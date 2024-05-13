Катание на коньках
В городе на катке или по озеру посреди природы

Катание на коньках – популярное развлечение в Австрии. В городе или по замерзшим озерам – скользите по льду и радуйтесь совместному пребыванию на природе!

Катание на коньках по озеру – как романтично!

На природных катках на замерзших озерах Австрии царит волшебная атмосфера! Дорожки тянутся под открытым небом, мягкий хруст коньков по льду, простор озера и окружающего ландшафта, иногда заснеженные луга, а иногда высокие горы: катание на коньках в Австрии на свежем воздухе – уникальный опыт общения с природой. До ледовых площадок обычно можно добраться с парковки на берегу, часто также есть скамейки для надевания коньков. В этой статье порекомендуем самые красивые природные катки Австрии.

Городские катки

Вечерние катания по искусственному льду с красивой подсветкой и под музыку, крытые ледовые дворцы, катание на коньках летом – во многих австрийских городах есть возможность покататься от души на городских катках.

Венская ледовая мечта на Ратушной площади уже давно завоевала славу: каждый год с января по март площадь перед Ратушей превращается в каток площадью более 9 000 м2 и становится раем для любителей коньков. Перед освещенными фасадами исторических зданий расположены четыре большие катка, а сквозь Ратушный парк с романтической иллюминацией вьются ледяные дорожки для разных типов катания. Особая достопримечательность, которой нет равных во всем мире – «Sky-Rink» – каток на возвышении, доступный по пандусу. В перерывах можно согреться глинтвейном и чаем. В многочисленных уличных киосках, а также в традиционной хижине в основном предлагаются австрийские лакомства. А вечером вся площадь превращается в разноцветное море огней. Идеально гладкий каток открыт ежедневно. Кто-то еще спрашивает, почему он называется ледовой мечтой? Венской ледовой мечтой!

Катание на коньках в Вене

Катание на коньках в городе

Ледовое волшебство на площади Моцарта в Зальцбурге

Катание на коньках в Граце

Катки в Инсбруке

Крытые и открытые катки в Форарльберге

Ледовый дворец и ледовая арена в Линце

Ледовый спортивный центр в Клагенфурте

Осторожно!

Всегда уточняйте, разрешено ли гулять и кататься на коньках по тому или иному природному катку. Эта информация, как правило, находится на сайте озер. Или позвоните в соответствующий туристический офис региона. Если информация об этом отсутствует, вы всегда заходите на природный каток на свой страх и риск.

Катание на коньках под небом Каринтии

Натуральный лед на о.Вайсензее: чистая идиллия

Ледовый мастер и его команда ухаживают за ледовым покровом толщиной до 40 см и расчищают ледовые дорожки, площадки для игры в айсшток и хоккей на протяжении 25 км.

о. Вайсензее

о. Раушеле: катание по натуральному льду

Благодаря расположению в тени озеро Раушеле замерзает одним из первых. Протяженность круговой дорожки составляет 1,9 километра. Здесь также есть пять хоккейных площадок.

о. Раушеле

о. Айхвальдзее: катание на коньках в атмосфере зимней сказки

Небольшое озеро, расположенное к югу от озера Фаакер – это зимняя сказка, ставшая явью. Ледовая площадка обслуживается Конькобежным обществом озера Вёртерзее.

Айхвальдзее

Катание на коньках на озерах Нижней Австрии

Озеро Лунцер Зее

В горной деревушке Лунц-ам-Зе, расположенной в юго-западной части Нижней Австрии, находится крупнейший природный каток региона. Для образования прочного ледового покрова температура должна несколько дней оставаться значительно ниже нуля. Когда это происходит, большим и маленьким конькобежцам становятся доступны 68 гектаров природного льда. Те, у кого нет собственных коньков, могут взять их в прокат в ближайшей гостинице. Собственный метеоблог предоставляет информацию о погоде и состоянии льда.

Лунцер Зее

Грязевой курорт Моорбад в Шремсе

Регион Вальдфиртель в Нижней Австрии буквально «поцелован ледяной феей» благодаря низкой средней температуре зимой. Это означает, что небольшие красивые озера почти наверняка замерзают. Природный грязевой курорт Моорбад в Шремсе летом использует целебную воду из расположенного неподалеку верхового болота. А зимой территория доступна для бесплатного катания на коньках.

