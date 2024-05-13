Alpii Zillertal în zona cabanei Olperer, Tirol
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Tirol
Vacanța de vară între vârfuri, văi și lacuri

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Lebensgefühl-ul Tirolului se simte în mod deosebit în natură. Bucură-te de vacanța în familie între munți, lacuri, delicii și wellness.

Tirolul se caracterizează printr-un peisaj montan impresionant, care domină o mare parte a regiunii. Doar 13 la sută din suprafața țării este propice pentru așezări umane – restul aparține munților. Peste 600 de vârfuri depășesc 3.000 de metri deasupra nivelului mării și oferă cadrul ideal pentru drumeții, ciclism și alpinism. Traseele trec prin pajiști alpine, prin văi și de-a lungul unor trasee de munte cu priveliști spectaculoase. O rețea de trasee de drumeție, trasee de mountain biking și trasee de alpinism străbate numeroase regiuni.

Pe lângă peisajul montan, Tirolul oferă și locuri liniștite pentru odihnă. Lacurile de înot, pășunile alpine și văile întinse oferă spațiul ideal pentru a descoperi natura și pentru vacanțe în familie. În multe localități, arhitectura tradițională, bucătăria tiroleză și obiceiurile pline de viață definesc peisajul. Orașe precum Innsbruck îmbină peisajul alpin cu cultura și istoria.

Printre destinațiile turistice populare se numără Lumea Cristalelor Swarovski din Wattens, podul suspendat Highline 179 de lângă Reutte sau lacul Achensee, cel mai mare lac de înot din Tirol. Aqua Dome din Längenfeld oferă momente de relaxare, în timp ce Area 47 din Ötztal este plină de aventuri în aer liber. Alte atracții importante sunt parcul tematic James Bond „007 Elements” din Sölden și Palatul de gheață „Natur Eis Palast” de pe ghețarul Hintertux.

Câteva informații despre Tirol
Capitala:Innsbruck
Suprafață:12.648 km²
Număr de locuitori:aprox. 777.600 (informație din 2025)
Suprafață împădurită:41,2 %
Cel mai înalt munte:Großglockner (3.798 m)
Ghețari:5
Băi termale:3

Explorează calendarul de evenimente din Tirol!

Tirol din toate perspectivele

Atracții de top

Traseul Adlerweg: traseu de lungă distanță de 426 de km

Ciclism și MTB: 7.600 de kilometri de trasee prin Alpi

Rattenberg: oraș medieval și cel mai mic oraș din Austria

Lumea cristalelor Swarovski: descoperă lumea strălucitoare

Highline 179: cel mai lung pod suspendat pentru pietoni

Aqua Dome Längenfeld: relaxare sub cerul panoramic

Lacul Achensee: baie în cel mai mare lac de înot din Tirol

Area 47: aventuri în cel mai mare funpark din Austria

007 Elements: universul James Bond din Sölden

Palatul de gheață: în călătorie în interiorul ghețarului

Activități în Tirol

Tururi

Trasee la cabane: drumeții lungi & experiențe în natură

Trasee de alpinism sportiv

Trasee de mountain biking cu popasuri: power&Kaiserschmarrn

Trasee cu rangeri: ghidaj profesionist în Parcul Național

Peisaje, faună, zonă protejată

Parcul Național Hohe Tauern

În Parcul Național Hohe Tauern, Tirolul se prezintă dintr-o perspectivă liniștită. Printre vârfuri de 3.000 de metri, ghețari și cascade, potecile străbat peisaje alpine și oferă priveliști vaste – ideale pentru drumeții și sejururi în regiune.

La Centrul Parcului Național din Matrei, în Tirolul de Est, o expoziție interactivă oferă informații despre fauna și flora Alpilor. Rangerii însoțesc vizitele ghidate și, cu puțin noroc, vă vor arăta vulturi, capre negre, capre de munte, vulturi cu barbă sau marmote. La altitudini mari se găsesc și plante precum zâmbrul, floarea de colț și gențiana.

O vizită în parcul național se poate combina foarte bine cu drumeții și activități de observare a naturii în regiune.

