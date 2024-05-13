Хайкинг с детьми
Маршруты и туры для всей семьи

Дети любопытны. Пешеходные маршруты Австрии идеально подходят для разнообразных походов, настоящее веселье и разнообразие!

Природа Австрии идеально подходит для семейного похода. Горы и альпийские пастбища Австрии это огромная игровая площадка, где легкость является неотъемлемой частью походного снаряжения. Каждому ребенку хочется найти лучшую ветку дерева, чтобы использовать её в качестве трости. Малышам любопытно наблюдать за колонией муравьев. А в конце похода в горной хижине они с удовольствием выбирают между кайзершмарреном и дрожжевыми кнедликами в качестве награды.

Длинная тропа, австрийская природа. Здесь царит атмосфера легкости и безмятежности, которой так жаждут родители и дети в повседневной жизни. Здесь, среди тысячи оттенков зеленого в лесу и вдоль кристально чистых озер, в которых отражается горный пейзаж, вас посетят воспоминания. Во время прохождения тропы дети любят устраивать гонки наперегонки к опушке леса, решать головоломки во время тематического похода, и балансировать на стволах деревьев, которые будоражат их сердца. Именно эти незабываемые моменты на лесной тропе, в горной хижине или у озер характеризуют альпийский образ жизни в Австрии. Здесь легко увлечь детей чудесами природы. И они свысока оценят это!

6 самых красивых тематических пешеходных маршрутов для детей

Мунтафунер Гаглавеге

Приключения ждут вас: снабдившись рюкзаком, биноклем и компасом, малыши отправляются на поиски подсказок в Монтафоне.

Тропы Мунтафун Гагла

Тематическая природная тропа Фиссер-Гонде

Круговая тропа в Тироле ведет мимо мощных валунов, к познавательным станциям, головоломкам и смотровой площадке.

Природная тематическая тропа Фиссер-Гонде

Тропа к домику на дереве Штубай

Тирольская тропа Баумхаусвег, построенная по образцу "карликового жилища", приглашает вас заняться скалолазанием, развлечениями и открытиями. Найдите карту сокровищ!

Тропа к домику на дереве Штубай

Саттельберг — "детская гора" Рамзау

15 станций предоставляют информацию об окружающей среде и природе. Откройте для себя скрытые сокровища на штирийском туристическом маршруте!

Саттельберг

Природный парк Блокхайде

В природном парке Вальдвиртлер находятся завораживающие шаткие камни и каменные гиганты. Особенно интересны: каменный лабиринт и смотровая башня.

Природный парк Блокхайде

"Тропа чувств" в Хааг-ам-Хаусруке

Откройте для себя легкую пешеходную тропу для семей с 26 разнообразными станциями на протяжении 3,5 км.

"Тропа чувств"

4 водных похода с детьми

Пешие прогулки по ущелью Тшеппашлухт

Здесь вы откроете для себя: редкие цветы, водопады и подвесные мосты с прекрасным видом — протяженностью 1,5 километра.

Ущелье Тшеппа

Пешие прогулки вокруг озера Гозау

Прекрасный круговой маршрут: прогулка проходит по крутым скалам, частично в лесу и мимо прозрачных ручьев — 4,2 километра.

Пешеходный маршрут вокруг озера Госау

Экскурсия по ущелью Брайтахкламм

Природная жемчужина: ухоженная тропа ведет вдоль впечатляющих видов на дикие воды и крутые скалы — протяженность 6,2 километра.

Ущелье Брайтах

Тропа диких вод

Познакомьтесь с водой во всех ее проявлениях: родники, озера и водопады. Подвесные мосты ведут через бурные потоки воды. Незабываемое впечатление от природы!

Тропа диких вод

3 дальних пешеходных маршрута для семей (с приключениями!)

Семейный поход по Гроссарльталю

Трехдневный поход от хижины к хижине. Благодаря удобным для детей ежедневным этапам и продолжительности похода в три-четыре часа, дети в возрасте от четырех лет легко справятся с этим походом.

