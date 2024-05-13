Burgenland iarna
Vacanță între natură, wellness și băi termale

Către vacanța ta de vară
Burgenland este locul de întâlnire al liniștii iernatice cu experiențele de neuitat: relaxare în apa termală, patinaj în natură sau drumeții prin peisajele înghețate.

Puterea vindecătoare a apei, utilizată în băile termale, are o adevărată tradiție în Burgenland. Printre numeroasele stațiuni balneare, iubitorii de wellness își pot alege preferatele: apă sulfuroasă în Allegria Resort Therme Stegersbach, care întărește sistemul imunitar, sau băi saline precum în St. Martins Therme, cu un efect calmant și relaxant dovedit.

Cuplurile și oaspeții individuali care caută liniștea au, desigur, alte așteptări de la o vizită relaxantă la băile termale decât familiile sau grupurile care frecventează sauna. Stațiunile balneare din Burgenland oferă servicii care variază de la programe de fitness până la relaxare în liniște, având întotdeauna ca obiectiv reîncărcarea cu energie a corpului și a minții. Indiferent dacă sănătatea, fitness-ul și sportul sunt în prim-plan sau dacă totul se învârte în jurul relaxării, plăcerii și răsfățului. În băile termale din Burgenland, apa termală caldă te relaxează și îți încarcă efectiv bateriile. Recomandăm experiența după o lungă plimbare de iarnă sau o tură de patinaj.

Câteva informații despre Burgenland
Capitala:Eisenstadt
Suprafață:42,91 km²
Număr de locuitori:aprox. 301.000 (informație din 2024)
Regiuni de schi:2
Parcuri naționale:1
Parcuri naturale:6
Băi termale:6

Burgenland Card: servicii gratuite și reduceri

Artă, cultură și numeroase experiențe pentru întreaga familie Burgenland Card este biletul tăi de intrare către cele mai frumoase experiențe.

Evenimentele din Burgenland
Calendarul de evenimente este plin de repere tradiționale sau moderne.

Burgenland iarna din toate perspectivele

Atracții de top

plimbări, patinaj și navigație pe gheață pe lacul Neusiedler

Eisenstadt: orașul cultural cu farmec aparte

Castelul Esterházy din Eisenstadt în splendoarea iernii

Iarna în Rust: priveliște superbă asupra lacului

Călătorie în timp în timpul iernii la Castelul Forchtenstein

Heiligenbrunn: cartierul cramelor în atmosferă de iarnă

St. Martins Therme: căldura din iernaticul Burgenland

Bucură-te de wellness iarna la Therme Stegersbach

Activități de iarnă în Burgenland

Idei de excursii în Burgenland iarna

Cele mai frumoase regiuni

Cele mai frumoase orașe și locuri

Durabilitate garantată

Hotel Landhofmühle din Burgenlandul de Sud

Claudia Fartek trăiește din convingere pentru sustenabilitate și regionalitate. Chef-ul Landhofmühle din parcul natural Raab din Burgenland lucrează în mod durabil de 30 de ani. De ce? Pentru că și atunci, ca și acum, consideră că este o alegere rațională și logică. În ultimii ani, durabilitatea, regionalitatea și consecvența au devenit din ce în ce mai importante în luarea deciziilor de către turiști. Familia Fartek respectă și integrează însă aceste idealuri de multă vreme, cu o naturalețe care le este dată de amplasarea moriștei Landhofmühle, în mijlocul parcului natural Raab din Burgenland.

Dar efortul a meritat: Hotelul Landhofmühle a fost primul „Naturidyll Hotel“ (hotel idilic natural) din Burgenland și, astfel, primul deținător al etichetei ecologice.

Pe lângă distincția acordată hotelurilor Naturidyll, Landhofmühle a obținut și certificatul AMA GENUSS REGION, care garantează calitatea controlată și proveniența regională.

Hotel LandhofmühleCătre video

Festivaluri la lac, un castel princiar, fortărețe și un compozitor de renume mondial

Obiectivele din Burgenland

Evenimente speciale

Personalități faimoase

Cazări speciale

Scheiblhofer: lux între win & natură, 4 stele superior

Kellerstöckl: refugii pline de farmec în peisaj idilic

Cetatea Bernstein: hotel în cetate în cel mai înalt punct

Hotel Taubenkobel: bucătărie gourmet & hotel boutique

Gut Purbach: eleganță & confort în regiunea viticolă.

Das Nils: hotel boutique cu gastronomie & atmosferă specială

Die Träumerei: un loc pitoresc pentru nunți de neuitat

Wohnotheken Ratschen: delicii într-o ambianță modernă

Vila Vita Pannonia: lux de 4* superior în resort natural

Certificări în toate regiunile

Burgenland este un model pentru călătoriile durabile

Burgenland este primul land federal din Austria în care toate regiunile au primit două distincții: Burgenlandul de Nord, Burgenlandul Central-Rosalia și Burgenlandul de Sud sunt regiuni certificate cucu marca ecologică austriacă pentru destinații și de sigiliul TourCert recunoscut la nivel internațional.

