Buhte sau bucte cu sos de vanilie

În „bastioanele tradiționale ale buctelor”, de la Salzburg la Viena, există întotdeauna o dezbatere aprinsă cu privire la scrierea micilor delicatese cu un B sau W la început. Și care este umplutura potrivită? Magiun de prune sau de caise? Ca de fiecare dată când vine vorba de gusturi, toată lumea are dreptate.