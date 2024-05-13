Carintia
Vacanță de vară între lacuri pentru scăldat, slow food și delicii culturale

În Sud te bucuri de Lebensgefühl-ul văratic: înot în lacuti, drumeții în Parcul Național Hohe Tauern, plimbări cu bicicleta și plimbări între oraș și malul lacului.

Carintia, cel mai sudic land al Austriei, oferă vara un amestec revigorant de apă, munți, atmosferă urbană și răsfăț. Lacul Wörthersee – cel mai elegant dintre lacurile de scăldat – strălucește în nuanțe de turcoaz, bărcile cu pânze brăzdează suprafața netedă, în timp ce pasionații de stand-up paddle alunecă de-a lungul țărmului.

Printre numeroasele lacuri din Carintia se întind trasee pentru drumeții și ciclism, care trec pe lângă golfuri, pajiști și păduri. Lacurile Millstätter, Ossiach și Klopeiner sunt ideale pentru vacanțe în familie, iar orașele mici precum Klagenfurt sau Villach oferă atracții culturale și culinare: de la specialități tradiționale, precum „Kärntner Kasnudeln” (colțunași umpluți cu brânză), până la produse regionale Slow Food.

În Parcul Național Hohe Tauern și în Parcul Biosferei Nockberge, traseele de drumeție și pistele de ciclism străbat păduri și dealuri alpine. Explorează lacurile liniștite de munte, urcă pe traseele de alpinism, oprește-te la cabanele de munte – Carintia îmbină mișcarea, natura și plăcerea într-o vară plină de Lebensgefühl.

Câteva informații despre Carintia
Capitala:Klagenfurt am Wörthersee
Suprafață:9.538 km²
Locuitori:aprox. 570.000 (informație din 2025)
Parcuri naționale:1
Parcuri naturale:2
Băi termale:3

Cultură, oferte de timp liber pentru întreaga familie, experiențe în natuă: cardul Carintia aduce distracție și numeroase avantaje.

Calendarul de evenimente al orașului îți oferă repere tradiționale și moderne.

Lacuri de scăldat: apă cristalină & promenade urbane

Șoseaua alpină Großglockner: o experiență de neuitat

Pyramidenkogel: cel mai înalt turn de observație din lemn

Drumeții: trasee de la lac până în munți

Parcul Național Hohe Tauern: natură alpină în mișcare

Vacanță pentru întreaga familie: înot, distracție & soare

Ciclism: trasee gastronomice și etape sportive în Alpi

Parcul biosferei Nockberge: vârfuri domoale, pășuni întinse

Cetăți, castele și palate: istorie, peisaje & distracție

Tururi

Excursii cu vaporul: Descoperă Carintia de pe apă

Plimbare prin centrul vechi: Pe străduțele din Villach

Tur ghidat cu paznicul de noapte în Klagenfurt: istorie pură

Tur al Parcului Național Hohe Tauern: explorează cu rangeri

Tur astronomic la Weissensee: bucură-te de stele

Cazări speciale

Daberer din Dellach . Biohotel în regiunea Gailtal: 4*

Hotelul Die Forelle am Weissensee: 4*

Trattlers Hof-Chalets din Bad Kleinkirchheim: 4*

Kleines Hotel pe malul lacului Faak: 4*

Werzers Hotels am Wörthersee: 4*

Mountain Resort Feuerberg pe Gerlitzen: 4*

Hotelul Hochschober de pe Turracher Höhe: 4*

Almwellness-Resort Tuffbad din Lesachtal: 4* superior

Falkensteiner Schlosshotel Velden la Wörthersee: 5*

Bun pentru oaspeți, bun pentru lac

În comuniune cu apa, malurile și natura.

  • Folosește o cremă de soarebiodegradabilă: protejează calitatea apei și fauna și flora care trăiesc în ea.

  • Redu și elimină corect deșeurile: Ia cu tine gunoiul și aruncă-l în mod corespunzător, pentru a menține lacurile și malurile curate.

  • Respectă natura: Rămâi pe potecile marcate și în zonele de scăldat, pentru a nu perturba vegetația de pe mal și habitatul animalelor.

  • Practică sporturile nautice în mod responsabil: în cazul sporturilor nautice, optează pentru vâslit sau navigație cu vele în locul bărcilor cu motor, pentru a menține calitatea apei și a reduce nivelul de zgomot.

  • Consumă produse locale și de sezon:Susține producătorii locali și răsfață-te cu specialitățile regionale care susțin reducerea distanțelor de transport.

