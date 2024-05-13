Burgenland este locul de întâlnire al liniștii iernatice cu experiențele de neuitat: relaxare în apa termală, patinaj în natură sau drumeții prin peisajele înghețate.

Puterea vindecătoare a apei, utilizată în băile termale, are o adevărată tradiție în Burgenland. Printre numeroasele stațiuni balneare, iubitorii de wellness își pot alege preferatele: apă sulfuroasă în Allegria Resort Therme Stegersbach, care întărește sistemul imunitar, sau băi saline precum în St. Martins Therme, cu un efect calmant și relaxant dovedit.

Cuplurile și oaspeții individuali care caută liniștea au, desigur, alte așteptări de la o vizită relaxantă la băile termale decât familiile sau grupurile care frecventează sauna. Stațiunile balneare din Burgenland oferă servicii care variază de la programe de fitness până la relaxare în liniște, având întotdeauna ca obiectiv reîncărcarea cu energie a corpului și a minții. Indiferent dacă sănătatea, fitness-ul și sportul sunt în prim-plan sau dacă totul se învârte în jurul relaxării, plăcerii și răsfățului. În băile termale din Burgenland, apa termală caldă te relaxează și îți încarcă efectiv bateriile. Recomandăm experiența după o lungă plimbare de iarnă sau o tură de patinaj.