Айзенштадт
Летний отдых в городе Гайдна
Культурное сердце Бургенланда
Столица провинции Айзенштадт находится примерно в 60 километрах от Вены. Старый центр города состоит в основном из пешеходной зоны и приглашает вас на прогулку. За многочисленными уголками домов в переулках всегда можно обнаружить маленькие симпатичные пабы и магазины.
Главной достопримечательностью города является дворец Эстерхази в центре города. Именно здесь композитор Йозеф Гайдн на протяжении почти 30 лет сочинял для князя Эстерхази, за что Айзенштадт получил прозвище Гайднштадт. Это название не только чтит наследие Гайдна, но и связано с фестивалем HERBSTGOLD, посвященным музыке Гайдна. Айзенштадт — это культурная жемчужина, сочетающая в себе историческую красоту и музыкальное наследие, окруженная просторами Бургенланда.
Айзенштадт со всех ракурсов
Самые интересные места
Активности в Айзенштадте и его окрестностях
Маршруты по историческим переулкам: велодорожка Лейта
Туры
Достопримечательности Бургенланда
Главные события
Classic.Esterházy
Высококлассные артисты отправляют гостей в музыкальное путешествие, центральное место в котором занимают произведения Йозефа Гайдна.
Keys To Heaven — фестиваль фортепиано
Фортепианное искусство во всех его проявлениях с эклектичным сочетанием жанров: от классики до современности.
Фестиваль Lovely Days
На фестивале Lovely Days на сцену выходят рок-исполнители 60-х и 70-х годов. Вас ждет фестиваль классики в уникальной атмосфере.
Известные люди
Семья Эстерхази
Они были одной из самых влиятельных семей в Венгрии и оказывали влияние на политику, армию и культуру. Об их меценатстве и дворце в Айзенштадте ходят легенды.
Erlebt Kulinarik im Burgenland
Еда и напитки в Айзенштадте
Уникальные гостиницы
Отдых без автомобиля
Сесть и поехать: путешествие на поезде может быть таким комфортным. И к тому же: кто не испытывал усталости после напряженной поездки на автомобиле? Всё больше и больше людей, кажется, раздражены этим. Поэтому новое железнодорожное сообщение между Веной и Айзенштадтом становится ещё более приятным. Всего за один час гости смогут добраться до места назначения не только с комфортом, но и без вреда для окружающей среды.
Те, кто обходится в отпуске без автомобиля, производят меньше выбросов CO₂ и экономят энергию. Не стоит беспокоиться о том, что в месте отдыха не хватит мобильности, ведь четыре маршрута городских автобусов доставляют гостей во все районы Айзенштадта. Этот прогресс подчеркивает стремление к более экологичной мобильности и способствует налаживанию связей внутри региона. Идеальный выбор для тех, кто хочет познакомиться с культурой, историей и природой.
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Практические советы
Вопросы и ответы
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