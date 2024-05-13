Cabanele din schi din Austria 2.0
Idei de răsfăț pe munte
Gustul este mai bun atunci când este experimentat împreună
Cabanele de schi din Austria, cu terasele generoase din lemn și specialitățile culinare sunt pur și simplu legendare. Prin urmare, există o mare bucurie la gândul de a te relaxa alături de cei dragi după o zi plină de evenimente de schi în munți: așa că dă-ți jos schiurile sau snowboardul și bucură-te de timp de calitate în cabanele primitoare sau pe terasele îmbăiate în soare. Comandă Käsespätzle, cu multă brânză de munte sau o gălușcă dulce. Sau mai bine o Brettljause? Minunat servit pe o placă de lemn cu cârnați de casă, șuncă, unt de fermă și pâine de casă arsă în cuptor cu lemne. Și, pe post de bis, priveliștea munților impunători în lumina serii.
Fiecare cabană are propriul stil
Din vechi se face nou – sau este diferit? Gazdele din stațiunile de schi se străduiesc să își amenajeze cabanele rustice într-un stil cu aer contemporan. Se renovează, se reamenajează, se adaugă sau se ridică un cub de sticlă la stația montană. Întotdeauna cu gândul la bunăstarea oaspeților, mâncarea și băutura oferite sunt în strânsă legătură cu noul design și iar spațiul de cazare îndeplinește întotdeauna cele mai noi standarde.
Cabane de schi și de răsfăț în regiunile de schi din Austria
Cabane de schi cool din Tirol
Cabana Kristallhütte
Să mănânci un Gröstl tipic din Tirol cu priveliște asupra întregii regiuni Zillertal. Kristallhütte îmbină atmosfera relaxantă de cabană cu confortul unui hotel de lux.
Cabana Schneekarhütte
Familia Bair pregătește în Zillertal specialități pline de creativitate cu ingrediente biologice de la propria fermă. Iar asta se întâmplă la 2230 m altitudine.
Cabana Wedelhütte
Nu trebuie neapărat să dai ture pe pârtie pentru a găsi motiv să mergi la cabana Wedelhütte. Aici sunt așteptați cu drag toți pasionații de specialități.
ice Q
În fațada de sticlă a restaurantului ice Q din Sölden se reflectă Alpii Ötztal. Specialitățile de aici, vinurile și tapas din lounge sunt parte a întregii opere.
Cabane moderne de schi în Vorarlberg
Restaurantul Frööd
Restaurantul Frööd de la stația de pe munte a instalației panoramice te va încânta cu arhitectura cu mult lemn și cu priveliștea asupra munților din Brandnertal.
Der Wolf
Arhitectură alpină din lemn de molid, specialități care mai de care mai variate și o priveliște incredibilă asupra munților. Cabana de schi „Der Wolf“ te așteaptă.
Cabane pline de stil în SalzburgerLand
Cabana Deantnerin
În regiunea de schi Hochkönig, această cabană modernă te așteaptă cu mâncare bună de tot. Aici ai parte și de o atmosferă urbană, relaxa(n)tă.
Wieseralm
Cabana hotelului Wiesergut te așteaptă în regiunea de schi Saalbach Hinterglemm cu bucătărie gourmet, cu produse de calitate din propria agricultură.
Pescăria Hendl
Mountain Club al hotelului Mama Thresl te așteaptă în regiunea de schi Leogang într-o atmosferă relaxată cu băuturi cool, pui grill, pește și înghețată din lapte de fân.
Cabana alpină tom
O cabană numită tom, realizată din lemn și sticlă, cu un stil modern de cabană, uimește schiorii din Maria Alm, în regiunea de schi Hochkönig.
Noi suntem bio. Cultivăm propriile ierburi, salate și roșii în paturi supraînălțate și sere în jurul Food Hall. Am înființat un apiar și am plantat livezi.Maria Schmid-Harml, Proprietara Lumberjack Food Hall
Totul despre Campionatele Mondiale de schi alpin FIS Saalbach 2025 din 4 până în 16 februarie
Cabane ale răsfățului în Stiria
Gumpen BAR
Băuturi și gustări stiriene: o cabană mică de schi din lemn 2.0 cu fațadă din sticlă, terasă la soare și panoramă montană în regiunea de schi Schladming-Dachstein.
Cabana Krummholzhütte
Priveliștea asupra muntelui Dachstein este atât de spectaculoasă, încât riști să uiți până și de mâncarea delicioasă din farfurii.
Cabane confortabile în Carintia
Cabana AlmZeit
În regiunea de schi Turracher Höhe din munții Nockberge, cabana Almzeit își răsfață oaspeții cu mâncăruri delicioase servite în „Reindl” (în tigaie).
Cabana eve alps
Cabana panoramică din Bad Kleinkirchheim te răsfață cu „băuturi de casă” cu nume răsunătoare precum „Eis-Carver 2.0”, dar și cu specialități din Carintia.
Specialități tipice de cabană, cu rețete
Informații privind protecția climei
Iarna și vacanța la schi în Alpii austrieci sunt pur și simplu legendare. Pentru ca acest lucru să rămână așa, la ora actuală se fac multe modificări:
Regiunea de schi „Klimaberg“ Katschberg este situată în centrul „Parcului Biosferei UNESCO Salzburger Lungau & Kärntner Nockberge” și a primit eticheta ecologică austriacă și premiul german „Green Tourism Award”.
În regiunea de schi Zell am See instalațiile de transport pe cablu funcționează 100% pe bază de energie provenită din surse regenerabile.
În regiunea de schi Kaprun, procesul de Snowfarming protejează ghețarul. Zăpada se păstrează pentru iarna următoare și se acoperă suprafața de gheață de pe limba ghețarului.
Regiunea de schi Schladming-Dachstein susține ideea de călătorie ecologică folosind trenul, autobuzele de schi, precum și stațiile de încărcare pentru mașinile electrice.
În regiunea de schi Wilder Kaiser, fiecare oaspete care ajunge cu trenul este recompensat cu un transfer gratuit la locul de cazare, mobilitate gratuită la fața locului și o reducere de 10% la închirierea de schiuri. Toate avantajele într-un singur loc.
În regiunile de schi Silvretta Montafon, Golm și Brandnertal oaspeții pot rezerva online un green ticket.