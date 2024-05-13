Stiria iarna
Bucură-te de vacanța ta de iarnă: la schi, schi fond, pe ghețarul Dachstein și în băile termale
Slalom printre regiuni de schi moderne și bucătărie excelentă: în Stiria, marile regiuni de schi alternează cu cele mici, pentru familii, iar distracția și aventura se îmbină cu relaxarea și regenerarea; la toate acestea se adaugă scufundarea în izvoarele termale efervescente și peisajele fermecătoare de iarnă. Dar și în cabane îți vei putea reîncărca bateriile în cel mai bun mod cu putință.
Pas cu pas, schiorii de schi fond alunecă de-a lungul lacurilor înghețate, prin pădurea iernatică, apropiindu-se adesea de o „arenă” de vârfuri montane de două mii de metri. Peisajul este acoperit de un strat de zăpadă, iar cristalele de zăpadă dansează ludic în aer. Adevărul este că schiul fond seamănă puțin cu dansul – la început numeri pașii, dar după câteva sute de metri intri automat în ritm.
Stiria iarna din toate perspectivele
Atracții de top
Tururi
Muzeele dedicate sportului de iarnă
O călătorie în timp către începuturile sportului de iarnă. Vizitatorii se bucură de plăcerea schiului în Haus im Ennstal și în Mürzzuschlag.
Cele mai frumoase regiuni
Cele mai frumoase orașe și locuri
Artă și cultură în Stiria, între comori artistice, ghețari și vin
Evenimente speciale
Folclorul împotriva întunericului
Odată cu primii fulgi de nea totul începe să fie mai tihnit în Stiria. Acum, viața se desfășoară în ritm lent în camere călduroase și primitoare. Însă victoria întunericului asupra luminii nu va fi permisă fără reacție. De-a lungul timpului, obiceiurile și tradițiile au servit la alungarea spiritelor „sezonului întunecat”. În frunte cu mascaradele Perchtenilor, care au rolul de a speria personajele sinistre ale iernii. Paradele cu Krampus & Perchten îți oferă ocazia de a descoperi o altfel de lume.
Târgurile de Advent și de Crăciun îți oferă spațiul pentru a te bucura de timp mai în tihnă. O cană de vin fiert cald încălzește mâinile, în fundal se aud sunetele trompetelor și ale corurilor – ai putea privi parcă la nesfârșit agitația din jurul tarabelor colorate ale pieței.
Cazări speciale
Parcurile naturale din Stiria
Nu numai vizitatorii au aici ocazia să se cufunde în natura intactă din „inima verde a Austriei”. Celeșapte parcuri naturalete vor încânta cu plante și animale rare, care trăiesc într-un habitat protejat: