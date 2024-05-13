Пешком, на подъемнике или на санях-такси: когда вы подниметесь наверх, вас ждут классные санные трассы и уютные горные хижины. Бонусом – прекрасный вид во время катания.

Австрийцы любят зиму, уютные семейные выезды, сытные закуски, снег и, конечно, они любят веселиться на свежем воздухе и в горах. Все это объединяет катание на санках. Поэтому санные трассы так популярны в Австрии и хорошо развиты в большинстве альпийских регионов. И даже в Вене есть санные спуски на крупных холмах, в парках или на окраинах города.

Катание на санках – это спортивное развлечение, если подняться на гору пешком. Если задорно и весело скатиться по естественной или ночной санной трассе – это уже настоящее приключение. И семейный отдых, если использовать подъемник или сани-такси. И неважно, как вы доберетесь до старта: наверху вас ждет захватывающий панорамный вид на окружающие горы.

И, конечно, любители санок могут спланировать свой маршрут так, чтобы после катания заглянуть в горную хижину и погреться за чашкой супа с сырными клецками или тарелкой кайзершмаррна. Разнообразные санные трассы по всей Австрии подходят как для семей с детьми, так и для опытных саночников. Вряд ли где-то еще можно так близко познакомиться с типичной австрийской зимней забавой, которая дарит столько радости и чувство единения.