Хайкинг с детьми
Маршруты и туры для всей семьи
Природа Австрии идеально подходит для семейного похода. Горы и альпийские пастбища Австрии — это огромная игровая площадка, где легкость является неотъемлемой частью походного снаряжения. Каждому ребенку хочется найти лучшую ветку дерева, чтобы использовать её в качестве трости. Малышам любопытно наблюдать за колонией муравьев. А в конце похода в горной хижине они с удовольствием выбирают между кайзершмарреном и дрожжевыми кнедликами в качестве награды.
Длинная тропа, австрийская природа. Здесь царит атмосфера легкости и безмятежности, которой так жаждут родители и дети в повседневной жизни. Здесь, среди тысячи оттенков зеленого в лесу и вдоль кристально чистых озер, в которых отражается горный пейзаж, вас посетят воспоминания. Во время прохождения тропы дети любят устраивать гонки наперегонки к опушке леса, решать головоломки во время тематического похода, и балансировать на стволах деревьев, которые будоражат их сердца. Именно эти незабываемые моменты на лесной тропе, в горной хижине или у озер характеризуют альпийский образ жизни в Австрии. Здесь легко увлечь детей чудесами природы. И они свысока оценят это!
6 самых красивых тематических пешеходных маршрутов для детей
Мунтафунер Гаглавеге
Приключения ждут вас: снабдившись рюкзаком, биноклем и компасом, малыши отправляются на поиски подсказок в Монтафоне.
Тематическая природная тропа Фиссер-Гонде
Круговая тропа в Тироле ведет мимо мощных валунов, к познавательным станциям, головоломкам и смотровой площадке.
Тропа к домику на дереве Штубай
Тирольская тропа Баумхаусвег, построенная по образцу "карликового жилища", приглашает вас заняться скалолазанием, развлечениями и открытиями. Найдите карту сокровищ!
Саттельберг — "детская гора" Рамзау
15 станций предоставляют информацию об окружающей среде и природе. Откройте для себя скрытые сокровища на штирийском туристическом маршруте!
Природный парк Блокхайде
В природном парке Вальдвиртлер находятся завораживающие шаткие камни и каменные гиганты. Особенно интересны: каменный лабиринт и смотровая башня.
4 водных похода с детьми
Пешие прогулки по ущелью Тшеппашлухт
Здесь вы откроете для себя: редкие цветы, водопады и подвесные мосты с прекрасным видом — протяженностью 1,5 километра.
Пешие прогулки вокруг озера Гозау
Прекрасный круговой маршрут: прогулка проходит по крутым скалам, частично в лесу и мимо прозрачных ручьев — 4,2 километра.
Экскурсия по ущелью Брайтахкламм
Природная жемчужина: ухоженная тропа ведет вдоль впечатляющих видов на дикие воды и крутые скалы — протяженность 6,2 километра.
3 дальних пешеходных маршрута для семей (с приключениями!)
Семейный поход по Гроссарльталю
Трехдневный поход от хижины к хижине. Благодаря удобным для детей ежедневным этапам и продолжительности похода в три-четыре часа, дети в возрасте от четырех лет легко справятся с этим походом.
Альменрунд Йонсбахера
Этот поход ведет по живописным тропам к четырем горным хижинам, которые можно пройти как по отдельности, так и в виде неспешной прогулки.
3-дневный семейный тур по Альпбахталю
По дороге из Альпбаха в Пинцгерхоф и обратно вы сможете искупаться в освежающих водах Хёслаке и погладить животных на фермах. Изюминка: ночевка в настоящей деревенской хижине.
Дети быстро устали во время похода? С этими советами малыши быстро забудут о том, что больше "не могут сделать и шага".
Пойте походные песни и устраивайте соревнования: сколько шагов до следующего поворота? Кто знает слово, которое рифмуется с "белка" или другим животным?
По пути включайте упражнения на ловкость: балансирование на стволах деревьев, прыжки, слалом
Лазание по валунам и стопкам дерева
Бросайте камни вдоль ручьев
Устройте пикник на соседней скамейке
Даже малыши хотят принять участие в походе и почувствовать себя большими с собственным рюкзаком. Важно, чтобы вес рюкзака не превышал 10 процентов от массы тела ребенка — иначе он быстро станет слишком тяжелым, а поход — слишком напряженным для ног и спины. Как в детском, так и во взрослом рюкзаке всегда должны быть:
накидка от дождя
многоразовая бутылка для питья
закуски и/или еда
кепка для защиты от солнца
теплый флисовый жилет
солнцезащитный крем
Походы с коляской
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Здесь есть большой выбор легких маршрутов, которые идеально подходят для колясок. Легко — не значит скучно!
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Во время этих примерно 300 походов по Верхней Австрии коляска проезжает почти без усилий.
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Часто задаваемые вопросы
Советы по защите климата
Во время походов мы можем в игровой форме привлечь внимание детей к вопросам защите климата и окружающей среды. Они быстро поймут, насколько важна защита природы.
Природа как приключение: объясните детям, что природа — это место приключений, к которому нужно относиться должным образом. Во время походов малыши откроют для себя новые растения, животных и таинственные лесные тропинки.
Окружающая среда как учебник: используйте поход как возможность в игровой форме поговорить об охране окружающей среды. Объясните, как мы можем помочь защитить окружающую среду, избегая мусора и/или защищая растения.
Личная ответственность: собирайте мусор вместе, выполняйте маленькие "экологические шажки" и объясняйте детям, как они берут на себя ответственность за свои действия.
Веселье и творчество: проявляйте фантазию, делайте вместе поделки на природе, пишите экологические дневники. Таким образом, экологическая осведомленность оживает в игре и остается в памяти.
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