, cultura și tehnologia se întrepătrund într-un mod deosebit de interesant. Linz, în calitate de UNESCO City of Media Arts este caracterizat printr-o scenă culturală inovatoare, promovează artele digitale și găzduiește Centrul Ars Electronica.

Iarna, Linz se prezintă din perspectiva diversității sale culturale: la târguri de Advent și de Crăciun pline de atmosferă din orașul vechi și din piața principală istorică, vei explora tradițiile festive. O călătorie cu trenul Pöstlingbergbahn te duce până la dealul Pöstlingberg, unde te poți bucura de biserica de pelerinaj și de panorama asupra orașului. Plimbarea cu vasul de cristal pe Dunăre îți oferă o experiență de neuitat.

Informații despre Linz
Locuitori:aprox. 213.000 (informație din 2025)
Capitala:landului federal Austria Superioară
Suprafață:95.048 km²
Punct(e) panoramic(e):Dealul Pöstlingberg

Musiktheater, remarcabil din punct de vedere arhitectural și acustic, fascinează încă din holul sonor, înainte de începerea spectacolului. Restaurantul Anton, situat la etajul 4, este, de asemenea, o experiență deosebită.

Linz iarna din toate perspectivele

Atracții de top

Ars Electronica Center: muzeul Viitorului

Centrul istoric: plin de istorie, dar și de viață

tur al portului pe MS Linzerin: debarcaderul Lentos

Lentos: Muzeul de Artă Contemporană

Brucknerhaus: arhitectura se împletește cu acustica

Dealul Pöstlingberg: oază naturală și o lume a experiențelor

Activități de iarnă în și în jurul orașului Linz

Tururi

Catedrala Mariendom: tur ghidat prin turn

Mural Harbor-peste 300 de graffiti-uri&murale în format mare

Schlossmuseum: natură, cultură și tehnică într-un singur loc

Circuite: cu barca, City Express, Pöstlingbergbahn, ricșa

Destinații de excursii în jurul orașului Linz

Obiective turistice din Austria Superioară: tehnologia se îmbină cu experiențele din natură

Explorează

Evenimente speciale

Târgurile de Advent și de Crăciun din Linz

Noiembrie – decembrie

Târguri de Crăciun cu artizanat tradițional, bradul de Crăciun, ieslea și delicatese culinare: în piața centrală istorică, la catedrală, în parcul Volksgarten, în piața Pfarrplatz și în curtea Stiegl-Klosterhof.

Află mai multe

Magia Crăciunului la Dunăre

noiembrie- decembrie

La bordul vasului unic din cristal – realizat din cristale Swarovski – te vei bucura de o atmosferă festivă, un meniu cu 4 feluri și muzică live. Ideal pentru o petrecere, cu prietenii sau romantic în doi.

Află mai multe

Compozitor

Anton Bruckner

Anton Bruckner, născut la 4 septembrie 1824 la Ansfelden, în Austria Superioară, și-a arătat talentul muzical la o vârstă fragedă, la Abația Sfântul Florian. Ca virtuoz al orgii, el a impresionat prin improvizațiile sale, dar cea mai mare pasiune a sa a fost compunerea de simfonii. Mult timp neînțeles de înalta cultură vieneză, el a luptat pentru recunoaștere. Abia la bătrânețe a dobândit faimă și numeroase onoruri.

Moștenirea sa continuă la Konzerthaus din Brucknerhaus Linz, precum și la Universitatea Privată Anton Bruckner. În cinstea lui se organizează anual festivalul Brucknerfest în cadrul căruia este prezentată muzică clasică la cel mai înalt nivel. Cu stilul său inovator, el a influențat conceptul de simfonie și este considerat unul dintre cei mai importanți compozitori ai timpului său.

Anton Bruckner

Unde mâncăm și bem bine la Linz

Localul Rossbarth: 1 stea Michelin

Verdi Restaurant & Einkehr: 1 stea Michelin

Pöstlingberg Schlössl: restaurantul de deasupra orașului

Cazări speciale

Best Western Hotel Spinnerei: 3 Sterne Superior

Boutiquehotel am Domplatz: în centrul istoric, 4 stele

Motel One: în în piața principală, 3 stele

URBANAUTS FLATS Cubierta: locuințe în stilul anilor 50

Schwarzer Bär: cu barul Rooftop7 Bar, Bistro, 4 stele

harry’s home: hotel cu traseu de ciclism până în centru

Mobilitate&relaxare totală prin oraș

Cardul Linz

Cu el poți descoperi Linz la un preț avantajos: călătorii gratuite pe liniile Linz AG, intrare gratuită la multe muzee și un bonus de 10 euro pentru cultură la malul Dunării. Există trei variante: biletul de o zi, biletul de două zile, inclusiv urcarea și coborârea cu telecabina Pöstlingberg și biletul de trei zile, care oferă și un voucher de 5 euro pentru localuri.

