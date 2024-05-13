Катание на санках в Австрии
Высоко вверх, стремительно вниз – удовольствие для всей семьи!
Австрийцы любят зиму, уютные семейные выезды, сытные закуски, снег и, конечно, они любят веселиться на свежем воздухе и в горах. Все это объединяет катание на санках. Поэтому санные трассы так популярны в Австрии и хорошо развиты в большинстве альпийских регионов. И даже в Вене есть санные спуски на крупных холмах, в парках или на окраинах города.
Катание на санках – это спортивное развлечение, если подняться на гору пешком. Если задорно и весело скатиться по естественной или ночной санной трассе – это уже настоящее приключение. И семейный отдых, если использовать подъемник или сани-такси. И неважно, как вы доберетесь до старта: наверху вас ждет захватывающий панорамный вид на окружающие горы.
И, конечно, любители санок могут спланировать свой маршрут так, чтобы после катания заглянуть в горную хижину и погреться за чашкой супа с сырными клецками или тарелкой кайзершмаррна. Разнообразные санные трассы по всей Австрии подходят как для семей с детьми, так и для опытных саночников. Вряд ли где-то еще можно так близко познакомиться с типичной австрийской зимней забавой, которая дарит столько радости и чувство единения.
Лучшие санные трассы
Регион Качберг-Лизер-Мальтаталь: катание на санках
Катание на санках в Каринтии
Национальный парк Высокий Тауэрн
В национальном парке Высокий Тауэрн в Каринтии вас ждут ухоженные санные трассы. И особенное приключение: здесь также есть маршруты для ночного катания на санках.
Курорт Нассфельд-Прессеггер-Зее
Неспешная прогулка к старту настроит вас на предстоящее веселье. Прокат санок расположен у входа на подъемники.
Регион Качберг-Лизер-Мальтаталь
Катание на санках – обязательная часть зимнего отдыха на каринтийском курорте Качберг. Здесь обустроены природные санные трассы в долине и на горе по различным маршрутам.
Катание на санках в Верхней Австрии
Трокентанн в Бад-Гойзерне
В Бад-Гойзерне уже проводились чемпионаты мира среди отважных любителей прокатиться на санках по природным трассам. Санный спуск в Трокентанне – достопримечательность!
Цоттенсберг
Катание на санках на курорте Пирн-Приль – зимнее развлечение, которое возможно и ночью, если вы выберете естественную санную трассу Цотт с вечерней подсветкой.
Катание на санках в Зальцбургском крае
Арена Вильдкогель
Вот это приключение! Здесь находится самая длинная освещенная санная трасса в мире: протяженность 14 километров, перепад высот 1 300 метров, освещение до 22 часов.
Верфенвенг
Спортивные подъемы и быстрые спуски – так звучит девиз здешней природной санной трассы с многочисленными поворотами. Если вы хотите больше комфорта, закажите сани-такси.
Ваграйн-Клайнарль
Естественная санная трасса, расположенная на высоте 1 758 метров над уровнем моря и доступная пешком, является самой длинной в спортивном регионе Зальцбурга.
Регион Целль-ам-Зее – Капрун
Днем с семьей или вечером под луной во время романтического спуска на санках вдвоем: веселье гарантировано на различных санных трассах.
Зальцбургский Заалахталь
В Зальцбургском Заалахтале есть природные санные трассы длиной около 10 километров и пункты проката необходимого снаряжения.
Катание на санях в Нижней Австрии
Приключенческая саночная трасса Земмеринг
Трасса длиной 3 километра, освещенная в ночное время и оснащенная фантастическими строениями, туннелями и сказочными световыми эффектами.
Аннаберг
Естественная санная трасса на Тиролеркогеле расположена в стороне от шума и суеты горнолыжной зоны. Пешком можно добраться до верхней точки примерно за 2 часа.
Катание на санках в Штирии
Регион Шладминг-Дахштайн
Если не считать лыжи, катание на санках, пожалуй, является самым популярным видом спорта в этом регионе. А тот, кто готов кататься все дни напролет, будет в восторге!
Риттисберг
Санная трасса с вечерней подсветкой протяженностью 3,5 километра. Подняться наверх можно на кресельном подъемнике, есть возможность взять санки напрокат и побыть в тепле.
Катание на санках в Тироле
Циллерталь
Под лучами солнца или под звездным небом: в Циллертале есть 48 километров подготовленных санных спусков, из них 28 километров освещаются вечером.
Долина Штубай
В долине Штубай вас ждут 12 санных трасс, отмеченных знаком качества «Естественная санная трасса», некоторые из которых освещаются в темное время суток.
Тирольский Оберланд
В Наудерсе находится самая длинная санная трасса Тироля протяженностью 8 километров. Канатная дорога с комфортом доставит к старту на высоте 2 200 метров.
Защита окруж. среды: рекомендации
Выбирайте курорты, работающие по принципу устойчивого развития
Бронируйте отели с сертификатом экологической безопасности
Проведите зимние каникулы на экологически чистой ферме
Планируйте поездку на поезде
Используйте на курорте экологически чистые виды транспорта
Берите в аренду горнолыжное снаряжение (произведенное в соответствии с экологическими стандартами)
Не сходите с трассы (берегите природу)!
Наслаждайтесь региональной, сезонной и органической пищей
Попробуйте медленные зимние занятия
Катание на санках в Форарльберге
Биосферный заповедник Гросс-Вальзерталь
В Зоннтаг-Штайне санная трасса длиной 4,8 километра ведет от верхней станции кресельного подъемника через несколько альпийских регионов до верхней станции подъемника.
Латернс
На разнообразном 4-километровом маршруте вам предстоит преодолеть 355 метров высоты. До старта удобно добраться на канатной дороге или пешком.
Брегенцервальд
Естественные санные трассы региона Брегенцервальд одинаково увлекательны как для детей днем, так и для дружеских компаний, спускающихся в долину в вечерние часы.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
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