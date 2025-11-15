Sudul Austriei încântă în timpul iernii cu un peisaj montan și lacustru uluitor. Înconjurată de munții Hohe Tauern și Nockberge, Carintia are atât mici regiuni de schi pentru familii, cât și regiuni mai mari pentru sporturi de iarnă. Drumețiile de iarnă și cele pe rachetele de zăpadă prin pădurile înzăpezite, precum și patinajul pe lacurile înghețate oferă experiențe de neuitat în natură. Băile termale și ofertele de wellness asigură relaxarea la cel mai înalt nivel.
Filozofia Slow Food caracterizează regiunea: specialități precum Kasnudeln din Carintia și pește proaspăt sunt în centrul atenției. În plus, Parcul Național Hohe Tauern, Parcul Biosferei Nockberge și Parcul Natural Dobratsch protejează natura unică a Carintiei.
Cardul Carintia
Artă și cultură, idei de petrecere a timpului liber pentru întreaga familie, experiențe numeroase: cardul Carintia îți oferă numeroase surprize.
Carintia iarna din toate perspectivele
Atracții de top
Tururi
Târguri de Crăciun în Carintia
Idei de excursii în Carintia iarna
Cele mai frumoase regiuni
Parcul Național Hohe Tauern
Printre cele mai misterioase locuri din parcul național se numără câmpurile glaciare întinse, văile formate în perioada glaciară și o faună și floră fascinante.
Parcul Natural Weissensee
Parcul natural Weissensee oferă multe posibilități pentru o vacanță sportivă: o mică stațiune de schi, patinaj pe lac și drumeții de iarnă.
Regiunea Nockberge
Înrădăcinată în parcul biosferei Nockberge, această regiune de vacanță cu dealuri domoale oferă nenumărate posibilități de drumeții de iarnă.
Regiunea Wörthersee
Între Alpi (în nord) și Marea Adriatică (în dus) se află cel mai mare lac balnear din Carintia, unde sporturile de iarnă și relaxarea sunt la ordinea zilei.
Regiunea Villach
Lacuri, munți și viață urbană – în Villach, natura și atmosfera urbană merg mână în mână. O regiune liniștită care lasă o impresie de neuitat.
Cele mai frumoase orașe și locuri
Klagenfurt am Wörthersee
Capitala regională situată pe malul estic al lacului Wörthersee, acoperit de zăpadă, oferă spațiu pentru timp dedicat sinelui.
Villach
Orașul vechi plin de viață îmbină cultura Alpilor și a Mării Adriatice și este renumit pentru ospitalitatea tipică din Carintia.
Velden am Wörthersee
Bucătărie minunată, localuri relaxate & hoteluri extraordinare: Velden este un loc deosebit pe malul lacului Wörthersee.
Arta și cultura în Carintia, înconjurate de natură și Lebensgefühl alpin
Evenimente speciale
Marea paradă Krampus din Klagenfurt
Aproximativ 1.000 de Krampus, Perchten, vrăjitoare, îngeri și, bineînțeles, Moș Crăciun participă la parada Krampus. Tradiția este încă populară după secole și este de neconceput să nu existe în perioada premergătoare Crăciunului.
Rețete
Kärntner Kasnudeln (Colțunași umpluți cu brânză)
Secretul colțunașilor din Carintia constă în umplutură: menta conferă o prospețime unică. Rețeta te ajută să faci cei mai buni colțunași cu brânză, ca la ei acasă.
Buhte sau bucte cu sos de vanilie
În „bastioanele tradiționale ale buctelor”, de la Salzburg la Viena, există întotdeauna o dezbatere aprinsă cu privire la scrierea micilor delicatese cu un B sau W la început. Și care este umplutura potrivită? Magiun de prune sau de caise? Ca de fiecare dată când vine vorba de gusturi, toată lumea are dreptate.
Cazări speciale
Sfaturi privind protecția mediului
Ce putem face pentru a proteja biodiversitatea?
Să respectăm natura: rămâi pe traseele marcate și nu lăsa gunoi în urmă, ci ia-l cu tine.
Alege mobilitatea durabilă: folosește transportul public sau bicicletele.
Respectă animalele sălbatice: observă animalele de la o distanță sigură.
Bucură-te conștient de mâncare bio: alege produse locale și sustenabile.
Consolidează biodiversitatea: protejarea și conservarea biodiversității sunt esențiale pentru echilibrul ecologic.