Cardul Linz este disponibil online, la Centrul de informare turistică și în anumite muzee și hoteluri.

Toate avantajele tale

FAQs

Linz oferă un amestec interesant de cultură, natură și tehnologie modernă. Aici sunt cele mai importante repere:

  • Centrul Ars Electronica, denumit adesea „Muzeul viitorului”, este un muzeu interactiv și un simbol al orașului.

  • Muzeul de Artă Lentos, cu o colecție de artă modernă și contemporană.

  • Catedrala Mariendom (Noul Dom) este cea mai mare biserică din Austria. Turnul îți oferă o nouă perspectivă asupra orașului.

  • Dealul Pöstlingberg oferă o priveliște panoramică superbă asupra orașului și asupra Dunării.

  • Schlossmuseum Linz îți oferă frânturi din istoria naturii, culturii și tehnicii

  • Piața centrală și centrul vechi al orașului, cu numeroase clădiri istorice, cafenele și magazine.

  • Mural Harbor: Portul din Linz a fost transformat într-o galerie în aer liber, unde artiști internaționali au creat graffiti și picturi murale în format mare.

Iarna, Linz oferă un program cultural bogat: Ars Electronica Center, concerte în Brucknerhaus, tururi ghidate în spațiul pentru reprezentații artistice Landestheater Musiktheater, dar și târguri de Advent și de Crăciun, unde atmosfera este de neegalat.

Linz este un oraș care îmbună în mod fascinant industria, arta, natura și tehnologia.

  • Linz are o lungă tradiție ca oraș industrial, mai ales datorită Voestalpine, una dintre cele mai mari companii siderurgice din Europa.

  • Ars Electronica este un festival cunoscut la nivel internațional de artă, tehnologie și societate.

  • Linz a fost în anul 2009 capitala culturală a Europei, iar de atunci orașul s-a poziționat ca hotspot cultural. Pe lângă Ars Electronica Center, Muzeul de Artă Lentos, casa Brucknerhaus și teatrul Landestheater Musiktheater se numără printre cele mai importante instituții culturale ale orașului.

  • În cinstea lui Anton Bruckner se organizează anual festivalul Brucknerfest în cadrul căruia este prezentată muzică clasică la cel mai înalt nivel.

  • Tortul Linz sau Linzer Torte are la bază ceea ce se dovedește a fi una dintre cele mai vechi rețete de tort din lume.

  • Mural Harbor s-a impus ca un centru pentru arta stradală, având una dintre cele mai mari galerii în aer liber din Europa.

Iată câteva restaurante recomandate pe care le poți încerca la Linz:

  • Josef Linz: o tavernă modernă cu o atmosferă relaxată.

  • Pianino: un restaurant plin de stil care te răsfață cu bucătărie austriacă și mediterană.

  • Verdi: bucătărie de înaltă clasă într-un ambient elegant.

  • Cubus: situat în Centrul Ars Electronica, oferă nu numai o bucătărie excelentă, ci și o priveliște fantastică asupra Dunării.

  • Der Flohmarkt: este un melange între bar, cafenea și restaurant. Meniul cuprinde specialități vegetariene și vegane create cu multă imaginație.

  • Promenadenhof: este un restaurant tradițional în inima orașului Linz, fiind cunoscut pentru bucătăria austriacă de excepție.

  • Die Donauwirtinnen: bucătărie autentică, tipică orașului Linz, în atmosferă primitoare, direct la Dunăre.

  • Jindrak: nicio vizită la Linz nu este completă fără o oprire la patiseria Jindrak, renumită pentru faimosul Tort Linzer.

Pagina de internet a Linz Tourismus oferă informații cuprinzătoare cu privire la evenimentele din oraș. Aici găsești toate informațiile actualizate despre evenimente în domeniul artei, culturii, muzicii și teatrului. Îți recomandăm să folosești opțiunea de filtrare a evenimentelor după dată și categorie.

