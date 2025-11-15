Carintia iarna
Vacanță de iarnă între schiat, drumeții de iarnă și wellness

Partea sudică a Alpilor este parcă special făcută pentru iarnă: regiuni de schi însorite, lacuri naturale înghețate și mult Lebensgefühl alpin.

Sudul Austriei încântă în timpul iernii cu un peisaj montan și lacustru uluitor. Înconjurată de munții Hohe Tauern și Nockberge, Carintia are atât mici regiuni de schi pentru familii, cât și regiuni mai mari pentru sporturi de iarnă. Drumețiile de iarnă și cele pe rachetele de zăpadă prin pădurile înzăpezite, precum și patinajul pe lacurile înghețate oferă experiențe de neuitat în natură. Băile termale și ofertele de wellness asigură relaxarea la cel mai înalt nivel. 

Filozofia Slow Food caracterizează regiunea: specialități precum Kasnudeln din Carintia și pește proaspăt sunt în centrul atenției. În plus, Parcul Național Hohe Tauern, Parcul Biosferei Nockberge și Parcul Natural Dobratsch protejează natura unică a Carintiei.

Câteva informații despre Carintia
Capitala:Klagenfurt am Wörthersee
Suprafață:9.538 km²
Locuitori:aprox. 570.000 (informație din 2024)
Parcuri naționale:1
Parcuri naturale:3
Băi termale:5

Cardul Carintia
Artă și cultură, idei de petrecere a timpului liber pentru întreaga familie, experiențe numeroase: cardul Carintia îți oferă numeroase surprize.

Evenimente în Carintia
Carintia iarna din toate perspectivele

Atracții de top

30 de regiuni de schi cu 800 km de pârtii

Cea mai mare suprafață de gheață naturală din Europa

Turnul Pyramidenkogel: panoramă de 360 de grade

Gerlitzen Alpe: 53 km de pârtii cu zăpadă din abundență

Târgurile de Advent: începe cea mai frumoasă perioadă din an

Wellness: relaxare în cele 5 băi termale

Activități de iarnă în Carintia

Tururi

Tur în Parcul Național Hohe Tauern: tururi cu rangeri

Dobratsch: pe rachete de zăpadă la lumina lunii

Bad Kleinkirchheim: drumeții pe lună plină

Târguri de Crăciun în Carintia

Perioada de Advent în Carintia

Idei de excursii în Carintia iarna

Cele mai frumoase regiuni

Parcul Național Hohe Tauern

Printre cele mai misterioase locuri din parcul național se numără câmpurile glaciare întinse, văile formate în perioada glaciară și o faună și floră fascinante.

Parcul Național Hohe Tauern

Parcul Natural Weissensee

Parcul natural Weissensee oferă multe posibilități pentru o vacanță sportivă: o mică stațiune de schi, patinaj pe lac și drumeții de iarnă.

Parcul Natural Weissensee

Regiunea Nockberge

Înrădăcinată în parcul biosferei Nockberge, această regiune de vacanță cu dealuri domoale oferă nenumărate posibilități de drumeții de iarnă.

Regiunea Nockberge

Regiunea Wörthersee

Între Alpi (în nord) și Marea Adriatică (în dus) se află cel mai mare lac balnear din Carintia, unde sporturile de iarnă și relaxarea sunt la ordinea zilei.

Regiunea Wörthersee

Regiunea Villach

Lacuri, munți și viață urbană – în Villach, natura și atmosfera urbană merg mână în mână. O regiune liniștită care lasă o impresie de neuitat.

Regiunea Villach

Parcul natural Dobratsch

Muntele format din rocă calcaroasă impresionează prin formațiunile stâncoase impunătoare și priveliștea asupra văii Gailtal acoperite de zăpadă.

Parcul natural Dobratsch

Cele mai frumoase orașe și locuri

Klagenfurt am Wörthersee

Capitala regională situată pe malul estic al lacului Wörthersee, acoperit de zăpadă, oferă spațiu pentru timp dedicat sinelui.

Klagenfurt am Wörthersee

Villach

Orașul vechi plin de viață îmbină cultura Alpilor și a Mării Adriatice și este renumit pentru ospitalitatea tipică din Carintia.

Villach

Velden am Wörthersee

Bucătărie minunată, localuri relaxate & hoteluri extraordinare: Velden este un loc deosebit pe malul lacului Wörthersee.

Velden am Wörthersee

Millstatt am See

Vilele din secolul al XIX-lea se înalță nostalgice pe malul lacului, în restaurantele de pe mal se prăjesc pești Reinanke, iar în „Badehaus” se practică wellness.

Millstatt am See

Arta și cultura în Carintia, înconjurate de natură și Lebensgefühl alpin

Explorează

Evenimente speciale

Marea paradă Krampus din Klagenfurt

22.11.2025
Klagenfurt am Wörthersee

Aproximativ 1.000 de Krampus, Perchten, vrăjitoare, îngeri și, bineînțeles, Moș Crăciun participă la parada Krampus. Tradiția este încă populară după secole și este de neconceput să nu existe în perioada premergătoare Crăciunului.

