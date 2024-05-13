Катание на коньках
В городе на катке или по озеру посреди природы
Катание на коньках по озеру – как романтично!
На природных катках на замерзших озерах Австрии царит волшебная атмосфера! Дорожки тянутся под открытым небом, мягкий хруст коньков по льду, простор озера и окружающего ландшафта, иногда заснеженные луга, а иногда высокие горы: катание на коньках в Австрии на свежем воздухе – уникальный опыт общения с природой. До ледовых площадок обычно можно добраться с парковки на берегу, часто также есть скамейки для надевания коньков. В этой статье порекомендуем самые красивые природные катки Австрии.
Городские катки
Вечерние катания по искусственному льду с красивой подсветкой и под музыку, крытые ледовые дворцы, катание на коньках летом – во многих австрийских городах есть возможность покататься от души на городских катках.
Венская ледовая мечта на Ратушной площади уже давно завоевала славу: каждый год с января по март площадь перед Ратушей превращается в каток площадью более 9 000 м2 и становится раем для любителей коньков. Перед освещенными фасадами исторических зданий расположены четыре большие катка, а сквозь Ратушный парк с романтической иллюминацией вьются ледяные дорожки для разных типов катания. Особая достопримечательность, которой нет равных во всем мире – «Sky-Rink» – каток на возвышении, доступный по пандусу. В перерывах можно согреться глинтвейном и чаем. В многочисленных уличных киосках, а также в традиционной хижине в основном предлагаются австрийские лакомства. А вечером вся площадь превращается в разноцветное море огней. Идеально гладкий каток открыт ежедневно. Кто-то еще спрашивает, почему он называется ледовой мечтой? Венской ледовой мечтой!
Катание на коньках в Вене
Сказочная Венская ледовая мечта на Ратушной площади
Катание на коньках в городе
Осторожно!
Всегда уточняйте, разрешено ли гулять и кататься на коньках по тому или иному природному катку. Эта информация, как правило, находится на сайте озер. Или позвоните в соответствующий туристический офис региона. Если информация об этом отсутствует, вы всегда заходите на природный каток на свой страх и риск.
Катание на коньках под небом Каринтии
Натуральный лед на о.Вайсензее: чистая идиллия
Ледовый мастер и его команда ухаживают за ледовым покровом толщиной до 40 см и расчищают ледовые дорожки, площадки для игры в айсшток и хоккей на протяжении 25 км.
о. Раушеле: катание по натуральному льду
Благодаря расположению в тени озеро Раушеле замерзает одним из первых. Протяженность круговой дорожки составляет 1,9 километра. Здесь также есть пять хоккейных площадок.
Катание на коньках на озерах Нижней Австрии
Озеро Лунцер Зее
В горной деревушке Лунц-ам-Зе, расположенной в юго-западной части Нижней Австрии, находится крупнейший природный каток региона. Для образования прочного ледового покрова температура должна несколько дней оставаться значительно ниже нуля. Когда это происходит, большим и маленьким конькобежцам становятся доступны 68 гектаров природного льда. Те, у кого нет собственных коньков, могут взять их в прокат в ближайшей гостинице. Собственный метеоблог предоставляет информацию о погоде и состоянии льда.
Грязевой курорт Моорбад в Шремсе
Регион Вальдфиртель в Нижней Австрии буквально «поцелован ледяной феей» благодаря низкой средней температуре зимой. Это означает, что небольшие красивые озера почти наверняка замерзают. Природный грязевой курорт Моорбад в Шремсе летом использует целебную воду из расположенного неподалеку верхового болота. А зимой территория доступна для бесплатного катания на коньках.
Озеро Эрлауф
Озеро Эрлауф находится частично в Нижней Австрии, частично – в Штирии. Благодаря расположению в тени оно регулярно замерзает зимой и становится ареной для различных ледовых видов спорта, включая подледный дайвинг для особенно искушенных любителей приключений. Осторожно! Природный каток на озере Эрлауф не обслуживают, не очищают от снега и не выравнивают. Тот, кто заходит на лед, делает это на свой страх и риск!
Катание на коньках в Зальцбургском крае
Целль-ам-Зее-Капрун
Зимой в Целль-ам-Зее работает каток под открытым небом, который открыт в подходящую погоду. В Капруне также есть свой каток. Идеально подходит для семей!
Озеро Ритцен
Зимой на озере Ритцен оборудуют освещенную ледовую площадку в окружении горного хребта Штайнернес Меер. За состоянием льда здесь постоянно следят.
Озеро Обертрумер Зее
Каток в Обертрум предлагает искусственную ледовую площадку размером 500 м2, расположенную на озере Обертрумер Зее в окружении прекрасной природы.
Озеро Нойзидлер Зее в Бургенланде: один из самых волшебных природных катков в Центральной Европе
Катание на коньках под открытым небом в Верхней Австрии
Катание на коньках в Тироле
Долина Альпбахталь
В живописной долине Альпбахталь многие небольшие озера довольно быстро замерзают, превращаясь в идеально гладкие ледовые площадки.
Озеро Пибургер в долине Эцталь
На очищенной от снега ледовой дорожке два километра в длину и четыре – в ширину можно кататься кругами.
Долина Таннгеймер Таль
В деревушке Таннгейм в долине Таннгеймер Таль, одной из красивейших высокогорных долин Европы, ежегодно открывается каток. Получайте удовольствие от катания на коньках!
Катание на коньках в Штирии
Южная Штирия
Ледовые площадки и искусственные катки с вечерней подсветкой есть в разных местах Южной Штирии. Главное – веселье для всей семьи!
Регион Грац
В Граце есть ухоженные катки как в помещениях, так и на открытом воздухе, а также прекрасные природные ледовые площадки.
Катанье в Форарльберге: романтичное катание на природных катках или в ледовых дворцах
Советы по защите окружающей среды
Озера – важные места обитания животных и растений и имеют в Австрии особенно высокую экологическую ценность. Здоровая система озер поддерживает биоразнообразие и помогает сохранить рыбу и других водных обитателей. Поэтому мы заботимся о наших озерах:
Мы соблюдаем обозначенные зоны защиты растений и животных.
Мы не оставляем мусор в озере и на берегу вокруг него.
Мы не используем озеро или его берег как туалет.
Мы не кормим рыб и водоплавающих птиц. Остатки пищи создают избыточные питательные вещества.
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