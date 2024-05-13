Arhitectura captivantă, tehnologia și arta experimentală se îmbină într-un mod impresionant în acest oraș aflat la malul Dunării aka UNESCO City of Media Arts.

Plin de energie și deschis la noi tendințe. Linz și-a făcut de mult timp un nume pentru sine ca oraș al artei. Poate că este vorba de patrimoniul industrial și de farmecul brut al macaralelor portuare din apropiere: arta, cultura și tehnologia se întrepătrund într-un mod deosebit de interesant. Linz, în calitate de UNESCO City of Media Arts este caracterizat printr-o scenă culturală inovatoare, promovează artele digitale și găzduiește Centrul Ars Electronica.

Iarna, Linz se prezintă din perspectiva diversității sale culturale: la târguri de Advent și de Crăciun pline de atmosferă din orașul vechi și din piața principală istorică, vei explora tradițiile festive. O călătorie cu trenul Pöstlingbergbahn te duce până la dealul Pöstlingberg, unde te poți bucura de biserica de pelerinaj și de panorama asupra orașului. Plimbarea cu vasul de cristal pe Dunăre îți oferă o experiență de neuitat.