Află mai multe

Rețete

Kärntner Kasnudeln (Colțunași umpluți cu brânză)

Secretul colțunașilor din Carintia constă în umplutură: menta conferă o prospețime unică. Rețeta te ajută să faci cei mai buni colțunași cu brânză, ca la ei acasă.

Kärntner Kasnudeln (Colțunași umpluți cu brânză)

Buhte sau bucte cu sos de vanilie

În „bastioanele tradiționale ale buctelor”, de la Salzburg la Viena, există întotdeauna o dezbatere aprinsă cu privire la scrierea micilor delicatese cu un B sau W la început. Și care este umplutura potrivită? Magiun de prune sau de caise? Ca de fiecare dată când vine vorba de gusturi, toată lumea are dreptate.

Buhte sau bucte cu sos de vanilie

Vin fiert și punci pentru sezonul rece

Vinul fiert și punciul sunt două dintre cele mai apreciate băuturi din Austria în timpul sezonului rece. Aroma de vin fiert te duce imediat cu gândul la Crăciun.

Vin fiert și punci pentru sezonul rece

Cazări speciale

Daberer din Dellach în regiunea Gailtal: biohotel cu 4*

Hotelul Die Forelle am Weissensee: bucătărie premiată și 4*

Trattlers Hof-Chalets din Bad Kleinkirchheim: 4*

Werzers Resort am Wörthersee: wellness, 4* superior

Mountain Resort Feuerberg, Gerlitzen: 4* superior

Hotelul Hochschober de pe Turracher Höhe: 4* superior

Almwellness-Resort Tuffbad din Lesachtal: 4* superior

Falkensteiner Schlosshotel Velden la Wörthersee: 5*

Sfaturi privind protecția mediului

Ce putem face pentru a proteja biodiversitatea?

  • Să respectăm natura: rămâi pe traseele marcate și nu lăsa gunoi în urmă, ci ia-l cu tine.

  • Alege mobilitatea durabilă: folosește transportul public sau bicicletele.

  • Respectă animalele sălbatice: observă animalele de la o distanță sigură.

  • Bucură-te conștient de mâncare bio: alege produse locale și sustenabile.

  • Consolidează biodiversitatea: protejarea și conservarea biodiversității sunt esențiale pentru echilibrul ecologic.

Află mai multe

FAQs

  • Nassfeld: una dintre cele mai mari și mai însorite regiuni de schi din Carintia, cu 110 km de pârtii și 30 de instalații moderne de transport pe cablu.

  • Bad Kleinkirchheim: regiune renumită pentru băile termale și oferta variată de pârtii, printre care se numără 103 km de pârtii și trasee de Cupă Mondială.

  • Ghețarul Mölltal: distracție pe schiuri la o altitudine de până la 3.122 metri, cu 17 km de pârtii.

  • Regiunea Gerlitzen Alpe: o regiune de schi potrivită pentru familii, cu 45 km de pârtii și o priveliște superbă asupra lacului Ossiacher.

  • Katschberg: o regiune de schi populară la granița cu Salzburg, cu 70 km de pârtii.

  • Turracher Höhe: o regiune pitorească de schi la granița cu Stiria, care se întinde până la o altitudine de 2.205 metri.

  • Heiligenblut am Großglockner: oferă 55 km de pârtii sub cel mai înalt munte din Austria, Großglockner.

Carintia este deosebit de atractivă în timpul iernii datorită combinației dintre zăpada garantată și numeroasele ore de soare, în special în regiuni de schi precum Nassfeld. Pe lângă schi, lacurile înghețate, precum lacul Weissensee oferă condiții perfecte pentru patinaj. De asemenea, wellness-ul și schiatul se îmbină perfect în locuri precum Bad Kleinkirchheim.

În Carintia poți combina cu brio wellness-ul și bucuria de a fi pe pârtie. Foarte cunoscut în acest sens este Bad Kleinkirchheim, unde se află chiar două băi termale: Therme St. Kathrein și Römerbad Therme. Acestea se află chiar lângă pârtie. Dar și KärntenTherme din Villach-Warmbad merită menționată.
 

Carintia te va încânta cu numeroase activități minunate de iarnă în afara pârtiilor de schi: patinaj pe lacul Weissensee, drumeții pe rachete de zăpadă în Parcul Național Hohe Tauern, plimbări în sania trasă de cai în Nockbergen sau plimbările cu Nocky Flitzer pe Turracher Höhe. 

Carintia este ideală pentru familii. Multe regiuni de schi mai mici și mai ușor de parcurs sunt special concepute pentru familii și oferă servicii precum școli de schi, piste de săniuș, piste de săniuș de iarnă sau zone de joacă. În plus, Cardul Carintia oferă numeroase reduceri pentru activitățile alături de întreaga familie. 

Te-ar mai putea interesa și

Klagenfurt

Piețe decorate festiv, târguri romantice de Crăciun și alei acoperite de zăpadă: Klagenfurtul iarna este cât se poate de pitoresc.

Explorează
