Stiria iarna
Bucură-te de vacanța ta de iarnă: la schi, schi fond, pe ghețarul Dachstein și în băile termale

Către vacanța ta de vară
Parcurge traseele perfecte de pe pârtiile de schi din Stiria în lumina blândă a dimineții și intră-ți în ritm.

Slalom printre regiuni de schi moderne și bucătărie excelentă: în Stiria, marile regiuni de schi alternează cu cele mici, pentru familii, iar distracția și aventura se îmbină cu relaxarea și regenerarea; la toate acestea se adaugă scufundarea în izvoarele termale efervescente și peisajele fermecătoare de iarnă. Dar și în cabane îți vei putea reîncărca bateriile în cel mai bun mod cu putință.

Pas cu pas, schiorii de schi fond alunecă de-a lungul lacurilor înghețate, prin pădurea iernatică, apropiindu-se adesea de o „arenă” de vârfuri montane de două mii de metri. Peisajul este acoperit de un strat de zăpadă, iar cristalele de zăpadă dansează ludic în aer. Adevărul este că schiul fond seamănă puțin cu dansul – la început numeri pașii, dar după câteva sute de metri intri automat în ritm.

Câteva informații despre Stiria
Capitala:Graz
Suprafață:16.401 km²
Număr de locuitori:aprox. 1,27 milioane (informație din 2025)
Suprafață împădurită:62 %
Muntele Dachstein:2.995 m
Regiuni de schi:77
Parcuri naturale:7
Băi termale:11

Evenimente în Stiria
Explorează calendarul de evenimente al orașului.

Stiria iarna din toate perspectivele 

Atracții de top

Ghețarul Dachstein: 5 experiențe la 2700 m altitudine

Regiunea de schi Hauser Kaibling: sporturi de top

Kreischberg: 42 km pârtii, freestyle-park & fun

Roger Bad Blumau: lac vulcanic și arhitectură artistică

Bucătărie montană by Richard Rauch-specialități în 16 cabane

Activități de iarnă în Stiria

Tururi

Tură între Dachstein și zona viticolă

10 trasee de schi de tură în Ramsau Dachstein

Schi de tură și drumeții în Parcul Național Gesäuse

Muzeele dedicate sportului de iarnă

O călătorie în timp către începuturile sportului de iarnă. Vizitatorii se bucură de plăcerea schiului în Haus im Ennstal și în Mürzzuschlag.

Haus im Ennstal Mürzzuschlag

Destinații de iarnă din Stiria

Cele mai frumoase regiuni

Cele mai frumoase orașe și locuri

Artă și cultură în Stiria, între comori artistice, ghețari și vin

Obiective turistice în Stiria

Evenimente speciale

Cultură și tradiții

Folclorul împotriva întunericului

Odată cu primii fulgi de nea totul începe să fie mai tihnit în Stiria. Acum, viața se desfășoară în ritm lent în camere călduroase și primitoare. Însă victoria întunericului asupra luminii nu va fi permisă fără reacție. De-a lungul timpului, obiceiurile și tradițiile au servit la alungarea spiritelor „sezonului întunecat”. În frunte cu mascaradele Perchtenilor, care au rolul de a speria personajele sinistre ale iernii. Paradele cu Krampus & Perchten îți oferă ocazia de a descoperi o altfel de lume.

Târgurile de Advent și de Crăciun îți oferă spațiul pentru a te bucura de timp mai în tihnă. O cană de vin fiert cald încălzește mâinile, în fundal se aud sunetele trompetelor și ale corurilor – ai putea privi parcă la nesfârșit agitația din jurul tarabelor colorate ale pieței.

Cazări speciale

Steirereck am Pogusch in Turnau: case în natură

IMLAUER Hotel Schloss Pichlarn în Ennstal: 5*

Grand Hotel Wiesler în Graz: în centrul istoric, 5 stele

Almwellness Hotel Pierer în Teichalm: 4* superior

Auszeit Hotel St. Lambrecht: 4*

Hotelul Höflehner în Haus im Ennstal: 4* superior

RETTER Bio-Natur-Resort din Pöllauberg: 4* superior

Ayurveda-Resort MANDIRA, Bad Waltersdorf: 4* superior

„Protejare prin folosire”

Parcurile naturale din Stiria

Nu numai vizitatorii au aici ocazia să se cufunde în natura intactă din „inima verde a Austriei”. Celeșapte parcuri naturalete vor încânta cu plante și animale rare, care trăiesc într-un habitat protejat:

FAQs

Cele mai frumoase regiuni de schi fond din Stiria mizează pe calitate: cele mai bune trasee de schi fond și de skating cu un sistem de orientare bine pus la punct. Cursuri de schi fond, unde înveți tehnica, precum și centre de schi fond unde găsești tot echipamentul necesar. Asta îți garantează  sigiliul de aprobare pentru traseele de schi fond din Stiria.

6 idei pentru schi fond în Stiria 

Indiferent dacă alegi o regiune mare de schi cu 4 munți interconectați sau o regiune mică de schi mici dar fermecătoare: regiunile de schi de top din Stiria asigură pârtii de cea mai înaltă calitate.

Tradițiile prind viață odată cu paradele Perchten și Krampus; de exemplu, la marea paradă Krampus din Schladming sau la paradele Perchten din timpul carnavalului din Ausseerland.

 Târgurile de Crăciun din Graz aau Mariazell sunt deosebit de pitorești.

Te-ar mai putea interesa și

Descoperă ce este mai bun în Austria

Abonează-te la newsletter și află informații exclusive:

  • Idei pentru următoarea vacanță

  • Repere culinare și rețete

  • Calendarul evenimentelor cu evenimente de neratat

  • Oferte actuale de călătorii și oferte speciale