Responsabilitatea față de oameni, animale și mediu joacă un rol important în Burgenland, pe care îl puteți experimenta și simți în diferite moduri în timpul vacanței:

  • explorează habitate naturale protejate

  • fă cunoștință cu tradițiile locului

  • înnoptează într-una din multe cazări cu certificate de durabilitate

  • bucură-te de excursii în natură, cu utilizarea rațională a resurselor, și folosește rețeaua de transport public bine dezvoltată

A călători într-un mod durabil în Burgenland este atât de ușor!

Vacanță în regiunea Burgenland
Ce mai are Burgenland de oferit

Specialitatea de vin din Bugenlandul de Sud

Roz pal, roșu cireașă sau galben deschis: Uhudler are diferite culori, face parte din identitatea și tradiția culinară din sudul Burgenlandului și este cultivat pe o suprafață de 300 de hectare. Buchetul său are arome de fructe de pădure, zmeură, căpșuni și „Foxton”.

Vinul din fructe provine inițial din struguri americani (Concord, Delaware, Elvira, Ripatella), este extrem de rezistent la dăunători și boli fungice și este produs ca un produs natural pur. Uhudlerul ajunge la maturitate după 2-10 ani, cu o concentrație alcoolică de 10-12%.

Viticultura Uhudler a fost interzisă până în anii '90, însă scepticismul față de soiurile cu rodire directă a fost infirmat. De atunci, cultivarea soiului Uhudler este permisă în Burgenland.

Dialectul și limba populară

Dialectul din Burgenland

În Burgenland, cuvintele primesc simpaticul „ui” la final. Așa-numitul „hianzisch” face parte din dialectul bavarez central și era răspândit până la Viena în perioada imperiului austro-ungar. Astfel, locuitorii din Burgenland vorbeau același dialect ca împărăteasa Elisabeta și se înțelegeau perfect. Astăzi, dialectul din Burgenland este în declin din cauza influențelor lingvistice din Viena și Austria Inferioară.

FAQs

Burgenland a devenit oficial parte a Austriei la 4 octombrie 1921.

Până în 1918, actualul Burgenland făcea parte din jumătatea maghiară a Imperiului Austro-Ungar. După destrămarea acestuia la sfârșitul Primului Război Mondial, apartenența teritoriului a fost redefinită prin Tratatul de la Saint-Germain din 1919. Acesta a stabilit că teritoriul, cunoscut pe atunci sub numele de Ungaria Germană de Vest, urma să fie anexat Republicii Austria. Însă integrarea efectivă a Burgenlandului în Austria a fost amânată până la sfârșitul anului 1921/22, când a devenit în cele din urmă „land federal independent, cu drepturi egale” al Republicii Austria.

Lacul Neusiedler – unul dintre cele mai mari lacuri de stepă din Europa. Parcul național este inclus în patrimoniul mondial UNESCO, având o floră și faună unice.

Cultură: Burgenlandul este bogat în istorie și cultură, cu o multitudine de castele și palate, și este locul de desfășurare a numeroase evenimente culturale și festivaluri.

Datorită climatului continental temperat, regiunea este ideală pentru viticultură și este una dintre principalele zone viticole din Austria.

Cu cardul Burgenland poți beneficia de multe servicii gratuite și reduceri la atracții pe durata sejurului. Burgenland Card este inclus în prețul unei nopți de cazare la un partener Burgenland Card.

În Burgenland, renumit pentru istoria și cultura sa bogate, există numeroase castele și palate răspândite pe întreg teritoriul landului. Deși nu se cunoaște un număr exact, se vorbește adesea despre aproximativ 100 până la 120 de castele și palate diferite. Aceste situri istorice variază de la fortărețe bine conservate la ruine romantice și oferă o gamă largă de stiluri arhitecturale și epoci istorice. Unele dintre cele mai cunoscute exemple sunt cetatea castel Forchtenstein, castelul Bernstein, castelul Friedensburg Schlaining, castelul Güssing și castelul Lockenhaus, toate jucând un rol important în istoria regională a Burgenlandului.

Burgenland era numit în trecut „Germania de Vest a Ungariei”, când încă aparținea Regatului Ungariei din cadrul Imperiului Austro-Ungar.

Da, există două mici regiuni de schi în Burgenland, ideale pentru familiile care doresc să se inițieze în practicarea schiului: regiunea de schi Rettenbach și regiunea Kukmirn/Zellenberg.

În Austria există în total 40 de băi termale în care apa îți va aduce relaxare în fiecare celulă din corp.

Apa termală conține minerale și oligoelemente în compoziții diferite, care au efecte benefice asupra sănătății – săruri minerale, sulf, calciu, magneziu, iod și seleniu. Efectul termal suplimentar al apelor curative constă în relaxarea musculară. Căldura stimulează circulația sanguină și relaxează corpul.

Un astfel de spațiu de wellness poate purta numele de „baie termală”, numai dacă are propriul izvor și apă subterană cu o temperatură de ieșire mai mare de 20° C.

Se recomandă să nu se depășească o durată a băii între 15 și 20 de minute. Este recomandat să respecți întotdeauna indicațiile privind durata scăldării și efectele în cadrul centrului termal!

Te-ar mai putea interesa și

Descoperă ce este mai bun în Austria

Abonează-te la newsletter și află informații exclusive:

  • Idei pentru următoarea vacanță

  • Repere culinare și rețete

  • Calendarul evenimentelor cu evenimente de neratat

  • Oferte actuale de călătorii și oferte speciale