Экологичные путешествия на поездах и автобусах

Сесть и поехать: путешествие на поезде может быть таким комфортным. И к тому же: кто не испытывал усталости после напряженной поездки на автомобиле? Всё больше и больше людей, кажется, раздражены этим. Поэтому новое железнодорожное сообщение между Веной и Айзенштадтом становится ещё более приятным. Всего за один час гости смогут добраться до места назначения не только с комфортом, но и без вреда для окружающей среды.

Те, кто обходится в отпуске без автомобиля, производят меньше выбросов CO₂ и экономят энергию. Не стоит беспокоиться о том, что в месте отдыха не хватит мобильности, ведь четыре маршрута городских автобусов доставляют гостей во все районы Айзенштадта. Этот прогресс подчеркивает стремление к более экологичной мобильности и способствует налаживанию связей внутри региона. Идеальный выбор для тех, кто хочет познакомиться с культурой, историей и природой.