În Sud te bucuri de Lebensgefühl-ul văratic: înot în lacuti, drumeții în Parcul Național Hohe Tauern, plimbări cu bicicleta și plimbări între oraș și malul lacului.

Carintia, cel mai sudic land al Austriei, oferă vara un amestec revigorant de apă, munți, atmosferă urbană și răsfăț. Lacul Wörthersee – cel mai elegant dintre lacurile de scăldat – strălucește în nuanțe de turcoaz, bărcile cu pânze brăzdează suprafața netedă, în timp ce pasionații de stand-up paddle alunecă de-a lungul țărmului.

Printre numeroasele lacuri din Carintia se întind trasee pentru drumeții și ciclism, care trec pe lângă golfuri, pajiști și păduri. Lacurile Millstätter, Ossiach și Klopeiner sunt ideale pentru vacanțe în familie, iar orașele mici precum Klagenfurt sau Villach oferă atracții culturale și culinare: de la specialități tradiționale, precum „Kärntner Kasnudeln” (colțunași umpluți cu brânză), până la produse regionale Slow Food.

În Parcul Național Hohe Tauern și în Parcul Biosferei Nockberge, traseele de drumeție și pistele de ciclism străbat păduri și dealuri alpine. Explorează lacurile liniștite de munte, urcă pe traseele de alpinism, oprește-te la cabanele de munte – Carintia îmbină mișcarea, natura și plăcerea într-o vară plină de Lebensgefühl.