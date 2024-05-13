Cabanele din schi din Austria 2.0
Idei de răsfăț pe munte

Este posibil să mănânci și să bei bine în cabanele situate direct pe pârtie? La cabane cu gazde primitoare și cu o priveliște asupra munților plini de zăpadă?

Gustul este mai bun atunci când este experimentat împreună

Cabanele de schi din Austria, cu terasele generoase din lemn și specialitățile culinare sunt pur și simplu legendare. Prin urmare, există o mare bucurie la gândul de a te relaxa alături de cei dragi după o zi plină de evenimente de schi în munți: așa că dă-ți jos schiurile sau snowboardul și bucură-te de timp de calitate în cabanele primitoare sau pe terasele îmbăiate în soare. Comandă Käsespätzle, cu multă brânză de munte sau o gălușcă dulce. Sau mai bine o Brettljause? Minunat servit pe o placă de lemn cu cârnați de casă, șuncă, unt de fermă și pâine de casă arsă în cuptor cu lemne. Și, pe post de bis, priveliștea munților impunători în lumina serii.

Fiecare cabană are propriul stil

Din vechi se face nou – sau este diferit? Gazdele din stațiunile de schi se străduiesc să își amenajeze cabanele rustice într-un stil cu aer contemporan. Se renovează, se reamenajează, se adaugă sau se ridică un cub de sticlă la stația montană. Întotdeauna cu gândul la bunăstarea oaspeților, mâncarea și băutura oferite sunt în strânsă legătură cu noul design și iar spațiul de cazare îndeplinește întotdeauna cele mai noi standarde.

Cabane de schi și de răsfăț în regiunile de schi din Austria

Alpbachtal Wildschönau

Hochzillertal

Arlberg

Vorarlberg

SalzburgerLand

Schladming-Dachstein

Regiunea de schi Nassfeld

Cabane de schi cool din Tirol

Cabana Kristallhütte

Să mănânci un Gröstl tipic din Tirol cu priveliște asupra întregii regiuni Zillertal. Kristallhütte îmbină atmosfera relaxantă de cabană cu confortul unui hotel de lux.

Restaurant și hotel pe munte

Cabana Schneekarhütte

Familia Bair pregătește în Zillertal specialități pline de creativitate cu ingrediente biologice de la propria fermă. Iar asta se întâmplă la 2230 m altitudine.

Mănânci sănătos și dormi bine

Cabana Wedelhütte

Nu trebuie neapărat să dai ture pe pârtie pentru a găsi motiv să mergi la cabana Wedelhütte. Aici sunt așteptați cu drag toți pasionații de specialități.

Wedelhütte

ice Q

În fațada de sticlă a restaurantului ice Q din Sölden se reflectă Alpii Ötztal. Specialitățile de aici, vinurile și tapas din lounge sunt parte a întregii opere.

Restaurantul ice Q

Hospiz Alm

În St. Christoph am Arlberg există o cabană de peste 30 de ani. În această cabană elegantă se servesc specialități gourmet, „stropite” cu ospitalitate alpină.

Restaurantul Hospiz Alm

Cabane moderne de schi în Vorarlberg

Restaurantul Frööd

Restaurantul Frööd de la stația de pe munte a instalației panoramice te va încânta cu arhitectura cu mult lemn și cu priveliștea asupra munților din Brandnertal.

Restaurantul Frööd

Der Wolf

Arhitectură alpină din lemn de molid, specialități care mai de care mai variate și o priveliște incredibilă asupra munților. Cabana de schi „Der Wolf“ te așteaptă.

Der Wolf

Restaurantul Goona

La stația de pe munte a instalației de transport Palüdbahn din Brand, restaurantul Goone te așteaptă cu o zonă de relaxare, bucătărie modernă și happy hour la bar.

Restaurantul Goona

Cabane pline de stil în SalzburgerLand

Cabana Deantnerin

În regiunea de schi Hochkönig, această cabană modernă te așteaptă cu mâncare bună de tot. Aici ai parte și de o atmosferă urbană, relaxa(n)tă.

Cabana Deantnerin

Wieseralm

Cabana hotelului Wiesergut te așteaptă în regiunea de schi Saalbach Hinterglemm cu bucătărie gourmet, cu produse de calitate din propria agricultură.

Wieseralm

Pescăria Hendl

Mountain Club al hotelului Mama Thresl te așteaptă în regiunea de schi Leogang într-o atmosferă relaxată cu băuturi cool, pui grill, pește și înghețată din lapte de fân.

Pescăria Hendl

Cabana alpină tom

O cabană numită tom, realizată din lemn și sticlă, cu un stil modern de cabană, uimește schiorii din Maria Alm, în regiunea de schi Hochkönig.

tom Almhütte

Food Hall Lumberjack

Bio pe munte: Cu vedere asupra întregii văi Kleinarltal, stai mereu la mese mari, pe trepte și în fotolii. Cele șase stații oferă o selecție largă de mâncăruri.