Călătorește într-un mod durabil
Răsfăț cu responsabilitate

Slow Food Carintia

Slow Food Carintia promovează o cultură gastronomică conștientă, producția durabilă de alimente și diversitatea regională. Mișcarea pentru cultura culinară promovează produsele de sezon, prelucrarea artizanală și bucătăria creativă din regiunea alpină-adriatică. Cu Slow Food Villages, experiențele de călătorie și Ghidul Slow Food, poți descoperi producători, piețe, restaurante și meșteșuguri culinare.

Printre specialitățile regionale tipice din Carintia se numără, de exemplu, peștele din apele limpezi ale regiunii, sparanghelul din valea Lavant saupâinea de Lesachtal, patrimoniu cultural. Reindlingul este un guguluf suculent cu nuci mărunțite fin și stafide. Iar Kärntner Kasnudeln (Colțunași umpluți cu brânză), cu marginea lor ondulată”, definesc varietatea bucătăriei din regiune. Fiecare regiune contribuie cu propria sa notă – calitatea se simte efectiv la fiecare îmbucătură.

FAQs

Carintia este considerat landul lacurilor și munților. Și pe bună dreptate: la urma urmei, sudul Austriei dispune de peste 200 de lacuri de scăldat cu apă de calitate potabilă, care se numără printre cele mai calde din Alpi.

Carintia, cel mai sudic land al Austriei, încântă prin diversitatea munților și a lacurilor sale idilice cu apă potabilă, precumWörtherseeșiLacul Millstätter. Regiunea oferă condiții ideale pentru drumeți, cicliști și iubitorii sporturilor de iarnă. n/aParcul Național Hohe Tauernprotejează un peisaj montan impresionant. Din punct de vedere culinar, Carintia se remarcă prin filosofia Slow Food și specialități regionale precumKärntner Kasnudeln (Colțunași umpluți cu brânză). Din punct de vedere cultural,Festivalul de muzică „Carinthische Sommer”, precum și orașele istorice, ca de exemplu Klagenfurt sau Villach sunt repere de neratat.

Cotul Dunării lacardul Carintiaoferă acces la peste 100 de destinații din land. Aceste obiective includ experiențe în natură, oferte de agrement și aventură, grădini zoologice, muzee, drumuri panoramice, plimbări cu barca și telecabine. Cardul oferă intrare gratuită și reduceri la aproximativ 50 de parteneri.

Cardul Carintia este disponibil în diferite variante: sub formă de card valabil 1, 2 sau 5 săptămâni. Prețul variază în funcție de sezon și durată. Pentru copiii cu vârsta de până la șase ani și începând cu al treilea copil din familie, cardul este gratuit. Acesta poate fi achiziționat de la numeroase puncte de vânzare, precum și online.

Aceste atracții oferă o gamă variată de experiențe și sunt special adaptate intereselor și nevoilor copiilor.

  • Affenberg Landskron: în parcul maimuțelor, copiii pot admira macacii japonezi într-un mediu cât mai natural.

  • Parcul acvatic Drautal Perle: un parc acvatic cu diverse tobogane și un bazin mare cu valuri.

  • Parcul de experiențe Pressegger See: un parc de distracții cu locuri de joacă de aventură situat chiar lângă lac.

  • Minimundus: o lume în miniatură, în care copiii pot descoperi clădiri celebre din întreaga lume la scară redusă.

  • Turnul panoramic Pyramidenkogel: Cel mai înalt turn de observație din lemn din lume, dotat cu un tobogan impresionant de lung.

  • Happ, zoo cu reptile: o grădină zoologică în care copiii pot admira de aproape o mare varietate de reptile și animale exotice.

  • Terra Mystica: un tur ghidat captivant prin vechile mine, care le oferă copiilor o perspectivă asupra lumii mineritului.

  • Lumea experiențelor din pădure lacul Klopeiner: un parc de aventuri în pădure, cu căsuțe în copaci, poduri suspendate și numeroase posibilități de joacă.

În Carintia poți face drumeții, plimbări cu bicicleta sau mountainbiking – de la plimbări relaxante până la trasee sportive. La acestea se adaugă sporturile nautice pe lacuri (de exemplu, SUP, caiac, navigație) precum și numeroase trasee pentru alergare și trailrunning.

În Carintia poți ajunge ușor cu trenul, via Klagenfurt sau Villach – de la punerea în funcțiune acăii ferate Koralm, vei putea ajunge și mai ușor. Și odată ajuns/ă aici, te vei putea deplasa într-un mod durabil: în funcție de regiune, cardurile de turist îți permit utilizarea gratuită a S-Bahn-urilor, precum și a trenurilor locale și regionale.

