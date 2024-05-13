Carintia
Vacanță de vară între lacuri pentru scăldat, slow food și delicii culturale
Introduction
Carintia, cel mai sudic land al Austriei, oferă vara un amestec revigorant de apă, munți, atmosferă urbană și răsfăț. Lacul Wörthersee – cel mai elegant dintre lacurile de scăldat – strălucește în nuanțe de turcoaz, bărcile cu pânze brăzdează suprafața netedă, în timp ce pasionații de stand-up paddle alunecă de-a lungul țărmului.
Printre numeroasele lacuri din Carintia se întind trasee pentru drumeții și ciclism, care trec pe lângă golfuri, pajiști și păduri. Lacurile Millstätter, Ossiach și Klopeiner sunt ideale pentru vacanțe în familie, iar orașele mici precum Klagenfurt sau Villach oferă atracții culturale și culinare: de la specialități tradiționale, precum „Kärntner Kasnudeln” (colțunași umpluți cu brânză), până la produse regionale Slow Food.
În Parcul Național Hohe Tauern și în Parcul Biosferei Nockberge, traseele de drumeție și pistele de ciclism străbat păduri și dealuri alpine. Explorează lacurile liniștite de munte, urcă pe traseele de alpinism, oprește-te la cabanele de munte – Carintia îmbină mișcarea, natura și plăcerea într-o vară plină de Lebensgefühl.
Cultură, oferte de timp liber pentru întreaga familie, experiențe în natuă: cardul Carintia aduce distracție și numeroase avantaje.
Carintia din toate perspectivele
În comuniune cu apa, malurile și natura.
Folosește o cremă de soarebiodegradabilă: protejează calitatea apei și fauna și flora care trăiesc în ea.
Redu și elimină corect deșeurile: Ia cu tine gunoiul și aruncă-l în mod corespunzător, pentru a menține lacurile și malurile curate.
Respectă natura: Rămâi pe potecile marcate și în zonele de scăldat, pentru a nu perturba vegetația de pe mal și habitatul animalelor.
Practică sporturile nautice în mod responsabil: în cazul sporturilor nautice, optează pentru vâslit sau navigație cu vele în locul bărcilor cu motor, pentru a menține calitatea apei și a reduce nivelul de zgomot.
Consumă produse locale și de sezon:Susține producătorii locali și răsfață-te cu specialitățile regionale care susțin reducerea distanțelor de transport.
Slow Food Carintia
Slow Food Carintia promovează o cultură gastronomică conștientă, producția durabilă de alimente și diversitatea regională. Mișcarea pentru cultura culinară promovează produsele de sezon, prelucrarea artizanală și bucătăria creativă din regiunea alpină-adriatică. Cu Slow Food Villages, experiențele de călătorie și Ghidul Slow Food, poți descoperi producători, piețe, restaurante și meșteșuguri culinare.
Printre specialitățile regionale tipice din Carintia se numără, de exemplu, peștele din apele limpezi ale regiunii, sparanghelul din valea Lavant saupâinea de Lesachtal, patrimoniu cultural. Reindlingul este un guguluf suculent cu nuci mărunțite fin și stafide. Iar Kärntner Kasnudeln (Colțunași umpluți cu brânză), cu marginea lor ondulată”, definesc varietatea bucătăriei din regiune. Fiecare regiune contribuie cu propria sa notă – calitatea se simte efectiv la fiecare îmbucătură.