Food Hall Lumberjack

Noi suntem bio. Cultivăm propriile ierburi, salate și roșii în paturi supraînălțate și sere în jurul Food Hall. Am înființat un apiar și am plantat livezi.

Maria Schmid-HarmlProprietara Lumberjack Food Hall

Totul despre Campionatele Mondiale de schi alpin FIS Saalbach 2025 din 4 până în 16 februarie

Vino si tu

Cabane ale răsfățului în Stiria

Gumpen BAR

Băuturi și gustări stiriene: o cabană mică de schi din lemn 2.0 cu fațadă din sticlă, terasă la soare și panoramă montană în regiunea de schi Schladming-Dachstein.

Gumpen BAR

Cabana Krummholzhütte

Priveliștea asupra muntelui Dachstein este atât de spectaculoasă, încât riști să uiți până și de mâncarea delicioasă din farfurii.

Krummholzhütte

Restaurantul montan Eagle

Punctul de atracție arhitectural „Eagle”, un restaurant cu bar și „drive-in” pentru schiorii deosebit de înfometați, te așteaptă pe muntele Kreischberg.

Restaurantul Eagle

Cabane confortabile în Carintia

Cabana AlmZeit

În regiunea de schi Turracher Höhe din munții Nockberge, cabana Almzeit își răsfață oaspeții cu mâncăruri delicioase servite în „Reindl” (în tigaie).

Cabana AlmZeit

Cabana eve alps

Cabana panoramică din Bad Kleinkirchheim te răsfață cu „băuturi de casă” cu nume răsunătoare precum „Eis-Carver 2.0”, dar și cu specialități din Carintia.

eve alps

Cabana Garnitzenalm

Mănâncă un sandviș cu șuncă din Gailtal, supă de casă sau tăiței cu spanac din Carintia într-unul dintre cele mai frumoase locuri din regiunea Nassfeld-Pressegger See.

Garnitzenalm

Specialități tipice de cabană, cu rețete

Găluște dulci

Kaiserschmarren

Käsespätzle

Gălușcuțe turtite cu brânză

Informații privind protecția climei

Vacanță ecologică de iarnă

Iarna și vacanța la schi în Alpii austrieci sunt pur și simplu legendare. Pentru ca acest lucru să rămână așa, la ora actuală se fac multe modificări:

  • Regiunea de schi „Klimaberg“ Katschberg este situată în centrul „Parcului Biosferei UNESCO Salzburger Lungau & Kärntner Nockberge” și a primit eticheta ecologică austriacă și premiul german „Green Tourism Award”.

  • În regiunea de schi Zell am See instalațiile de transport pe cablu funcționează 100% pe bază de energie provenită din surse regenerabile.

  • În regiunea de schi Kaprun, procesul de Snowfarming protejează ghețarul. Zăpada se păstrează pentru iarna următoare și se acoperă suprafața de gheață de pe limba ghețarului.

  • Regiunea de schi Schladming-Dachstein susține ideea de călătorie ecologică folosind trenul, autobuzele de schi, precum și stațiile de încărcare pentru mașinile electrice.

  • În regiunea de schi Wilder Kaiser, fiecare oaspete care ajunge cu trenul este recompensat cu un transfer gratuit la locul de cazare, mobilitate gratuită la fața locului și o reducere de 10% la închirierea de schiuri. Toate avantajele într-un singur loc

  • În regiunile de schi Silvretta Montafon, Golm și Brandnertal oaspeții pot rezerva online un green ticket.

FAQs

Aceste nouă specialități sunt servite în mod tradițional în cabane: ștrudel cu mere, gustare consistentă, servită pe placă de lemn (Brettljause), kaiserschmarren, käsespätzle, gălușcuțe turtite cu brânză, supă gulaș, găluște dulci, gröstl, șnițel vienez.

Brettljause s-a dezvoltat din gustarea familiilor de fermieri și este servit în mod tradițional pe o placă de lemn. Această gustare include produse sărate, în cea mai mare parte preparate în casă, cum ar fi șuncă, salam, cârnați, brânză, creme tartinabile, unt și pâine, garnisite cu castraveți, roșii și ardei. Fiecare cabană de pășune are propriile specialități pe care le servesc în acest Jause.

Apa de schi, băutura roz cult din Alpi, face parte din fiecare vacanță la schi. Băutura răcoritoare este preparată cu sirop de zmeură, multă apă și suc de lămâie.

Această rețetă există încă din anul 1922. Apa de schi a fost inventată pentru a potoli setea în satele alpine izolate. Apa de ghețar se amesteca cu suc de zmeură la care se adăugau câteva picături de suc de lămâie.

Te-ar mai putea interesa și

Descoperă ce este mai bun în Austria