Introduction
Tirolul se caracterizează printr-un peisaj montan impresionant, care domină o mare parte a regiunii. Doar 13 la sută din suprafața țării este propice pentru așezări umane – restul aparține munților. Peste 600 de vârfuri depășesc 3.000 de metri deasupra nivelului mării și oferă cadrul ideal pentru drumeții, ciclism și alpinism. Traseele trec prin pajiști alpine, prin văi și de-a lungul unor trasee de munte cu priveliști spectaculoase. O rețea de trasee de drumeție, trasee de mountain biking și trasee de alpinism străbate numeroase regiuni.
Pe lângă peisajul montan, Tirolul oferă și locuri liniștite pentru odihnă. Lacurile de înot, pășunile alpine și văile întinse oferă spațiul ideal pentru a descoperi natura și pentru vacanțe în familie. În multe localități, arhitectura tradițională, bucătăria tiroleză și obiceiurile pline de viață definesc peisajul. Orașe precum Innsbruck îmbină peisajul alpin cu cultura și istoria.
Printre destinațiile turistice populare se numără Lumea Cristalelor Swarovski din Wattens, podul suspendat Highline 179 de lângă Reutte sau lacul Achensee, cel mai mare lac de înot din Tirol. Aqua Dome din Längenfeld oferă momente de relaxare, în timp ce Area 47 din Ötztal este plină de aventuri în aer liber. Alte atracții importante sunt parcul tematic James Bond „007 Elements” din Sölden și Palatul de gheață „Natur Eis Palast” de pe ghețarul Hintertux.
Tirol din toate perspectivele
Atracții de top
Tururi
Parcul Național Hohe Tauern
În Parcul Național Hohe Tauern, Tirolul se prezintă dintr-o perspectivă liniștită. Printre vârfuri de 3.000 de metri, ghețari și cascade, potecile străbat peisaje alpine și oferă priveliști vaste – ideale pentru drumeții și sejururi în regiune.
La Centrul Parcului Național din Matrei, în Tirolul de Est, o expoziție interactivă oferă informații despre fauna și flora Alpilor. Rangerii însoțesc vizitele ghidate și, cu puțin noroc, vă vor arăta vulturi, capre negre, capre de munte, vulturi cu barbă sau marmote. La altitudini mari se găsesc și plante precum zâmbrul, floarea de colț și gențiana.
O vizită în parcul național se poate combina foarte bine cu drumeții și activități de observare a naturii în regiune.
Cele mai frumoase regiuni
Außerfern
Un pont cules de la tirolezi: Încadrat într-un peisaj impresionant, Außerfern oferă tot ceea ce își doresc cei care caută relaxare și aventură.
Regiunea Innsbruck
Regiunea este compusă din orașul Innsbruck și din 40 de localități din jur. Aici ai tot ce îți poți imagina: de la confort urban la idilă rurală.
Tirolul de Est
Exclava Tirolului se întinde între Hohe Tauern și Dolomiții Lienzer. Aici se înalță spre cer 266 de vârfuri impresionante de peste 3000 de metri.
Regiunea Tiroler Oberland
Sate vechi încântătoare, precum Spiss, cea mai înaltă comună din Austria, așteaptă să fie explorate – la fel și defileuri, văi înalte frumoase și păduri de pini.
Cele mai frumoase orașe și locuri
Ischgl
Un sat mare, din care se pot porni cu ușurință excursii în peisajul montan. Traseele de drumeție și traseele de ciclism străbat regiunea și oferă priveliști largi.
Seefeld
Din Seefeld, traseele duc direct în peisajul montan din împrejurimi. Regiunea oferă posibilități pentru activități sportive și sejururi liniștite în aer liber.
Serfaus
Serfaus, împreună cu Fiss și Ladis, formează o regiune situată pe o terasă. Amplasarea, altitudinea & infrastructura sunt ideale pentru activități de vară & iarnă.
Sölden
Fostul sat de munte este situat într-o vale cu peisaje montane întinse și păduri. Regiunea oferă acces la trasee de drumeție, puncte panoramice și trasee alpine.
Schwaz
Cu biserica parohială, localitatea deține cea mai mare biserică gotică din Tirol. Schwaz și-a făcut un nume datorită zăcămintelor sale de argint și cupru.
Hall in Tirol
Casele burgheze și străduțele definesc centrul istoric din jurul castelului. Centrul vechi se numără printre centrele urbane medievale bine conservate din regiune.
Imst
Centrul baroc din valea Inn se află la marginea Alpilor Lechtaler. Ofertele culturale și evenimentele caracterizează viața din împrejurimile orașului Imst.
Evenimente speciale
Rețete
Kaspressknödel
Für die Gaumenfreude empfehlen wir die Kaspressknödel aus den Kössener Küchenschätzen.
Tiroler Knödel
Mit diesem Rezept schmeckt der Knödel wie das Original aus Tirol. Klein geformte Knödel werden in der Rindsuppe serviert, größere mit warmem Sauerkraut oder Salat.
Kaiserschmarren
Das Geheimnis für Feinschmecker:innen: Kristallzucker über den Kaiserschmarren verteilen und im Backrohr karamellisieren lassen.
Cazări speciale
Mobilitate, cazare și produse regionale în Tirol
Multe regiuni sunt accesibile cu trenul și cu autobuzul. La fața locului, traseele sunt completate de servicii de shuttle, carduri pentru oaspeți și oferte de transport regional.
Cazări & certificări
O parte dintre cazări dețin certificări recunoscute, precum Eticheta de mediu austriacă. Acestea oferă informații cu privire la criteriile legate de energie, resurse și gestionarea operațională.
Produse regionale
În multe bucătării se folosesc ingrediente din zonă. Producătorii din regiune furnizează produse alimentare cu proveniență verificabilă.
Activități
Traseele de drumeție și ciclism, precum și activitățile în natură încep adesea chiar în regiune sau de la unitățile de cazare.