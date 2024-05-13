Золотая крыша, крепостные сооружения и авангардные станции канатных дорог: город на Инне удивляет и восхищает.

Причудливые скалы вокруг. Постройки у берега Инна в долине. Одной из отличительных черт Старого города Инсбрука является то, что средневековье здесь кажется таким настоящим. Издалека сияет золотая крыша, построенная императором Максимилианом I над Герцог-Фридрих-штрассе, с 2657 позолоченными медными черепицами.

Инсбрук дышит историей, он сохранил верность своему средневековому наследию. А также и гордое сочетании воинственности и чувства искусства. Величественная постройка замка Амбрас удивляет прекрасными кессонными потолками и картинами Рубенса, Ван Дейка или Веласкеса.

Современная жизнь кипит вокруг готической жилой башни Оттобург, входящей в состав городского замка Инсбрука. А Хофбург около 1460 года, который включает в себя Придворный театр и придворный сад, приобрел свой великолепный вид в стиле барокко во времена Марии Терезии.