Грязевой курорт Моорбад в Шремсе

Озеро Эрлауф

Озеро Эрлауф находится частично в Нижней Австрии, частично – в Штирии. Благодаря расположению в тени оно регулярно замерзает зимой и становится ареной для различных ледовых видов спорта, включая подледный дайвинг для особенно искушенных любителей приключений. Осторожно! Природный каток на озере Эрлауф не обслуживают, не очищают от снега и не выравнивают. Тот, кто заходит на лед, делает это на свой страх и риск!

Озеро Эрлауф

Катание на коньках в Зальцбургском крае

Целль-ам-Зее-Капрун

Зимой в Целль-ам-Зее работает каток под открытым небом, который открыт в подходящую погоду. В Капруне также есть свой каток. Идеально подходит для семей!

Целль-ам-Зее-Капрун

Озеро Ритцен

Зимой на озере Ритцен оборудуют освещенную ледовую площадку в окружении горного хребта Штайнернес Меер. За состоянием льда здесь постоянно следят.

Озеро Ритцен

Озеро Обертрумер Зее

Каток в Обертрум предлагает искусственную ледовую площадку размером 500 м2, расположенную на озере Обертрумер Зее в окружении прекрасной природы.

Озеро Обертрумер Зее

Озеро Фушль

Какое удивительное приключение на природе! Однако использование ледовых площадок осуществляется на свой страх и риск, условия варьируются в зависимости от погоды.

Озеро Фушль

Озеро Нойзидлер Зее в Бургенланде: один из самых волшебных природных катков в Центральной Европе

Катание на коньках по озеру Нойзидлер

Катание на коньках под открытым небом в Верхней Австрии

Озеро Альмзе в Грюнау-им-Альмталь

Озеро Альмзе

Озеро Фордерер Лангбат в городке Эбензее

Озеро Фордерер Лангбат

Природные катки в Верхней Австрии

Природные катки

Катание на коньках в Тироле

Долина Альпбахталь

В живописной долине Альпбахталь многие небольшие озера довольно быстро замерзают, превращаясь в идеально гладкие ледовые площадки.

Долина Альпбахталь

Озеро Пибургер в долине Эцталь

На очищенной от снега ледовой дорожке два километра в длину и четыре – в ширину можно кататься кругами.

Озеро Пибургер

Долина Таннгеймер Таль

В деревушке Таннгейм в долине Таннгеймер Таль, одной из красивейших высокогорных долин Европы, ежегодно открывается каток. Получайте удовольствие от катания на коньках!

Долина Таннгеймер Таль

Восточный Тироль

Любуйтесь на впечатляющий горный пейзаж, скользя по льду и собирая моменты счастья – все это возможно при катании на коньках в Восточном Тироле, например, на о. Тристахер

Восточный Тироль

Катание на коньках в Штирии

Южная Штирия

Ледовые площадки и искусственные катки с вечерней подсветкой есть в разных местах Южной Штирии. Главное – веселье для всей семьи!

Южная Штирия

Регион Грац

В Граце есть ухоженные катки как в помещениях, так и на открытом воздухе, а также прекрасные природные ледовые площадки.

Регион Грац

Зальцкаммергут

Кристально чистый лед на о. Грундльзе или на о. Альтаусзеер – природное явление, которое встречается при низких температурах. Катание на коньках в регионе Зальцкаммергут

Зальцкаммергут

Катанье в Форарльберге: романтичное катание на природных катках или в ледовых дворцах

Катание на коньках в Форарльберге

Советы по защите окружающей среды

На что обратить внимание при катании на коньках по озерам?

Озера – важные места обитания животных и растений и имеют в Австрии особенно высокую экологическую ценность. Здоровая система озер поддерживает биоразнообразие и помогает сохранить рыбу и других водных обитателей. Поэтому мы заботимся о наших озерах:

  • Мы соблюдаем обозначенные зоны защиты растений и животных.

  • Мы не оставляем мусор в озере и на берегу вокруг него.

  • Мы не используем озеро или его берег как туалет.

  • Мы не кормим рыб и водоплавающих птиц. Остатки пищи создают избыточные питательные вещества.

Путешествия с заботой о природе

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