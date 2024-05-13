Tirolul este decorul natural ideal pentru sporturile de agrement. Acestea sunt extrem de populare, la fel ca schiul, snowboardingul și schiul fond.

Minunata lume alpină a Tirolului este „cireașa de pe tort” pentru toți cei care doresc să practice sporturile de iarnă. Ai chef de viteză și aventură? Atunci vino în snowpark-uri și pe pârtii. Vrei să te dai cu snowkite-ul pe pârtie cu vântul în spate sau să zbori de-a lungul lacului? Să faci snowtubing pe pârtie cu o roată gonflabilă? Sună amuzant și așa și este.

Experiența comună în natură și în zăpadă este întotdeauna în prim-plan. Iar după aceea sau în timpul unei pauze, te poți retrage în cabana confortabilă pentru a te bucura de momente de relaxare și a-ți reîncărca bateriile pentru următoarea coborâre.