Puterea vindecătoare a apei, utilizată în băile termale, are o adevărată tradiție în Burgenland. Printre numeroasele stațiuni balneare, iubitorii de wellness își pot alege preferatele: apă sulfuroasă în Allegria Resort Therme Stegersbach, care întărește sistemul imunitar, sau băi saline precum în St. Martins Therme, cu un efect calmant și relaxant dovedit.
Cuplurile și oaspeții individuali care caută liniștea au, desigur, alte așteptări de la o vizită relaxantă la băile termale decât familiile sau grupurile care frecventează sauna. Stațiunile balneare din Burgenland oferă servicii care variază de la programe de fitness până la relaxare în liniște, având întotdeauna ca obiectiv reîncărcarea cu energie a corpului și a minții. Indiferent dacă sănătatea, fitness-ul și sportul sunt în prim-plan sau dacă totul se învârte în jurul relaxării, plăcerii și răsfățului. În băile termale din Burgenland, apa termală caldă te relaxează și îți încarcă efectiv bateriile. Recomandăm experiența după o lungă plimbare de iarnă sau o tură de patinaj.
Burgenland Card: servicii gratuite și reduceri
Artă, cultură și numeroase experiențe pentru întreaga familie – Burgenland Card este biletul tăi de intrare către cele mai frumoase experiențe.
Burgenland iarna din toate perspectivele
Atracții de top
Activități de iarnă în Burgenland
Cele mai frumoase regiuni
Cele mai frumoase orașe și locuri
Durabilitate garantată
Hotel Landhofmühle din Burgenlandul de Sud
Claudia Fartek trăiește din convingere pentru sustenabilitate și regionalitate. Chef-ul Landhofmühle din parcul natural Raab din Burgenland lucrează în mod durabil de 30 de ani. De ce? Pentru că și atunci, ca și acum, consideră că este o alegere rațională și logică. În ultimii ani, durabilitatea, regionalitatea și consecvența au devenit din ce în ce mai importante în luarea deciziilor de către turiști. Familia Fartek respectă și integrează însă aceste idealuri de multă vreme, cu o naturalețe care le este dată de amplasarea moriștei Landhofmühle, în mijlocul parcului natural Raab din Burgenland.
Dar efortul a meritat: Hotelul Landhofmühle a fost primul „Naturidyll Hotel“ (hotel idilic natural) din Burgenland și, astfel, primul deținător al etichetei ecologice.
Pe lângă distincția acordată hotelurilor Naturidyll, Landhofmühle a obținut și certificatul AMA GENUSS REGION, care garantează calitatea controlată și proveniența regională.
Festivaluri la lac, un castel princiar, fortărețe și un compozitor de renume mondial
Evenimente speciale
Personalități faimoase
Cazări speciale
Certificări în toate regiunile
Burgenland este un model pentru călătoriile durabile
Burgenland este primul land federal din Austria în care toate regiunile au primit două distincții: Burgenlandul de Nord, Burgenlandul Central-Rosalia și Burgenlandul de Sud sunt regiuni certificate cucu marca ecologică austriacă pentru destinații și de sigiliul TourCert recunoscut la nivel internațional.
Responsabilitatea față de oameni, animale și mediu joacă un rol important în Burgenland, pe care îl puteți experimenta și simți în diferite moduri în timpul vacanței:
explorează habitate naturale protejate
fă cunoștință cu tradițiile locului
înnoptează într-una din multe cazări cu certificate de durabilitate
bucură-te de excursii în natură, cu utilizarea rațională a resurselor, și folosește rețeaua de transport public bine dezvoltată
A călători într-un mod durabil în Burgenland este atât de ușor!
Specialitatea de vin din Bugenlandul de Sud
Roz pal, roșu cireașă sau galben deschis: Uhudler are diferite culori, face parte din identitatea și tradiția culinară din sudul Burgenlandului și este cultivat pe o suprafață de 300 de hectare. Buchetul său are arome de fructe de pădure, zmeură, căpșuni și „Foxton”.
Vinul din fructe provine inițial din struguri americani (Concord, Delaware, Elvira, Ripatella), este extrem de rezistent la dăunători și boli fungice și este produs ca un produs natural pur. Uhudlerul ajunge la maturitate după 2-10 ani, cu o concentrație alcoolică de 10-12%.
Viticultura Uhudler a fost interzisă până în anii '90, însă scepticismul față de soiurile cu rodire directă a fost infirmat. De atunci, cultivarea soiului Uhudler este permisă în Burgenland.
Dialectul și limba populară
Dialectul din Burgenland
În Burgenland, cuvintele primesc simpaticul „ui” la final. Așa-numitul „hianzisch” face parte din dialectul bavarez central și era răspândit până la Viena în perioada imperiului austro-ungar. Astfel, locuitorii din Burgenland vorbeau același dialect ca împărăteasa Elisabeta și se înțelegeau perfect. Astăzi, dialectul din Burgenland este în declin din cauza influențelor lingvistice din Viena și Austria Inferioară.