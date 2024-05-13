Lebensgefühl-ul Tirolului se simte în mod deosebit în natură. Bucură-te de vacanța în familie între munți, lacuri, delicii și wellness.

Tirolul se caracterizează printr-un peisaj montan impresionant, care domină o mare parte a regiunii. Doar 13 la sută din suprafața țării este propice pentru așezări umane – restul aparține munților. Peste 600 de vârfuri depășesc 3.000 de metri deasupra nivelului mării și oferă cadrul ideal pentru drumeții, ciclism și alpinism. Traseele trec prin pajiști alpine, prin văi și de-a lungul unor trasee de munte cu priveliști spectaculoase. O rețea de trasee de drumeție, trasee de mountain biking și trasee de alpinism străbate numeroase regiuni.

Pe lângă peisajul montan, Tirolul oferă și locuri liniștite pentru odihnă. Lacurile de înot, pășunile alpine și văile întinse oferă spațiul ideal pentru a descoperi natura și pentru vacanțe în familie. În multe localități, arhitectura tradițională, bucătăria tiroleză și obiceiurile pline de viață definesc peisajul. Orașe precum Innsbruck îmbină peisajul alpin cu cultura și istoria.

Printre destinațiile turistice populare se numără Lumea Cristalelor Swarovski din Wattens, podul suspendat Highline 179 de lângă Reutte sau lacul Achensee, cel mai mare lac de înot din Tirol. Aqua Dome din Längenfeld oferă momente de relaxare, în timp ce Area 47 din Ötztal este plină de aventuri în aer liber. Alte atracții importante sunt parcul tematic James Bond „007 Elements” din Sölden și Palatul de gheață „Natur Eis Palast” de pe ghețarul Hintertux.