Parcul Național Hohe TauernCentrul Parcului Național din Matrei

Destinații din Tirol

Cele mai frumoase regiuni

Außerfern

Un pont cules de la tirolezi: Încadrat într-un peisaj impresionant, Außerfern oferă tot ceea ce își doresc cei care caută relaxare și aventură.

Außerfern

Regiunea Innsbruck

Regiunea este compusă din orașul Innsbruck și din 40 de localități din jur. Aici ai tot ce îți poți imagina: de la confort urban la idilă rurală.

Regiunea Innsbruck

Tirolul de Est

Exclava Tirolului se întinde între Hohe Tauern și Dolomiții Lienzer. Aici se înalță spre cer 266 de vârfuri impresionante de peste 3000 de metri.

Tirolul de Est

Regiunea Tiroler Oberland

Sate vechi încântătoare, precum Spiss, cea mai înaltă comună din Austria, așteaptă să fie explorate – la fel și defileuri, văi înalte frumoase și păduri de pini.

Regiunea Tiroler Oberland

Regiunea Tiroler Unterland

Unterland cuprinde districtele Kitzbühel, Kufstein și Schwaz și, astfel, o mare parte din valea Unterinntal.

Regiunea Tiroler Unterland

Cele mai frumoase orașe și locuri

Ischgl

Un sat mare, din care se pot porni cu ușurință excursii în peisajul montan. Traseele de drumeție și traseele de ciclism străbat regiunea și oferă priveliști largi.

Ischgl

Seefeld

Din Seefeld, traseele duc direct în peisajul montan din împrejurimi. Regiunea oferă posibilități pentru activități sportive și sejururi liniștite în aer liber.

Seefeld

Serfaus

Serfaus, împreună cu Fiss și Ladis, formează o regiune situată pe o terasă. Amplasarea, altitudinea & infrastructura sunt ideale pentru activități de vară & iarnă.

Serfaus

Sölden

Fostul sat de munte este situat într-o vale cu peisaje montane întinse și păduri. Regiunea oferă acces la trasee de drumeție, puncte panoramice și trasee alpine.

Sölden

Schwaz

Cu biserica parohială, localitatea deține cea mai mare biserică gotică din Tirol. Schwaz și-a făcut un nume datorită zăcămintelor sale de argint și cupru.

Schwaz

Hall in Tirol

Casele burgheze și străduțele definesc centrul istoric din jurul castelului. Centrul vechi se numără printre centrele urbane medievale bine conservate din regiune.

Hall in Tirol

Imst

Centrul baroc din valea Inn se află la marginea Alpilor Lechtaler. Ofertele culturale și evenimentele caracterizează viața din împrejurimile orașului Imst.

Imst

Kufstein

Kufstein se află pe malul râului Inn, înconjurat de Munții Kaiser. Aici se îmbină cultura, natura și activitatea fizică într-un spațiu restrâns, dar fermecător.

Kufstein

Evenimente speciale

Rețete

Kaspressknödel

Für die Gaumenfreude empfehlen wir die Kaspressknödel aus den Kössener Küchenschätzen.

Kaspressknödel

Tiroler Knödel

Mit diesem Rezept schmeckt der Knödel wie das Original aus Tirol. Klein geformte Knödel werden in der Rindsuppe serviert, größere mit warmem Sauerkraut oder Salat.

Tiroler Knödel

Kaiserschmarren

Das Geheimnis für Feinschmecker:innen: Kristallzucker über den Kaiserschmarren verteilen und im Backrohr karamellisieren lassen.

Kaiserschmarren

Zillertaler Krapfen

Mit diesem Rezept schmeckt die Tiroler Spezialität wie das Original aus Zillertal. Die Krapfen gefüllt mit Graukäse werden im Zillertal besonders für Feste zubereitet.

