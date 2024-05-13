Катание на санках в Австрии
Высоко вверх, стремительно вниз – удовольствие для всей семьи!

Пешком, на подъемнике или на санях-такси: когда вы подниметесь наверх, вас ждут классные санные трассы и уютные горные хижины. Бонусом – прекрасный вид во время катания.

Австрийцы любят зиму, уютные семейные выезды, сытные закуски, снег и, конечно, они любят веселиться на свежем воздухе и в горах. Все это объединяет катание на санках. Поэтому санные трассы так популярны в Австрии и хорошо развиты в большинстве альпийских регионов. И даже в Вене есть санные спуски на крупных холмах, в парках или на окраинах города.

Катание на санках – это спортивное развлечение, если подняться на гору пешком. Если задорно и весело скатиться по естественной или ночной санной трассе – это уже настоящее приключение. И семейный отдых, если использовать подъемник или сани-такси. И неважно, как вы доберетесь до старта: наверху вас ждет захватывающий панорамный вид на окружающие горы.

И, конечно, любители санок могут спланировать свой маршрут так, чтобы после катания заглянуть в горную хижину и погреться за чашкой супа с сырными клецками или тарелкой кайзершмаррна. Разнообразные санные трассы по всей Австрии подходят как для семей с детьми, так и для опытных саночников. Вряд ли где-то еще можно так близко познакомиться с типичной австрийской зимней забавой, которая дарит столько радости и чувство единения.

Лучшие санные трассы

Регион Качберг-Лизер-Мальтаталь: катание на санках

Катание на санках в Каринтии

Национальный парк Высокий Тауэрн

В национальном парке Высокий Тауэрн в Каринтии вас ждут ухоженные санные трассы. И особенное приключение: здесь также есть маршруты для ночного катания на санках.

Ночное катание на санках в Каринтии

Курорт Нассфельд-Прессеггер-Зее

Неспешная прогулка к старту настроит вас на предстоящее веселье. Прокат санок расположен у входа на подъемники.

Нассфельд-Прессеггер-Зее

Регион Качберг-Лизер-Мальтаталь

Катание на санках – обязательная часть зимнего отдыха на каринтийском курорте Качберг. Здесь обустроены природные санные трассы в долине и на горе по различным маршрутам.

Катшберг Лизер-Мальтаталь

Бад-Клайнкирххайм

Как вам больше нравится? Кататься с ветерком весь день? Или предпочитаете разнообразные санные трассы для ночного катания? Или вниз по рельсовой санной трассе Kaiserburg?

Бад-Клайнкирххайм

Катание на санках в Верхней Австрии

Трокентанн в Бад-Гойзерне

В Бад-Гойзерне уже проводились чемпионаты мира среди отважных любителей прокатиться на санках по природным трассам. Санный спуск в Трокентанне – достопримечательность!

Трокентанн в Бад-Гойзерне

Цоттенсберг

Катание на санках на курорте Пирн-Приль – зимнее развлечение, которое возможно и ночью, если вы выберете естественную санную трассу Цотт с вечерней подсветкой.

Цоттенсберг

Хинтерштодер

Недалеко от центра находится природная санная трасса, которая освещается до 23 часов. Удовольствие от катания на санках для любого возраста как днем, так и ночью.

Хинтерштодер

Катание на санках в Зальцбургском крае

Арена Вильдкогель

Вот это приключение! Здесь находится самая длинная освещенная санная трасса в мире: протяженность 14 километров, перепад высот 1 300 метров, освещение до 22 часов.

Арена Вильдкогель

Верфенвенг

Спортивные подъемы и быстрые спуски – так звучит девиз здешней природной санной трассы с многочисленными поворотами. Если вы хотите больше комфорта, закажите сани-такси.

Верфенвенг

Ваграйн-Клайнарль

Естественная санная трасса, расположенная на высоте 1 758 метров над уровнем моря и доступная пешком, является самой длинной в спортивном регионе Зальцбурга.

Ваграйн-Клайнарль

Регион Целль-ам-Зее – Капрун

Днем с семьей или вечером под луной во время романтического спуска на санках вдвоем: веселье гарантировано на различных санных трассах.

Регион Целль-ам-Зее – Капрун

Зальцбургский Заалахталь

В Зальцбургском Заалахтале есть природные санные трассы длиной около 10 километров и пункты проката необходимого снаряжения.

Зальцбургский Заалахталь

Регион Заальбах

Увлекательное катание на санках по 3 маршрутам: Шпильбергхаус, Майзальм или Райтеркогель. Также здесь есть и санные трассы с освещением.

Регион Заальбах

Катание на санях в Нижней Австрии

Приключенческая саночная трасса Земмеринг

Трасса длиной 3 километра, освещенная в ночное время и оснащенная фантастическими строениями, туннелями и сказочными световыми эффектами.

