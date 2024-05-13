Parcurge traseele perfecte de pe pârtiile de schi din Stiria în lumina blândă a dimineții și intră-ți în ritm.

Slalom printre regiuni de schi moderne și bucătărie excelentă: în Stiria, marile regiuni de schi alternează cu cele mici, pentru familii, iar distracția și aventura se îmbină cu relaxarea și regenerarea; la toate acestea se adaugă scufundarea în izvoarele termale efervescente și peisajele fermecătoare de iarnă. Dar și în cabane îți vei putea reîncărca bateriile în cel mai bun mod cu putință.

Pas cu pas, schiorii de schi fond alunecă de-a lungul lacurilor înghețate, prin pădurea iernatică, apropiindu-se adesea de o „arenă” de vârfuri montane de două mii de metri. Peisajul este acoperit de un strat de zăpadă, iar cristalele de zăpadă dansează ludic în aer. Adevărul este că schiul fond seamănă puțin cu dansul – la început numeri pașii, dar după câteva sute de metri intri automat în ritm.