Долина Гроссарль

Альменрунд Йонсбахера

Этот поход ведет по живописным тропам к четырем горным хижинам, которые можно пройти как по отдельности, так и в виде неспешной прогулки.

Маршрут по альпийским пастбищам

3-дневный семейный тур по Альпбахталю

По дороге из Альпбаха в Пинцгерхоф и обратно вы сможете искупаться в освежающих водах Хёслаке и погладить животных на фермах. Изюминка: ночевка в настоящей деревенской хижине.

Долина Альпах
Мотивация: хорошее настроение в походе с детьми

Дети быстро устали во время похода? С этими советами малыши быстро забудут о том, что больше "не могут сделать и шага".

  • Пойте походные песни и устраивайте соревнования: сколько шагов до следующего поворота? Кто знает слово, которое рифмуется с "белка" или другим животным?

  • По пути включайте упражнения на ловкость: балансирование на стволах деревьев, прыжки, слалом

  • Лазание по валунам и стопкам дерева

  • Бросайте камни вдоль ручьев

  • Устройте пикник на соседней скамейке

Контрольный список для детского рюкзака

Даже малыши хотят принять участие в походе и почувствовать себя большими с собственным рюкзаком. Важно, чтобы вес рюкзака не превышал 10 процентов от массы тела ребенка иначе он быстро станет слишком тяжелым, а поход слишком напряженным для ног и спины. Как в детском, так и во взрослом рюкзаке всегда должны быть:

  • накидка от дождя

  • многоразовая бутылка для питья

  • закуски и/или еда

  • кепка для защиты от солнца

  • теплый флисовый жилет

  • солнцезащитный крем

Походы с коляской

Семьи с колясками отлично чувствуют себя на этих маршрутах.

Форарльберг

Поиграйте у ручья и на природе, посетите и погладьте животных. Эти пешеходные и прогулочные маршруты подходят для колясок.

Пешие прогулки по Форарльбергу

Тироль

Здесь есть большой выбор легких маршрутов, которые идеально подходят для колясок. Легко не значит скучно!

Пеший туризм в Тироле

Верхняя Австрия

Во время этих примерно 300 походов по Верхней Австрии коляска проезжает почти без усилий.

Пеший туризм в Верхней Австрии

Самые красивые пешеходные маршруты для семейного отдыха в федеральных землях

Каринтия

Нижняя Австрия

Верхняя Австрия

Зальцбургерланд

Штирия

Тироль

Форарльберг

Часто задаваемые вопросы

Во всех федеральных землях Австрии есть множество несложных пешеходных маршрутов, которые также отлично подходят для детей и доступны для прогулок с детской коляской.
Небольшая подборка:

Для того, чтобы семейный поход запомнился всем надолго, необходимо учитывать возможности и пожелания детей. Важно всегда адаптировать поход к самому слабому члену группы и делать перерывы.

Советы по защите климата

Как заинтересовать детей природой?

Во время походов мы можем в игровой форме привлечь внимание детей к вопросам защите климата и окружающей среды. Они быстро поймут, насколько важна защита природы.

  • Природа как приключение: объясните детям, что природа это место приключений, к которому нужно относиться должным образом. Во время походов малыши откроют для себя новые растения, животных и таинственные лесные тропинки.

  • Окружающая среда как учебник: используйте поход как возможность в игровой форме поговорить об охране окружающей среды. Объясните, как мы можем помочь защитить окружающую среду, избегая мусора и/или защищая растения.

  • Личная ответственность: собирайте мусор вместе, выполняйте маленькие "экологические шажки" и объясняйте детям, как они берут на себя ответственность за свои действия.

  • Веселье и творчество: проявляйте фантазию, делайте вместе поделки на природе, пишите экологические дневники. Таким образом, экологическая осведомленность оживает в игре и остается в памяти.

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