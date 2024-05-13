Катание на коньках – популярное развлечение в Австрии. В городе или по замерзшим озерам – скользите по льду и радуйтесь совместному пребыванию на природе!

Катание на коньках по озеру – как романтично!

На природных катках на замерзших озерах Австрии царит волшебная атмосфера! Дорожки тянутся под открытым небом, мягкий хруст коньков по льду, простор озера и окружающего ландшафта, иногда заснеженные луга, а иногда высокие горы: катание на коньках в Австрии на свежем воздухе – уникальный опыт общения с природой. До ледовых площадок обычно можно добраться с парковки на берегу, часто также есть скамейки для надевания коньков. В этой статье порекомендуем самые красивые природные катки Австрии.

Городские катки

Вечерние катания по искусственному льду с красивой подсветкой и под музыку, крытые ледовые дворцы, катание на коньках летом – во многих австрийских городах есть возможность покататься от души на городских катках.

Венская ледовая мечта на Ратушной площади уже давно завоевала славу: каждый год с января по март площадь перед Ратушей превращается в каток площадью более 9 000 м2 и становится раем для любителей коньков. Перед освещенными фасадами исторических зданий расположены четыре большие катка, а сквозь Ратушный парк с романтической иллюминацией вьются ледяные дорожки для разных типов катания. Особая достопримечательность, которой нет равных во всем мире – «Sky-Rink» – каток на возвышении, доступный по пандусу. В перерывах можно согреться глинтвейном и чаем. В многочисленных уличных киосках, а также в традиционной хижине в основном предлагаются австрийские лакомства. А вечером вся площадь превращается в разноцветное море огней. Идеально гладкий каток открыт ежедневно. Кто-то еще спрашивает, почему он называется ледовой мечтой? Венской ледовой мечтой!