Zillertaler Krapfen

Cazări speciale

Hotel Waldklause din Längenfeld: Naturhotel cu 5*

Resortul Schwarz am Mieminger Plateau: 5*

Cocoon Alpine Boutique Lodge în Maurach/Achensee: 5*

Zhero Hotel în Ischgl/Kappl: Designhotel cu 5*

Gradonna Mountain Resort: hotel de wellness de 4* superior

Das Central în Sölden: 5*

Alpin Resort Sacher în Seefeld: 5* superior

Hotel HENRI în Kitzbühel: boutiquehotel cu 4*

Ferma Brandstetterhof de la lacul Achensee: naturhotel de 4*

Durabilitate

Mobilitate, cazare și produse regionale în Tirol

Multe regiuni sunt accesibile cu trenul și cu autobuzul. La fața locului, traseele sunt completate de servicii de shuttle, carduri pentru oaspeți și oferte de transport regional.

  • Cazări & certificări
    O parte dintre cazări dețin certificări recunoscute, precum Eticheta de mediu austriacă. Acestea oferă informații cu privire la criteriile legate de energie, resurse și gestionarea operațională.

  • Produse regionale
    În multe bucătării se folosesc ingrediente din zonă. Producătorii din regiune furnizează produse alimentare cu proveniență verificabilă.

  • Activități
    Traseele de drumeție și ciclism, precum și activitățile în natură încep adesea chiar în regiune sau de la unitățile de cazare.

Călătorii în Tirol

FAQs

Pe timpul verii, Tirol oferă un amestec special între cultură, istorie și natură. În special orașele mici conferă un aer aparte verii, cu centrele lor vechi pline de farmec, cu festivalurule tradiționale și apropierea de munți. Aici sunt câteva mai importante repere:

Innsbruck:capitala Tirolului îmbină obiective turistice istorice, precum „Goldene Dachl”, cu priveliști asupra peisajului montan din jur. Vara, potecile duc spre munți, iar oferta este completată de activități precum drumețiile și ciclismul montan.

Kufstein:orășelul se remarcă prin cetate și prin amplasarea sa pe malul râului Inn. Apropierea de Munții Kaiser oferă puncte de plecare pentru drumeții și excursii.

Rattenberg: cel mai mic oraș din Austria este renumit pentru arta suflării sticlei și pentru străduțele sale romantice. Un punct de plecare perfect pentru excursii în valea Alpbachtal.

Hall in Tirol:Un oraș cu un aer medieval, cu un centru istoric bine conservat. Apropierea de Munții Karwendel oferă acces la trasee de drumeție și trasee alpine.

La numeroase lacuri de înot din Tirol se simte cu adevărat Lebensgefühl-ul austriac – iată câteva dintre cele mai frumoase:

Achensee:cel mai mare lac din Tirol se află între munții Karwendel și Rofan. Activități precum navigația cu vele și surfingul completează oferta de activități din jurul lacului.

Schwarzsee:lacul se află în apropierea orașului Kitzbühel și este cunoscut pentru apa sa de mlaștină. Este folosit pentru scăldat și pentru petrecerea timpului la plajă.

Plansee:lacul Plansee se află lângă Reutte și este înconjurat de peisaje montane. Este folosit pentru înot, scufundări și pentru activități în împrejurimi.

Reither See:lacul Reither din valea Alpbachtal este un mic lac de înot cu oferte destinate familiilor. Este ideal pentru scăldat și pentru petrecerea timpului la plajă.

Da, multe localități din Tirol sunt accesibile cu trenul și cu autobuzul, în special în împrejurimile orașului Innsbruck și în văile bine deservite. La fața locului, autobuzele regionale, instalațiile de transport pe cablu și shuttle bus-urile pentru drumeții completează oferta de transport.

Sunt disponibile trasee de drumeție cu priveliști panoramice, trasee pentru biciclete și mountain bike, zone de escaladă, trasee de via ferrata, precum și lacuri de înot. Activitățile sportive sunt completate de trail running, rafting și alte activități în aer liber.

Câteva destinații populare sunt:Lumea cristalelor Swarovski / Swarovski Kristallwelten, Highline 179, Aqua Dome, precum și lacuri de înot, defileuri și drumuri panoramice. Oferta este completată de pășuni alpine și puncte de belvedere.

Capitala landului,Innsbruck, îmbină centrul istoric, arhitectura modernă și accesul la lanțul Nordkette.

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