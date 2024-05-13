Este posibil să mănânci și să bei bine în cabanele situate direct pe pârtie? La cabane cu gazde primitoare și cu o priveliște asupra munților plini de zăpadă?

Gustul este mai bun atunci când este experimentat împreună

Cabanele de schi din Austria, cu terasele generoase din lemn și specialitățile culinare sunt pur și simplu legendare. Prin urmare, există o mare bucurie la gândul de a te relaxa alături de cei dragi după o zi plină de evenimente de schi în munți: așa că dă-ți jos schiurile sau snowboardul și bucură-te de timp de calitate în cabanele primitoare sau pe terasele îmbăiate în soare. Comandă Käsespätzle, cu multă brânză de munte sau o gălușcă dulce. Sau mai bine o Brettljause? Minunat servit pe o placă de lemn cu cârnați de casă, șuncă, unt de fermă și pâine de casă arsă în cuptor cu lemne. Și, pe post de bis, priveliștea munților impunători în lumina serii.

Fiecare cabană are propriul stil

Din vechi se face nou – sau este diferit? Gazdele din stațiunile de schi se străduiesc să își amenajeze cabanele rustice într-un stil cu aer contemporan. Se renovează, se reamenajează, se adaugă sau se ridică un cub de sticlă la stația montană. Întotdeauna cu gândul la bunăstarea oaspeților, mâncarea și băutura oferite sunt în strânsă legătură cu noul design și iar spațiul de cazare îndeplinește întotdeauna cele mai noi standarde.