Приключенческая санная трасса Земмеринг

Аннаберг

Естественная санная трасса на Тиролеркогеле расположена в стороне от шума и суеты горнолыжной зоны. Пешком можно добраться до верхней точки примерно за 2 часа.

Катание на тобоггане на Аннаберге

Санкт-Корона-ам-Вексель

При посещении зимнего парка приключений Wexl Arena все любители санок могут провести целый день на санной трассе.

Санкт-Корона-ам-Вексель

Катание на санках в Штирии

Регион Шладминг-Дахштайн

Если не считать лыжи, катание на санках, пожалуй, является самым популярным видом спорта в этом регионе. А тот, кто готов кататься все дни напролет, будет в восторге!

Регион Шладминг-Дахштайн

Риттисберг

Санная трасса с вечерней подсветкой протяженностью 3,5 километра. Подняться наверх можно на кресельном подъемнике, есть возможность взять санки напрокат и побыть в тепле.

Риттисберг

Гальстерберг

Если вы хотите ощутить зимнее волшебство на 5-километровой естественной санной трассе, то Гальстерберг – это то, что нужно: захватывающие и извилистые спуски.

Гальстерберг

Катание на санках в Тироле

Циллерталь

Под лучами солнца или под звездным небом: в Циллертале есть 48 километров подготовленных санных спусков, из них 28 километров освещаются вечером.

Циллерталь

Долина Штубай

В долине Штубай вас ждут 12 санных трасс, отмеченных знаком качества «Естественная санная трасса», некоторые из которых освещаются в темное время суток.

Долина Штубай

Тирольский Оберланд

В Наудерсе находится самая длинная санная трасса Тироля протяженностью 8 километров. Канатная дорога с комфортом доставит к старту на высоте 2 200 метров.

Тирольский Оберланд

Ишгль

Санная трасса для ночного катания в Ишгле у подъемника Silvretta днем закрыта. Ночное саночное веселье проходит на спуске длиной 7 километров на высоте 2 320 метров.

Ишгль

Защита окруж. среды: рекомендации

Как совместить заботу об экологии и зимний отпуск?

  • Выбирайте курорты, работающие по принципу устойчивого развития

  • Бронируйте отели с сертификатом экологической безопасности

  • Проведите зимние каникулы на экологически чистой ферме

  • Планируйте поездку на поезде

  • Используйте на курорте экологически чистые виды транспорта

  • Берите в аренду горнолыжное снаряжение (произведенное в соответствии с экологическими стандартами) 

  • Не сходите с трассы (берегите природу)!

  • Наслаждайтесь региональной, сезонной и органической пищей

  • Попробуйте медленные зимние занятия 

Зимний отпуск с заботой об экологии

Катание на санках в Форарльберге

Биосферный заповедник Гросс-Вальзерталь

В Зоннтаг-Штайне санная трасса длиной 4,8 километра ведет от верхней станции кресельного подъемника через несколько альпийских регионов до верхней станции подъемника.

Заповедник Гросс-Вальзерталь

Латернс

На разнообразном 4-километровом маршруте вам предстоит преодолеть 355 метров высоты. До старта удобно добраться на канатной дороге или пешком.

Латернс

Брегенцервальд

Естественные санные трассы региона Брегенцервальд одинаково увлекательны как для детей днем, так и для дружеских компаний, спускающихся в долину в вечерние часы.

Брегенцервальд

Гольм в Монтафоне

Приготовьтесь к виражам! Трехкилометровая природная санная трасса имеет целый 21 поворот и уклон до 13 %. Прокат санок расположен в Вандансе.

Гольм в Монтафоне

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Самая длинная освещенная санная трасса в мире находится на курорте Арена Вильдкогель в Зальцбурском крае: протяженность 14 километров, перепад высот 1 300 метров, освещение до 22 часов.

Арена Вильдкогель

Да, в Вене действительно можно покататься на санках! В городе есть несколько санных горок, на которых можно кататься, если достаточно снега. К популярным местам относятся:

  • Холм Хоэ-Варте

  • Луг Йезуитенвизе в Пратере

  • Горка Кафехаусберг в парке Дене

  • Курпарк Оберлаа

  • Шафберг

  • Дворцовый парк Пётцляйндорф

  • Кобенцль / Ам Химмель

  • Лайнцер-Тиргартен

  • Тюркеншанцпарк

Катание на санях в Вене

Ночное катание на санках в Зальцбургском крае:

Ночное катание на санках в Тироле:

Ночное катание на санках в Штирии:

Ночное катание на санках в Верхней Австрии:

Ночное катание на санках в Нижней Австрии:

Ночное катание на санках в Форарльберге:

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5 лучших саночных трасс в Австрии

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