Айзенштадт
Летний отдых в городе Гайдна

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Родной город Гайдна Айзенштадт сочетает в себе придворную элегантность и современность. Он привлекает туристов достопримечательностями и мероприятиями.

Культурное сердце Бургенланда

Столица провинции Айзенштадт находится примерно в 60 километрах от Вены. Старый центр города состоит в основном из пешеходной зоны и приглашает вас на прогулку. За многочисленными уголками домов в переулках всегда можно обнаружить маленькие симпатичные пабы и магазины.

Главной достопримечательностью города является дворец Эстерхази в центре города. Именно здесь композитор Йозеф Гайдн на протяжении почти 30 лет сочинял для князя Эстерхази, за что Айзенштадт получил прозвище Гайднштадт. Это название не только чтит наследие Гайдна, но и связано с фестивалем HERBSTGOLD, посвященным музыке Гайдна. Айзенштадт это культурная жемчужина, сочетающая в себе историческую красоту и музыкальное наследие, окруженная просторами Бургенланда.

Факты о городе
Население:ок. 17 400 тыс. чел.
Столица:федеральной земли Бургенланд
Площадь:42,91 км²
Высота над уровнем моря:182 м

Зал Гайдна во дворце Эстерхази впечатляет своей акустикой и барочными фресками. Волшебное место, где творил сам Гайдн и где музыка оживает по сей день!

Айзенштадт со всех ракурсов

Самые интересные места

Дворец Эстерхази: сегодня это оживленный культурный центр

Зал Гайдна

Глориетт: бывший охотничий домик, сегодня зона отдыха

Старый город: прогулка по центру города в стиле барокко

Ландесгалерия Бургенланда: меняющиеся перспективы

Окунитесь в жизнь композитора Йозефа Гайдна

Церковь Гайдна (Бергкирхе): мавзолей Гайдна под башней

Тропа Гайдна: десять станций по местам его творчества

Активности в Айзенштадте и его окрестностях

Туры

Экскурсии по городу

Прогулка по стопам Гайдна

Ночная экскурсия

Достопримечательности Бургенланда

Достопримечательности Бургенланда

Главные события

Classic.Esterházy

29.03.2025 – 18.12.2025
Schloss Esterházy, Eisenstadt

Высококлассные артисты отправляют гостей в музыкальное путешествие, центральное место в котором занимают произведения Йозефа Гайдна.

Classic.Esterházy

Keys To Heaven — фестиваль фортепиано

23.05.2025 – 25.05.2025
Schloss Esterházy, Eisenstadt

Фортепианное искусство во всех его проявлениях с эклектичным сочетанием жанров: от классики до современности.

Фестиваль фортепиано

Фестиваль Lovely Days

25.07.2025
Schlosspark Esterházy, Eisenstadt

На фестивале Lovely Days на сцену выходят рок-исполнители 60-х и 70-х годов. Вас ждет фестиваль классики в уникальной атмосфере.

Музыкальный фестиваль

HERBSTGOLD фестиваль

10.09.2025 – 21.09.2025
Schloss Esterházy, Eisenstadt

Музыка Гайдна оживает каждый год на Осеннем золотом фестивале в концертах с Филармоническим оркестром Гайдна.

HERBSTGOLD фестиваль

Известные люди

Семья Эстерхази

Они были одной из самых влиятельных семей в Венгрии и оказывали влияние на политику, армию и культуру. Об их меценатстве и дворце в Айзенштадте ходят легенды.

Дворянская семья Эстерхази

Франц Йозеф Гайдн (1732-1809)

Гайдн проработал у Эстерхазов 30 лет в качестве капельмейстера и своими произведениями сформировал венский классицизм.

Дом Гайдна в Айзенштадте

Erlebt Kulinarik im Burgenland

Die burgenländische Küche entdecken

Еда и напитки в Айзенштадте

Ресторан Henrici

Winzer

Alm by Rabina

Weinschwein Hofpassage

Heurigen

Рыночный зал Culinarium

Винотека Selection Burgenland

Винодельня Эстерхази

Уникальные гостиницы

Отель Галанта

Паркотель Айзенштадт

Отдых без автомобиля

Экологичные путешествия на поездах и автобусах

Сесть и поехать: путешествие на поезде может быть таким комфортным. И к тому же: кто не испытывал усталости после напряженной поездки на автомобиле? Всё больше и больше людей, кажется, раздражены этим. Поэтому новое железнодорожное сообщение между Веной и Айзенштадтом становится ещё более приятным. Всего за один час гости смогут добраться до места назначения не только с комфортом, но и без вреда для окружающей среды.

Те, кто обходится в отпуске без автомобиля, производят меньше выбросов CO₂ и экономят энергию. Не стоит беспокоиться о том, что в месте отдыха не хватит мобильности, ведь четыре маршрута городских автобусов доставляют гостей во все районы Айзенштадта. Этот прогресс подчеркивает стремление к более экологичной мобильности и способствует налаживанию связей внутри региона. Идеальный выбор для тех, кто хочет познакомиться с культурой, историей и природой.

Австрийские федеральные ж/д

Откройте для себя Айзенштадт

Карта Бургенланда

Карта Бургенланда предлагает вход и скидки в более чем 270 самых красивых достопримечательностей и мест отдыха. Бесплатная первая ночевка в одном из более чем 650 партнерских отелей.

Карта Бургенланда

Практические советы

Поезд и автобус

Городской автобус и городское такси

Парковка

Виньетка и плата за проезд

Вопросы и ответы

Айзенштадт, сегодняшняя столица Бургенланда, впервые упоминается в 1264 году. Своим названием город обязан укрепленным стенам, которые обозначали его как "железный" город и подчеркивали его неприступность.

После присоединения Бургенланда к Австрии в 1921 году название Айзенштадт было официально и широко распространено.

Айзенштадт был назван столицей провинции Бургенланд в 1925 году. После Первой мировой войны и Сен-Жерменского и Трианонского договоров Бургенланд был включен в состав Австрийской Республики в 1921 году в качестве девятой и самой молодой провинции.

  • Дворец Эстерхази

  • Дом Гайдна

  • Замковый парк

  • Бергкирхе (церковь Гайдна)

  • Тропа Гайдна

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