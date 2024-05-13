С картами преимуществ провинций, регионов и городов вы можете бесплатно или со значительной скидкой посещать достопримечательности, мероприятия и общественный транспорт.

Некоторые из этих карт можно получить бесплатно при бронировании номера в одном из участвующих в программе отелей, что позволяет гостям пользоваться многочисленными скидками. Как правило, карта преимуществ выдается непосредственно в месте проживания или в местном туристическом офисе. Некоторые карты являются платными.

Федеральные земельные и региональные карты предлагают множество интересных предложений в различных областях: от основных достопримечательностей и развлечений до бесплатного или льготного пользования общественным транспортом и канатными дорогами.

Карты федеральных земель являются привлекательным бонусом, в частности, для семей, отправляющихся на отдых. Многочисленные виды досуга также вдохновляют на разнообразную программу.